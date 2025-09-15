Magaioții și progresiștii
Ziaristii, 15 septembrie 2025 03:00
Am două nelămuriri cu frământările recente ale magaioților suveranisto-trumpiști naționaliști ortodocși de la noi. Las deoparte faptul că indivizii folosesc complet aiurea eticheta de „progresist", legând-o nătâng de obsesii și aberații cu care împingerea spre progres a societății nu are a face. Progresul este ceva de dorit de cei mai mulți dintre noi, dacă suntem […]
• • •
Acum 2 ore
03:00
Acum 4 ore
02:10
Traian Băsescu a sunat mobilizarea pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, 28 septembrie. Într-un mesaj publicat pe Facebook duminică, 14 septembrie, cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Traian Băsescu (73 de ani) i-a chemat pe moldovenii cu cetățenie română – peste un milion – să se mobilizeze și să voteze […]
01:00
FCSB și CFR Cluj își continuă rătăcirea: n-au bătut nici ultimele două clasate, recent promovate! Câte o singură victorie după 9 etape # Ziaristii
Cele două echipe care au dominat fotbalul românesc în ultimul deceniu, CFR Cluj (5 titluri) și FCSB (2 titluri), își continuă „marșul în mocirlă". Ele n-au reușit să câștige nici măcar în fața ultimelor două clasate din Superliga, care au promovat în această vară și n-au bătut pe nimeni. FCSB și CFR Cluj au jucat […]
Acum 6 ore
23:30
În Marea Britanie trăiesc aproximativ 1,2 milioane de români. Scoția – aproximativ 50.000 de români; Țara Galilor – în jur de 30.000; Irlanda de Nord – 20.000. Londra găzduiește cel mai mare număr de imigranți români, estimat la aproximativ 500.000 de persoane. Protestele organizate la Londra de extrema dreaptă, și la care Simion a participat […]
Acum 12 ore
19:50
La aproape trei luni de la formarea Guvernului, aflăm că deficitul bugetar urma să fie 11% din PIB. Pe bune? Pe bune?!? Abia acum aflăm asta? Ce mai urmează? Ca peste încă trei luni să aflăm că deficitul ar fi fost 13%?! Și Consiliul Fiscal nu a știut că deficitul va fi 11%, atunci când […]
Acum 24 ore
09:40
„Torpila” numărul 5, din Australia, către putinistul Turcescu: „Lăstarii comportamentului abject al maturului Ceaoane” # Ziaristii
Episodul 5 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ni-l prezintă pe „Ceaoane" în postura de binefăcător care nu are parte de recunoștință. Textul a fost postat pe Facebook pe 30 august, dar nu e ultimul! Serialul continuă. În serialul […]
Ieri
17:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 noiembrie 1998. E toamnă. Lumina se zbârceşte de frig peste coline şi apele se îngândurează. Lumea nu mai are bani să facă nunţi, cumetrii, petreceri la armată etc. şi atunci veselia cea mare o constituie la noi alegerile. Mai ales cele locale. Ce frumoase […]
16:40
Încă din copilăria mea, părinţii m-au învăţat că atunci când cineva doarme, nu trebuie să fac zgomot. Când vreau să întru într-o încăpere, să bat la uşă. Să nu întrerup pe cineva care vorbeşte, să nu-mi jignesc prietenii ori să râd de defectul cuiva etc. Îmi sugerau că, dacă eu îi voi respecta pe cei […]
16:20
De ce un om devine obligatoriu simpatic doar pentru că s-a transformat în cadavru? Charlie Kirk era un propagandist MAGA-iot plin de ură viscerală față de tot ce nu rezona cu delirul său. Dar a pune egal între constatarea mea și aplaudarea unui asasinat oribil e semn de mare imbecilitate. Nu pot să mă prefac […]
14:30
„Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Blasfemie pe o icoană, într-o mănăstire din Basarabia # Ziaristii
Situație scandaloasă într-o mănăstire de călugări din Republica Moldova, situată într-o pădure a satului Zloți, raionul Cimișlia, la 45 de kilometri sud de Chișinău. Pe o icoană reprezentând-o pe „Maica Domnului cu pruncul" este unscripționat un text blasfemic și provocator, în limba rusă: „Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus". Mănăstrea se află sub jurisdicția canonică […]
