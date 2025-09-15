Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

22:50

Un articol publicat joi de „Libertatea" a fost taxat dur de cei vizați: Societatea Română de Televiziune (SRTv) și directorul general al acesteia, jurnalistul Dan-Cristian Turturică. Printr-un comunicat, televiziunea publică îl acuză pe redactorul-șef de la „Libertatea", Dorin Chioțea, se răzbună pe fostul său angajator pentru că se află în cercetare penală la plângerea acestuia. […] Articolul TVR îl acuză de minciuni grosolane pe redactorul-șef de la „Libertatea", fost angajat al televiziunii publice. Dorin Chioțea s-ar răzbuna pentru că TVR i-a făcut două plângeri penale, în dosare cu prejudiciu de 450.000 de euro, și l-a tras pe linie moartă