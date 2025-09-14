VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol
Primasport.ro, 14 septembrie 2025 21:50
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
21:50
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol
Acum o oră
21:40
VIDEO | Osasuna – Rayo Vallecano 2-0. Andrei Raţiu are parte din vină la ambele goluri # Primasport.ro
VIDEO | Osasuna – Rayo Vallecano 2-0. Andrei Raţiu are parte din vină la ambele goluri
21:30
Fanii Universităţii Craiova, criticaţi pentru că nu se ridică la nivelul performanţelor jucătorilor: „Aşa ar trebui să gândească. Hai să ne schimbăm şi noi mentalitatea ca şi public” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Fanii Universităţii Craiova, criticaţi pentru că nu se ridică la nivelul performanţelor jucătorilor: „Aşa ar trebui să gândească. Hai să ne schimbăm şi noi mentalitatea ca şi public” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Bîrligea # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Bîrligea
Acum 2 ore
21:10
City, victorie fără drept de apel în derby-ul oraşului Manchester
21:10
Universitatea Craiova a dat lovitura! Fotbalistul adus în această vară, lăudat la scenă deschisă: „Te miri ce caută în SuperLigă. E peste foarte mulţi jucători de aici” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Universitatea Craiova a dat lovitura! Fotbalistul adus în această vară, lăudat la scenă deschisă: „Te miri ce caută în SuperLigă. E peste foarte mulţi jucători de aici” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
Haos în ultima etapă din Vuelta. Cursa, oprită definitiv la 56 de kilometri de sosirea oficială din cauza manifestanţilor pro-palestinieni # Primasport.ro
Haos în ultima etapă din Vuelta. Cursa, oprită definitiv la 56 de kilometri de sosirea oficială din cauza manifestanţilor pro-palestinieni
21:00
România, la o victorie de calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis # Primasport.ro
România, la o victorie de calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis
20:40
Mirel Rădoi a luat pe toată lumea prin surprindere, după succesul cu Farul
20:30
VIDEO | ”A investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe”. Ianis Zicu crede că va fi anul Craiovei # Primasport.ro
VIDEO | ”A investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe”. Ianis Zicu crede că va fi anul Craiovei
20:20
Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua din Superliga # Primasport.ro
Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua din Superliga
Acum 4 ore
20:10
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa 2-0. Încă o etapă de vis pentru olteni # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa 2-0. Încă o etapă de vis pentru olteni
19:50
VIDEO | Cesare Chesini a câştigat Turul României la ciclism. Monopol polonez în ultima etapă # Primasport.ro
VIDEO | Cesare Chesini a câştigat Turul României la ciclism. Monopol polonez în ultima etapă
19:50
CSM Constanţa, calificare facilă în turul II al European Cup, după ”dubla” cu Parnassos Strovolou # Primasport.ro
CSM Constanţa, calificare facilă în turul II al European Cup, după ”dubla” cu Parnassos Strovolou
19:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dican deviază în proprie poartă # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dican deviază în proprie poartă
19:20
Laszlo Balint, dezamăgit după înfrângerea cu FC Botoşani: „Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulţumiţi de situaţia din clasament” # Primasport.ro
Laszlo Balint, dezamăgit după înfrângerea cu FC Botoşani: „Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulţumiţi de situaţia din clasament”
19:10
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris # Primasport.ro
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
19:00
Campioană olimpică în 2021, kenyanca Peres Jepchirchir a câştigat titlul mondial la maraton # Primasport.ro
Campioană olimpică în 2021, kenyanca Peres Jepchirchir a câştigat titlul mondial la maraton
18:50
Reacţia lui Leo Grozavu, după ce FC Botoşani a urcat pe podium. ”Nu pot să spun că Galaţiul ne-a pus mari probleme pe fotbal” # Primasport.ro
Reacţia lui Leo Grozavu, după ce FC Botoşani a urcat pe podium. ”Nu pot să spun că Galaţiul ne-a pus mari probleme pe fotbal”
18:40
Burnley – Liverpool 0-1. Salah aduce victoria din penalty, în minutul 90+5!
