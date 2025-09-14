Cât de des ar trebui să îți plimbi câinele în funcție de rasă: Ce spun specialiștii

G4Media, 14 septembrie 2025 23:10

Plimbarea zilnică este un moment de fericire pentru patrupezi, șansa lor de a explora lumea din jur și de a cunoaște oameni. Plimbarea nu are...

Acum o oră
23:10
Mii de persoane participă la concertul de la Vatican cu Bocelli și Pharrell Williams, urmat de un spectacol surpriză cu drone
Peste 80.000 de persoane au asistat la concertul Grace for the World din Piața Sfântul Petru de la Vatican, care a fost urmat de un...
23:10
Moşteanu, despre drona rusească care nu a fost doborâtă: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente / Trebuie să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi bine echipaţi
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente" de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă...
23:10
Cât de des ar trebui să îți plimbi câinele în funcție de rasă: Ce spun specialiștii
Plimbarea zilnică este un moment de fericire pentru patrupezi, șansa lor de a explora lumea din jur și de a cunoaște oameni. Plimbarea nu are...
23:10
Partidul de extremă dreapta AfD şi-a triplat scorul electoral în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică,la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din...
22:50
Repetițiile de război ale Rusiei, „la ușa NATO". Duminică, exercițiile au inclus lansarea unei rachete hipersonice în Marea Barents / Polonia și-a închis granița cu Belarus
Rusia a desfășurat tancuri, nave de luptă și bombardiere supersonice în cadrul exercițiilor „Zapad-2025", desfășurate împreună cu Belarus pe uscat, mare și aer. Duminică, exercițiile...
Acum 2 ore
22:30
Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii Moldova
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia şi-a intensificat ingerinţa în alegerile parlamentare din 28 septembrie, vizând în special alegătorii din diaspora, potrivit...
22:20
Tu știi ce se întâmplă cu inima ta când bei un pahar de vin? Potrivit experților, băut ocazional, vinul poate aduce unele beneficii, dar excesul crește riscul bolilor cardiovasculare
Vinul poate avea efecte negative atât pe termen scurt, cât și pe termen lung asupra sănătății inimii. Efectele consumului moderat de vin sunt incerte, însă...
22:20
Băsescu: Drona rusească trebuia doborâtă – „Ne-a fost trimisă ca să ne testeze; riscăm decredibilizarea apărării"
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine...
22:00
Zelenski: Dronele, esențiale în apărarea Ucrainei. Kievul oferă NATO sprijin în contracararea atacurilor rusești, după pătrunderile în spațiile aeriene ale României și Poloniei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea...
Acum 4 ore
21:40
De la Spania la Teleorman: Povestea lui Adrian Surdu, a sutelor de animale salvate la All Soul Rescue Center și a conturilor de social media hackuite (VIDEO)
Ioana Cosma, realizatoarea podcastului EduPet by Pets&Cats, a stat de vorbă cu Adrian Surdu, fondatorul All Soul Rescue Center, despre misiunea sa de salvare a animalelor și provocările pe...
21:40
ONG-urile au obținut oprirea lucrărilor la hidrocentrala Răstolița. Contre politice între parlamentari și ministra Mediului – Europa Liberă
Lucrările la hidrocentrala Răstolița din județul Mureș au fost oprite printr-o ordonanță președințială emisă de Tribunalul Cluj, după acțiunea în instanță a ONG-urilor Declic și...
20:40
BREAKING Ultima etapă a Turului Spaniei a fost anulată din cauza protestelor pro-palestiniene / Jonas Vingegaard a fost declarat câștigător / Nicio festivitate de premiere
Ultima etapă a Turului Spaniei (Vuelta a España) a fost anulată după ce protestatari pro-palestinieni au pătruns pe o porțiune a traseului din centrul Madridului....
20:00
Ce a transmis MAE ambasadorului rus convocat duminică seara, după încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminică, 14 septembrie 2025, că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, din dispoziția ministrului Afacerilor...
19:50
VIDEO | Când începi dresajul câinelui tău: Recomandările unui instructor autorizat / Laurențiu Negrău, dresor cu șapca întoarsă: "Câinele trebuie să știe încă de la început care sunt regulile casei"
Câinele tău vine la pachet nu doar cu blană pufoasă și ochi care topesc inimi, ci și cu nevoie de educație și reguli clare. Fie...
