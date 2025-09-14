ANPC pierde definitiv noi procese cu băncile
Profit.ro, 15 septembrie 2025 01:10
Băncile au câștigat definitiv noi procese cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în speța anuităților la contractele de credit.
Importatorii români de mărfuri cu emisii CO2 mari din afara UE trebuie să se înregistreze la Finanțe pentru viitoarea taxă europeană ″de frontieră″ pe carbon # Profit.ro
Importatorii români de ciment, energie electrică, fier, fontă, oțel, aluminiu, îngrășăminte și hidrogen din afara Uniunii Europene, mărfuri a căror producție emite cantități mari de gaze cu efect de seră (CO2), trebuie să se înregistreze, începând cu 1 ianuarie anul viitor, la o Direcție specializată a Ministerului Finanțelor, pentru viitoarea taxă specifică pe carbon a UE, așa-numitul ″mecanism de ajustare a carbonului la frontieră″ (CBAM).
EXCLUSIV Germanii de la P3 Group ies din acționariatul CT Defense, o firmă de securitate cibernetică din Cluj-Napoca. Planurile de viitor ale fondatorilor # Profit.ro
Grupul german P3, furnizor de servicii de consultanță în industria software, automotive și banking, a vândut acțiunile deținute la CT Defense (Cyber Threat Defense) din Cluj-Napoca, companie specializată în securitate cibernetică, pentru suma de 1,742 milioane de euro. Acțiunile au fost cumpărate de Alexandru Daniel Ciobanu și Andrei Tiberiu Pușoiu, după ce aceștia le-au vândut în anul 2022 pentru 1,25 milioane de euro, operațiunea fiind anunțată în exclusivitate de Profit.ro.
EXCLUSIV Familia germană Heubach, deținătoarea unui imperiu cu afaceri de peste 1 miliard de euro, la startul celui mai mare proiect al său pe piața românească, după „exitul“ din frufru # Profit.ro
Familia germană Heubach, moștenitoarea producătorului de vopsele Heubach – cu fabrici în Germania, India și SUA, a fost autorizată să înceapă construcția celui mai mare proiect imobiliar în care a fost implicată până acum în România, după ce, în 2019, a ieșit din afacerea frufru, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria. Compania se clatină însă, după ce regiunea separatistă a rămas fără gazul rusesc gratuit. Ar putea fi un moment-cheie pentru Moldova.
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranității UE # Profit.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat duminică la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale”. În declarația sa postată pe X, ea a transmis și un mesaj de solidaritate în limba română.
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaților lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicității duminică. El a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acțiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, informează Reuters.
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregătește o solicitare către președintele Nicușor Dan pentru ca educația media să fie introdusă în strategia privind securitatea națională. El a menționat că educația media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.
Mii de materiale din campanii de dezinformare de factură rusească au fost eliminate de CNA. TikTok blochează în 8 minute. X nu răspunde la apel # Profit.ro
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conținutul online care aveau dezinformări de factură rusească. Dacă Tiktok răspunde în 8 minute la un ordin de blocare, X nu răspunde deloc, a adăugat oficialul, citat de News.ro.
Una dintre cele mai importante publicații americane, New York Times, a găsit vestea că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc e atât de importantă încât să-i ofere spațiu pe prima pagină a publicației.
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două drumuri din România au fost alese de specialiștii japonezi.
Majoritatea germanilor sunt îngrijorați de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spațiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică și citat de dpa.
Administrația publică protestează luni în Capitală. Traseu Victoriei - Palatul Parlamentului # Profit.ro
Sindicaliștii din administrație protestează luni în Capitală, nemulțumiți că măsurile anunțate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei amenință cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanții protestatarilor afimă că au fost invitați luni, la discuții cu premierul Ilie Bolojan, transmite News.ro.
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, președintele rus a transmis un mesaj: nu intenționează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO, preluați de News.ro.
Marca americană Ram, a grupului Stellantis, renunță la dezvoltarea unui pickup complet electric Ram 1500, invocând scăderea cererii pentru astfel de modele în America de Nord, transmite CNBC.
