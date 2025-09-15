Cupa Davis: România a învins El Salvador şi va juca în Play-off-urile Grupei Mondiale I
Bursa, 15 septembrie 2025 06:50
Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla, şi va evolua în Play-off-urile Grupei Mondiale I.
Acum 5 minute
07:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că drona rusească care a intrat neautorizat în spaţiul aerian românesc ar fi trebuit doborâtă.
Acum 30 minute
07:00
Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire din cauza manifestanţilor pro-palestinieni de pe străzile Madridului.
Acum o oră
06:50
Campioana mondială en-titre Germania a câştigat, duminică, finala EuroBasket2025, cu Turcia, scor 88-83 (40-46). Este al doilea titlu continental pentru Germania, după cel obţinut în 1993. Turcia a jucat în premieră o finală EuroBasket.
06:50
Acum 8 ore
00:00
Rusia, prin gigantul nuclear Rosatom, a anunţat, la finalul săptămânii trecute, că nu opreşte proiectul Paks 2 din Ungaria, potrivit presei de la Budapesta şi de la Moscova, în ciuda deciziei de joi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a anulat aprobarea Comisiei Europene din 2017 pentru finanţarea şi construcţia celor două noi reactoare nucleare.
00:00
Russia, through nuclear giant Rosatom, announced late last week that it is not stopping the Paks 2 project in Hungary, according to press reports in Budapest and Moscow, despite Thursday and #39;s ruling by the Court of Justice of the European Union, which annulled the European Commission and #39;s 2017 approval for the financing and construction of the two new nuclear reactors.
00:00
Programul Rabla Auto 2025, care demarează astăzi cu validarea producătorilor, deşi are un buget de 200 milioane lei şi obiectivul principal este să sprijine achiziţia a aproximativ 15.000 autovehicule noi, a iscat controverse prin prisma măsurilor luate de către Guvern şi Administraţia Fondului pentru Mediu.
00:00
* Creştere puternică pentru titlurile Digi Communications, după anunţarea intenţiei de a lista filiala din Spania la bursa din Madrid
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,75%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,13 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0694 lei/euro.
00:00
Proiectele Judeţului Ilfov, dar şi cele ale oraşelor şi comunelor din judet au fost aprobate în Strategia de dezvoltare a Judeţului Ilfov 2020-2030, reactualizată la data de 27.01.2025.
00:00
Finalul calendaristic al verii a consemnat o realitate economică şi politică tensionată, în care coaliţia de guvernare a fost obligată să îmbine măsurile de stabilitate financiară cu încercările de a reda încrederea populaţiei şi partenerilor externi.
00:00
Dacă aş fi un extraterestru care am ajuns zilele acestea pe Pământ, raportul meu către planeta-mamă ar suna cam aşa: planeta aceasta cu atmosferă, peşti în oceane, păsări, milioane de animale şi fiinţe complexe, este atacată în permanenţă de cei care o conduc.
00:00
* 1 august- Intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale stabilit de Guvern, care prevede, printre altele, majorarea TVA de la 19 la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei.
00:00
* August 1- The first package of fiscal measures established by the Government enters into force, which provides, among other things, for the increase in VAT from 19 to 21%, the introduction of a single reduced rate of 11% for basic food and other essential products, the increase in excise duties on alcohol, tobacco and fuels, the additional taxation of dividends and large profits, as well as the introduction of CASS for pensions exceeding 3,000 lei.
00:00
Timişoara - oraşul-simbol al Revoluţiei din 1989 - îşi asumă din nou rolul de deschizător de drumuri.
