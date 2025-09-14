În timp ce Bruxellesul, băncile străine, multinaţionalele, agenţiile de rating încearcă să ţină România pe linia de plutire, la Bucureşti s-a declanşat un concurs de populism, în condiţiile în care economia încearcă să facă faţă condiţiilor adverse

Ziarul Financiar, 15 septembrie 2025 01:15

Acum 2 ore
01:15
Acum 4 ore
00:15
Jurnal bursier, 12 septembrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:15
UN UNICORN PE ZI: MaintainX Ziarul Financiar
MaintainX a fost fondată în 2018 în San Francisco, California, de Chris Turlica (născut în România), Hugo Dozois-Caouette, Mathieu Marengère-Gosselin şi Nick Haase, arată informaţiile publicate pe site-ul companiei.
00:15
Luigi Attanasio, preşedintele Camerei de Comerţ din Genova, care deţine o fabrică de produse chimice, cu 70 de angajaţi: România şi Republica Moldova trebuie să devină forţa economică a Europei de Sud-Est, aşa cum e Polonia la nord-est Ziarul Financiar
„În Genova trăiesc circa 20.000 de români, din care 1.000 sunt întreprinzători deja. Românii lucrează în construcţii, comerţ sau pe şantierele navale din zonă. Am fost surprins iniţial de această investiţie, dar după ce am descoperit calitatea acestui om de afaceri, pot să spun chiar că suntem norocoşi. În ceea ce priveşte legăturile de business, cred că o colaborare mult mai strânsă între portul Constanţa şi portul Genova ar contribui la creşterea relaţiilor comerciale şi de investiţii.
00:15
Agenda de business a săptămânii 15 – 19 septembrie 2025 Ziarul Financiar
00:15
Ce au spus liderii de business şi oficialii italieni la evenimentul „Genoa şi fotbalul, un nou pod între economia Italiei şi cea a României“: Clubul de fotbal Genoa este o parte a identităţii oraşului. Este un moment simbolic pentru relaţiile comerciale şi sportive între România şi Italia. Obişnuiţi-vă cu o altfel de Românie Ziarul Financiar
Liguria, o regiune a Italiei cu 1,5 milioane de locuitori cu capitala la Genova, unde trăiesc peste jumătate din locuitorii provinciei, este o zonă de coastă care se întinde de la graniţa de sud cu Franţa, aproape de San Remo, până în Toscana la est.
00:15
Ungaria: războiul preţurilor purtat de marii retaileri devine unul aprig Ziarul Financiar
În Ungaria, bătălia pentru vou­cherele pensionarilor se intensifică, notează Vilaggazdasag. Pensionarii şi persoanele care pri­mesc anumite beneficii similare pen­siilor sunt eligible pentru o subvenţie unică de 30.000 de forinţi (80 de euro).
00:15
Polonia nu se poate opri din a cumpăra aur. Deşi are rezerve mai mari decât BCE, banca centrală poloneză vrea şi mai mult din metalul preţios Ziarul Financiar
Aurul rămâne un activ de refugiu cheie, preţuit din ce în ce mai mult în Polonia atât de către stat, cât şi de către investitorii privaţi, notează Warsaw Business Journal.
00:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cine are grijă de traseul Via Transilvanica să fie sigur şi accesibil? Trail managerii, legătura între comunităţi, autorităţi şi părinţii de drum Ziarul Financiar
Funcţia de trail manager a apărut în proiectul Via Transilvanica la jumătatea anului trecut, ca o nevoie de a menţine sigur şi accesibil traseul, dar şi de a fi o legătură între comunităţi, autorităţi şi părinţii de drum.
00:15
Afaceri de la zero. Cristian Dragu şi-a dorit să pună în valoare meşteşugul local şi moştenirea primită de la bunici şi a lansat Distil Art, o distilerie artizanală în Ţinutul Buzăului Ziarul Financiar
Povestea Distil Art, o distilerie artizanală din Scorţoasa (jud. Buzău), a început cu o livadă moştenită de Cristian Dragu de la bunicii săi, pe care antreprenorul şi-a dorit să o pună în valoare după un model văzut în urmă cu opt ani în Germania.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Istvan Sarkany, investitor: Am un randament de 21% de la început de an pe Bursa de la Bucureşti. Îmi este greu să mai găsesc companii subevaluate cu potenţial mai mare decât cele mici din portofoliu Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 12 sep­tembrie, investitorul Istvan Sarkany a spus că portofoliul său internaţional a resimţit presiuni în acest an din cauza expunerii pe dolar şi pe piaţa din SUA prin ETF-uri (fonduri tranzacţionate la bursă).
