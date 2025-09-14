Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff
Antena Sport, 15 septembrie 2025 00:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fără Lamine Yamal catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29. […] The post Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
00:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fără Lamine Yamal catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29. […] The post Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
00:10
Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: “E ultima oară când se întâmplă” # Antena Sport
FCSB nu a reuşit să iasă din criză nici la meciul de la Miercurea Ciuc cu promovata Csikszereda. Partida din etapa a noua s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Campioana României rămâne astfel cu o singură victorie, cea de la Ploieşti, cu Petrolul. Chiar şi la Miercurea Ciuc, campioana României a avut parte de o […] The post Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: “E ultima oară când se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
14 septembrie 2025
23:40
Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren” # Antena Sport
Surpriză mare la Miercurea Ciuc, acolo unde campioana României a reușit o remiză chinuită contra nou promovatei Csikszereda. Cu trei schimbări făcute la pauză, gruparea roș-albastră părea să dețină controlul jocului, dar a cedat teren pe parcursul reprizei secunde. Abordarea aceasta i-a costat pe „elevii” lui Elias Charalambous, care s-au văzut egalați spre final. Mai […] The post Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren” appeared first on Antena Sport.
23:30
“Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, consideră că FCSB are mare nevoie de un nou fundaş central în iarnă, atunci când se va redeschide perioada de mercato. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de supărat după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1. Patronul roş-albaştrilor vrea să aducă un fundaş central în iarnă, […] The post “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic” # Antena Sport
FCSB nu a reușit să depășească momentul de criză pe care îl traversează și a înregistrat un nou rezultat rușinos în campionat. Formația antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar jocul nu a fost deloc unul convingător. Campioana României rămâne cu un singur succes obținut în actuala ediție de […] The post Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
23:10
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a resemnat după remiza campioanei României de pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Meciul de la Miercurea Ciuc s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Situaţia din clasament a FCSB-ului este extrem de complicată. După 9 etape, formaţia roş-alabstră se află pe locul 12, cu 7 puncte, având un singur succes […] The post “Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?” appeared first on Antena Sport.
22:50
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu # Antena Sport
Juri Cisotti a rezistat aproximativ 75 de minute în meciul dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Italianul s-a aşezat pe teren şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cele din urmă, Cisotti nu a mai putut continua, iar Elias Charalambous l-a introdus pe teren pe Octavian Popescu. Juri Cisotti […] The post Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu appeared first on Antena Sport.
22:20
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor # Antena Sport
Gigi Becali a efectuat trei schimbări la pauza meciului dintre Csikszereda şi FCSB. După primele 45 de minute ale meciului de la Miercurea Ciuc, scorul este 0-0. Thiam, Toma şi Edjouma sunt cei trei jucători introduşi la pauza meciului de campioana României. Aceştia i-au înlocuit pe David Miculescu, Ionuţ Cercel şi Darius Olaru. În ceea […] The post Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă # Antena Sport
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris. Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă şi în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte. Sabrina Voinea a obţinut aurul la sol, la Cupa Mondială de la […] The post Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu appeared first on Antena Sport.
21:30
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” # Antena Sport
Universitatea Craiova a înregistrat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 9. Nsimba a deschis scorul pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, iar golul victoriei a fost defapt un autogol al lui Dican. La […] The post Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze appeared first on Antena Sport.
21:00
Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a decis să nu participe la flash-interviu şi nici la conferinţa de presă, după victoria echipei sale obţinute în faţa celor de la Farul Constanţa. Oltenii s-au impus cu 2-0, graţie golului marcat de Nsimba şi a autogolului marcat de Dican. În urma acestui succes, oltenii şi-au mărit avansul, la […] The post Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Hagi crede în România appeared first on Antena Sport.
20:50
Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim # Antena Sport
Manchester City a pus punct seriei de două înfrângeri consecutive în Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola a reușit o victorie clară în fața rivalei Manchester United, la capătul unui meci controlat de „cetățeni”. A fost și primul succes obținut pe teren propriu în acest sezon de Manchester City, care a urcat pe poziția […] The post Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
19:40
Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român # Antena Sport
The post Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român appeared first on Antena Sport.
19:40
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat” # Antena Sport
CSM București a obținut duminică primul succes din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele” au reușit o victorie extraordinară contra maghiarelor de la Ferencvaros, scor 31-28. Chiar dacă prima repriză nu a fost una de excepție pentru campioana Românei, fetele antrenate de Adi Vasile au ieșit mai determinate de la vestiare și […] The post Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
19:10
Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile” # Antena Sport
Răzvan Sava a păstrat intactă poarta lui Udinese, în victoria de pe terenul celor de la Pisa, scor 1-0, din etapa a treia din Serie A. El a câştigat duelul cu Marius Marin, jucător care a rămas pe bancă la Pisa. Golul victoriei lui Udinese a venit în minutul 14 al partidei, fiind marcat de […] The post Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile” appeared first on Antena Sport.