19:50
Premierul Spaniei îi laudă pe protestatarii pro-palestinieni pe măsură ce Vuelta se apropie de final
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat duminică că admiră protestatarii pro-palestinieni ale căror demonstrații de-a lungul traseului Vuelta a España au determinat unii cicliști să...
Acum 6 ore
19:30
Sabrina Maneca Voinea cucerește aurul la Cupa Mondială de la Paris
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La...
19:10
Von der Leyen, mesaj pe X: „Suntem solidari cu România" / „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE"
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat...
19:10
Gulaș rapid și simplu, gata în mai puțin de o oră / Rețetă inspirată din tradiția ungurească, dar adaptată pentru un stil de viață modern
Dacă vrei să aduci pe masă un preparat consistent, cu arome bogate și sățioase, dar fără să petreci ore întregi în bucătărie, această rețetă de...
19:00
Utilizarea smartphone-urilor înainte de 13 ani poate afecta sănătatea mintală pe viață, avertizează experții
Deținerea unui smartphone înainte de vârsta de 13 ani este asociată cu probleme semnificative de sănătate mintală și bunăstare diminuată în perioada tinereții, arată un...
19:00
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvăluit recent ridică o problemă majoră pe câmpul de luptă: Rusia a modernizat focoasele rachetelor de croazieră Iskander-K, cunoscute și...
19:00
Jandarmii din Bacău au sancționat peste zece persoane pentru pătrundere ilegală în păduri / Amenzi de până la 5.000 lei pentru acces auto
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare" Bacău au identificat şi sancţionat, sâmbătă, peste zece persoane care au pătruns ilegal în fondul...
18:40
Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi și ONU
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente...
18:30
Victor Negrescu propune ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi...
18:10
Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară la MAE – Oana Țoiu: „Vrem să comunicăm foarte clar protestul României"
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, pentru a doua oară...
17:50
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o...
Acum 8 ore
17:40
Măsoară 20 de centimetri și trăiește 20 de ani: care este cea mai longevivă rasă de câine? Bate recordurile Guinness
Longevitatea câinilor este influențată de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți rămâne rasa. Deși multă lume crede că animalele mari sunt mai...
17:40
Extremiștii din Regatul Unit, mai ales cei de dreapta, pe cai mari
Am fost sâmbătă seara în Trafalgar Square din centrul Londrei, unde tocmai se încheia demonstrația anti-imigrație convocată la apelul extremistului de dreapta Tommy Robinson. În...
17:40
România primește mesaje de solidaritate din partea Suediei și Cehiei după încălcarea spațiului aerian de către o dronă rusă
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte ministrului de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi omologului ceh, Jan Lipavsky, pentru mesajele de solidaritate, transmise în urma...
17:20
Cutremur de magnitudine 3 în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău
Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare...
17:10
UE condamnă intruziunea dronelor ruse în spațiul aerian românesc: „Escaladare imprudentă"
Şefa diplomaţiei Uniunii Europ
17:10
„Când pădurile ard, apar bolile” – Cum protejarea copacilor apără milioane de oameni de boli G4Media
Păstrarea pădurii amazoniene protejează comunitățile de riscurile pentru sănătate generate de incendiile de vegetație și de defrișări, arată o nouă cercetare, potrivit The Guardian. Pentru...   © G4Media.ro.
17:10
Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa; un bărbat transportat inconştient la spital G4Media
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de...   © G4Media.ro.
17:00
VIDEO Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic și schimbarea guvernului, la mitingul de extremă dreapta din Londra / S-a adresat direct mulțimii prin videoconferință G4Media
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra,...   © G4Media.ro.
16:50
Vicepreşedintele CNA: Educaţia media, o chestiune de siguranţă naţională. Solicitare către preşedinte pentru includerea sa în strategia de securitate naţională G4Media
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă...   © G4Media.ro.
