Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la proba de pe calea ferată. Gestul făcut de Mara Bănică
Antena1, 14 septembrie 2025 23:20
În ediția cinci a emisiunii Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, echipele s-au întrecut pentru calificarea la jocul de amuletă. În timpul misiunii alerte, Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un episod tensionat.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
23:20
Horoscop zilnic 15 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
23:20
Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la proba de pe calea ferată. Gestul făcut de Mara Bănică # Antena1
În ediția cinci a emisiunii Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, echipele s-au întrecut pentru calificarea la jocul de amuletă. În timpul misiunii alerte, Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un episod tensionat.
Acum 8 ore
17:10
Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina. Ce surprize aduce ediția de diseară # Antena1
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante.
17:10
Șoferița de tir care face senzație pe șoselele din România: conduce un camion roz și are trei pisici # Antena1
Dacă Barbie ar avea un TIR, ar semăna perfect cu cel al Georgetei Szollos.
16:20
Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer. Cele patru cuvinte curajoase pe care le-a rostit # Antena1
Regina Elisabeta a II-a a fost atât de dornică să își sărbătorească Jubileul de Platină, încât, după ce a fost diagnosticată cu cancer, le-ar fi cerut medicilor să îi prelungească viața, potrivit declarațiilor unui fost angajat.
16:10
Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu # Antena1
Iulia Albu s-a mutat într-o casă deosebită, evaluată la 1,2 milioane de euro.
Acum 12 ore
15:10
Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică # Antena1
Elena Udrea a fost emoţionată şi fericită că a putut să fie alături de fiica ei în prima zi de şcoală, exprimându-şi bucuria pe reţelele de socializare. Cât costă însă studiile micuței?
14:20
Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite, mesaj emoționant pentru partenera lui! Cum arată femeia pe care o iubește # Antena1
Chef Richard Abou Zaki, juratul emisiunii Chefi la cuțite, a transmis un mesaj emoționant pentru partenera lui, cu ocazia aniversării acesteia. Descoperă cum s-au pozat cei doi și cum arată femeia pe care o iubește.
11:50
Rezultate Loto azi, 14 septembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:10
Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina. Ce surprize aduce ediția de diseară # Antena1
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante.
Acum 24 ore
10:10
Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici # Antena1
Părinții recunosc că uneori apelează la mici „minciuni albe” pentru a gestiona momentele dificile cu copiii mici. De la povești amuzante la sfaturi ale experților, descoperă cele mai neobișnuite minciuni pe care le spun părinții și ce impact pot avea acestea asupra încrederii dintre părinți și copii.
10:10
Salata de vinete poate fi la fel de gustoasă și mult mai ușoară dacă ajustezi câteva detalii cheie. Modul cum coci vinetele, câtă grăsime adaugi și ce pui în locul maionezei clasice pot face diferența.
10:10
Salatele pentru copii pot fi nu doar sănătoase, ci și extrem de gustoase, dacă sunt pregătite cu ingrediente proaspete, texturi plăcute și arome adaptate gustului lor. Atunci când sunt prezentate în culori vii și porții jucăușe, legumele și fructele devin mai ușor de acceptat chiar și de cei mai mofturoși mici pofticioși.
09:10
Experții au dezvăluit de ce sunt ochii verzi atât de rari și mecanismul care stă la baza determinării culorii ochilor.
09:10
Experții avertizează că un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri, deși nu se știe exact motivul real.
09:10
Exercițiile fizice ocupă un rol esențial pentru menținerea unui stil de viață sănătos, dar dacă le efectuezi în exces pot avea efecte dăunătoare. Dacă observi stări neobișnuite de oboseală, lentoare sau lipsă de motivație în timpul antrenamentelor, organismul poate avea nevoie de o pauză. Citește despre semne că te antrenezi prea mult.
08:40
Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o vizită neanunțată # Antena1
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles, după aproape doi ani, însă aceasta nu a fost singura surpriză. După vizita în Marea Britanie, el a mai făcut un ocol neanunțat.
08:10
Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate # Antena1
Testamentele secrete lăsate de Giorgio Armani au fost desigilate. Ambele au fost deschise în faţa moştenitorilor desemnaţi şi a notarului și s-a aflat cine a moștenit imperul legendarului creator de modă.
07:40
Cum a reacționat Oana Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml la terasă: „A luat-o lumea razna” # Antena1
Oana Roman (49 de ani) își ține zilnic fanii la curent cu tot ce i se întâmplă, iar de această dată a povestit o întâmplare care a uimit-o.
