”Nici nu mai ştii cu cine să joci”. Becali anunţă primul transfer al iernii la FCSB
Primasport.ro, 15 septembrie 2025 00:20
"Nici nu mai ştii cu cine să joci". Becali anunţă primul transfer al iernii la FCSB
Acum o oră
00:30
VIDEO | Robert Ilyes mai pune "o piatră de moară" campioanei României. "Noi avem jucători de calitate"
VIDEO | Robert Ilyes mai pune "o piatră de moară" campioanei României. "Noi avem jucători de calitate"
00:20
”Nici nu mai ştii cu cine să joci”. Becali anunţă primul transfer al iernii la FCSB
Acum 2 ore
00:00
VIDEO | AC Milan - Bologna 1-0. Veteranul Modric a fost providenţial
00:00
"Înseamnă că nu am fost suficienţi de buni". Elias Charalambous, discurs fără menajamente
"Înseamnă că nu am fost suficienţi de buni". Elias Charalambous, discurs fără menajamente
00:00
VIDEO | Barcelona – Valencia 6-0. Festival de goluri în Catalunia
14 septembrie 2025
23:50
Victorie pentru Răzvan Lucescu şi PAOK în deplasarea de la Creta
23:50
Gigi Becali, car de nervi după egalul cu Csikszereda: „În capul lor sunt care mai de care mari şmecheri, au multe figuri" | VIDEO EXCLUSIV
Gigi Becali, car de nervi după egalul cu Csikszereda: „În capul lor sunt care mai de care mari şmecheri, au multe figuri" | VIDEO EXCLUSIV
23:40
VIDEO | Mihai Lixandru a semnalat marea problemă de la FCSB. "Şi în anii trecuţi am avut meciuri în care nu am arătat bine"
VIDEO | Mihai Lixandru a semnalat marea problemă de la FCSB. "Şi în anii trecuţi am avut meciuri în care nu am arătat bine"
23:20
Campioana mondială Germania a câştigat şi titlul european, după o finală dramatică cu Turcia
Campioana mondială Germania a câştigat şi titlul european, după o finală dramatică cu Turcia
23:20
Gigi Becali, prima reacţie după rezultatul slab de la Miercurea Ciuc. "Ce să mai recuperăm?"
Gigi Becali, prima reacţie după rezultatul slab de la Miercurea Ciuc. "Ce să mai recuperăm?"
Acum 4 ore
23:00
VIDEO | Csikszereda - FCSB 1-1. Încă un meci de coşmar pentru campioana României în Superliga
VIDEO | Csikszereda - FCSB 1-1. Încă un meci de coşmar pentru campioana României în Superliga
23:00
Emoţii pentru FCSB! Unul dintre cei mai importanţi jucători a fost nevoit să părăsească terenul în meciul cu Csikszereda
Emoţii pentru FCSB! Unul dintre cei mai importanţi jucători a fost nevoit să părăsească terenul în meciul cu Csikszereda
22:50
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează, după ce Graovac a respins defectuos
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează, după ce Graovac a respins defectuos
22:40
Gică Hagi a reacţionat după debutul lui Ianis la Alanyaspor! Cum vede „Regele" transferul fiului său în Turcia
Gică Hagi a reacţionat după debutul lui Ianis la Alanyaspor! Cum vede „Regele" transferul fiului său în Turcia
22:30
Sebastien Ogier a câştigat în Chile şi este lider în clasamentul general din WRC
22:20
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Edjouma deschide scorul
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Edjouma deschide scorul
21:50
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru, aproape de un eurogol
21:40
VIDEO | Osasuna – Rayo Vallecano 2-0. Andrei Raţiu are parte din vină la ambele goluri
VIDEO | Osasuna – Rayo Vallecano 2-0. Andrei Raţiu are parte din vină la ambele goluri
21:30
Fanii Universităţii Craiova, criticaţi pentru că nu se ridică la nivelul performanţelor jucătorilor: „Aşa ar trebui să gândească. Hai să ne schimbăm şi noi mentalitatea ca şi public" | VIDEO EXCLUSIV
Fanii Universităţii Craiova, criticaţi pentru că nu se ridică la nivelul performanţelor jucătorilor: „Aşa ar trebui să gândească. Hai să ne schimbăm şi noi mentalitatea ca şi public" | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Bîrligea
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Bîrligea
Acum 6 ore
21:10
City, victorie fără drept de apel în derby-ul oraşului Manchester
21:10
Universitatea Craiova a dat lovitura! Fotbalistul adus în această vară, lăudat la scenă deschisă: „Te miri ce caută în SuperLigă. E peste foarte mulţi jucători de aici" | VIDEO EXCLUSIV
Universitatea Craiova a dat lovitura! Fotbalistul adus în această vară, lăudat la scenă deschisă: „Te miri ce caută în SuperLigă. E peste foarte mulţi jucători de aici" | VIDEO EXCLUSIV
21:00
Haos în ultima etapă din Vuelta. Cursa, oprită definitiv la 56 de kilometri de sosirea oficială din cauza manifestanţilor pro-palestinieni
Haos în ultima etapă din Vuelta. Cursa, oprită definitiv la 56 de kilometri de sosirea oficială din cauza manifestanţilor pro-palestinieni
21:00
