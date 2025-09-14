Cât de des ar trebui să îți plimbi câinele în funcție de rasă: Ce spun specialiștii
G4Media, 14 septembrie 2025 23:10
Plimbarea zilnică este un moment de fericire pentru patrupezi, șansa lor de a explora lumea din jur și de a cunoaște oameni. Plimbarea nu are... © G4Media.ro.
• • •
Mii de persoane participă la concertul de la Vatican cu Bocelli și Pharrell Williams, urmat de un spectacol surpriză cu drone # G4Media
Peste 80.000 de persoane au asistat la concertul Grace for the World din Piața Sfântul Petru de la Vatican, care a fost urmat de un... © G4Media.ro.
Moşteanu, despre drona rusească care nu a fost doborâtă: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente / Trebuie să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi bine echipaţi # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă... © G4Media.ro.
Plimbarea zilnică este un moment de fericire pentru patrupezi, șansa lor de a explora lumea din jur și de a cunoaște oameni. Plimbarea nu are... © G4Media.ro.
Partidul de extremă dreapta AfD şi-a triplat scorul electoral în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică,la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din... © G4Media.ro.
Repetițiile de război ale Rusiei, „la ușa NATO”. Duminică, exercițiile au inclus lansarea unei rachete hipersonice în Marea Barents / Polonia și-a închis granița cu Belarus # G4Media
Rusia a desfășurat tancuri, nave de luptă și bombardiere supersonice în cadrul exercițiilor „Zapad-2025”, desfășurate împreună cu Belarus pe uscat, mare și aer. Duminică, exercițiile... © G4Media.ro.
Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii Moldova # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia şi-a intensificat ingerinţa în alegerile parlamentare din 28 septembrie, vizând în special alegătorii din diaspora, potrivit... © G4Media.ro.
Tu știi ce se întâmplă cu inima ta când bei un pahar de vin? Potrivit experților, băut ocazional, vinul poate aduce unele beneficii, dar excesul crește riscul bolilor cardiovasculare # G4Media
Vinul poate avea efecte negative atât pe termen scurt, cât și pe termen lung asupra sănătății inimii. Efectele consumului moderat de vin sunt incerte, însă... © G4Media.ro.
Băsescu: Drona rusească trebuia doborâtă – „Ne-a fost trimisă ca să ne testeze; riscăm decredibilizarea apărării” # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine... © G4Media.ro.
Zelenski: Dronele, esențiale în apărarea Ucrainei. Kievul oferă NATO sprijin în contracararea atacurilor rusești, după pătrunderile în spațiile aeriene ale României și Poloniei # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea... © G4Media.ro.
De la Spania la Teleorman: Povestea lui Adrian Surdu, a sutelor de animale salvate la All Soul Rescue Center și a conturilor de social media hackuite (VIDEO) # G4Media
Ioana Cosma, realizatoarea podcastului EduPet by Pets&Cats, a stat de vorbă cu Adrian Surdu, fondatorul All Soul Rescue Center, despre misiunea sa de salvare a animalelor și provocările pe... © G4Media.ro.
ONG-urile au obținut oprirea lucrărilor la hidrocentrala Răstolița. Contre politice între parlamentari și ministra Mediului – Europa Liberă # G4Media
Lucrările la hidrocentrala Răstolița din județul Mureș au fost oprite printr-o ordonanță președințială emisă de Tribunalul Cluj, după acțiunea în instanță a ONG-urilor Declic și... © G4Media.ro.
BREAKING Ultima etapă a Turului Spaniei a fost anulată din cauza protestelor pro-palestiniene / Jonas Vingegaard a fost declarat câștigător / Nicio festivitate de premiere # G4Media
Ultima etapă a Turului Spaniei (Vuelta a España) a fost anulată după ce protestatari pro-palestinieni au pătruns pe o porțiune a traseului din centrul Madridului.... © G4Media.ro.
Ce a transmis MAE ambasadorului rus convocat duminică seara, după încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminică, 14 septembrie 2025, că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, din dispoziția ministrului Afacerilor... © G4Media.ro.
