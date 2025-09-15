Băsescu e foc și pară: „Drona trebuia doborâtă!”
Cotidianul de Hunedoara, 15 septembrie 2025 06:40
Traian Băsescu: Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos [...]
Acum 30 minute
07:00
Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! Campioana pare depășită de fotbal și a încheiat partida desfășurată aseară la Miercurea Ciuc cu scorul [...]
Acum o oră
06:40
Traian Băsescu: Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos [...]
Acum 2 ore
06:00
O legătură tăcută, adîncă, dar și în văzul lumii, despre care și politicienii vorbesc mieros și iezuit, dar și exclamă „ce are sula cu prefectura?" [...]
05:50
Ieșirea primului ministru, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
Acum 12 ore
21:00
În acest weekend handbalul feminin românesc a avut două examene de foc în grupele Ligii Campionilor, pentru că adversarele Gloriei Bistrița și CSM București [...]
20:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nevoită să dea explicații, după ce a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea [...]
20:10
Gazdele nu au obținut încă nici un succes de la promovarea în premieră în prima divizie. [...]
19:40
Vedem că în Europa are loc o radicalizare a metodelor de suprimare a adversarilor politici, dar ne este frică să le etichetăm ca metode de tip fascist [...]
19:00
Hatton, care a câștigat 45 din cele 48 de meciuri profesionale pe parcursul unei cariere de 15 ani, a luptat ultima dată la nivel profesionist [...]
18:40
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc [...]
Acum 24 ore
18:20
După ce România a pierdut fără drept de apel contra Canadei în meci amical și a terminat doar la egalitate, 2-2, partida oficială din Cipru, scaunul [...]
17:30
Drona Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la [...]
17:20
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone [...]
16:30
Podul Regele Carol I (redenumit în perioada comunistă Podul Anghel Saligny) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura [...]
16:10
În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să [...]
16:00
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...]
15:40
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...]
15:40
Profesorul în economie Mircea Coşea critică eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunțată de Guvern. Potrivit lui Mircea Coșea o [...]
15:00
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...]
14:30
Ştiu, tribunele britanice de fotbal n-au fost mereu o lojă de teatru. Nu sînt cu totul nici acum, după ce mai multe rînduri de morţi [...]
13:30
Acest asasinat a devenit un reper al decivilizaţiei societăţii actuale, al fanatismului ideologic [...]
12:40
Castorii sunt adevărați arhitecți ai ecosistemelor. Prin comportamentul lor instinctiv, reușesc să ridice construcții care par aproape calculate matematic [...]
12:00
Înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona, unde președintele american [...]
11:30
2 decembrie 1991. Referendumul „nu poate avea valabilitate în teritoriile anexate abuziv”. Și totuși … # Cotidianul de Hunedoara
În anii 1989 – 1991, artizanii programului vizând lichidarea Uniunii Sovietice au fost foarte grăbiți să-și vadă împlinit „visul cu ochii", dar nu s-au gândit la [...]
11:10
Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat ministrul Apărării [...]
10:10
Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte, Traian Băsescu, avertizează că alegerile de peste Prut vor influența decisiv viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României [...]
09:40
Într-o postare pe X, Zelenski a atras atenția că acest lucru înseamnă o extindere a războiului de către Rusia și că sunt necesare sancțiuni [...]
09:40
Alba Iulia a stabilit, pentru a treia oară, un nou record mondial, după 'Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina', în 2009, și cea mai mare hartă a unei țări [...]
08:20
În Coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că [...]
08:00
Secretarul de stat american Marco Rubio face o vizită în Israel duminică pentru a-l asigura de sprijinul SUA înainte de recunoașterea viitoare a unui [...]
Ieri
07:20
Nu am numărat de câte ori și cu ce ocazii Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, a pronunțat cuvantul „reformă": reforma administrativă [...]
13 septembrie 2025
21:30
Oficial. Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a transmis că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază [...]
20:50
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu [...]
20:30
George Simion, prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertății de exprimare # Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR, George Simion, a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Londra [...]
19:40
MApN a anunțat că două aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriana Fetesti au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. [...]
19:20
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că își va da demisia din funcție în cazul în care moțiunea simplă pe educație [...]
18:50
Au fost stabilite de UEFA urnele valorice ale fiecărei ligi din viitoarea ediție a Ligii Națiunillor, competiție în care naționala României a revenit [...]
18:20
Văduva lui Charlie Kirk: „Nu aveți idee despre focul pe care l-ați aprins” # Cotidianul de Hunedoara
Soția comentatorului conservator american Charlie Kirk, Erika, a promis vineri că va continua moștenirea soțului ei și a lansat un avertisment [...]
17:30
Cum nu am fost contemporan cu Vlaicu, Aurel Vlaicu, nu pot a ști cum ar fi descris el zborul și au trecut o sută zece de ani de la MARELE ZBOR [...]
16:20
O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite în urma unui scandal cu bâte între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul [...]
15:50
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu [...]
15:20
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci [...]
14:50
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină [...]
14:20
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe [...]
13:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord [...]
13:10
România are cea mai mare rată de decese din cauze tratabile din întreaga Uniune Europeană. În acest context dramatic, CNAS a anunțat că vrea să [...]
12:00
De ce scad veniturile oamenilor și le merge din ce în ce mai prost? [...]
11:20
Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparență și reorganizare [...]
10:10
Moody’s confirmă ratingurile Baa3 ale României și menține perspectiva negativă # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului. [...]
09:30
Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii [...]
