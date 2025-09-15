Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de sute de mii de euro
Ziarul de Iasi
,
15 septembrie 2025 03:30
Apartamentele tip penthouse câștigă teren și la Iași, unde dezvoltatorii imobiliari par să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar metri pătrați, ci și un anumit stil de viață. Încetul cu încetul, ideea că în apartamentul de la ultimul etaj îți va ploua în casă prin acoperișul nereparat de asociația blocului începe să pălească, pe măsură ce noi complexuri rezidențiale se lansează în oraș. Dar care sunt prețurile la care poate fi cumpărată în Iași o astfel de locuință și ce priveliște oferă penthouse-urile ieșene? Am selectat 11 oferte de pe imobiliare.ro, din diverse zone din municipiu sau din imediata apropiere a orașului.
04:20
Asociația Zona Metropolitană Iași (ZMI) este la a treia strigare pentru identificarea unui constructor care să realizeze pista de biciclete pe traseul Bârnova – Dobrovăț.
04:20
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat un nou eșec usturător suferit de Politehnica Iași, care a cedat sâmbătă, cu 0-2, pe terenul modestei formații CS Afumați.
03:30
03:20
Licitația pentru extinderea rețelei electrice în Moara de Vânt a intrat în prelungiri. Potențialii ofertanți au solicitat zeci de clarificări în atribuirea contractului cu o valoare de peste 100 milioane lei.
03:20
De șase ani, Omniasig încearcă să stoarcă 3.500 de lei de la un moldovean. Băut și fără permis, acesta ar fi lovit două mașini, încercând să parcheze. Procurorii nu au reușit să-l trimită însă în judecată, iar cercetarea judecătorească nu a lămurit nici ea prea multe.
03:10
După ce a băut zdravăn, un tânăr s-a urcat la volan pentru că se simțea mai treaz decât prietenul său. Nu a fost suficient, iar autoturismul a rupt o țeavă de gaz, a lovit un stâlp și un gard. Cei doi au scăpat cu răni ușoare, iar șoferul, cu o pedeapsă cu suspendare.
03:10
Odată cu sezonul alergiilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu dificultatea de a face diferența între o viroză respiratorie și o alergie. Strănuturile repetate, rinoreea cu secreții clare și congestia conjunctivală, dar în absența febrei, sunt semne sugestive pentru o alergie, însă adesea acestea sunt confundate cu simptomele unei răceli.
03:10
Retailul românesc a crescut cu 7,1 % în iulie 2025. Primele cinci companii din comerțul cu amănuntul au raportat aproape 400 milioane de lei cifră de afaceri și 15,5 milioane de lei profit net.
03:10
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar fi urmat să deschidă astăzi ofertele pentru Golăiești – Podul de la Ungheni. Însă, licitația a fost suspendată. O decizie similară a fost luată și în cazul Iași – Golăiești. Merge înainte, deocamdată, sectorul Lețcani – Iași. În schimb, până la finalul lunii septembrie, ar urma să fie anunțați câștigătorii pentru Moțca – Tg Frumos și Tg Frumos – Lețcani.
03:10
„Am depăşit planul în industria de zgură/Și-am fost informat că nici nu se mai fură;/La producția de țepe suntem, Doamne, pe primul loc în lume,/I-am depăşit pe-americani, fără rușine, putem spune!"
22:20
Sute de ieșeni au participat, duminică seară, la a XIV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină".
18:20
Poliția Rutieră Iași a organizat o acțiune de amploare, menită să tempereze excesele șoferilor și motocicliștilor care transformă străzile municipiului în piste de zgomot și spectacol.
15:20
Programat sâmbătă, la Sala Polivalentă Iași, meciul de handbal masculin dintre Politehnica Iași și echipa secundă a CSM Vaslui, din prima etapă a ultimului eșalon intern, nu s-a disputat.
14:20
Reîntors pe meleaguri ieșene în vară, când a plecat de la Corvinul Hunedoara, fostul atacant al Politehnicii, Andrei Hergeheligiu, a fost decisiv în meciul pe care noua sa echipă, Știința Miroslava, l-a disputat sâmbătă acasă cu Viitorul Onești, în etapa a III-a a Ligii a III-a de fotbal. Atacantul ajuns la 33 de ani a marcat pentru Știința în ultimul minut al primei reprize și a adus egalarea într-o partidă încheiată cu scorul de 1-1.
14:20
Mai multe tramvaie au rămas blocate duminică, în jurul orei 13.00, în zona Baza 3.