00:15
Bursă. O ştire pe surse din presa spaniolă despre o posibilă listare la Madrid a filialei Digi saltă acţiunile cu 9% şi pune 800 milioane de lei în capitalizarea operatorului la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Reuters a relatat vineri că publicaţia spaniolă Expansión, citând surse de piaţă, scrie că operatorul de telecomunicaţii Digi Communications (simbol bursier DIGI) se pregăteşte să listeze filiala din Spania pe Bursa de Valori din Madrid. Divizia, care generează 40% din veniturile companiei, va fi asistată în acest proces de celebra bancă americană Rothschild, potrivit agenţiei de ştiri.
00:15
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii ’90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii“ Ziarul Financiar
Antreprenorii români au ajuns la capacitatea de a investi peste hotare ca urmare a miracolului economic pe care l-a traversat ţara, a spus la sfârşitul săptămânii trecute la Genova omul de afaceri Dan Şucu, fondator şi preşedinte al retailerului de mobilă Mobexpert, în cadrul evenimentului „Genoa şi fotbalul, un nou pod între economia Italiei şi cea a României
00:15
Băncile ţin iar banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB tinde spre zero Ziarul Financiar
Băncile au început să ţină iar banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB se apropie de zero.
00:15
Analiza de luni. Canalul Siret-Bărăgan prinde contur la aproape 50 de ani după ce a fost conceput. În T3/2025 încep lucrările pentru prima etapă de 23 km Ziarul Financiar
Canalul Siret-Bărăgan este unul dintre cele mai mari şi mai vechi proiecte de infrastruc­tură de irigaţii din România, gândit încă din anii ’80 şi rămas la stadiul de idee pusă pe hârtie.
00:15
„Importăm şi prune, şi magiun“. Îngheţul târziu i-a lăsat pe fermieri cu o recoltă de prune cu cel puţin 20% mai mică în 2025 şi Republica Moldova câştigă piaţă în România Ziarul Financiar
România se aşteaptă la o recoltă de prune cu cel puţin 20% mai mică în 2025, din cauza îngheţului târziu. În 2024, România a fost lider detaşat, deşi producţia de prune a scăzut şi în cazul său la 610.000 de tone de la 645.000 de tone în 2023, având 45% din totalul prunelor din UE. Pe următoarele locuri în clasament se află Franţa, Italia şi Spania.
00:15
FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere economică a României în 2025. „Dacă pachetul de reforme va fi aplicat integral, deficitul fiscal total ar putea coborî la aproximativ 6% din PIB în 2026.“ Ziarul Financiar
Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere prognoza de creştere economică a României în 2025, la 1%, de la 1,6% în estimările anterioare, şi la 1,4% pentru 2026, apreciind că accelerarea investiţiilor finanţate prin programul Next Generation EU va compensa parţial temperarea consumului privat cauzată de inflaţie şi de efectele consolidării fiscale.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Cum ar arăta un „colos energetic“ românesc şi ce oportunităţi ar avea pentru investitori Ziarul Financiar
Dacă principalele companii de energie listate la Bursa de Valori Bucureşti ar fi adunate într-un singur grup integrat, veniturile totale ar depăşi 62,5 mld. lei (12,2 mld. euro), iar capitalizarea bursieră ar urca la aproape 167 mld. lei (33 mld. euro), potrivit calculelor ZF.
00:15
Băncile ţin iar banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB se apropie de zero. Excedentul de lichiditate pe piaţa interbancară în august: peste 3 mld. euro, medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a stat la 6,6%, fiind peste IRCC, de 5,55% Ziarul Financiar
Băncile au început să ţină iar banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB se apropie de zero. Creşterea economică a fost în primul semestru (S1) din 2025 de doar 0,3% pe serie brută faţă de S1/2024. Iar creditarea privată a înregistrat în S1/2025 o creştere medie de circa 9%, tendinţa fiind de încetinire.
00:15
Ghid de locuire în Bucureşti. Nevoia de locuinţe din piaţă menţine pe plus vânzările de apartamente şi după majorarea TVA. Bogdan Bălaşa, director general, HILS Development: „Stocul nu e suficient în acest moment pentru a acoperi cererea“ Ziarul Financiar
Eliminarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe a transformat luna iulie 2025 într-un moment de vârf pentru piaţa rezidenţială românească, însă ceea ce a urmat confirmă soliditatea fundamentelor acestui sector.
00:15
Guvernul nu găseşte robinetul cu care să închidă deficitul bugetar. Ca pondere în PIB, deficitul la nouă luni este la nivelul anului trecut, dar nominal el este cu 6 miliarde de lei peste Ziarul Financiar
Datele preliminare ale situaţiei finanţelor statului văzute de Ziarul Financiar arată că veniturile au crescut, în în primele nouă luni, cu 11%, iar cheltuielile cu 10,9%.