VIDEO | Când începi dresajul câinelui tău: Recomandările unui instructor autorizat / Laurențiu Negrău, dresor cu șapca întoarsă: ”Câinele trebuie să știe încă de la început care sunt regulile casei” # G4Media
Câinele tău vine la pachet nu doar cu blană pufoasă și ochi care topesc inimi, ci și cu nevoie de educație și reguli clare. Fie... © G4Media.ro.
Premierul Spaniei îi laudă pe protestatarii pro-palestinieni pe măsură ce Vuelta se apropie de final # G4Media
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat duminică că admiră protestatarii pro-palestinieni ale căror demonstrații de-a lungul traseului Vuelta a España au determinat unii cicliști să... © G4Media.ro.
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La... © G4Media.ro.
Von der Leyen, mesaj pe X: „Suntem solidari cu România” / „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE” # G4Media
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat... © G4Media.ro.
Gulaș rapid și simplu, gata în mai puțin de o oră / Rețetă inspirată din tradiția ungurească, dar adaptată pentru un stil de viață modern # G4Media
Dacă vrei să aduci pe masă un preparat consistent, cu arome bogate și sățioase, dar fără să petreci ore întregi în bucătărie, această rețetă de... © G4Media.ro.
Utilizarea smartphone-urilor înainte de 13 ani poate afecta sănătatea mintală pe viață, avertizează experții # G4Media
Deținerea unui smartphone înainte de vârsta de 13 ani este asociată cu probleme semnificative de sănătate mintală și bunăstare diminuată în perioada tinereții, arată un... © G4Media.ro.
Un aparent detaliu tehnic minor dezvăluit recent ridică o problemă majoră pe câmpul de luptă: Rusia a modernizat focoasele rachetelor de croazieră Iskander-K, cunoscute și... © G4Media.ro.
Jandarmii din Bacău au sancționat peste zece persoane pentru pătrundere ilegală în păduri / Amenzi de până la 5.000 lei pentru acces auto # G4Media
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare” Bacău au identificat şi sancţionat, sâmbătă, peste zece persoane care au pătruns ilegal în fondul... © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente... © G4Media.ro.
Victor Negrescu propune ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră # G4Media
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi... © G4Media.ro.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară la MAE – Oana Țoiu: „Vrem să comunicăm foarte clar protestul României” # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, pentru a doua oară... © G4Media.ro.
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski # G4Media
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o... © G4Media.ro.
Măsoară 20 de centimetri și trăiește 20 de ani: care este cea mai longevivă rasă de câine? Bate recordurile Guinness # G4Media
Longevitatea câinilor este influențată de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți rămâne rasa. Deși multă lume crede că animalele mari sunt mai... © G4Media.ro.
Am fost sâmbătă seara în Trafalgar Square din centrul Londrei, unde tocmai se încheia demonstrația anti-imigrație convocată la apelul extremistului de dreapta Tommy Robinson. În... © G4Media.ro.
România primește mesaje de solidaritate din partea Suediei și Cehiei după încălcarea spațiului aerian de către o dronă rusă # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte ministrului de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi omologului ceh, Jan Lipavsky, pentru mesajele de solidaritate, transmise în urma... © G4Media.ro.
Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare... © G4Media.ro.
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ”inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei... © G4Media.ro.
„Când pădurile ard, apar bolile” – Cum protejarea copacilor apără milioane de oameni de boli # G4Media
Păstrarea pădurii amazoniene protejează comunitățile de riscurile pentru sănătate generate de incendiile de vegetație și de defrișări, arată o nouă cercetare, potrivit The Guardian. Pentru... © G4Media.ro.
Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa; un bărbat transportat inconştient la spital # G4Media
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de... © G4Media.ro.
VIDEO Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic și schimbarea guvernului, la mitingul de extremă dreapta din Londra / S-a adresat direct mulțimii prin videoconferință # G4Media
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra,... © G4Media.ro.
Vicepreşedintele CNA: Educaţia media, o chestiune de siguranţă naţională. Solicitare către preşedinte pentru includerea sa în strategia de securitate naţională # G4Media
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă... © G4Media.ro.
