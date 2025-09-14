“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”

11:10

Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca el să devină antrenor principal pe banca alb-roșilor. Fostul mare jucător al “câinilor” a menționat că în momentul de față se simte bine în postura în care se află, deși pe viitor ar vrea să ocupe cel mai important […] The post “Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo”. Anunțul unei embleme a alb-roșilor appeared first on Antena Sport.