18:40
CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice” # Antena Sport
CSM București a disputat duminică al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a primit vizita celor de la Ferencvaros și a reușit un succes dificil contra maghiarelor. Celelalte rezultate întregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 şi Odense […] The post CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice” appeared first on Antena Sport.
18:30
David Alaba nu a bifat decât două minute în acest sezon pentru Real Madrid, iar austriacul de 33 de ani se va despărți de formația antrenată de Xabi Alonso. Florentino Perez i-a propus rezilierea fotbalistului, dar acesta a refuzat și a precizat că va pleca de la Real Madrid după ce îi va expira contractul […] The post Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Real Madrid! Când se va produce despărțirea appeared first on Antena Sport.
18:20
Liverpool a câştigat dramatic meciul de pe Turf Moor cu Burnley, scor 1-0. Echipa lui Arne Slot a obţinut victoria în minutul 90+5, atunci când Mohamed Salah a reuşit să înscrie dintr-o lovitură de la 11 metri. Campioana sezonului trecut din Premier League a reuşit să obţină victoria pe final încă o dată. Aşa s-a […] The post Liverpool, de neoprit! Mohamed Salah a marcat golul victoriei în minutul 90+5 appeared first on Antena Sport.
18:00
Ionuţ Radu, cel mai bun jucător de la Celta în remiza cu Girona! Ce notă a primit portarul român # Antena Sport
Ionuţ Radu a făcut o nouă partidă bună la Celta Vigo. Echipa internaţionalului român a remizat în meciul din etapa a patra din La Liga, contra celor de la Girona, scor 1-1, Vanat l-a învins pe Ionuţ Radu şi a deschis scorul în minutul 12 al partidei. Punctul a fost obţinut de Celta Vigo în […] The post Ionuţ Radu, cel mai bun jucător de la Celta în remiza cu Girona! Ce notă a primit portarul român appeared first on Antena Sport.
17:40
Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro # Antena Sport
Gino Iorgulescu are un salariu uriaş pentru România, 33.000 de euro pe lună, ocupând funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013. Ajuns la 69 de ani, fostul internaţional român are şi o pensie importantă primită de la statul român. Ce pensie are Gino Iorgulescu 6.266 lei pe lună primeşte Iorgulescu de la […] The post Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro appeared first on Antena Sport.
17:40
FC Botoșani își continuă startul excelent de sezon în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a luat trei puncte în deplasarea de la Galați și a urcat pe podium, după o nouă evoluție de excepție a echipei. Botoșănenii au pus punct seriei de patru partide consecutive fără victorie în duelurile directe cu gruparea gălățeană. […] The post Oțelul Galați – FC Botoșani 0-1. Victorie mare pentru moldoveni, care urcă pe podium appeared first on Antena Sport.
17:30
George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal # Antena Sport
George Puşcaş este aproape de a semna cu Vitoria Guimaraes, formaţie din Liga Portugal. În continuare fără echipă, atacantul român a plecat vara aceasta de la Bodrumspor, formaţie din Turcia. În ultimele luni s-a vorbit şi despre Sampdoria ca posibilă destinaţie, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, pe […] The post George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:10
Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua” # Antena Sport
Csikszereda primește duminică seară vizita celor de la FCSB, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația nou promovată nu are nicio victorie în actuala ediție de campionat, însă speră la producerea unei surprize pe teren propriu. Pe site-ul oficial al clubului, ciucanii au prefațat disputa contra campioanei României și au ironizat formația antrenată […] The post Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua” appeared first on Antena Sport.
16:50
Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin # Antena Sport
Oblique Seville a cucerit medalia de aur în final probei de 100 de metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Sub privirile marelui Usain Bolt, jamaicanul a încheiat cursa cu timpul de 9,77, stabilind un nou record personal. Conaţionalul său, Kishane Thompson, a început mult mai bine cursa, dar a încheiat finala pe locul al […] The post Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin appeared first on Antena Sport.
16:40
Rapid București a scos un rezultate de egalitate pe terenul Universității Cluj și a rămas neînvinsă în actuala ediție de campionat. Giuleștenii puteau chiar să obțină o victorie pe Cluj Arena, dar au irosit mai multe ocazii importante. Cu doar doi fundași centrali disponibili la partida din etapa a 9-a, Costel Gâlcă a primit o […] The post Surpriză la Rapid! Urma să se opereze, dar de luni va reveni la antrenamente appeared first on Antena Sport.