07:30
Nativii care vor avea parte de fericire de la 1 octombrie 2025. Căror zodii li se deschid drumurile spre succes # Antena1
Luna octombrie vine cu vești bune pentru anumite zodii. Astrele le pregătesc surprize de proporții.
07:10
Margot Robbie, rochia transparentă care a lăsat la vedere părțile intime. Apariția ei pe covorul roșu a întors toate privirile # Antena1
Margot Robbie a întorsc toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului A Big Bold Beautiful Journey.
07:10
O fetiță a deteriorat o sculptură valoroasă și era la un pas de a distruge o altă operă de artă. Iată ce s-a întâmplat.
00:00
The Ticket, 13 septembrie 2025. Cine a câștigat a doua ediție. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe jurați # Antena1
Emoția împletită cu talentul a fost rețeta câștigătoare din a doua ediție The Ticket din 13 septembrie 2025. Jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul, de această dată, iar câștigătorii ediției au rămas fără cuvinte la auzul veștii.
00:00
The Ticket, 13 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a doua ediție a talent show-ului. Sumele obținute de concurenți # Antena1
De la numere de stand-up savuroase, sau acrobații periculoase până momente emoționante, concurenții au câștigat bani pe loc, fiecare punând în evidență talentul și munca sa. Iată ce s-a întâmplat în a doua ediție a talent show-ului din 13 septembrie 2025.
Ieri
19:10
Nicoleta Luciu și-a făcut o nouă intervenție estetică. Fanii au criticat-o: „Te urâțești cu mâna ta” # Antena1
La 44 de ani, Nicoleta Luciu a apelat din nou la medicul estetician și le-a împărtășit fanilor rezultatul.
18:50
Ce suma impresionantă are Simona Halep în conturi, la doi ani după ce s-a retras din tenis # Antena1
Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive din România, s-a făcut remarcată nu doar prin performanțele de pe teren, ci și prin averea acumulată în carieră.
17:50
Angelina Jolie, schimbare radicală de look! Cum arată cu părul tuns bob. Actrița filmează „Anxious People” la Londra # Antena1
Angelina Jolie a apărut cu o perucă blondă spectaculoasă, fiind surprinsă pentru prima dată pe platourile de filmare ale dramei „Anxious People”, alături de fiul ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani.
17:40
Deputata Laura Vicol, criticată după ce și-a făcut un tatuaj în plin scandal juridic: „Are tupeu doamna!” # Antena1
Laura Vicol, cercetată în dosarul Nordis, și-a făcut recent un tatuaj pe braț. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, avocat de profesie, a stârnit numeroase reacții pe internet.
17:10
Elena Gheorghe, fără machiaj și filtre la 40 de ani. Cum arată complet naturală: „S-a trezit pistruiata” # Antena1
Elena Gheorghe iubește naturalețea și nu se ferește să o arate. Artista a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare complet nemachiată, iar la 40 de ani se mândrește cu un ten de invidiat.
16:20
Claudia Pătrășcanu, prima imagine alături de noul iubit, la șase ani după despărțirea de Gabi Bădălău: „Omul care ne-a sprijinit” # Antena1
La trei ani după divorțul de Gabi Bădălău și șase ani de la despărțire, Claudia Pătrășcanu a confirmat că este din nou într-o relație.
16:10
Cât au plătit Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express. Artista: „Tot ce aveau ei pe insulă costă cât ele” # Antena1
Anda Adam și soțul ei, Joseph, au atras atenția telespectatorilor de la Asia Express cu bagajele lor.
15:40
Ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look. A renunțat la acidul din buze. Cum arată # Antena1
Nicoleta Balint, una dintre cele nouă ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a făcut o schimbare radicală de look. Descoperă cum arată acum blondina după ce a renunțat la acidul din buze.
15:10
Adolescentul italian Carlo Acutis, primul sfânt al generației milenialilor. Cine a fost „influencerul lui Dumnezeu” # Antena1
În ultimii ani, Carlo Acutis a căpătat o faimă aproape de rock-star în rândul tinerilor catolici, atrăgând o comunitate globală cum Biserica Catolică nu a mai văzut de multă vreme.
13:40
Cum va fi vremea în următoarea săptămână! Prognoza meteo completă pentru 13-20 septembrie 2025 pentru țară și București # Antena1
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea sătpămână, adică pentru perioada 13-20 septembrie2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.
