Prețurile locuințelor din China scad în august, prelungind tendința slabă
Financial Intelligence, 15 septembrie 2025 06:50
Prețurile locuințelor noi au scăzut atât în termeni lunari, cât și anuali Prețurile de revânzare scad în orașele
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
07:00
Misiunea permanentă a Coreei de Nord la Naţiunile Unite a afirmat că statutul ţării ca stat nuclear este
Acum o oră
06:50
Prețurile locuințelor noi au scăzut atât în termeni lunari, cât și anuali Prețurile de revânzare scad în orașele
06:50
Șeful departamentului antiterorism al UE: Polițiștii ar trebui să poată citi conversațiile de pe WhatsApp
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la tot mai multe solicitări
06:40
Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai
06:40
Economia Chinei înregistrează o scădere în luna august, pe fondul reducerii cererii de consum și a exporturilor
Creșterea producției industriale din China a încetinit în august, până la cel mai slab ritm din ultimul an,
06:30
Băsescu: Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României; trebuia doborâtă, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian
Acum 2 ore
06:20
Secretarul general al OCDE – la Bucureşti; va avea întâlniri cu oficiali români
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni în România,
Acum 12 ore
22:10
Oficialii americani și chinezi poartă discuții în Spania cu privire la problemele comerciale și termenul limită pentru TikTok
Oficialii americani și chinezi au început duminică la Madrid discuțiile privind relațiile comerciale tensionate, termenul limită pentru vânzarea
22:00
MAE: Ambasadorul Federaţiei Ruse, convovocat în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României
Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor
22:00
Rusia își demonstrează puterea militară cu rachete hipersonice și bombardiere în timpul exercițiilor militare – Reuters
Rusia a declarat duminică că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon (Tsirkon) către o țintă din
19:50
Ursula von der Leyen: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale"
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul
Acum 24 ore
18:00
Partidul de extremă dreapta AfD se preconizează că va înregistra câștiguri la alegerile din Renania de Nord-Westfalia
Alegerile din cel mai populat land german reprezintă primul test important la urne pentru Friedrich Merz în calitate
17:50
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României / Drona a orbitat 50 de minute la nord-est de Chilia Veche
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a
17:50
Banca elvețiană UBS ia în considerare mutarea în SUA pentru a evita noile reguli, relatează New York Post
Banca elvețiană UBS (UBSG.S) ia în considerare mutarea în Statele Unite ca răspuns la propunerile guvernului elvețian privind
17:50
Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic într-un mesaj video transmis la mitingul extremei dreapta de la Londra
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului" şi „schimbarea guvernului" în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii
17:30
Adrian Câciu: În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente; Radu Oprea pledează pentru menţinerea plafonării la alimentele de bază: Inflaţia tinde să treacă de 10%
În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD
17:30
Proiectul de acord între Congo și Rwanda subliniază rolul SUA și al altor țări în reorganizarea sectorului mineralier – Reuters
Rwanda și Republica Democratică Congo se vor angaja să colaboreze cu terțe părți, inclusiv cu SUA, pentru a-și
17:20
Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone ruse este 'inacceptabilă', declară șefa diplomației UE
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea "inacceptabilă" a unor drone ruse în spațiul aerian
13:30
Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a
13:20
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj
13:20
BTA: Proiectul coridorului vertical al gazelor va beneficia de împrumuturi garantate de statul bulgar de 248,9 milioane de leva
Statul bulgar va garanta împrumuturi în valoare de 248,9 milioane de leva pentru proiectul Coridorului Vertical al Gazelor
13:10
Ucraina a raportat că a atacat centrul de comunicaţii al Flotei Ruse a Mării Negre
Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat că Marina ucraineană a atacat centrul de comunicaţii
13:10
Trump aplaudă "munca excelentă" a şefului FBI pe fondul criticilor legate de cazul Charlie Kirk
Preşedintele american Donald Trump a aplaudat sâmbătă "munca excelentă" a directorului FBI, Kash Patel, care se confruntă cu
10:40
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian/ Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă, referindu-se la drona care a intrat în spaţiul aerian al României sâmbătă, că
10:00
Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28
09:50
Baerbock vede un rol potenţial pentru forţele ONU de menţinere a păcii în Ucraina
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a afirmat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea
08:30
O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniță, potrivit presei
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia în seara zilei de
08:30
Dronele ucrainene lovesc o importantă rafinărie de petrol rusă din regiunea Leningrad
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad, Rusia, în noaptea de 14 septembrie, a