10:30
Brazilienii n-au cedat șantajului lui Trump: fostul președinte Bolsonaro – 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat # Ziaristii
Jair Bolsonaro, fostul preşedinte de extremă dreapta al Braziliei, a fost condamnat joi la 27 de ani şi 3 luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Curtea Supremă Federală a Braziliei a ridiculizat eforturile președintelui SUA, Donald Trump, de a-l ajuta pe Bolsonaro să scape fără condamnare. Fost ofițer de armată, Jair Messias […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Suveraniștii mioritici cu miros de Putin s-au grăbit să arunce o cantitate imensă de mesaje pe rețelele de socializare cu scopul de a transforma asasinarea lui Charlie Kirk, extremist MAGA, într-o moartea martirică. De la politicieni naționaliști la gospodine ambetate și superstițioase, de la propagandiști AUR la românași agresivi și agramați, toată gloata „conservatoare" de […]
19:30
Superliga se reunește în acest weekend după pauza provocată de meciurile echipei naționale și reia lupta pentru play-off și o poziție cât mai bună la finalul sezonului regulat. Echipele de pe primele locuri, Univ. Craiova și Rapid, au meciuri grele cu Farul, respectiv U Cluj, iar FCSB și CFR Cluj, aflate în spate, pornesc favorite […]
18:00
Legendarul Novak Djokovici, alungat din țara sa de „patrioții suveraniști”! Tenismenul s-a mutat cu toată familia în Grecia după ce președintele pro-rus al Serbiei l-a numit „trădător” # Ziaristii
Tensiunile dintre tenismenul sârb Novak Djokovici (38 de ani) și regimul pro-rus din țara sa au ajuns în faza rupturii totale: legendarul sportiv s-a mutat cu familia sa din Serbia în Grecia, ba chiar a „transferat" și turneul său de tenis de la Belgrad la Atena! Multă vreme, Novak Djokovici a părut bântuit de idei […]
08:30
PSD, dublu șantaj pe model rusesc: pleacă de la guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei sau dacă Bolojan fixează alegerile în acest an # Ziaristii
Tot mai multe voci din PSD arată tactica perversă pe care o adoptă cel mai corupt și iresponsabil partid din coaliția de guvernare: șantajul de tip rusesc, cu pretenții absurde. Însuși președintele interimar, Sorin Grindeanu, amenință cu intrarea în opoziție și declanșarea anarhiei, în caz că USR și PNL vor avea candidat comun la alegerile […]
07:20
Inflația a sărit în aer: de la 7,80% la 9,85% într-o singură lună! TVA și energia au scumpit aproape totul # Ziaristii
Rata anuală a inflaţiei în august 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,85%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Creșterea este semnificativă față de luna precedentă, iulie, când rata inflației a fost de 7,80%. Principala cauză a scumpirilor din august o reprezintă creșterea abruptă a prețului energiei electrice: +65,73%, după […]
06:20
A patra grenadă pentru Turcescu, lansată din Australia. „Amintiri din copilărie” cu Mița și Barbone # Ziaristii
Ex-piteșteanul Viorel Copolovici, stabilit de mai mulți ani la Brisbane (Australia), continuă serialul dedicat fostului său prieten Robert Turcescu. Cel de-al patrulea text dedicat în acest an mercenarului pro-rus, pe 25 august, tot pe Facebook, dezvăluie atmosfera promiscuă în care s-a format „Ceaoane", zis și „Bobi". Excelent mânuitor al frazei, introduce în poveste noi personaje: […]
11 septembrie 2025
23:10
În nici 20 de kilometri parcurși cu trenul, „eroul" era deja pe cai mari. Se lăudase cu lichidarea a 17 „ruși" care năpădiseră vagonul încă de la îmbarcarea sa. Curios, acea garnitură aparținea unei companii feroviare private, unde se presupunea că există condiții mult mai bune de călătorie decât în cea administrată de stat. Uite […]
