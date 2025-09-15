DCNews, 15 septembrie 2025 05:30
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 30 minute
05:30
Acum 8 ore
23:20
Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video # DCNews
Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video
22:50
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat # DCNews
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
22:20
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia # DCNews
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
Acum 12 ore
21:50
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice # DCNews
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
19:40
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO # DCNews
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
17:10
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc # DCNews
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
Acum 24 ore
16:00
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc # DCNews
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc
15:20
Filmele europene, noua sursă de finanţare pentru războiul Rusiei?
14:10
Emmy 2025. De la "The White Lotus" la "The Penguin" - competiție strânsă pentru trofee
13:20
Un expert intervine în scandalul eliminării plafonării la alimente: Efectul neaşteptat care a lovit tot în buzunarele românilor # DCNews
Un expert intervine în scandalul eliminării plafonării la alimente: Efectul neaşteptat care a lovit tot în buzunarele românilor
13:20
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
12:40
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
12:10
Accident grav în fața Palatului Cotroceni. O ambulanță implicată, trei răniți
12:00
Ucraina răspunde atacurilor ruseşti cu drone printr-o măsură neobișnuită
11:30
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO # DCNews
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO
11:20
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare tehnică, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO # DCNews
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare tehnică, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO
11:00
Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc
10:30
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne # DCNews
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
09:40
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor # DCNews
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
09:00
Cutremur, duminică, în Vrancea
08:10
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile # DCNews
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
07:20
BANCUL ZILEI: Motiv de divorț
06:10
Ieri
00:00
Soția lui Charlie Kirk, devastată: Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în mine
13 septembrie 2025
23:50
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu # DCNews
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu
22:50
Donald Trump cere inculparea lui George Soros pentru că ar sprijini protestele violente din SUA # DCNews
Donald Trump cere inculparea lui George Soros pentru că ar sprijini protestele violente din SUA
22:30
Scandal în coaliţie pe tema eliminării plafonării la alimente. Câciu o contrazice pe Dogioiu: Nu există o asemenea decizie! # DCNews
Scandal în coaliţie pe tema eliminării plafonării la alimente. Câciu o contrazice pe Dogioiu: Nu există o asemenea decizie!
22:10
Marșul „Unite the Kingdom”: Poliția londoneză, surprinsă de cea mai mare demonstrație radicală din ultimii ani # DCNews
Marșul „Unite the Kingdom”: Poliția londoneză, surprinsă de cea mai mare demonstrație radicală din ultimii ani
21:20
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare # DCNews
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare
20:50
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
19:40
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc
19:30
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă
18:20
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament # DCNews
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
18:00
Explozie la o cafenea din Madrid. 14 persoane rănite
17:40
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi # DCNews
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi
17:30
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp
17:20
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile # DCNews
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile
16:20
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune # DCNews
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
15:40
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
15:30
Frâna din sistemul educațional din România: ”Este șocant, dar este, pur și simplu, așa!” - Video # DCNews
Frâna din sistemul educațional din România: ”Este șocant, dar este, pur și simplu, așa!” - Video
15:00
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce # DCNews
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13:40
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți
13:00
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video # DCNews
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
11:10
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
10:50
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România # DCNews
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
10:50
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț # DCNews
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
10:30
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
10:00
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări # DCNews
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
09:20
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.