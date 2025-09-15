Ucraina ia în considerare limitarea comunicaţiilor mobile pentru a contracara dronele ruse

21:20

Pensiile de serviciu civile au costat, în total, bugetul de stat (BS) şi bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) 2,2 miliarde de lei în anul 2024, cu peste 22% mai mult decât în anul 2023, arată analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Peste 11.000 de civili au primit pensie de serviciu, în medie, lunar, pe parcursul anului 2024, cu peste 1.000 de oameni în plus faţă de valoarea acestui indicator din anul 2023. Cei mai mulţi sunt magistraţi, grefieri, piloţi, parlamentari. Civililor li s-ar fi cuvenit pensii în cuantum total de 542 de milioane de lei în 2024, doar în funcţie de contributivitate. Diferenţa dintre cât au primit şi cât li s-ar fi cuvenit strict în funcţie de contributivitate li s-a plătit de la bugetul de stat, în acord cu dispoziţiile legilor speciale care reglementează aceste pensii. Pensiile de serviciu civile au costat bugetul de stat aproape 1,7 miliarde de lei în anul 2024, cu peste 16% mai mult decât în anul 2023, arată o analiză exclusivă Economica.net.