22:50
Mai țineți minte asta iarnă când i-am cerut lui Ciolacu bugetul și apoi intrăm la guvernare? Și s-au hăhăit. Cum stătea Boloș ministru lângă celălalt Marcel și nu dădea nimic? Cum ziceau „iexperții" ăia care molfăie vorbe pe banii PSD-PNL la TV că USR sunt niște scandalagii, că oamenii serioși intră și apoi vedem, […]
21:20
Călin Georgescu, obligat să rămână geto-dac încă două luni! N-a scăpat de controlul judiciar, nu poate părăsi țara # Ziaristii
Extremistul putinist Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar, măsură restrictivă care i-a fost aplicată continuu începând din 26 februarie. Decizia Tribunalului București spulberă visul șarlatanului pro-rus de a părăsi teritoriul României în următoarele 60 de zile. Astfel, justiția îl ajută să-și manifeste „patriotismul" în țara lui, nu la Viena, că tot pozează în geto-dac […]
19:50
Dacă doriți să găsiți furnizori siguri pentru foi de PTFE, acest articol vă va fi de ajutor. Alegerea corectă a unui partener contează mult, deoarece calitatea materialului și livrările la timp pot afecta proiectele pe care le realizați. Politetrafluoretilena (PTFE), cunoscut ca teflon, este un material plastic folosit în multe industrii datorită proprietăților sale speciale. […]
18:30
NEBUNIE… sau cum o democrație nu moare doar când glonțul lovește un om. Moare atunci când principiile sunt abandonate și când libertatea e rezervată doar celor care gândesc ca noi. „Nebunie" se numește serialul la care mă uitam aseară târziu, pe Netflix. E despre extremism, asasinate motivate politic, discriminare, propagandă, dezinformare (inclusiv prin presă) și […]
09:00
E deja istorie: pe 6 septembrie s-au împlinit trei ani de la începutul spectaculoasei contraofensive ucrainene împotriva invadatorilor ruși. La 6 septembrie 2022, după ce reușiseră mai întâi să stabilizeze frontul și apoi să-i alunge pe atacatori din nordul țării, ucrainenii au lansat o contraofensivă-surpriză în zona Harkov. În 3 săptămâni și 4 zile, trupele […]
10 septembrie 2025
23:40
Charlie Kirk, activist conservator (MAGA) și mare susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. El a fost dus la spital la scurt timp după ce a fost lovit de gloanțe. Se află în stare critică. O filmare distribuită pe rețelele sociale îl arată pe Charlie […]
22:50
Și totuși, beizadeaua „suveranistă” Victoraș Micula se apropie de pușcărie! Condamnat 3 ani cu executare, în prima instanță # Ziaristii
Un proces ce părea „mort" s-a înviorat brusc: miercuri, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula – fiul magnatului orădean Viorel Micula – la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Micula-junior face propagandă ilegală pentru AUR și Călin Georgescu, […]
21:10
Militarii ruși morți pe frontul din Ucraina sunt “reînviați” cu inteligența artificială, pentru a-și lua rămas bun de la rude # Ziaristii
În timp ce dictatorul Putin se visează nemuritor prin transplant de organe, familiile soldaților ruși morți pe frontul ucrainean se descurcă cum pot în calitate de văduve, orfani etc. Un site rusesc le face morții să vorbească, apelând la inteligența artificială. O platformă rusească generează clipuri video "reînviind" pentru câteva secunde militarii decedați pe front, cât […]
18:40
Ajunge! La 80 de ani, Mircea Lucescu nu mai are energia de a ne duce la Mondiale. Iar obsesia cu arbitrajul e penibilă # Ziaristii
Echipa de fotbal a României a intrat într-o fundătură. La un an și două luni de la despărțirea de tânărul selecționer Edi Iordănescu și instalarea veteranului Mircea Lucescu, „naționala de suflet" a rămas fără suflet. România și-a pierdut singurele atuuri care au dus-o pe locul 1, în campania Euro 2024, atât în grupa preliminară, cât […]
