Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
HotNews.ro, 14 septembrie 2025 21:50
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington, a anunţat ministrul…
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:20
AfD câștigă teren și în vestul Germaniei. Extrema dreaptă și-a triplat scorul în cel mai populat land # HotNews.ro
Sprijinul pentru extrema dreaptă în alegerile locale din cel mai populat land al Germaniei a cunoscut o creștere considerabilă, ceea ce reprezintă un avertisment pentru coaliția dintre creștin-democrați și social-democrați a cancelarului Friedrich Merz, informează…
Acum 2 ore
21:10
Cum să predai fără rușine aparatul reproducător elevilor. Lecțiile unei profesoare la pensie # HotNews.ro
Jurnaliștii Școala 9 au vorbit cu Camelia Manea, una dintre profesoarele care a scris un manual de biologie de clasa a VII-a în care este abordată și tema reproducerii. „Amalia avea 14 ani, iar prietenul…
21:00
Vicepreşedinte CNA, despre campaniile de dezinformare de factură rusească eliminate până acum / Ce aspect legat de rețelele sociale reprezintă o problemă pentru autorităţi # HotNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură…
20:40
VIDEO Protest de amploare al opoziției din Turcia. Decizia instanței pe care vrea să o preîntâmpine # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au participat duminică, la Ankara, la o manifestaţie a principalei formaţiuni politice de opoziţie turce, Partidul Republican al Poporului (CHP), în ajunul unei posibile destituiri de către justiţie a conducerii…
20:20
Echipa Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanţa, în etapa a noua din Superligă. Nsimba şi-a încercat şansa în minutul 3, şutând de la distanţă la poarta oaspeţilor, pentru…
Acum 4 ore
20:10
Un imigrant care a început ca livrator de pizza, plătit cu minimul pe economie, deține acum peste 270 de restaurante în SUA: „Nu am visat niciodată la așa o creștere” # HotNews.ro
În 1991, Nadeem Bajwa a imigrat în Statele Unite din Pakistan. În timp ce urma cursurile universitare în statul Indiana, a lucrat în mai multe locuri, inclusiv ca livrator de pizza pentru lanțul de restaurante…
19:40
Qatarul cere pedepsirea Israelului pentru „crimele pe care le-a comis”. Guvernul de la Doha, nemulțumit de „dubla măsură” # HotNews.ro
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, a cerut comunităţii internaţionale duminică să renunţe la „aplicarea dublei măsuri” şi să sancţioneze Israelul pentru ceea ce el a numit „crimele” comise de această ţară, transmite AFP, preluată…
19:40
Ursula von der Leyen condamnă incursiunea dronei rusești în România: „O încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă la rândul său, duminică, incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României. Șefa UE consideră incidentul o nouă încălcare flagrantă a suveranității UE de către Rusia…
19:20
Cazul dronelor rusești care intră în România: E greu să apeși pe trăgaci, dar nici să răsufli ușurat că „drona a plecat spre Ucraina” nu e o soluție # HotNews.ro
Știrea despre drona rusească care s-a plimbat sâmbătă prin spațiul aerian românesc este în toată presa internațională. Motivul este evident: incidentul vine la trei zile după ce alte 19 aparate de zbor fără pilot ale…
19:10
Rusia a anunțat duminică că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents și că avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34 au efectuat atacuri, în cadrul manevrelor militare comune…
19:00
Papa Leon XIV, nemulțumit de veniturile șefilor de corporații/ Ce spune despre averea lui Elon Musk # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. El…
18:40
Reacția premierului Starmer la mitingul extremei-drepte de la Londra. „Nu vom tolera ca oamenii să se simtă intimidați” # HotNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer a afirmat că oamenii au dreptul de a demonstra paşnic, dar a condamnat atacurile asupra poliţiei şi a subliniat că ţara sa a fost construită pe toleranţă şi diversitate, transmit Reuters…
18:20
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia # HotNews.ro
O sursă din serviciile de informații militare ucrainene (GUR) a anunțat că Ucraina este responsabilă pentru două operațiuni de sabotaj efectuate în acest weekend asupra rețelei feroviare din Rusia, acte ce s-au soldat, potrivit autorităților…
18:20
„Muzica clasică nu este pentru elite și se poate asculta acasă, pe Spotify sau YouTube”. Interviu cu Lahav Shani, unul dintre cei mai apreciați dirijori contemporani # HotNews.ro
La 36 de ani, Lahav Shani ocupă simultan două dintre cele mai influente poziții dirijorale din peisajul muzicii clasice europene: director muzical al Israel Philharmonic Orchestra și dirijor principal al Rotterdam Philharmonic Orchestra. Muzicianul s-a…
Acum 6 ore
17:50
Ministrul Oana Țoiu: „Veți vedea reacția unor parteneri de solidaritate cu România”/ Ce spune despre discuția cu ambasadorul Rusiei # HotNews.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a afirmat, la Digi24, referindu-se la încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă a Rusiei, că este important mesajul de solidaritate al țărilor NATO și UE întrucât Moscova…
