EuroBasket2025: Campioana mondială Germania a câştigat şi titlul european

* Rezultatele companiilor din trimestrul al doilea nu au avut forţa să tracteze preţurile acţiunilor către noi recorduri * Finanţele au atras 1,53 miliarde lei prin a şaptea ofertă titluri de stat Fidelis din 2025, ce a marcat în premieră o tranşă în euro cu maturitatea de zece ani * BVB vrea să participe la înfiinţarea unei noi burse de valori în Republica Moldova * Discount-uri de tranzacţionare situate între 70% pentru Lion Capital şi 49% în cazul Evergent Investments