9 septembrie 2025
18:00
Arestarea „cârtiței KGB-iste” Alexandru Bălan a stricat „masa rotundă” de la Timișoara, pe tema alegerilor din Basarabia. A fost atras trădătorul moldovean într-o cursă?! # Ziaristii
Un mister gros învăluie cazul Alexandru Bălan, „expertul în securitate" basarabean capturat de DIICOT pe aeroportul din Timișoara. L-au atras într-o capcană organizatorii „mesei rotunde" de la Universitatea de Vest, știind că e „cârtița KGB-istă" și cooperând cu anchetatorii pentru prinderea lui, sau au fost surprinși și ei de întorsătura pe care au luat-o lucrurile? […]
12:50
Naționala lui Mircea Lucescu joacă marți
11:20
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența economică a României în context european. Considerente teoretice și evidențe empirice # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și geopolitice, unul dintre cele mai importante procese de transformare trăite în ultimele decenii. Creșterea veniturilor, extinderea infrastructurii și consolidarea instituțiilor economice au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități mai largi. […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența economică a României în context european. Considerente teoretice și evidențe empirice apare prima dată în Ziariștii.
04:20
A înnebunit fotbalul: Israel – Italia 4-5, după 2-1, 2-4 și 4-4! Golul victoriei – în minutul 90+1 # Ziaristii
Italiei i-a trecut glonțul pe la urechi: a fost pe punctul să piardă cel puțin două puncte în partida cu Israel, disputată la Budapesta, după ce a înregistrat deja o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Azzurii s-au salvat in extremis luni seară, dar n-au scăpat de pericolul de a lipsi de la al […] Articolul A înnebunit fotbalul: Israel – Italia 4-5, după 2-1, 2-4 și 4-4! Golul victoriei – în minutul 90+1 apare prima dată în Ziariștii.
01:40
Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti # Ziaristii
Alexandru Bălan, fost șef în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce a fost prins că vindea secrete ale statului român către Rusia, via Belarus. Trădătorul Alexandru Bălan (47 de ani) ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat […] Articolul Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti apare prima dată în Ziariștii.
8 septembrie 2025
19:50
Văd tot felul de specialiști și diplomați, suveraniști și socialiști în special, care sunt extrem de ofuscați pe Oana Țoiu de la MAE că a spus lucrurilor pe nume. Multor buimaci de la noi li se alungesc ochii când aud de China și de ”miracolul” chinez – care nu prea există, dacă dai deoparte propaganda […] Articolul Noi și China apare prima dată în Ziariștii.
19:20
Proaspăt ieșită de la ocnă, Elena Udrea își varsă amarul la emisiunea lu’ Alexandreasca, celebra geambașă de politicieni patrioți cu iz de SIE și de Moscova. După aproape patru ani de pușcărie la Târgșor și ceva tunuri de milioane de euro, blonda lu’ Băse se aruncă cu toată forța în mișcarea suveranistă patriotică, singurul loc […] Articolul Păzea, a revenit! Și mai feroce, și mai mincinoasă, și mai toxică apare prima dată în Ziariștii.
18:40
Spania e extraterestra fotbalului: 6-0 în Turcia – și s-a oprit în minutul 62! Cele 17 echipe (din 48) calificate deja # Ziaristii
Spania face furori în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, ediția a 23-a, ce va fi găzduită anul viitor de SUA, Mexic și Canada (11 iunie – 19 iulie 2026) și la care vor participa în premieră 48 de națiuni (față de 32 la ultimele 7 ediții). În Europa, preliminariile CM 2026 sunt organizate în 12 […] Articolul Spania e extraterestra fotbalului: 6-0 în Turcia – și s-a oprit în minutul 62! Cele 17 echipe (din 48) calificate deja apare prima dată în Ziariștii.