18:40
Accidentare horror suferită de unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLigă! Formaţia sa a apelat la serviciile unui doctor cunoscut în lumea fotbalului # Primasport.ro
Accidentare horror suferită de unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLigă! Formaţia sa a apelat la serviciile unui doctor cunoscut în lumea fotbalului
18:40
VIDEO | CSM Bucureşti - Ferencvaros 31-28. Succes mare pentru ”tigroaice” în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | CSM Bucureşti - Ferencvaros 31-28. Succes mare pentru ”tigroaice” în Liga Campionilor
18:30
VIDEO | Răzvan Sava, gafă uriaşă în startul meciului cu Pisa. Portarul român a avut mare noroc # Primasport.ro
VIDEO | Răzvan Sava, gafă uriaşă în startul meciului cu Pisa. Portarul român a avut mare noroc
18:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba, gol de mare rafinament # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba, gol de mare rafinament
18:20
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi ratează o şansă mare, după un contraatac de manual # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi ratează o şansă mare, după un contraatac de manual
Acum 6 ore
18:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:50
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani 0-1. Gazdele cu ocaziile, oaspeţii cu golul
17:40
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga. A fost cel mai bun jucător din echipa sa # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga. A fost cel mai bun jucător din echipa sa
17:40
Antrenorul lui Dinamo Kiev sare în apărarea lui Blănuţă: „Suporterii au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele” # Primasport.ro
Antrenorul lui Dinamo Kiev sare în apărarea lui Blănuţă: „Suporterii au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele”
17:20
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
17:10
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important # Primasport.ro
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important
17:00
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP # Primasport.ro
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP
16:40
Sabrina Maneca Voinea, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
16:40
România conduce El Salvador, după prima zi a partidei din Grupa Mondială II a Cupei Davis. Ploaia a dat bătăi de cap # Primasport.ro
România conduce El Salvador, după prima zi a partidei din Grupa Mondială II a Cupei Davis. Ploaia a dat bătăi de cap
16:30
Jakob Ingebrigtsen, de nerecunoscut la mondialele de atletism. ”Am fost groaznic”
16:30
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos semnat de Mailat # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos semnat de Mailat
16:20
Una din marile favorite la promovarea în Superliga ar putea să îşi demită antrenorul # Primasport.ro
Una din marile favorite la promovarea în Superliga ar putea să îşi demită antrenorul
16:20
LIVE VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele vor cele trei puncte # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele vor cele trei puncte
Acum 8 ore
16:10
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Farul, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare pe Oblemenco # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Farul, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare pe Oblemenco
16:10
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează din penalty
16:00
MotoGP a prelungit contractul circuitului Misano până în 2031
16:00
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat pentru faza finală a Cupei Davis # Primasport.ro
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat pentru faza finală a Cupei Davis
15:50
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:00
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:00
Tragedie şocantă în lumea sportului internaţional! Fostul campion mondial a fost găsit decedat în propria casă, la doar 46 de ani # Primasport.ro
Tragedie şocantă în lumea sportului internaţional! Fostul campion mondial a fost găsit decedat în propria casă, la doar 46 de ani
14:50
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un jucător de naţională s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Petrolul # Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un jucător de naţională s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Petrolul
14:50
Nu a stat la discuţii! Decizia imediată luată de Cristi Chivu după eşecul cu Juventus # Primasport.ro
Nu a stat la discuţii! Decizia imediată luată de Cristi Chivu după eşecul cu Juventus
14:20
Veşti excelente de la mondialele de atletism! Andrea Miklos s-a calificat în semifinale la 400 metri # Primasport.ro
Veşti excelente de la mondialele de atletism! Andrea Miklos s-a calificat în semifinale la 400 metri
Acum 12 ore
14:10
Gică Hagi, anunţ despre preluarea echipei naţionale: „Cu siguranţă”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.