Ambasada Rusiei, reacție batjocoritoare la adresa autorităților române: ”Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN”
Aktual24, 15 septembrie 2025 00:30
Ambasada Rusiei a reacționat cu un comentariu delirant în legătură cu violarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească. Ambasada dă vina pe Ucraina și lansează ironii ieftine la adresa Bucureștiului. ”Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […]
• • •
Acum o oră
00:30
Ambasada Rusiei, reacție batjocoritoare la adresa autorităților române: "Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN"
Ambasada Rusiei a reacționat cu un comentariu delirant în legătură cu violarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească. Ambasada dă vina pe Ucraina și lansează ironii ieftine la adresa Bucureștiului. "Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […]
Acum 4 ore
22:00
Oana Țoiu l-a chemat pe ambasadorul Rusiei la sediul MAE: ”Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale” # Aktual24
Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunţat un comunicat al MAE. Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil […]
Acum 6 ore
21:10
Atacurile Rusiei: dronele Rusiei au violat de 10 ori spațiul aerian al României, pe teritoriul nostru au fost găsite 38 de fragmente de drone rusești # Aktual24
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au căzut pe teritoriul României, se arată în datele transmise duminică Agerpres de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), după ce sâmbătă seara populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit două mesaje Ro-Alert […]
20:30
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească: “Act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României” # Aktual24
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, preluat de news.ro, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi […]
20:10
Rusia vrea să răscumpere propriile sisteme S-400 de la Turcia, arme a căror achiziționare au pus Ankara în conflict cu NATO # Aktual24
Rusia ia în considerare răscumpărarea sistemelor S-400 de la Turcia, care abia le-a folosit, pentru a le revinde altor țări. O astfel de schemă ar putea permite Ankarei să mențină un echilibru în relațiile sale cu Statele Unite și NATO. Achiziționarea sistemelor antiaeriene rusești au provocat un conflict cu NATO. Moscova încearcă să găsească modalități […]
20:00
Papa Leon al XIV-lea: „Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă acum de 600 de ori mai mult” # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a criticat nivelul pachetelor de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. Papa a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma […]
19:40
Von der Leyen, mesaj în limba română, după incursiunea dronei rusești în spațiul nostru aerian: „Suntem solidari cu România” # Aktual24
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de o dronă rusească. În postarea sa pe X, oficialul european a declarat: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o […]
Acum 8 ore
19:10
Premierul britanic Keir Starmer, după mitingul extremei-drepte de la Londra: „Nu vom tolera ca oamenii să se simtă intimidaţi pe străzile noastre din cauza culorii pielii sau a originii lor” # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer declară că oamenii au dreptul de a demonstra paşnic, dar a condamnat atacurile asupra poliţiei şi a subliniat că ţara sa a fost construită pe toleranţă şi diversitate, a doua zi după ce o manifestaţie a extremei drepte a reunit peste 110.000 de persoane la Londra. Dreptul de a manifesta paşnic […]
Acum 12 ore
17:10
UE reacționează după ce o dronă a Rusiei a violat spațiul aerian al României: ”Încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene” # Aktual24
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ”inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ”escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse. ”Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat […]
17:10
Vicepreşedinte CNA: “Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste. Este o chestiune de siguranţă naţională educaţia media” # Aktual24
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, spune că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională, conform news.ro. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat […]
16:30
Noi precizări ale MApN: ”Drona rusească a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail” # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, sâmbătă seara (13 septembrie), o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a intrat în spațiul aerian al României. Aparatul a fost interceptat de două aeronave F-16 românești, aflate în misiune de patrulare în nordul Dobrogei. „O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra […]
16:20
Polonia a închis complet granița cu Belarus. Reacție furioasă de la Minsk: ”Act de nebunie” – VIDEO # Aktual24
Polonia a închis granița cu Belarusul în urma escaladării tensiunilor declanșate de începerea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, Zapad 2025. Închiderea a avut loc în noaptea de 12 septembrie. Închiderea include toate punctele de trecere a frontierei, afectând atât traficul rutier, cât și rutele feroviare. Polonia a emis și avertismente de călătorie pentru cetățenii străini, avertizându-i […]
