Traian Băsescu a criticat dur lipsa de reacție a României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință

Newsweek.ro, 15 septembrie 2025 08:20

Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
08:50
Accident grav în Suceava. O mașină a intrat sub un TIR. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte t...
Acum 30 minute
08:40
Ministrul Apărării, despre incidentul cu drona de la Tulcea: Va trebui să ne obișnuim Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de...
08:30
Planul Rusiei împotriva Occidentului: Putin își leagă supraviețuirea politică de războiul cu NATO Newsweek.ro
Incursiunile cu drone rusești în România și Polonia și retorica tot mai agresivă a Kremlinului arată...
Acum o oră
08:20
Traian Băsescu a criticat dur lipsa de reacție a României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință Newsweek.ro
Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în...
08:10
Se reiau proteste bugetarilor în București. Ce revendicări au funcționarii publici? Newsweek.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în București, nemulţumiţi că măsurile anunţ...
08:00
Sabrina Maneca Voinea a câștiga medalia de aur la Cupa Mondială de Gimnastică Artistică de la Paris Newsweek.ro
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cu...
08:00
De ce NATO nu consideră intrarea dronelor în România și Polonia un „atac” al Rusiei? Newsweek.ro
Rusia execută acțiuni militare precum trimiterea dronelor în Polonia și România știind că Alianeței ...
Acum 2 ore
07:40
De ce riști amendă de până la 5.000 de lei dacă ieși la „plimbare” în pădure? Ce n-ai voie? Newsweek.ro
Culesul de ciuperci sau fructe de pădure fără autorizație nu mai e o joacă. De ce riști amendă de pâ...
07:40
Astăzi este ziua lui David Popovici. Ce își dorește marele campion la 21 de ani? Newsweek.ro
Marele campion la nataţie David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu m...
07:20
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii, creativi Newsweek.ro
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii sunt creati...
07:10
Isteria AUR cu pământul exportat în Spania, un mare fâs. România aduce pământ din Germania și Cehia Newsweek.ro
AUR, partidul condus de George Simion a isterizat iar România. Un deputat AUR a anunțat că pământul ...
07:00
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, dar și șeful Poștei Române au declarat că este posibil ca, în viito...
Acum 12 ore
20:50
Alba Iulia găzduiește una dintre cele mai mari competiții de golf internațional Newsweek.ro
Cluburile din toată ţara au aproape 2.500 de membri, iar numărul lor este în creştere şi duce Români...
20:40
Ed Sheeran și-a promovat noul album printr-o improvizație într-un parc din New York Newsweek.ro
Concert-surpriză într-un parc din New York! Turiştii şi localnicii din Brooklyn au avut surpriza să ...
20:20
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București Newsweek.ro
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o...
20:10
Oameni cu dizabilități ireversibile, chemați la reevaluare. Au fost făcute abuzuri Newsweek.ro
Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile p...
Acum 24 ore
19:50
Hubul European de Securitate ar putea fi organizat la Marea Neagră. Ce a anunțat Victor Negrescu Newsweek.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România...
19:40
Ministrul Apărării a explicat de ce piloții nu au decis să deschidă focul asupra dronelor rusești Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbă...
19:10
Dronele care au intrat în Polonia erau nefuncţionale. Ce a anunțat ministrul de externe polonez Newsweek.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea drone...
18:50
Bitcoin la 200.000 de dolari? Predicția unui specialist cripto aprinde piețele Newsweek.ro
Tom Lee, renumit analist și director de investiții la Fundstrat Capital , a surprins pe toată lumea ...
18:50
Cum să conectezi telefonul mobil la WiFi fără parolă. Trebuie să parcurgi doar câțiva pași Newsweek.ro
În situațiile în care nu cunoașteți parola Wi-Fi, nu trebuie să vă faceți griji, deoarece există și ...
18:40
UE reexaminează eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă începând cu 2035 Newsweek.ro
UE planifică noi reguli pentru mașinile electrice accesibile și amână revizuirea obiectivelor de CO2...
18:20
Ce țară din Europa a anunțat că va indexa pensiile? Vor primi pensionarii din România bani în plus? Newsweek.ro
Începând cu 2026, pensiile vor crește cu 2,7% până la 2.500 EUR – peste această sumă, o sumă fixă ​​...
18:20
Sute de campanii online aveau dezinformări de factură rusească. Ce a anunțat CNA? Newsweek.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că de la începutul ...
18:10
Cinci pericole îl pândesc pe câinele tău toamnă. Ce trebuie să știe stăpânii de animale Newsweek.ro
Fie că este vorba de pădure sau de oraș, toamna este minunată, dar prezintă și unele pericole pentru...
17:50
Elon Musk a cerut schimbarea guvernului britanic la un miting naționalist. „Ori ripostezi ori mori” Newsweek.ro
Elon Musk s- a adresat, sâmbătă, participanților la mitingul organizat la Londra de extrema dreaptă....
17:00
Carte despre uciderea lui Charlie Kirk, de vânzare pe Amazon cu o zi înainte de asasinat. Explicația Newsweek.ro
O carte despre uciderea lui Charlie Kirk a iscat teorii conspiraționiste pe internet. Motivul: lucra...