05:20
VIDEO. Hegemonia Alcaraz – Sinner înclină spre spaniol: 6-4 în turneele de Grand Slam – și are doar 22 de ani! # Ziaristii
Carlos Alcaraz pare o mașină de jucat tenis: la 22 de ani și 4 luni, are deja în palmares 6 trofee de Grand Slam – performanță pe care la vârsta sa nu o bifaseră nici legendarii Djokovici, Nadal sau Federer. Dar Alcaraz nu e singur: dominația tenisului masculin o asigură, de doi ani, împreună cu […] Articolul VIDEO. Hegemonia Alcaraz – Sinner înclină spre spaniol: 6-4 în turneele de Grand Slam – și are doar 22 de ani! apare prima dată în Ziariștii.
7 septembrie 2025
17:30
Prezența la Beijing a jalnicei PSD-iste semianalfabetă funcțional și a fostului pușcăriaș PSD-ist, clovn corupt cu veleități sinucigașe, alături de „crème de la crème” a dictatorilor sângeroși, a autocraților odioși şi a tiranilor scârboși, nu trebuie să mire pe absolut nimeni. Cei doi ipochimeni autohtoni fac parte integrantă din spațiul ideatic și politic concentraționar de […] Articolul Ce onoare! Ce emoție! Ce senzație! apare prima dată în Ziariștii.
16:00
Hai să vă povestesc un pic despre Avram Iancu, că pe AUR-iștii care zbiară prin cimitirul de la Țebea nu i-a interesat niciodată cine a fost cu adevărat personajul pașoptist complex, devenit o legendă a Munților Apuseni. Bunicul lui Avram Iancu a fost preot ortodox în Vidra de Sus (în prezent, comuna Avram Iancu, județul […] Articolul Avram Iancu – mic ghid pentru AUR-iștii care-i calcă mormântul apare prima dată în Ziariștii.
00:40
Observ formatori de opinie care afirmă că președintele îl subminează sau, în orice caz, că nu-l susține pe prim-ministru. Nu mi se pare că ei au dovezi. În schimb, avem dovada clară că prim-ministrul a fost cel care l-a subminat pe președinte, chiar dinainte să intre pe teren. Mă refer la creșterea TVA. Acum, că […] Articolul Cine pe cine subminează? apare prima dată în Ziariștii.
00:00
Te simți extrem de mândru când, plimbându-te prin toată Europa, o vezi plină de Dacii. Plină! O companie românească cu capital străin a preluar un brand românesc și l-a făcut european. Dacia România a anunțat că, din cauza aberației fiscale marca PSD-AUR numită impozit pe cifra de afaceri, are dificultăți în a dezvolta și lansa […] Articolul Drumul Mătăsii spre comunism apare prima dată în Ziariștii.
6 septembrie 2025
22:00
Palatul ăla din poză este căsuța de vacanță a lui Viktor Orban. Un tip suveranist care apără Ungaria de dușmani imaginari, ca să se îmbogățească el și camarila. Pentru că aşa e cu suveraniștii: cu patria în gură, te fac la buzunare. Pe Comunitatea Liberală un articol despre ce potlogării mai fac suveraniștii în vecini. […] Articolul Palatul suveranistului și consensul fărădelegii apare prima dată în Ziariștii.
12:00
Dacă aseară ați ales un film și nu declarațiile lui Trump de la Casa Albă (un film mai bun decât orice se găsește pe Netflix), vă las mai jos o întrebare adresată lui Trump și răspunsul oferit de acesta. E o transcriere a conversației, nu am adăugat cuvinte de la mine. Găsiți ușor clipurile dacă […] Articolul Minunatele strategii ale lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Toată lumea a fost revoltată că râsul curcilor de Dăncilă și Bombonel-Suicidel au fost invitați la summitul dictatorilor. Dar să privim așa: vă dați seama ce disperați sunt dictatorii asiatici să aibă parteneri în Europa, dacă-i poftesc în poza de grup pe doi expirați care nu mai înseamnă de mult nimic în țara lor? De […] Articolul Tăiați fondurile acestui cuib de securiști putiniști! apare prima dată în Ziariștii.