14 septembrie 2025
23:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Nicolae Ceauşescu avea ca plan de ţară industrializarea şi internaţionalizarea. Ironic, după 35 de ani în care am închis sute de fabrici, uzine şi combinate, dacă vrem să supravieţuim economic, va trebui să adoptăm acelaşi plan de ţară Ziarul Financiar
”Băi moş comunist, lasă odată placa asta stricată cu fabrici, uzine si combinate”, este una dintre insultele care îmi merge la inima, alături de multe altele, pe care le primesc in ultimii 15 ani.
Acum 8 ore
20:45
Ediţia 15 septembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
20:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 15 septembrie 2025, ora 09.30 cu Dragoş Mesaroş, Director de tranzacţionare al Goldring Ziarul Financiar
19:15
Accident grav în Capitală: şoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital Ziarul Financiar
19:15
Un cutremur s-a produs în România Ziarul Financiar
Un cutremur slab, de magnitudine 3,0, s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la adâncimea de 149,8 km, fără a fi raportate victime sau pagube, informează Institutul Naţional pentru Fizica Pamântului.
19:15
Captură inedită: ţigări ascunse în piese de lego şi produse contrafăcute de zeci de mii de lei Ziarul Financiar
Poliţiştii de frontieră din Botoşani au descoperit ţigarete contrafăcute ascunse „ţigară cu ţigară” în piese de Lego, parte dintr-un transport de parfumuri şi articole vestimentare contrafăcute în valoare de peste 43.000 de lei.
19:15
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas: Încălcarea spaţiului aerian românesc de către dronele ruseşti este „inacceptabilă” Ziarul Financiar
19:15
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Oana Ţoiu : Vrem să comunicăm foarte clar protestul Ziarul Financiar
Acum 12 ore
18:45
Business Magazin. Cum încearcă Lavinia Andrei, fondatoarea Malluce, să facă faţă schimbărilor tot mai rapide de pe piaţa de îmbrăcăminte prin haine atemporale Ziarul Financiar
18:00
Business Magazin. Cum a ajuns Veneţia să fie invadată de tehnomiliardari americani Ziarul Financiar
17:45
Business Magazin. Cine este Liviu Radu, cel care conduce operaţiunile Bergerat Monnoyeur din România şi Republica Moldova Ziarul Financiar
17:30
România, bilanţ spectaculos la Campionatele Balcanice de la Ioannina: 18 medalii, şase de aur Ziarul Financiar
17:15
Business Magazin. Cum merge vânzarea de lingouri şi monede din aur ca investiţie? Ziarul Financiar
17:00
A murit Ricky Hatton! Celebrul campion mondial la box avea doar 46 de ani Ziarul Financiar
17:00
Eurodeputatul Victor Negrescu: Incidentele cu drone arată cât de important este faptul că România face parte din NATO Ziarul Financiar
16:30
Vladimir Putin l-a decorat pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, chiar de ziua acestuia Ziarul Financiar
16:15
Business Magazin. Cine este Manuela Mancaş, fondator şi managing director al firmei de cercetare AHA Moments Ziarul Financiar
15:45
Piloţii români, de F-16, au avut autorizarea de a deschide focul, dar au decis să nu doboare drona rusească Ziarul Financiar
15:45
Business Magazin. Cine este Adrian Herdan, CEO Devhd, care a ajuns la afaceri de 1,3 milioane de EUR din soluţii şi servicii de transformare digitală prin AI Ziarul Financiar
15:15
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază! Ziarul Financiar
15:00
Business Magazin. Care sunt planurile lui Călin Matei, CEO, pentru creşterea Groupama Asigurări: Lucrăm la idei care presupun crearea de generativ Ai în parteneriat cu Google Ziarul Financiar
14:45
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă continuarea unui nou spital prin finanţarea Programului Operaţional Sănătate Ziarul Financiar
14:30
Bilanţul Poliţiei Române: peste 10.000 de contravenţii şi 600 de permise reţinute Ziarul Financiar
14:30
Business Magazin. Cum au ajuns turiştii străini să fie duşmanii marilor oraşe europene? Ziarul Financiar
14:15
Business Magazin. Grupul Wordsworth Holding, controlat de antreprenorul britanic James Andrew Simmons, care a făcut carieră în România, îşi consolidează poziţia pe piaţă prin integrarea brandului Tot Din Bezea cu laboratoarele Velocità Ziarul Financiar
Acum 24 ore
13:30
Business Magazin. Ce spune Laurens van den Acker, chief design officer al Grupului Renault, despre dezvoltarea noilor modele Dacia: Dacia va lansa un model complet nou în 16 luni Ziarul Financiar
12:45
Ministrul de Externe al Coreei de Sud va efectua o vizită la Beijing pentru discuţii cu omologul său Ziarul Financiar
12:45
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a sosit în Israel Ziarul Financiar
11:45
Rusia testează racheta hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad Ziarul Financiar