16:10
Ministrul polonez de Externe acuză Ungaria: „Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite” # Aktual24
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că „şantajează” Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. „Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite. În opinia noastră, Ungaria a depăşit ceea ce este rezonabil”, a transmis Sikorski, conform Agerpres. Ucraina şi-a depus cererea de aderare la UE la […]
16:00
Vara s-a terminat, vacanțele par o amintire îndepărtată și, brusc, lumea a revenit la ritmul normal. Iar această energie de revenire la normal ne poate face pe mulți dintre noi să ne simțim epuizați. Stresul, în doze mici, ne poate ajuta să rămânem concentrați, dar dacă nu este controlat, ne poate afecta sănătatea, starea de […]
15:50
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București. Amenință cu grevă generală # Aktual24
Sindicaliștii ameninţă cu greva generală dacă deciziile din planul de măsuri al guvernului privind angajatii din administrația publică vor fi adoptate așa cum au fost anunțate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. ”În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără […]
14:50
Garcea sugerează că USR e de vină și pentru moartea lui Charlie Kirk: ”Ură, Soroș, Rāzboi” # Aktual24
Deputatul Mugur Mihaiescu (AUR) a sugerat într-o postare pe rețelele de socializare că USR ar fi de vină pentru moartea influencerului conservator Charlie Kirk. ”Ură, Soros, Rāzboi. Sau pe scurt USR. RIP Charlie Kirk”, a scris Garcea pe X. Comentariile nu s-au lăsat așteptate: Leana, Gracea, turnător, traseist politic, exploatator de nepalezi… pe scurt mizerie […]
14:40
Pentru câteva zile, Trump a părut din nou că e pregătit să impună sancțiuni Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina. Ca de fiecare dată, a fost doar gargară și nimic mai mult. Președintele american a preferat să „arunce pisica” în ograda europenilor sugerând o soluție sucită și practic imposibil de pus în practică. În locul […]
14:30
„Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată profesional”. Interviu cu Dorel Săndesc, prim-vicepreședinte al Societății Române de ATI – Presshub # Aktual24
Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit. Cu o dăruire specială, a inițiat în România caravane de medicină și un maraton, atât pentru a convinge diverse comunități să accepte vaccinarea, cât și pentru a acorda consultații gratuite în […]
14:30
Un număr de 15 oi au murit şi 10 au fost rănite într-un accident rutier produs în judeţul Satu Mare, după ce au fost lovite de o maşină, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc sâmbătă seara, la ora 20.37, pe DN 19, la ieşirea din localitatea Păulian. […]
14:30
Și Kremlinul își dă cu părerea despre uciderea lui Charlie Kirk: ”Este vorba despre o tendință?” # Aktual24
Kremlinul a reacţionat duminică pentru prima dată la uciderea activistului american ultraconservator Charlie Kirk, avertizând asupra polarizării „extreme” a societăţii americane, informează EFE, citată de Agerpres. „Societatea (americană) este extrem de polarizată, acesta este într-adevăr cazul”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pe canalul de Telegram al cunoscutului jurnalist proguvernamental Pavel Zarubin. […]
14:30
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu preşedintele american Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare. Medvedev, care împlineşte 60 de ani duminică, a primit Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru […]
14:10
Ministrul ceh de Externe: „Rusia continuă să provoace. Aseară a fost România. Nu cred în «greșelile» Rusiei” # Aktual24
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, și-a exprimat punctul de vedere despre incursiunea dronei rusești care a încălcat spațiul aerian al României, sâmbătă seara. Șeful diplomației de la Praga a afirmat, într-un mesaj pe rețeaua X, că el nu crede că această dronă a ajuns accidental în spațiul aerian românesc. „Rusia continuă să provoace. Aseară […]
13:40
UE are o nouă abordare „unică” pentru aderarea Ucrainei pentru a evita veto-ul exercitat de Ungaria # Aktual24
Uniunea Europeană a convenit să aplice o abordare „unică” care va permite Ucrainei să avanseze pe calea către aderarea la bloc, în timp ce Ungaria continuă să îi respingă aderarea, a declarat pe 13 septembrie viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Taras Kachka. Ungaria, considerată ca fiind națiunea cea mai prietenoasă cu Kremlinul din UE și NATO, […]
13:40
Incursiunea cu drona a Rusiei în spațiul aerian românesc a fost cu siguranță un test. Un test al reacției României și un test pentru NATO după incursiunea mult mai semnificativă, cu 19 drone, din Polonia. Avem toate motivele să credem că Rusia va continua să testeze România. Cu drone sau pe alte căi. Este pare […]
13:20
Motivul uciderii lui Charlie Kirk ar fi putut pleca de la relația amoroasă a lui Tyler Robinson cu colegul său de cameră, un bărbat transgender # Aktual24
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de […]
13:20
„Trebuie făcut ceva”. Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic la un miting de extremă dreaptă la Londra # Aktual24
Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” și „schimbarea guvernului” în Regatul Unit în timp ce se adresa unei mulțimi care participa la un miting convocat sub sloganul „Uniți regatul” la Londra, organizat de activistul de extremă dreaptă Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson. „Chiar cred că trebuie să existe o schimbare de guvern […]
13:10
Un sătean din Popricani a ajuns în fața judecătorilor după ce, beat fiind, și-a amenințat soția că va incendia locuința. Amenințarea a fost pusă în practică la doar o zi după ce polițiștii emiseseră un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Incidentul a avut loc pe 4 septembrie. Bărbatul, N.A.R., s-a întors acasă băut, a […]
12:50
Marco Rubio, în Israel, în ciuda atacului din Qatar. Scopul călătoriei secretarului de stat este de a asigura Israelul de sprijinul SUA # Aktual24
Secretarul de stat american, Marco Rubio, începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda unui atac israelian în Qatar care a stârnit condamnări. Această vizită are loc în ciuda faptului că președintele american Donald Trump s-a arătat contrariat de […]
12:40
Ucraina a atacat centrul de comunicaţii al Flotei Ruse a Mării Negre: „Asigura controlul unităţilor Flotei Mării Negre a Federaţiei Ruse” # Aktual24
Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat că Marina ucraineană a atacat centrul de comunicaţii din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, care asigura controlul unităţilor Flotei Ruse a Mării Negre, informează duminică EFE, citată de Agerpres. „În noaptea de 11 septembrie, unităţi ale Forţelor Navale au atacat centrul de […]
12:20
Kievul estimează că are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentrui apărare în 2026, chiar dacă războiul se încheie. De unde ar putea veni banii # Aktual24
Ucraina a anunțat că are nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari anul viitor pentru a lupta împotriva invaziei Rusiei și ar avea nevoie de o sumă similară pentru a-și menține armata, chiar dacă războiul se încheie. Ucraina cheltuiește aproximativ o treime din întreaga sa producție economică pentru apărare și se bazează pe […]
12:20
Un atac al Rusiei asupra unei țări NATO este iminent, crede majoritatea germanilor. Care ar putea fi țara vizată # Aktual24
Escadrilele de drone rusești din spațiul aerian al Poloniei alarmează Occidentul. Peste 60% dintre germani se tem de un atac iminent al trupelor Kremlinului asupra teritoriului NATO. Conform sondajului, jumătate pledează pentru sancțiuni imediate în sectorul energetic. În urma incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez, un sondaj arată că majoritatea germanilor sunt îngrijorați de […]
Acum 24 ore
10:30
Papa Leon împlinește astăzi 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de la noul reprezentant al SUA la Vatican # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai a acestui an, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, Suveranul Pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch, de la Portillo’s, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din Chicago, Statele Unite. […]
09:20
Slujba comemorativă a lui Charlie Kirk va avea loc pe stadionul din Arizona, în 21 septembrie. Sunt așteptați să participe și Trump, JD Vance şi Marco Rubio # Aktual24
Slujba comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane. Turning Point USA, organizaţia cofondată de Kirk, a făcut anunţul pe reţelele de socializare, invitând publicul să celebreze „viaţa sa remarcabilă şi moştenirea sa durabilă”, conform […]
08:30
Un nou incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad unde se află rafinăria, a susținut că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte. […]
07:40
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea sătpămână, pentru perioada 15-20 septembrie 2025. Potrivit ANM, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Temporar cerul va avea înnorări și vor fi averse și descărcări electrice, […]
Ieri
23:30
Ministrul Apărării: ”Avioanele noastre F-16 au fost foarte aproape să dea jos drona rusească” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că avioanele F-16 ale Forţelor Aeriene Române, ridicate pentru interceptarea dronei care a pătruns în spaţiul aerian al României, au fost foarte aproape să o doboare. Aparatul fără pilot și-a schimbat însă direcția de zbor şi a părăsit teritoriul României, întorcându-se către Ucraina. „Avioanele […]
22:20
George Simion a protestat la Londra, ”Cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a participat la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști de extrema dreaptă. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!” a scris George Simion într-o postare pe Facebook. ”Suntem cu toții aici pentru […]
22:10
Poliția olandeză a arestat zeci de persoane după ce Extinction Rebellion a blocat autostrada A12 în Haga # Aktual24
Poliția olandeză a arestat, sâmbătă, zeci de activiști climatici, după ce aproximativ 100 de manifestanți aparținând mișcării Extinction Rebellion au ocupat autostrada A12 din Haga pentru a cere încetarea subvențiilor guvernamentale pentru combustibilii fosili, potrivit NL Times. Forțele de ordine i-au avertizat pe protestatari să părăsească carosabilul, spunând că altfel vor fi îndepărtați cu forța. […]