16:40
Când trecem la ora de iarnă? România a adoptat sistemul cu două fusuri orare în 1979. Se va schimba? Newsweek.ro
Și în această toamnă România va trece la ora de iarnă, după 7 luni în care am trăit conform orei de ...
16:20
Misterul uciderii acolitului lui Trump. Bănuiți, rivalii de extremă-dreapta adepți ai America First Newsweek.ro
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk a readus atenția asupra unei dispute de lungă durată ...
16:20
A mers cu mașina de Formula 2 pe autostradă timp de 6 ani. De ce poliția nu-l poate acuza pe șofer? Newsweek.ro
Un pilot aflat la volanul unei mașini de Formula 2 a mers pe autostrăzi, timp de 6 ani, fără ca pol...
16:00
Ricky Hatton, fost campion mondial la super-ușoară, a murit la 46 de ani. Pregătea revenirea în ring Newsweek.ro
Ricky Hatton, fostul campion mondial de box la categoriile ușoară și super-ușoară, a murit la 46 de ...
15:20
VIDEO Putin, separat de Europa. Patru țări închid spațiul aerian, terestru și feroviar cu Rusia Newsweek.ro
Patru țări europene și-au restricționat spațiul aerian, terestru și feroviar pentru perioada 12-16 ...
15:00
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar Newsweek.ro
O nouă decizie controversată în coaliție. După apariția CASS la pensie, vom asista la nouă lovitură ...
14:40
România aruncă 2.5000.000 tone de mâncare pe an. de ce nu ajung la copiii nevoiași sau la vârstnici? Newsweek.ro
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risip...
14:10
Zelenski și-a îndemnat aliații să oprească mașinăria de război rusă prin sancțiuni și tarife vamale Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a îndemnat aliații să oprească mașinăria de război rusă...
13:50
Sportivii români au obţinut alte opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina Newsweek.ro
Sportivii români au obţinut, duminică, alte opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la I...
13:30
Protest al sindicatelor din administrație, luni, în București. Discuții cu Ilie Bolojan Newsweek.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, avertizând că măsurile Guvernului pot ...
13:10
Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie, în Arizona. Donald Trump va fi prezent Newsweek.ro
Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie, în Arizona. Donald Trump și-a anunțat p...
12:50
Accident între o ambulanță care transporta un pacient și un autovehicul. Două persoane, rănite Newsweek.ro
O ambulanță cu pacient la bord a fost implicată duminică într-un accident la Piața Leu, în Capitală....
12:30
Cât costă un iPhone 17, în România? Marile magazine din țară au anunțat prețurile Newsweek.ro
Magazinele mari au afișat deja prețurile pentru iPhone 17: la Flanco, Altex și eMAG sumele sunt ridi...
12:10
Val de concedieri controversate în SUA după comentarii despre uciderea lui Charlie Kirk Newsweek.ro
Un val de concedieri au avut loc în ultimele zile, în SUA, în urma unor comentarii considerate nepot...
12:10
Un ritual străvechi te poate ajuta să ai părul mai sănătos și să crească mai repede. De ce ții cont? Newsweek.ro
Frumusețea părului nu stă doar în șampoane sau tratamente scumpe. Medicina străveche a Indiei, ascun...
11:40
Plafonarea prețului la alimente stârnește neînțelegeri în coaliție. PSD spune că nu s-a discutat Newsweek.ro
Plafonarea prețului la produsele de bază urmează să expire la 30 septembrie. Astfel, de la 1 octombr...
11:20
Gimnasta Sabrina Voinea, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris Newsweek.ro
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea evoluează în finala de la sol, la Cupa Mondială de la Paris.
11:10
METEO. Alerte de ploi torențiale și vânt puternic în mai multe județe. Rafale de 100 km/oră Newsweek.ro
meteo
10:50
Un nou Spital de Boli Infecțioase se construiește în România. Costă 135.000.000 €. De unde vin banii Newsweek.ro
Un nou spital de Boli Infecțioase se rridică în România. Construcția sa costă 135.000.000 de euro. P...
10:30
Cine i-a trimis Papei Leon un tort din ciocolată de ziua lui? Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani Newsweek.ro
Papa Leon al al XIV-lea a împlinit 70 de ani, duminică. Suvernatul Pontif a primit un tort de ciocol...
10:20
Premierul Ungariei Viktor Orban, acuzat de Polonia că „șantajează” UE blocând candidatura Ucrainei Newsweek.ro
Polonia, prin vocea ministrului său de Externe, îl acuză pe premierul Ungariei Viktor Orban că „șant...
10:10
Fructul pe care românii îl mănâncă în vacanță și curăță intestinul. Este plin de vitamine Newsweek.ro
Îl vezi adesea pe mesele all-inclusive din vacanțe, dar puțini știu că este un adevărat „măturător” ...
10:00
Cutremur, în această dimineață, în România. Ce putere a avut și unde s-a simțit? Newsweek.ro
Un cutremur a avut loc în această dimineață, în România, la o adâncime de 141,3 de kilometri, potriv...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.