17:50
Două drumuri din România, incluse în lista Honda Dream Drives, șosele de vis din Europa # HotNews.ro
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de…
17:30
„Inacceptabilă”. Șefa diplomației UE condamnă încălcarea spaţiului aerian al României de către dronele Rusiei # HotNews.ro
Șefa diplomației europene Kaja Kallas a criticat duminică intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian al României, în timpul unui atac asupra țării vecine Ucraina, calificând această încălcare drept „inacceptabilă” și acuzând Moscova de o „escaladare…
17:00
Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan de a introduce educaţia media în strategia privind securitatea naţională # HotNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, spune că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională, scrie News.ro. El a menţionat că…
17:00
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă” # HotNews.ro
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio. „Au fost…
16:30
VIDEO Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea, care împlinește 70 de ani duminică, le-a mulțumit la finalul rugăciunii Angelus credincioșilor care au venit cu miile în Piața Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea „La mulți…
16:20
Secretarul general al Guvernului susține menținerea plafonării prețurilor la alimente. Cele patru argumente ale lui Ștefan Radu Oprea # HotNews.ro
Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta…
Acum 8 ore
16:00
Care au fost „riscurile colaterale” ale doborârii dronei. Precizările ministrului Apărării/ Ambasadorul rus, convocat la MAE # HotNews.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a precizat, la Digi24, că decizia de a nu doborî drona care a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României a fost luată de piloți, în urma evaluării riscurilor din zonă.…
15:50
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok # HotNews.ro
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că…
15:30
Drona rusească ce a intrat în România: De ce au decis piloții de pe F-16 să nu doboare drona. Explicațiile Armatei României # HotNews.ro
Piloții celor două avioane de luptă F-16 ridicate sâmbătă de la sol aveau aprobare să doboare drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, însă nu au tras asupra ei, așa cum a făcut armata poloneză,…
15:10
Prima reacție a Kremlinului după asasinarea lui Charlie Kirk: „Societatea americană este extrem de polarizată, ăsta e adevărul” # HotNews.ro
Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a reacțioat duminică, pentru prima dată, la uciderea activistului conservator Charlie Kirk. „Depinde de autoritățile americane să stabilească dacă acestea sunt niște episoade izolate sau un fel…
14:50
Lacul Snagov, de la nomenclaturiști comuniști la milionarii de azi. Ce s-a ales de Vila “Chivu Stoica” și de râvnitul său bufet # HotNews.ro
Lacul Snagov, cel mai mare lac natural din Câmpia Română, cu o lungime de 16 kilometri, este o oază de biodiversitate, având o arie naturală protejată care include Delta Snagovului și insula pe care se…
14:50
„M-am dus să-mi iau viza și m-am trezit interzisă pe viață”. După o relație toxică din care s-a ales cu o condamnare pentru trafic de droguri, Simona și-a văzut mai multe planuri spulberate # HotNews.ro
Mai mult de 25.000 de persoane sunt incluse în Registrul traficanților de droguri, inclusiv cele cu cazierul curat, dezvăluia zilele trecute site-ul de investigații Snoop. Site-ul a prezentat și poveștile particulare ale mai multor oameni…
14:20
VIDEO Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol # HotNews.ro
Două trenuri au deraiat duminică dimineața în zone diferite din regiunea Leningrad, ducând la moartea unui mecanic de tren și perturbând traficul feroviar, a anunțat guvernatorul regiunii. Aceste incidente au avut loc la câteva ore…
Acum 12 ore
14:10
Lidera clasamentului la acest moment în SuperLiga, Universitatea Craiova, joacă pe teren propriu Farul Constanța, duminică, 14 septembrie – ora 18.00. Cu șase victorii și două remize, oltenii au încheiat runda precedentă în fruntea clasamentului,…
14:00
Bărbat cu nume românesc, arestat pentru o serie de incidente la sinagogi și clădiri din Londra. Poliția britanică: „Acte revoltătoare și îngrozitoare” # HotNews.ro
Poliția britanică a acuzat un bărbat de 37 de ani de distrugere din motive religioase, după o serie de incidente la sinagogi și clădiri evreiești din nord-vestul Londrei, transmite Reuters. Poliția a dezvăluit că pe…
14:00
Colegul de cameră transgender al ucigașului lui Charlie Kirk ar putea fi cheia motivului asasinatului # HotNews.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul…
13:20
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el # HotNews.ro
Atacurile aeriene de amploare asupra Ucrainei din ultima vreme, ofensivele neîncetate de pe front, valul de drone care a intrat marți în Polonia și incursiunea unei drone în spațiul aerian românesc, poziția inflexibilă a Rusiei…