13:20
Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 9-a din Superligă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră, scrie news.ro.
12:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 Septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora, scrie news.ro.
11:20
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut, scrie news.ro.
04:20
Continuăm dialogul cu prof.univ.dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu" Iași, având ca subiect modul în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, AI care promite să le fie când unealtă, când competitor.
04:20
Un găinar a fost condamnat după ce a spart două restaurante din Iași. Dintr-unul a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, iar din celălalt, tot ce i-a picat în mână, plus un ceainic turcesc.
04:20
CS Afumați – Politehnica Iași 2-0 (0-0), în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal
04:20
Magistrații Curții ieșene de Apel urmează să dea verdictul într-un caz de braconaj desprins parcă din filmele „western". Nemulțumiți cu prada prinsă în lațuri, tată și fiu au mânat călare un cârd de căprioare spre zona unde aveau instalate capcanele. Braconierii au fost prinși după ce s-au luat entuziasmați după câinii care lătrau frenetic, crezând că au mai prins vreun mistreț în laț. Nu era însă „decât" paznicul de vânătoare, care aștepta să apară proprietarii lațurilor.
03:20
Concluzia FRF: Dacă tot s-a ales praful, să-l lăsăm pe nea Mircea să-și poarte crucea până la capăt, dacă el asta vrea. Poate în așteptarea lui Hagi?
03:20
Sâmbătă seară, străzile din municipiul Iași au fost împânzite de echipaje ale Poliției Rutiere și ale Registrului Auto Român (RAR), în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate pentru verificarea șoferilor și a stării tehnice a vehiculelor.
03:20
Artiștii carpato-dunăreano-pontici au fost „la mustață" să aibă o zi doar a lor. Data de 5 octombrie era pe cale să fie trecută în calendar drept „Ziua Artiștilor Români", o sărbătoare care ar fi recunoscut oficial rolul uriaș pe care creatorii de frumos îl au în viața noastră și în cultura națională. Alegerea acestei date - de către inițiatorii unui proiect de lege - nu a fost deloc întâmplătoare.
03:20
Un sătean din Popricani a ajuns în fața judecătorilor pentru că i-a făcut scandal soției și a amenințat că va da foc la casă. Intervenția poliției nu l-a liniștit, așa că va mai ajunge încă o dată în instanță, pentru că și-a dus amenințarea până la capăt.
03:20
O veste bună pentru fermieri: Programul Rabla pentru tractoare va fi relansat, cu finanțare din fonduri europene și din Fondul pentru Mediu. După luni de blocaj, Ministerul Agriculturii promite o etapă stabilă, accesibilă și cu sprijin concret pentru modernizarea utilajelor.
03:20
Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai vechi și importante praznice din calendarul creștin. Această zi amintește de momentul istoric în care lemnul Sfintei Cruci a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena și ridicat pentru a fi văzut și venerat de credincioșii din Ierusalim, în secolul al IV-lea.
03:20
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, este important ca vânzătorul să meargă la Direcția de Impozite și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local din localitatea de domiciliu, în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale.
21:20
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks, scrie news.ro.
18:20
Ultimul eșalon intern de handbal masculin pornește la drum în această săptămână. În prima rundă a campionatului, Politehnica Iași se va confrunta acasă, în Sala Polivalentă, cu CSM Vaslui 2. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00.
17:20
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu susţine că nu este suporter al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, club aflat în subordinea MAPN. "Eu joc baschet", a declarat Moşteanu, care, în studenţie, l-a avut ca adversar pe fostul premier Victor Ponta. "Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine. Nici eu nu jucam rău", a relatat Moşteanu.
16:20
Politehnica Iași a jucat astăzi, la Afumați, cu echipa locală CS, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal.
14:20
Politehnica Iași înfruntă astăzi, în deplasare, pe CS Afumați, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Confruntarea poate fi urmărită live-text pe Ziarul de Iași.
13:20
„Ziarul de Iași" a confirmat din mai multe surse că managerul interimar al Operei din Iași, Andrei Fermeșanu, a fost respins din cursa pentru conducerea instituției. Nu ar fi avut dosarul conform.
12:20
În interpretarea unor expresii sau a unor enunțuri din repertoriul adagiilor latinești din cultura europeană prezente în opera literară a lui Mihai Eminescu, mă voi referi acum la câteva culese din proza sa literară.