00:00
* Rezultatele companiilor din trimestrul al doilea nu au avut forţa să tracteze preţurile acţiunilor către noi recorduri * Finanţele au atras 1,53 miliarde lei prin a şaptea ofertă titluri de stat Fidelis din 2025, ce a marcat în premieră o tranşă în euro cu maturitatea de zece ani * BVB vrea să participe la înfiinţarea unei noi burse de valori în Republica Moldova * Discount-uri de tranzacţionare situate între 70% pentru Lion Capital şi 49% în cazul Evergent Investments
00:00
* Companies and #39; second-quarter results failed to push stock prices to new records* Finances attracted 1.53 billion lei through the seventh offering of Fidelis 2025 government bonds, which marked a tranche in euros with a ten-year maturity for the first time* BVB wants to participate in the establishment of a new stock exchange in the Republic of Moldova * Trading discounts ranging from 70% for Lion Capital to 49% for Evergent Investments
00:00
*(Interviu cu Laura Dumea-Bencze, Head of Research în cadrul CBRE România)Reporter: Cum a evoluat piaţa imobiliară în prima jumătate a acestui an?Laura Dumea-Bencze: În prima jumătate a anului 2025, piaţa imobiliară din România a demonstrat rezilienţă şi dinamism, menţinându-şi atractivitatea în faţa unui context local şi regional complex. De exemplu, volumul total al investiţiilor a atins 390 de milioane de euro, în uşoară scădere faţă de primul semestru din 2024, însă în linie cu activitatea aşteptată pentru acest an.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului.
00:00
* Şeful misiunii FMI pentru România: and #8221;Cel mai important risc este dacă guvernul poate livra şi implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi pentru anul viitor and #8221;* and #8221;Implementarea unor reforme fiscale suplimentare pe termen mediu, împreună cu utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile ar contribui la consolidarea finanţelor publice and #8221;, a afirmat Joong Shik Kang
Acum 12 ore
21:10
Zeci de mii de oameni s-au adunat la Ankara, la apelul Partidului Republican al Poporului (CHP), principala formaţiune de opoziţie din Turcia, în contextul unei posibile decizii judiciare de a invalida congresul partidului din 2023.
20:20
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, a îndemnat comunitatea internaţională să renunţe la and #8222;dubla măsură and #8221; şi să sancţioneze Israelul pentru ceea ce el a numit and #8222;crimele and #8221; comise de această ţară.
20:00
Pedro Sanchez, despre protestele pro-palestiniene la Vuelta: Admir spaniolii care se mobilizează pentru cauze juste precum Palestina # Bursa
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că admiră protestatarii pro-palestinieni ale căror manifestaţii, desfăşurate pe traseul Vuelta a Espa and #241;a, au dus săptămâna trecută la ameninţări de retragere din competiţie din partea unor ciclişti.
19:30
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă o încălcare flagrantă a suveranităţii UE # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate cu România, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al ţării.
19:10
Papa Leon al XIV-lea a criticat sistemul de remunerare din corporaţii care oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, făcând referire la planul de compensare al lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.
19:10
AFP: Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra reţelei feroviare din Rusia # Bursa
O sursă din serviciile de informaţii militare ucrainene (GUR) a declarat că Ucraina a efectuat două operaţiuni de sabotaj asupra reţelei feroviare din Rusia în acest weekend, care, potrivit autorităţilor ruse, s-au soldat cu cel puţin trei morţi.
18:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3 a avut loc duminică, la ora 14:39, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău.
18:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, va fi convocat la sediul MAE pentru a doua oară în această săptămână, ca răspuns la intruziunea unei drone ruseşti în spaţiul aerian românesc.
18:30
Victor Negrescu: Am cerut Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră # Bursa
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră.
Acum 24 ore
18:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminică într-o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio că vizita acestuia în Israel arată and #39; and #39;forţa and #39; and #39; legăturilor dintre ţările lor.
18:00
Ministrul polonez de externe: and #8222;Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război and #8221; # Bursa
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.
17:40
Kaja Kallas: 'Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este inacceptabilă and #8221; # Bursa
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat intruziunea and #8222;inacceptabilă and #8221; a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc, în timpul unui atac asupra Ucrainei, acuzând Moscova de o and #8222;escaladare imprudentă and #8221;.
17:40
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie and #8222;nu va ceda niciodată and #8221; în faţa protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violenţă şi intimidarea minorităţilor, condamnând atacurile împotriva poliţiştilor.