Ucraina a deschis primul tronson de cale ferată cu ecartament european, în vestul țării. Urmează Cernăuți # Profit.ro
Căile Ferate Ucrainene (UZ) au inaugurat prima linie feroviară construită la ecartament european, pe tronsonul de 22 km dintre Ujgorod și Ciop, marcând un pas important în integrarea transportului ucrainean cu Uniunea Europeană.
SUA și China se întâlnesc azi în Spania pentru a regla conflictul comercial și problema petrolului rusesc # Profit.ro
Oficialii americani și chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicației chineze TikTok și faptul că Washingtonul cere G7 și aliaților europeni să impună tarife Chinei pentru a opri achizițiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch ironizează tarifele de 39% impuse de Statele Unite Elveției, lansând un ceas care inversează poziția cifrelor 3 și 9 de pe cadran, scrie CNN.
Vizită complexă a lui Trump în Marea Britanie, săptămâna viitoare. Vine însoțit de OpenAI, Nvidia și secretarul Trezoreriei SUA # Profit.ro
Președintele american Donald Trump urmează să efectueze săptămâna viitoare o a doua vizită de stat în Regatul Unit, scrie CNBC, care face un rezumat a ceea ce va avea să se întâmple.
Dacă în fiecare zi treci prin aceleași momente – taskuri la birou, deplasări, sală, relaxare și somn – poți lăsa Apple Watch să schimbe singur contextul potrivit. Scopul este să primești notificările relevante la momentul potrivit, să ai fața de ceas și complicațiile corecte, iar distragerile să rămână pe telefon. Totul pornește din cuplul iPhone–Apple Watch, unde Focus ține în frâu ce te întrerupe și ce rămâne în fundal.
Nu toate jocurile vechi au primit patch-uri de 60 fps, însă majoritatea pot depăși bariera celor 30 fps dacă le pornești prin FPS Boost. Funcția lucrează în fundal, fără să schimbe codul original, așa că nu riști incompatibilități. În plus, o activi rapid din meniul consolei, fără să instalezi nimic.
Blocarea accesului la rețelele sociale și protestele care au urmat în Kathmandu, arată de ce noua aplicație Bitchat, a lui Jack Dorsey, este o idee bună.
Oficiali ucraineni și o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiții în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev și Washington, a anunțat sâmbătă ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.
Media: Google a fost dat în judecată pentru folosirea articolelor de presă la rezumatul AI din căutări # Profit.ro
Deținătorul publicațiilor Rolling Stone, Billboard și Variety a dat în judecată Google vineri, acuzând gigantul tehnologic că folosește fără consimțământ articolele sale în rezumatele generate de inteligența artificială și că îi reduce astfel traficul online, scrie Reuters.
Vinul zilei: un vin alb elegant cu arome de fructe exotice, caise coapte, migdale și șofran. Savuros alături de fructe de mare, pește sau carne albă. Un vin remarcabil, cotat cu 98 de puncte James Suckling și 94 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Pieropan La Rocca 2023, un vin alb italian de excepție, a fost cotat cu 98 de puncte James Suckling și 94 de puncte Robert Parker.
Apare și în România ”resortul turistic”. Condițiile necesare pentru o astfel de calificare turistică # Profit.ro
Resortul umează să fie definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 stele, conform unui proiect legislativ al actualei puteri.
În China, precomenzile la iPhone 17 nu au inclus toate modelele, însă primele semne sunt deja încurajatoare pentru Apple.
Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din orașul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au declarat autoritățile poloneze, relatează Reuters, citați de News.ro.
Polonezii se înscriu cu miile ca voluntari la instrucție militară, pe fondul temerilor unui atac din partea Rusiei. România pregătește și ea un program # Profit.ro
Mii de polonezi se înscriu la cursuri voluntare de pregătire militară, în timp ce armata caută să-și completeze rândurile cu personal profesionist și voluntar, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de agresiunea militară a Rusiei, scrie azi publicația Straitstimes, preluată și de Reuters.