13:20
Cât costă noul spital de Boli Infecţioase care se construiește la Oradea. Rogobete: „Unul dintre cele mai importante proiecte medicale” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că lucrările la şantierul Spitalului de Boli Infecţioase din Oradea continuă. Spitalul este început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă. Valoarea proiectului este de 135 de…
12:50
Răfuiala sângeroasă din Craiova: Trei bărbați au fost reținuți / Un om a murit, patru sunt la spital, supravegheați de polițiști # HotNews.ro
Trei bărbați au fost reţinuți după bătaia cu topoare și săbii care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis şi alte patru persoane…
12:30
Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident în zona Cotroceni / Doi răniți, trafic restricționat # HotNews.ro
O ambulanţă care transporta un pacient s-a răsturnat duminică, la Piaţa Leu din Capitală, după ce a fost lovită de o mașină condusă de o șoferiță. Asistenta şi femeia care conducea celălalt vehicul implicat au…
12:20
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe adjunctul său din Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV, relatează agenţia…
12:10
Restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești. Ce plănuiește armata ucraineană # HotNews.ro
Ucraina vrea să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor, a anunțat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters. La…
12:00
Premiile Emmy 2025: Două seriale își dispută titlul de cel mai bun serial dramă / Un mare favorit la secțiunea comedie – VIDEO # HotNews.ro
Premiile Emmy pentru cele mai bune seriale ale anului, echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, vor fi anunțate în noaptea de duminică spre luni, fiind așteptat un duel între thrillerul științifico-fantastic „Severance” și drama medicală „The Pitt”,…
11:30
Funeraliile lui Charlie Kirk. Slujbă de pomenire uriașă în Arizona, la care va participa și Donald Trump # HotNews.ro
O slujbă comemorativă pentru activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona. La ceremonie urmează să participe și președintele american Donald Trump pentru a-și onora aliatul, transmite BBC.…
11:20
Un cercetător de origine română a câștigat „Nobelul american” pentru medicină. Tratament revoluționar pentru o boală mortală # HotNews.ro
Un cercetător de origine română este printre cei trei oameni de știință care au primit Premiul Lasker, unul dintre cele mai prestigioase premii din medicină pentru că au revoluționat tratamentul fibrozei chistice și au prelungit…
11:10
VIDEO Iranienii din România – demonstrație la București împotriva regimului „terorist” din Iran # HotNews.ro
Câțiva zeci de iranieni s-au strâns duminică la prânz în fața Ambasadei Iranului la București și au strigat „noi suntem poporul, jos cu dictatorul”, în semn de protest la adresa liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali…
10:50
Căștile Albastre ar putea fi soluția pentru o pace în Ucraina: Explicațiile date de preşedinta Adunării Generale a ONU # HotNews.ro
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a afirmat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei soluţii de pace la războiul din Ucraina, a transmis duminică dpa,…
10:30
Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents în timpul exercițiilor militare Zapad 2025, a afirmat duminică ministerul apărării de la Moscova, citat de agenția de presă de…
10:30
Bulgaria primește gratuit sapte nave vânătoare de mine din Belgia și Olanda. Ce a cumpărat România în ultimii ani pentru lupta anti-mină de la Marea Neagră # HotNews.ro
Belgia și Olanda au decis să transfere gratuit șapte nave vânătoare de mine din clasa Tripartite, nave care au fost decomisionate sau era pe punctul de a fi retrase din serviciu. Navele vor fi modernizate…
10:20
Tragerile LOTO de duminică, 14 septembrie 2025. Trageri speciale duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Numerele câștigătoare la…
10:10
O femeie de 100 de ani își dezvăluie secretul longevității. „Este extrem de energică” / Ce rutină urmează # HotNews.ro
Mary Coroneos, o femeie în vârsta de 100 de ani din statul american Connecticut, a ales să împărtășească, pentru Business Insider, activitățile pe care le face zilnic și despre care spune că au ajutat-o să…
09:50
Drone rusești în România și Polonia. O specialistă risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii” # HotNews.ro
Sâmbătă după-amiază, România a fost vizată de o dronă rusească. Marți noaptea, Polonia a pățit același lucru, la ei fiind trimise mai multe drone, pe unele doborându-le. Iar sâmbătă a ridicat și ea avioane și…
09:30
Cotidianul britanic The Guardian dedică, în deschiderea de duminică a site-ului, un material amplu despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. „România…
09:20
Apare și în România ”resortul turistic”. Condițiile necesare pentru o astfel de calificare turistică # HotNews.ro
Resortul umează să fie definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și…