5 septembrie 2025
20:20
Drumul spre turneul final din 2026 aduce în acest weekend dueluri care pun față în față tradiție, orgolii și povești ce depășesc terenul de joc. De la Portugalia lovită de „tragedia funicularului” la duelul spaniolilor cu Turcia, cu Germania pusă sub presiune, fiecare partidă are savoarea ei. Super Oferta pentru meciurile din preliminarii! Început cu […] Articolul Cine face show în preliminariile mondiale? Super-oferta pentru meciurile din weekend apare prima dată în Ziariștii.
13:10
Beijingul este mult, mult mai insidios decât Moscova în extinderea influenței sale la nivelul țărilor luate în colimator. România e o țintă, iar o analiză a think-tank-ului CEPA publicată acum 3 ani arăta că minimum 4 foști premieri (Năstase, Dăncilă, Ponta, Boc) și doi foști miniștri de Externe (Meleșcanu, Severin) sunt conectați la rețea. În […] Articolul Influența subterană a Chinei în România apare prima dată în Ziariștii.
12:00
Tatăl meu a scris poezia „Cât trăim pe-acest pământ” undeva prin anul 1987. Pentru mulţi, aceasta a devenit un imn al Mişcării de Eliberare Naţională, fiindcă în 1989, când poporul nostru a cerut să i se întoarcă înapoi limba română, alfabetul latin şi libertatea, aproape peste un milion de oameni din Piaţa Mării Adunări Naţionale […] Articolul „Cât trăim pe-acest pământ…” apare prima dată în Ziariștii.
11:10
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 23 septembrie 1999. Un medic le spune rudelor unui bolnav incurabil: – Luaţi-l acasă! Ce să-i mai daţi? Nu-i mai daţi nimic… Moare… Peste un an de zile, cel care se aflase în gura morţii vine la medic cu un miel, o damigeană de zaibăr […] Articolul Cerșetorii veseli apare prima dată în Ziariștii.
03:00
Cât timp unii, puțini, fac eforturi disperate să salveze România, AUR și restul trădătorilor fac orice ca țara să se ducă la fund cu totul. George Simion a supus ieri la vot patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. E o premieră în România, dar ce nu face omul de dragul țării pe care o […] Articolul Câtă grijă are domnul Putin de noi! apare prima dată în Ziariștii.
02:10
Noua Axă a Răului: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și crimele comise de ei. Episodul 1: Noul Imperiu Comunist Chinez # Ziaristii
Dacă ar mai fi fost necesară o confirmare a ticăloșiei, egolatriei și narcisismului celor doi dictatori ai Rusiei imperialiste și Chinei comuniste, discuția dintre cei doi siniștri, surprinsă fără voie de un microfon rămas deschis pe subiectul posibilității de a obține „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, ar fi argumentul suprem că orice […] Articolul Noua Axă a Răului: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și crimele comise de ei. Episodul 1: Noul Imperiu Comunist Chinez apare prima dată în Ziariștii.
4 septembrie 2025
22:50
TVR îl acuză de minciuni grosolane pe redactorul-șef de la „Libertatea”, fost angajat al televiziunii publice. Dorin Chioțea s-ar răzbuna pentru că TVR i-a făcut două plângeri penale, în dosare cu prejudiciu de 450.000 de euro, și l-a tras pe linie moartă # Ziaristii
Un articol publicat joi de „Libertatea” a fost taxat dur de cei vizați: Societatea Română de Televiziune (SRTv) și directorul general al acesteia, jurnalistul Dan-Cristian Turturică. Printr-un comunicat, televiziunea publică îl acuză pe redactorul-șef de la „Libertatea”, Dorin Chioțea, se răzbună pe fostul său angajator pentru că se află în cercetare penală la plângerea acestuia. […] Articolul TVR îl acuză de minciuni grosolane pe redactorul-șef de la „Libertatea”, fost angajat al televiziunii publice. Dorin Chioțea s-ar răzbuna pentru că TVR i-a făcut două plângeri penale, în dosare cu prejudiciu de 450.000 de euro, și l-a tras pe linie moartă apare prima dată în Ziariștii.