17:20
Elon Musk cere dizolvarea Parlamentului şi schimbarea guvernului britanic la mitingul de extremă dreapta din Londra # Bursa
Miliardarul Elon Musk a cerut sâmbătă, într-un discurs prin videoconferinţă, and #8222;dizolvarea parlamentului and #8221; şi and #8222;schimbarea guvernului and #8221; în Marea Britanie, adresându-se mulţimii participante la mitingul and #8222;Uniţi Regatul and #8221; din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut drept Tommy Robinson.
17:00
MApN: Fragmente de drone ruseşti au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniţei # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a informat că în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României, care au implicat drone ruseşti, fragmente din acestea au căzut pe teritoriul României în peste 50% din cazuri.
17:00
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), a declarat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea preţurilor la alimentele de bază ar trebui menţinută, subliniind că măsura şi-a demonstrat eficienţa, iar renunţarea la ea ar afecta în mod deosebit românii cu venituri mici.
16:40
Premierul Bulgariei, după incidentul cu drona rusească: 'Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian and #8221; # Bursa
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a asigurat că armata ţării a luat toate măsurile necesare după incidentul provocat de o dronă care a pătruns în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara.
16:20
Autorităţile nepaleze au anunţat că bilanţul victimelor revoltelor de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de salvare au recuperat cadavre din clădiri guvernamentale, locuinţe şi alte imobile incendiate în timpul protestelor anticorupţie.
16:20
Vicepreşedinte CNA: Peste 400 de ordine emise de CNA pentru eliminarea conţinutului online dezinformator de factură rusească # Bursa
and #8202;Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură rusească şi a explicat că într-un asemenea ordin pot fi trecute până la 400 de linkuri.
16:00
De la împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, Donald Trump a preluat un rol de comunicare fără precedent.
15:20
'Masa care uneşte and #8221;: Alba-Iulia stabileşte un record mondial cu cea mai lungă masă din lume # Bursa
Oraşul Alba-Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile.
14:50
Polonia acuză Ungaria de and #8222;şantaj and #8221; în UE, blocând aderarea Ucrainei la blocul comunitar # Bursa
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a lansat critici dure la adresa Ungariei, pe care a acuzat-o că and #8222;şantajează and #8221; Uniunea Europeană prin blocarea candidaturii Ucrainei la aderarea la blocul comunitar.
14:40
Miliardarul Elon Musk, proprietarul platformei X, a intervenit prin videoconferinţă la marşul and #8222;Uniţi Regatul and #8221; (Unite the Kingdom), unde a cerut organizarea de alegeri generale şi a acuzat guvernul britanic de lipsă de acţiune în protejarea cetăţenilor.
14:30
Cel puţin 25 de persoane au fost arestate şi 26 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi - din care patru grav - la protestul organizat sâmbătă de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, intitulat and #39;Uniţi Regatul and #39;.
14:30
Oana Ţoiu condamnă intrarea unei drone ruseşti în spaţiul românesc: and #8222;Acţiuni inacceptabile şi iresponsabile and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să oprească maşinăria de război rusă prin impunerea de sancţiuni şi tarife vamale dure Moscovei şi s-a arătat înţelegător faţă de poziţia Statelor Unite, care cer ca ţările NATO să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia.
14:10
BTA: Bulgaria garantează împrumuturi de 248,9 milioane de leva pentru proiectul strategic al Coridorului Vertical al Gazelor # Bursa
Statul bulgar va garanta împrumuturi în valoare de 248,9 milioane de leva pentru proiectul Coridorului Vertical al Gazelor derulat de compania Bulgartransgaz EAD.
14:00
INS: Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi ce solicită un timp de lucru de 30-40 de ore/săptămână # Bursa
Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi care solicită un timp de lucru de 30-40 de ore săptămânal, dar nu este de neglijat nici proporţia persoanelor care sunt ocupate în activităţi ce depăşesc 40 ore de lucru săptămânal (8,7%).
13:50
Un sondaj publicat de institutul Insa pentru ziarul Bild arată că majoritatea germanilor sunt preocupaţi de posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, în urma recentei pătrunderi a dronelor ruse în spaţiul aerian polonez.