22:00
Germania: Mii de demonstranți au manifestat la Poarta Brandenburg împotriva războiului din Gaza # Aktual24
Mii de oameni au manifestat, sâmbătă, împotriva războiului din Fâșia Gaza în fața Porții Brandenburg din Berlin, organizat de Politiciana Sahra Wagenknecht. La demonstrație au participat susținători importanți, precum actorul Dieter Hallervorden, muzicianul Peter Maffay și rapperul Massiv. Evenimentul s-a încheiat în jurul orei 16:30 și a fost în mare parte lipsit de evenimente, potrivit […]
21:40
Primarul unui district din Istanbul și 47 de funcționari au fost reținuți pentru fapte de corupție # Aktual24
Autoritățile turce l-au reținut sâmbătă pe primarul unui district din Istanbul, împreună cu alți 47 de funcționari, pentru fapte de corupție, ca parte a unei represiuni tot mai ample împotriva principalului partid de opoziție din țară. Agenția de știri Anadolu, administrată de stat, a declarat că biroul procurorului șef al Istanbulului a ordonat reținerile în […]
21:30
O dronă ucraineană a provocat un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia # Aktual24
O dronă ucraineană a lovit unul dintre cele mai mari rafinării din Rusia, declanșând un incendiu și provocând pagube minore, a declarat un oficial rus. Complexul, care aparține companiei petroliere ruse Bashneft, se află la periferia orașului Ufa, din centrul Rusiei, la aproximativ 1.400 km de linia frontului din Ucraina, potrivit The Guardian. Videoclipurile postate […]
21:20
Netanyahu sugerează că atacul din Qatar nu a reușit să ucidă liderii Hamas, care ar trebui să fie vizați din nou # Aktual24
Pe fondul semnelor tot mai numeroase că atacul israelian de marți asupra liderilor Hamas din Qatar a eșuat, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a sugerat că aceștia sunt încă în viață și ar trebui să fie vizați din nou, potrivit The Times of Israel. „Șefilor teroriștilor Hamas [sic] care locuiesc în Qatar nu le pasă de oamenii […]
21:00
Presshub: Politizarea Camerei de Conturi Bihor: oameni de partid și condamnați, în funcții-cheie # Aktual24
Unul este Liviu Sabău Popa, fost consilier local, iar celălalt este George Fărăianu, condamnat definitiv cu suspendare, fost vicepreședinte al filialei județene de partid. Apar noi acuzații de presiuni și de politizare excesivă a Curții de Conturi. Liviu Sabău Popa a fost consilier local în Oradea și director economic al Serviciului de Ambulanță, după care […]
21:00
Volodimir Zelenski, despre drona interceptată în spațiul aerian românesc: “Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia” # Aktual24
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută […]
21:00
Acord între Franța și Marea Britanie privind returnarea migranților care au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici. Zborurile de depotare sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare # Aktual24
Primele zboruri de deportare a migranților în cadrul noului acord de returnare dintre Regatul Unit și Franța sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare. Schema pilot „unu intră, unul iese” a fost instituită ca parte a unui acord anunțat de premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron în timpul vizitei sale de stat în […]
20:50
Alertă în Polonia, noi incursiuni ale dronelor Rusiei. Aeroportul din Lublin a fost închis „ca măsură preventivă” # Aktual24
„Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis”, au declarat autorităţile poloneze. Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în […]
20:50
Aproximativ 50.000 de persoane au participat, sâmbătă, la Marșul pentru Umanitate pro-palestinian din centrul orașului Auckland, a afirmat gruparea Aotearoa pentru Palestina. Poliția din Noua Zeelandă a estimat prezența la 20.000. O purtătoare de cuvânt al Aotearoa pentru Palestina a subliniat că a fost cel mai mare marș din Noua Zeelandă în sprijinul palestinienilor de […]
20:40
Demonstrație anti-imigrație la Londra. Nouă persoane arestate. Elon Musk s-a alăturat protestatarilor via video. Un contraprotest a avut loc în apropiere # Aktual24
Aproximativ 110.000 de persoane au participat, sâmbătă, la Londra, la un miting pentru „libertatea de exprimare”, „Unite the Kingdom” (Uniţi Regatul), organizat de activistul anti-imigație Tommy Robinson, adept al ideologiei MAGA și al președintelui Trump. Manifestanţii cer și demisia premierului Keir Starmer, însă imigraţia ilegală rămâne în prim-plan. Contraprotestul „Stand Up to Racism” (Ridicaţi-vă împotriva […]
20:40
România a doborât o dronă rusească, anunță presa din Turcia. Ce spune Ministerul Apărării de la București # Aktual24
Forțele românești au doborât sâmbătă o dronă rusă Shahed care a intrat în spațiul aerian al țării din regiunea Odesa a Ucrainei, anunță Turkyie Today. Incursiunea dronei a declanșat alerte de urgență pentru locuitorii din Tulcea, România, avertizându-i cu privire la posibile căderi de resturi din activitatea aeriană. Avioanele de vânătoare F-16 românești au interceptat […]
20:20
Polonia, operațiune cu avioane de vânătoare la granița cu Ucraina. Aeroportul din Lublin a fost închis „ca măsură preventivă” # Aktual24
„Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis”, au declarat autorităţile poloneze. Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în […]