România, la o victorie de calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis
România, la o victorie de calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis
20:40
Mirel Rădoi a luat pe toată lumea prin surprindere, după succesul cu Farul
20:30
VIDEO | "A investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe". Ianis Zicu crede că va fi anul Craiovei
VIDEO | "A investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe". Ianis Zicu crede că va fi anul Craiovei
20:20
Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua din Superliga
Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua din Superliga
20:10
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Csikszereda - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa 2-0. Încă o etapă de vis pentru olteni
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa 2-0. Încă o etapă de vis pentru olteni
19:50
VIDEO | Cesare Chesini a câştigat Turul României la ciclism. Monopol polonez în ultima etapă
VIDEO | Cesare Chesini a câştigat Turul României la ciclism. Monopol polonez în ultima etapă
19:50
CSM Constanţa, calificare facilă în turul II al European Cup, după "dubla" cu Parnassos Strovolou
CSM Constanţa, calificare facilă în turul II al European Cup, după "dubla" cu Parnassos Strovolou
19:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dican deviază în proprie poartă
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dican deviază în proprie poartă
19:20
Laszlo Balint, dezamăgit după înfrângerea cu FC Botoşani: „Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulţumiţi de situaţia din clasament"
Laszlo Balint, dezamăgit după înfrângerea cu FC Botoşani: „Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulţumiţi de situaţia din clasament"
Acum 8 ore
19:10
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
19:00
Campioană olimpică în 2021, kenyanca Peres Jepchirchir a câştigat titlul mondial la maraton
Campioană olimpică în 2021, kenyanca Peres Jepchirchir a câştigat titlul mondial la maraton
18:50
Reacţia lui Leo Grozavu, după ce FC Botoşani a urcat pe podium. "Nu pot să spun că Galaţiul ne-a pus mari probleme pe fotbal"
Reacţia lui Leo Grozavu, după ce FC Botoşani a urcat pe podium. "Nu pot să spun că Galaţiul ne-a pus mari probleme pe fotbal"
18:40
Burnley – Liverpool 0-1. Salah aduce victoria din penalty, în minutul 90+5!
18:40
Accidentare horror suferită de unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLigă! Formaţia sa a apelat la serviciile unui doctor cunoscut în lumea fotbalului
Accidentare horror suferită de unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLigă! Formaţia sa a apelat la serviciile unui doctor cunoscut în lumea fotbalului
18:40
VIDEO | CSM Bucureşti - Ferencvaros 31-28. Succes mare pentru "tigroaice" în Liga Campionilor
VIDEO | CSM Bucureşti - Ferencvaros 31-28. Succes mare pentru "tigroaice" în Liga Campionilor
18:30
VIDEO | Răzvan Sava, gafă uriaşă în startul meciului cu Pisa. Portarul român a avut mare noroc
VIDEO | Răzvan Sava, gafă uriaşă în startul meciului cu Pisa. Portarul român a avut mare noroc
18:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba, gol de mare rafinament
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba, gol de mare rafinament
18:20
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi ratează o şansă mare, după un contraatac de manual
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi ratează o şansă mare, după un contraatac de manual
18:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Universitatea Craiova – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:50
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani 0-1. Gazdele cu ocaziile, oaspeţii cu golul
17:40
VIDEO | Celta Vigo -
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga. A fost cel mai bun jucător din echipa sa
17:40
Antrenorul lui Dinamo Kiev sare în apărarea lui Blănuţă: „Suporterii au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele” # Primasport.ro
Antrenorul lui Dinamo Kiev sare în apărarea lui Blănuţă: „Suporterii au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele”
17:20
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
Acum 12 ore
17:10
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important # Primasport.ro
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important
17:00
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP # Primasport.ro
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP
16:40
Sabrina Maneca Voinea, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