16:20
Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul # Antena Sport
Virgil Ghiță a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Hannover și Hertha Berlin, din etapa a cincea a ligii secunde a Germaniei. Fundașul român a avut printre cele mai mici note din tabăra gazdelor. Echipa pentru care evoluează internaționalul lui Mircea Lucescu a suferit un eșec usturător pe teren propriu, fiind și primul […] The post Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul appeared first on Antena Sport.
15:40
Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter # Antena Sport
Fabio Capello, marele antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a oferit un verdict după eșecul lui Inter Milano contra lui Juventus, scor 3-4. Tehnicianul care i-a pregătit pe bianconeri în cariera sa e de părere că lui Inter și implicit lui Cristian Chivu îi lipsește un jucător de creație, care să poată dribla. […] The post Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.
15:40
“Se transformă” Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: “Credeam că o să fie altfel” # Antena Sport
Victor Angelescu a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică, din perioada în care tehnicianul se afla pe banca celor de la Rapid. Acționarul minoritar din Giulești a vorbit despre antrenorul care a fost înlocuit de Costel Gâlcă. Marius Șumudică a pregăti-o pe Rapid în perioada august 2024 – mai 2025. Antrenorul a plecat de […] The post “Se transformă” Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: “Credeam că o să fie altfel” appeared first on Antena Sport.
15:20
Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot # Antena Sport
Arne Slot a anunțat că Alexander Isak nu va juca în Burnley – Liverpool. Tehnicianul „cormoranilor” a dezvăluit că atacantul nu este încă aptde joc. Liverpool l-a transferat pe Isak, în această perioadă de mercato, în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro. Acesta nu se află în lotul lui Arne Slot pentru […] The post Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot appeared first on Antena Sport.
15:00
Ricky Hatton, britanicul care a scris istorie în box, s-a stins din viață la doar 46 de ani. “The Hitman” a fost găsit decedat în casa sa din Manchester, iar poliția a declarat că nu există circumstanțe suspecte legate de acest eveniment tragic. Cu o carieră remarcabilă între 1997 și 2012, Hatton urma să se […] The post Tragedie în boxul mondial. Legendarul Ricky Hatton a murit la 46 de ani appeared first on Antena Sport.
14:40
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis # Antena Sport
Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut. Austria s-a calificat şi ea cu o victorie dramatică de 3-2 împotriva Ungariei, iar Belgia a dispus de Australia, […] The post Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis appeared first on Antena Sport.
14:10
Carlo Ancelotti a dezvăluit că ar mai antrena o singură echipă de club. Selecționerul Braziliei nu s-a ferit și a spus și care este numele echipei. Este vorba despre Real Madrid, echipă alături de care Carlo Ancelotti a cucerit 15 trofee. Italianul a părăsit echipa din capitala Spaniei pentru a pregăti Brazilia, în încercarea de […] The post Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o appeared first on Antena Sport.
14:00
Zeljko Kopic a susținut astăzi, 14 septembrie, conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolui din etapa a noua din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit în fața jurnaliștilor despre partida care îi așteaptă pe elevii săi și a făcut și un anunț cu privire la un jucător care nu va putea fi prezent pe teren. […] The post Dinamo a pierdut un jucător înainte de meciul cu Petrolul. Anunțul lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
13:40
Veste surprinzătoare în fotbalul românesc. Un dublu campion al României este aproape de a semna în Liga a 3-a. Este vorba despre Romario Benzar, care a cucerit două titluri alături de Farul, în 2017, pe vremea când echipa se numea Viitorul, și în 2023. Romario Benzar, dublu campion al României, e aproape de a semna […] The post Un dublu campion al României, aproape de a semna în Liga a 3-a! appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: “Mă unge pe suflet”. Cum a fost “luat la țintă” patronul de la FCSB # Antena Sport
Victor Angelescu a vorbit în cadrul unui podcast despre personaje care au marcat fotbalul românesc, iar Gigi Becali s-a numărat și el pe listă. Acționarul minoritar de la Rapid l-a catalogat pe patronul de la FCSB drept protagonistul din Liga 1, după care nu s-a putut abține din a-l ironiza pe finanțatorul campioanei. Angelescu s-a […] The post Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: “Mă unge pe suflet”. Cum a fost “luat la țintă” patronul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:20
Josue Homawoo a vorbit în premieră despre clipele de panică din Belgia. Mesaj pentru suporterii lui Dinamo # Antena Sport
Josue Homawoo, fostul fundaș de la Dinamo ajuns la Standard Liege, a acordat primele declarații după ce a suferit o accidentare oribilă în cel mai recent meci jucat în Belgia. Stoperul s-a ciocnit de un adversar după doar opt secunde, a rămas inconștient pe gazon și a fost scos pe targă după 10 minute. Togolezul […] The post Josue Homawoo a vorbit în premieră despre clipele de panică din Belgia. Mesaj pentru suporterii lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
13:00
“Când vă întoarceți la națională?” Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu # Antena Sport
Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României. „Regele” nu s-a ferit de subiect și a vorbit și despre selecționerul Mircea Lucescu. În ultima perioadă, au apărut zvonuri conform cărora Gică Hagi ar fi prima variantă a celor de la FRF, pentru banca echipei naționale, în cazul în care Mircea […] The post “Când vă întoarceți la națională?” Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
12:50
Gică Hagi a vorbit despre debutul lui Ianis la Alanyaspor. Avertismentul “Regelui” pentru fiul său # Antena Sport
Gheorghe Hagi a acordat câteva declarații înainte să plece la Lisabona pentru meciul caritabil în care va face parte din echipa numită Legendele Lumii. Printre altele, “Regele” a vorbit și despre debutul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, jucătorul de 26 de ani intrând pe teren în minutul 66. Legenda României s-a arătat fericit că fiul […] The post Gică Hagi a vorbit despre debutul lui Ianis la Alanyaspor. Avertismentul “Regelui” pentru fiul său appeared first on Antena Sport.