08:20
Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia
O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din
08:20
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia
Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de
08:00
China deschide anchete privind discriminarea şi dumpingul împotriva cipurilor americane, înaintea noilor negocieri comerciale
Ministerul Comerţului din China a anunţat sâmbătă lansarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi
07:50
Secretarul de stat american, Marco Rubio, începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit
07:50
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la
07:50
Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil
Ieri
19:50
Aeronave poloneze şi aliate ridicate de la sol, aeroportul din Lublin închis într-un gest "preventiv"
Avioane poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări
19:40
MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat,
19:30
Unicredit ar putea vinde participația în Commerzbank unei bănci din afara UE
Andrea Orcel, CEO al UniCredit, a declarat că banca italiană ar putea lua în
19:30
Ionuţ Moşteanu, despre disputa Boloş – Ciolacu: Boloş era foarte lăudat de Ciolacu; erau ca doi bobi într-o păstaie. Am o solidă bănuială că Boloş l-a învăţat pe Ciolacu această schemă de pe urma căreia suferim şi acum # Financial Intelligence
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susţine că fostul ministru al Finanţelor Marcel Boloş l-a învăţat pe Marcel Ciolacu să nu […] The post Ionuţ Moşteanu, despre disputa Boloş – Ciolacu: Boloş era foarte lăudat de Ciolacu; erau ca doi bobi într-o păstaie. Am o solidă bănuială că Boloş l-a învăţat pe Ciolacu această schemă de pe urma căreia suferim şi acum appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, deşi nu sunt obligat, nu mai am de ce să fiu ministru # Financial Intelligence
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care […] The post Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, deşi nu sunt obligat, nu mai am de ce să fiu ministru appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Daniel Zamfir îl critică pe Bolojan: Eliminarea plafonării adaosului comercial loveşte în cei nevoiaşi # Financial Intelligence
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de […] The post Daniel Zamfir îl critică pe Bolojan: Eliminarea plafonării adaosului comercial loveşte în cei nevoiaşi appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Guvernul spune că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţie # Financial Intelligence
Guvernul a transmis, sâmbătă, că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de […] The post Guvernul spune că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările […] The post Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Vucic acuză: Serviciile speciale ale mai multor țări cheltuiesc 4 miliarde de dolari pentru prăbușirea Serbiei # Financial Intelligence
Președintele sârb a explicat că a trebuit să păstreze tăcerea până acum, deoarece acest lucru ar fi încălcat […] The post Vucic acuză: Serviciile speciale ale mai multor țări cheltuiesc 4 miliarde de dolari pentru prăbușirea Serbiei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Belgia: Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldaţi, din aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri # Financial Intelligence
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în […] The post Belgia: Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldaţi, din aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit coasta de est a regiunii Kamchatka din Rusia, fără risc de tsunami # Financial Intelligence
Nu a existat niciun risc de tsunami după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă […] The post Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit coasta de est a regiunii Kamchatka din Rusia, fără risc de tsunami appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Nazare: Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre # Financial Intelligence
Decizia Moody’s de a reconfirma ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung […] The post Nazare: Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Zelenski: Garanţiile de securitate trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la “finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”, după […] The post Zelenski: Garanţiile de securitate trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Buzoianu: Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare; este vorba de Florin Ghiţă # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar […] The post Buzoianu: Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare; este vorba de Florin Ghiţă appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea cu președintele rus Vladimir Putin și că ar […] The post Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid” appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Gemini, platforma de tranzacționare a criptomonedelor a fraților Winklevoss, înregistrează o creștere de peste 14% la debutul pe Nasdaq # Financial Intelligence
Acțiunile bursei de criptomonede Gemini Space Station au crescut cu 14% vineri, după ce operatorul bursier a strâns […] The post Gemini, platforma de tranzacționare a criptomonedelor a fraților Winklevoss, înregistrează o creștere de peste 14% la debutul pe Nasdaq appeared first on Financial Intelligence.