Putin: Rusia poartă „un război just și drept. Trebuie întărirea unei viziuni suverane asupra lumii și promovarea tradițiilor și valorilor noastre" # Profit.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a mulțumit locuitorilor Moscovei pentru contribuția lor la ceea ce a numit „războiul comun, just și drept”. El a subliniat disponibilitatea acestora de a lupta și de a munci în numele patriei, scrie azi publicația rusă de business Kommersant.
UPDATE Dogioiu răspunde PSD: Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. # Profit.ro
Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza a fost luata de coalitia de guvernare, a spus pentru Profit.ro purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, în reacție la declarația de dimineață a liderului interimar PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD nu e de acord cu desființarea plafonului comercial. Mai pe seară, deputatul PSD, Mihai Fifor, spune că nu s-a discutat.
UPDATE Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a județului. Două avioane F16 au decolat după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național. # Profit.ro
Autoritățile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție, scrie News.ro.
Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a județului. Există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian # Profit.ro
Autoritățile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție, scrie News.ro.
VIDEO Londra: 110.000 de persoane la un marș masiv anti-imigrație. Omagiu adus activistului conservator american Charlie Kirk # Profit.ro
Circa 100.000 de manifestanți, potrivit poliției, au defilat sâmbătă prin centrul Londrei la un miting organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson. Marșul „Unite the Kingdom” a fost confruntat de o contra-manifestație „Stand Up to Racism”, la care au participat aproximativ 5.000 de persoane, scrie France 24.
Republica Electorală Moldova: Oligarhii revin la cuib; Putin îi așteaptă pe moldoveni; Italia, teatru al războiului hibrid rus împotriva Chișinăului # Profit.ro
Cele mai importante știri din 12-13 septembrie din Republica Moldova.
Ministrul Educației: Am făcut ce trebuie pentru țară. N-a intrat în categoria "junk" pentru că și Educația a avut un rol # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că țara n-a intrat în categoria junk pentru că și Educația a avut un rol. Spune că a aplicat măsuri asumate într-un program de guvernare, pe care nu știe dacă le-ar fi aplicat în caz contrar, scrie într-o declarație publicată de Agerpres.
Putin: Rusia poartă „un război just și drept. Trebuie întărirea unei viziuni suverane asupra lumii și promovarea tradițiilor și valorilor noastre" # Profit.ro
Dogioiu răspunde PSD: Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. # Profit.ro
Polonezii se înscriu cu miile ca voluntari la instrucție militară, pe fondul temerilor unui atac din partea Rusiei. România pregătește și ea un program # Profit.ro
Laureat Nobel de la Google: Cea mai importantă abilitate pentru noua generație va fi să învețe cum să învețe în era AI # Profit.ro
Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, a declarat vineri că cea mai importantă abilitate a noii generații va fi „să învețe cum să învețe”, pentru a ține pasul cu schimbările pe care Inteligența Artificială le aduce în educație și pe piața muncii.
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # Profit.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate din pandemie.
Sute de tineri au fost arestați în Italia într-o campanie a poliției împotriva "primului nivel" de criminalitate. De la trafic de droguri, la instigare la ură pe rețelele sociale # Profit.ro
Aproape 400 de tineri au fost arestați și alți 1.100 au fost denunțați în Italia într-o amplă operațiune împotriva "primului nivel" de criminalitate, acuzați de diverse infracțiuni precum trafic de droguri, deținere de arme sau infracțiuni motivate de ură pe rețelele de socializare, informează sâmbătă EFE.
Ministrul Apărării: Un soldat care intră acum în armata română câștigă 1.000 de euro net # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat azi că soldații care intră acum în sistem ajung la un câștig de aproape 1.000 de euro net cu norma de hrană.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, și că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliția de guvernare.
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conținutului # Profit.ro
Enciclopedia Britannica și Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le folosește ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe inteligență artificială, care oferă rezumate ale informațiilor găsite online, transmite Reuters.
VIDEO Ministrul Apărării: Degeaba ținem noi un glonț la noi în depozit, dacă Ucraina nu-l are pe prima linie a frontului. Trupe nu trimitem # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat azi de ce este important ajutorul militar pe care România îl acordă Ucrainei. Între altele, a subliniat că România nu trimite trupe în războiul din țara vecină, scrie News.ro.