04:20
Astăzi, de la ora 13:30, la Afumați
04:20
Cei patru elevi români care au participat la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2025 s-au întors acasă cu patru medalii de argint, câte una pentru fiecare. Printre aceștia se numără și elevul ieșean Andrei Nemțișor, care studiază în clasa a VIII-a la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași. Articolul Elevul ieșean Andrei Nemțișor, medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Concursul pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași a intrat în prima etapă, cea a analizei proiectelor de management. Din cei patru candidați înscriși, doar trei au fost declarați admiși, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Culturii, urmând să participe la etapa de analiză a proiectelor de management. Articolul Cursă în trei pentru șefia Operei Naționale Române din Iași. Pe cine a selectat comisia? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Fostul prefect i-a predat succesorului, odată cu ștafeta, și problema deficitului de personal de la Serviciul de permise și înmatriculări. Ministrul Afacerilor Interne a anunțat deja câteva soluții. Articolul Măsuri pentru reducerea timpului de așteptare până la examenul pentru permisul auto apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Despre „televiziunea poporului”, ce să mai zicem. În ziua protestelor din Franța, președintele ales a rostit un discurs epocal, vestind începutul unei noi ere. Marele om nu știe însă că francezii se inflamează repede și că incendierea pubelelor e un sport național. Articolul Comicării politice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Tăierea risipei” este un început bun de poveste, dar el trebuie continuat cu onestitate și umilință. Altfel, toate eforturile din prezent, toate tăierile lui Bolojan vor păli în fața discursului naționalist/ suveranist și lumea va fi cucerită cu o poveste cât se poate de proastă, poveste ce ne va arunca direct în brațele falimentului. Articolul O poveste proastă distruge ușor bunele intenții ale „tăierii risipei” și ne poate arunca direct în brațele falimentului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mai aveți cardurile sociale de anul trecut? Din această lună, Guvernul le reîncarcă cu o nouă tranșă de bani, pentru alimente și mese calde. Programul „Sprijin pentru România” a fost reluat și vizează aproape 1,4 milioane de români, inclusiv 92.000 de beneficiari din Iași. Articolul Cardurile sociale vor fi alimentate din nou cu bani: 250 de lei pentru persoanele cu venituri reduse apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În România anului 2025, decalajul dintre elevii de la sat și cei de la oraș rămâne uriaș. În timp ce în marile centre copiii învață încă de la grădiniță literele și cifrele, în satele vulnerabile unul din patru elevi de ciclu primar abia reușește să citească și să scrie propoziții simple, potrivit datelor prezentate de asociația Teach for Romania. Articolul Un sfert dintre copiii din mediul rural nu știu să scrie și să citească. Cum poate fi redus decalajul rural-urban apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) Iași a anunțat primele nume care vor participa la cea de-a XIII-a ediție a evenimentului. Organizat în perioada 22-26 octombrie 2025, festivalul aduce la Iași personalități marcante din literatura și cultura internațională, dar și voci puternice ale scenei literare românești. Articolul FILIT Iași dezvăluie primii invitați: Junot Díaz, Tracy Chevalier, Michel Bussi și Cristian Mungiu și mulți alți scriitori, poeți, traducători apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Calendarul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026 a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Profesorii se pot înscrie până pe 10 octombrie, iar pe 14 iulie 2026 vor susține proba scrisă. Articolul Examenul de Definitivat 2026: proba scrisă, pe 14 iulie. Inspecții cu termene până la 6 februarie și 29 mai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Proiectul urbanistic va fi aprobat în această toamnă de către consilierii locali. Articolul O nouă sală de fitness va fi construită în zona centrală a Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Fosta fabrică United Colors of Benetton din Iași, unde familia Benetton (cunoscută și pentru implicarea în infrastructura rutieră italiană prin Autostrade per l’Italia) producea în urmă cu cinci ani haine pentru piețele internaționale, este scoasă la vânzare la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA). Articolul Fabrica din Iași, în care familia Benetton făcea haine, a fost scoasă la vânzare. Este promis un venit lunar de 60.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23:20
Echipa FC Bihor a învins vineri, în deplasare, scor 3-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a şasea din Liga 2. Orădenii au urcat pe primul loc al clasamentului, scrie news.ro. Articolul Liga 2: FC Bihor s-a impus la Piatra Neamţ, 3-0 cu Ceahlăul, şi este noul lider apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de puțin convingător, astfel încât la meciul de sâmbătă, din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei, de pe terenul lui Juventus, miza este mare pentru fostul fundaș al nerazzurri-lor, notează Agerpres. Articolul Analiză AFP: Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Chivu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.