13:20
Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania: „Viitoarea doamnă Mitoșeru”. Cum arată inelul # Antena1
Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita, pe Alexandra, în căsătorie. Cei doi se aflau într-o vacanță în Spania, iar prezentatorul TV a profitat de momentul romantic pentru a-i adresa întrebarea.
12:40
Cât a costat colierul purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei. Semnificația "ascunsă" a bijuteriei # Antena1
Prințesa de Wales a purtat un colier cu valoare sentimentală în timpul vizitei sale la Muzeul de Istorie Naturală.
11:50
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu” # Antena1
Rocsana Marcu, fosta prezentatoare de televiziune stabilită de câțiva ani în Dubai, a trecut recent printr-o operație.
11:10
Cum arată acum fiica celebrului actor Channing Tatum. Apariție rară alături de tatăl ei pe covorul roșu # Antena1
Celebrul actor de la Hollywood, Channing Tatum, a fost prezent pe covorul roșu la Los Angeles alături de fiica lui, Everly Tatum.
10:20
O femeie nu mai poate intra în malluri timp de trei ani. Motivul instanței este unul surprinzător # Antena1
Instanța din Cluj a luat o hotărâre surprinzătoare în cazul unei femei. Iată de ce nu are voie să intre în malluri pentru următorii trei ani.
10:10
Cum arată acum și cu ce se ocupă Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii. Ce business-uri deține # Antena1
Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, s-a reinventat complet, la mai mult de 7 ani de când a participat la emisiune.
10:10
Sucul de roșii pentru conservare, făcut ca la bunica acasă, păstrează aroma intensă a verii și gustul autentic al roșiilor coapte, fiind perfect pentru ciorbe, sosuri sau mâncăruri gătite în sezonul rece.
10:10
Tofu este campionul proteinelor vegetale. Este versatil, accesibil și ușor de adaptat la aproape orice stil culinar. Poți prepara preparate rapide pentru zile aglomerate, dar și preparate mai elaborate pentru cinele de weekend fără a face compromisuri la gust.
10:10
Dacă te surprinzi des că analizezi obsesiv o experiență trecută și simți cum te copleșesc emoțiile negative, aceasta este ruminația mentală: gânduri care ni se învârt în minte ca un carusel și ne tulbură starea. Află cât de mult afectează ruminația echilibrul emoțional și cum o putem controla.
09:10
Nu mai întreba copiii „Ce vor să fie când vor crește?”. Această întrebare pune o presiune inutilă și le limitează dezvoltarea. Află ce întrebări să le pui în schimb pentru a le susține curiozitatea, identitatea și motivația intrinsecă, ajutându-i să crească încrezători în propriul lor drum.
09:10
Dacă suferi de afecțiuni renale este important să acorzi atenție mai multor aspecte asociate stării de sănătate, inclusiv dietei. Alimentația poate influența în mod semnificativ dezvoltarea simptomelor acestor afecțiuni. Citește despre alimente de evitat dacă ai boli de rinichi.
09:10
Descoperă cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025, povești pline de aventură, magie și emoție care cuceresc întreaga familie. De la animații spectaculoase la filme cu mesaje inspiraționale, acest top îți aduce recomandările perfecte pentru seri relaxante alături de cei mici.
07:20
O tânără a întâmpinat probleme la angajare dintr-un motiv nemaiîntâlnit. De ce a fost respinsă de mai bine de 50 de ori # Antena1
O tânără a trecut prin 50 de interviuri și a fost respinsă. Iată de ce nu consideră că lipsa de experiență este problema.
07:10
Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e bruneta focoasă # Antena1
Maria Zardoya a făcut furori pe covorul roșu la MTV Video Music Awards 2025.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 1, 2 și 3 din 12 septembrie 2025. Cum a început sezonul 3. Ce se întâmplă cu Anda # Antena1
Noul sezon a debutat în forță cu și mai multe provocări pentru personajele din Iubire cu parfum de lavandă. Anda este în comă după ce a sărit în fața glonțului pentru a-l salva pe Ștefan, iar Amalia se confruntă cu o dilemă morală. Care este relația dintre Ioana și Rocky.
19:50
Iluzie optică virală! Găsește broasca din imagine. Doar cei cu privire ageră reușesc să vadă unde este, de fapt # Antena1
Un bărbat se plimba prin curtea casei sale atunci când a remarcat o broască în iarbă. A pozat totul și imaginea s-a transformat într-o iluzie optică de senzație.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.