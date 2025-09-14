Autoritățile daneze au administrat cu forța metode contraceptive femeilor din Groenlanda

12:20

Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante. Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele momente surprize importante în clasament și incidente neașteptate pentru unele dintre echipe.