Marea Britanie „nu va renunța niciodată la steagul său” în fața protestatarilor de extremă dreapta, afirmă Keir Starmer / „O națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect” # G4Media
Marea Britanie „nu va ceda niciodată” în fața protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violență și pentru a insufla teamă, a... © G4Media.ro.
Fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniței, arată datele MApN # G4Media
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au... © G4Media.ro.
De la puterea proletariatului la delicii gourmet. Sediul defunctului Partid Comunist Italian devine hotel de 5 stele, cu fine dining si terasă panoramică pe acoperiș # G4Media
Clasa muncitoare nu mai merge în paradis, dacă vrem să parafrazăm un celebru film italian al anilor ’70. De la puterea proletariatului la gastronomie de... © G4Media.ro.
Premierul Bulgariei, după incidentul cu drona rusească ce a trecut granița de Est a României, în zona Dunării: „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian” # G4Media
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen... © G4Media.ro.
Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului # G4Media
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de gânditori și artiști muzicali în încercarea de a influența atât dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și viitorul omenirii. Un... © G4Media.ro.
Marc Marquez, victorie de rutină la Misano și este tot mai aproape de a-și asigura titlul mondial # G4Media
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat un nou Mare Premiu, de data aceasta cel al statului San Marino, după ce a oprit cronometrul la 41’20.898.... © G4Media.ro.
Proiectilul Akeron MBT 120, care permite tancurilor să lovească ținte dincolo de linia orizontului, va intra în dotarea NATO din 2027 # G4Media
La expoziția de armament DSEI de la Londra, MBDA, liderul european în producția de rachete și proiectile, a dezvăluit Akeron MBT 120, o rachetă antitanc... © G4Media.ro.
Inteligența artificială (AI) a schimbat complet modul în care interacționăm cu tehnologia, de la recunoașterea facială până la traducerea automată, dar un studiu recent arată... © G4Media.ro.
O rasă de câini puternici, menționată de Shakespeare în piesele sale, are, în sfârșit, pedigree. Detalii neștiute despre ciobănescul islandez # G4Media
O rasă de câine, menționată într-una dintre piesele lui William Shakespeare și despre care se crede că are peste 1.000 de ani, a fost recunoscută oficial... © G4Media.ro.
Rusia: Candidaţii cu legături cu războiul din Ucraina reprezintă 1,5% din totalul înscrişilor la alegerile locale şi regionale / Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că veteranii de război ar trebui să devină viitoarea elită a ţării # G4Media
Persoanele având legătură cu războiul din Ucraina reprezintă aproximativ 1,5% (1.375) din totalul candidaţilor care participă la alegerile locale şi regionale din Rusia, care se... © G4Media.ro.
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicaţiilor mobile / Dronele echipate cu camere care transmit imagini necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona # G4Media
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică... © G4Media.ro.
Autoritățile din Nepal au precizat că bilanțul victimelor din revoltele de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de căutare au recuperat cadavre... © G4Media.ro.
Trump preia rolul de comunicator-șef după moartea lui Charlie Kirk. Președintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show și sparge cutumele în materie de comunicare publică # G4Media
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de... © G4Media.ro.
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # G4Media
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro. Hatton, cunoscut pe tot parcursul... © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu despre drona rusească: Avioanele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu ținta, piloții au avut aprobarea de a doborî ținta, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul # G4Media
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a explicat duminică într-o declarație pentru G4Media de ce piloții celor două avioane F-16 ridicate sâmbătă de la sol nu au... © G4Media.ro.
ANALIZĂ România este sub media europeană în ce privește salariile profesorilor, la toate ciclurile de învățământ și în fiecare etapă a carierei didactice, chiar și după creșterile decise după greva din 2023 – Date Eurydice, Comisia Europeană # G4Media
Salariile profesorilor din România, printre cele mai mici la nivel european înaintea grevei din 2023, au cunoscut o creștere ce a ridicat România în „clasamentele”... © G4Media.ro.
