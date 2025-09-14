EXCLUSIV Familia germană Heubach, deținătoarea unui imperiu cu afaceri de peste 1 miliard de euro, la startul celui mai mare proiect al său pe piața românească, după „exitul“ din frufru

13:10

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, și că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliția de guvernare.