16:50
Marea Britanie „nu va renunța niciodată la steagul său” în fața protestatarilor de extremă dreapta, afirmă Keir Starmer / „O națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect” G4Media
Marea Britanie „nu va ceda niciodată” în fața protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violență și pentru a insufla teamă, a...   © G4Media.ro.
16:40
Fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniței, arată datele MApN G4Media
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au...   © G4Media.ro.
16:30
De la puterea proletariatului la delicii gourmet. Sediul defunctului Partid Comunist Italian devine hotel de 5 stele, cu fine dining si terasă panoramică pe acoperiș G4Media
Clasa muncitoare nu mai merge în paradis, dacă vrem să parafrazăm un celebru film italian al anilor ’70. De la puterea proletariatului la gastronomie de...   © G4Media.ro.
16:30
Premierul Bulgariei, după incidentul cu drona rusească ce a trecut granița de Est a României, în zona Dunării: „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian” G4Media
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen...   © G4Media.ro.
15:50
Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului G4Media
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de gânditori și artiști muzicali în încercarea de a influența atât dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și viitorul omenirii. Un...   © G4Media.ro.
15:50
Marc Marquez, victorie de rutină la Misano și este tot mai aproape de a-și asigura titlul mondial G4Media
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat un nou Mare Premiu, de data aceasta cel al statului San Marino, după ce a oprit cronometrul la 41’20.898....   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:40
Proiectilul Akeron MBT 120, care permite tancurilor să lovească ținte dincolo de linia orizontului, va intra în dotarea NATO din 2027 G4Media
La expoziția de armament DSEI de la Londra, MBDA, liderul european în producția de rachete și proiectile, a dezvăluit Akeron MBT 120, o rachetă antitanc...   © G4Media.ro.
15:40
Inteligența artificială nu are idee ce face, dar ne amenință pe toți G4Media
Inteligența artificială (AI) a schimbat complet modul în care interacționăm cu tehnologia, de la recunoașterea facială până la traducerea automată, dar un studiu recent arată...   © G4Media.ro.
15:40
O rasă de câini puternici, menționată de Shakespeare în piesele sale, are, în sfârșit, pedigree. Detalii neștiute despre ciobănescul islandez G4Media
O rasă de câine, menționată într-una dintre piesele lui William Shakespeare și despre care se crede că are peste 1.000 de ani, a fost recunoscută oficial...   © G4Media.ro.
15:40
Rusia: Candidaţii cu legături cu războiul din Ucraina reprezintă 1,5% din totalul înscrişilor la alegerile locale şi regionale / Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că veteranii de război ar trebui să devină viitoarea elită a ţării G4Media
Persoanele având legătură cu războiul din Ucraina reprezintă aproximativ 1,5% (1.375) din totalul candidaţilor care participă la alegerile locale şi regionale din Rusia, care se...   © G4Media.ro.
15:30
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicaţiilor mobile / Dronele echipate cu camere care transmit imagini necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona G4Media
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică...   © G4Media.ro.
15:30
Numărul morților în urma protestelor anticorupție din Nepal a ajuns la 72 G4Media
Autoritățile din Nepal au precizat că bilanțul victimelor din revoltele de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de căutare au recuperat cadavre...   © G4Media.ro.
15:10
Trump preia rolul de comunicator-șef după moartea lui Charlie Kirk. Președintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show și sparge cutumele în materie de comunicare publică G4Media
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de...   © G4Media.ro.
15:10
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an G4Media
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro. Hatton, cunoscut pe tot parcursul...   © G4Media.ro.
15:00
EXCLUSIV Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu despre drona rusească: Avioanele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu ținta, piloții au avut aprobarea de a doborî ținta, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul G4Media
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a explicat duminică într-o declarație pentru G4Media de ce piloții celor două avioane F-16 ridicate sâmbătă de la sol nu au...   © G4Media.ro.
14:50
ANALIZĂ România este sub media europeană în ce privește salariile profesorilor, la toate ciclurile de învățământ și în fiecare etapă a carierei didactice, chiar și după creșterile decise după greva din 2023 – Date Eurydice, Comisia Europeană G4Media
Salariile profesorilor din România, printre cele mai mici la nivel european înaintea grevei din 2023, au cunoscut o creștere ce a ridicat România în „clasamentele”...   © G4Media.ro.