12:30
Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: “L-au adus ca să caute altceva” # Antena Sport
CFR Cluj a făcut un nou pas greșit și nu reușește să iasă din criză, după ce a remizat și cu Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. După meci, Andrea Mandorlini a fost criticat de Marius Baciu în cadrul unei emisiuni TV, fostul fotbalist punctând deciziile neinspirate luate de italian la schimbări. Aspectul care a […] The post Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: “L-au adus ca să caute altceva” appeared first on Antena Sport.
12:20
Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS # Antena Sport
Campionul Mondial din 2014, Thomas Muller, a făcut spectacol. Germanul, care a ajuns la Vancouver în această vară, se acomodează bine cu MLS, reușind un hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani. Deja marcator împotriva echipei Saint-Louis (3-2) la sfârşitul lunii august, fostul atacant al Bayern München şi-a sărbătorit cea de-a 36-a […] The post Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
12:00
Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: “O glumă”. Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola # Antena Sport
Manchester United și Manchester City nu au început bine campionatul, însă asta nu îl face pe Ruben Amorim să se compare cu Pep Guardiola. Antrenorul portughez s-a amuzat atunci când a fost întrebat de presiunea pe care o simt el și omologul său înainte de meciul direct dintre cele două rivale. Partida dintre Manchester City […] The post Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: “O glumă”. Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola appeared first on Antena Sport.
11:40
Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: “Sper să câștige!” # Antena Sport
Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu. Acționarul minoritar de la Farul Constanța a uimit pe toată lumea. Marica a recunoscut că își dorește ca Universitatea Craivoa să câștige titlul de campioană. Declarația este una surprinzătoare, având în vedere că a venit înaintea meciului dintre oltenii lui Mirel Rădoi și Farul Constanța. Ciprian […] The post Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: “Sper să câștige!” appeared first on Antena Sport.
11:30
Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg # Antena Sport
Bayern Munchen a obținut sâmbătă seara o victorie răsunătoare în fața lui Hamburg, la capătul unui meci în care bavarezii s-au impus cu 5-0. Nou-promovata este una dintre victimele preferate din ultimii 15 ani ale campioanei, mai ales când vine vorba de meciurile pe care trupa de pe Allianz Arena le dispută pe teren propriu. […] The post Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg appeared first on Antena Sport.
11:10
“Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo”. Anunțul unei embleme a alb-roșilor # Antena Sport
Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca el să devină antrenor principal pe banca alb-roșilor. Fostul mare jucător al “câinilor” a menționat că în momentul de față se simte bine în postura în care se află, deși pe viitor ar vrea să ocupe cel mai important […] The post “Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo”. Anunțul unei embleme a alb-roșilor appeared first on Antena Sport.
11:10
Carlo Ancelotti, mesaj direct pentru Neymar: “Obiectivul său trebuie să fie acela de a fi pregătit” # Antena Sport
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale. Tehnicianul italian a revenit asupra deciziei sale şi a pus puţină presiune pe starul brazilian. „O […] The post Carlo Ancelotti, mesaj direct pentru Neymar: “Obiectivul său trebuie să fie acela de a fi pregătit” appeared first on Antena Sport.
10:50
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre Universitatea Craiova și Farul va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestei partide, oltenii lui Mirel Rădoi sunt lideri în Liga 1, cu 20 de puncte, la o lungime de ocupanta locului 2, Rapid. De […] The post Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.