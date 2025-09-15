Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene
Gândul, 15 septembrie 2025 09:50
Mai multe ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate. Peste 80 de organizații, inclusiv Liga pentru Drepturile Omului și Oxfam, au publicat un raport intitulat „Comerțul cu coloniile ilegale: cum statele și companiile străine permit Israelului să […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:20
În ultimul episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu lansează o teză cât se poate de interesantă. Reputatul om de presă explică în ce mod a atentat la siguranța națională făcătura cu drona. Cristoiu a comentat incidentul legat de o dronă care a intrat pentru câteva zeci de minute în spațiul aerian al […]
Acum 30 minute
10:10
Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul # Gândul
Asasinarea activitstului Charlie Kirk a produs o profundă tristețe la Casa Albă, astfel că președintele Donald Trump a decis să preia frâiele oratoriei. Președintele american a preluat rolul de purtător de cuvânt șef la nivelul cancelariei prezidențiale. În mod uzual, transmiterea mesajelor oficiale revine în atribuția persoanelor special desemnate. Acțiunile lui Trump contrastează cu cele […]
10:00
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025 # Gândul
ProMotor anunță lansarea episodului 81 din seria „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Vlad Micșunescu. Episodul va fi disponibil luni, 15 septembrie 2025, pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Această ediție marchează și începutul unui nou sezon al podcastului, cu subiecte actuale din lumea auto și invitați relevanți pentru […]
Acum o oră
09:50
GÂNDUL vă propune pentru azi, 15 martie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? Mută un singur băț de chibrit și corectează exercițiul 8-5=11. Testul ales pentru dumneavoastră este unul simplu: […]
09:50
Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene # Gândul
Mai multe ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate. Peste 80 de organizații, inclusiv Liga pentru Drepturile Omului și Oxfam, au publicat un raport intitulat „Comerțul cu coloniile ilegale: cum statele și companiile străine permit Israelului să […]
09:30
SECETA și inundațiile au costat Europa 43 miliarde € în 2025. Pierderile ar putea tripla până în 2029 # Gândul
Un studiu realizat de Universitatea din Mannheim și Banca Centrală Europeană arată că fenomenele meteorologice extreme din vara 2025 au provocat daune economice de miliarde de euro în Europa. Costurile reale ar putea depăși 126 de miliarde de euro până în 2029, în condițiile în care incendiile de pădure nici măcar nu au fost incluse […]
Acum 2 ore
09:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1300. Zelenski dă lecții NATO: se oferă să-i învețe pe Aliați cum să se apere împotriva dronelor rusești # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 15 septembrie 2025, în a 1.300-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. În mesajul zilnic transmis, Volodimir Zelenski a evidențiat, duminică seară, importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva Rusiei. Care sunt „cele mai eficiente sancțiuni” Astfel, președintele ucrainean s-a oferit să învețe statele membre […]
09:10
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului # Gândul
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, ca parte a eforturilor sale de modernizare care au scopul de a respinge amenințare Chinei. Această sumă de 6,8 miliarde de euro va fi cheltuită pe parcursul a zece ani pentru modernizarea și îmbunătățirea șantierelor navale Henderson, de […]
09:00
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România Ne aflăm la jumătatea lunii septembrie 2025 și temperaturile nu dau semne să scadă prea mult. Meteorologii Accuweather estimează, pentru această perioadă, chiar și 30 de grade, deși vremea […]
08:50
Mirel Rădoi nu a venit la interviuri după meciul Universitatea Craiova – Farul, 2-0, din etapa a Superligii. Antrenorul oltenilor a avut tensiune foarte mare, a primit îngrijiri medicale în vestiar și după o oră de la partidă a putut pleca de la stadion. Au marcat Steven Nsimba (22), Victor Dican (autogol, 76). Echipa din […]
08:50
Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA # Gândul
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, merge pe „cartea tăcerii”. Până acum a decis nu ofere nicio explicație anchetatorilor cu privire la motivul faptei sale, care riscă tot mai mult să alimenteze temerile privind escaladarea violenței politice în Statele Unite. Asasinarea lui Charlie Kirk, […]
08:40
Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după remiza dintre Csikszereda și FCSB, 1-1. „E ultima dată!” # Gândul
FCSB nu a reușit să câștige nici în etapa a 9-a din Superligă, obținând doar un punct din deplasarea de la Miercuri, 1-1 cu Csikszereda. Finalul de meci a oferit două imagini contrastante: bucurie și cântece în tabăra gazdelor și tensiune la campioana României. Iar jucătorii au fost băgați în ședință de galerie, chiar pe […]
08:30
Scandal în Londra. Un român de 37 de ani, acuzat că ar fi VANDALIZAT cu „fluide corporale” mai multe sinagogi și școli evreiești # Gândul
Un bărbat de 37 de ani, posibil de naționalitate română, identificat ca Ionuţ C. B., a fost acuzat de poliţia britanică de distrugere motivată religios, după ce mai multe sinagogi și clădiri evreiești din Londra au fost vandalizate cu „fluide corporale”. Acesta va fi audiat luni la Tribunalul Magistraturii din Willesden. Poliţia metropolitană din Londra […]
Acum 4 ore
08:10
Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor # Gândul
Gândul prezintă în exclusivitate națională evoluția spectaculoasă a anchetei și a procesului în cazul așa-zisului fin al lui Adrian Mutu. Mai precis, jurnaliștii Gândul au obținut în exclusivitate detalii de culise din dosarul de trafic de droguri în care Alexandru Mihăilescu a fost deja condamnat în primă instanță. Astfel, George Nicușor Mechea, omul anchetatorilor DIICOT […]
08:10
Ambasada Rusiei la București sfidează România: „MApN a descoperit un alt OZN”. Drona ar fi fost, în realitate, „o provocare intenționată a Ucrainei” # Gândul
Subiectul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României a ținut capul de afiș al subiectelor de presă în weekend. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la București, iar liderii politici și analiștii au dezbătut pe larg cele întâmplate. La scurt timp după ce MAE a anunțat că diplomatul Moscovei […]
08:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă # Gândul
Ministerul libanez al Sănătății a raportat că o persoană a fost ucisă într-un atac israelian în sudul țării, unde IDF desfășoară în mod regulat raiduri. Oficial, partea israeliană transmite că vizează mișcarea pro-iraniană Hezbollah. „Un raid al inamicului israelian asupra unei mașini în orașul Bourj Qalawiyyah a făcut un mort”, a anunțat ministerul într-un comunicat. […]
07:50
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție” # Gândul
Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece. „Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar […]
07:40
Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor # Gândul
Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va face luni un tur de forță la principalele instituții din România. Acesta urmează să îi întâlnească atât pe Nicușor Dan, cât și pe Ilie Bolojan. Prima oprire va avea loc la Palatul Cotroceni. Mathias Cormann va ajunge acolo la ora 09.00 și […]
07:40
Gigi Becali, intrare de „roșu” Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Nu intrăm în play-off” # Gândul
FCSB a scos doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasarea de la Miercurea Ciuc, meci la finalul căruia patronul „roș-albaștrilor” a avut o nouă ieșire extrem de dură la adresa echipei. Gigi Becali s-a declarat resemnat și convins că sezonul actual este, deja, unul ratat, deși abia s-au scurs 9 etape din Superliga. […]
07:20
30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o cursă de Tel Aviv- Otopeni, operată de compania, conform informațiilor Gândul. 30 de pasageri s-au luat la bătaie și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la aterizare. -știre în curs de acrtualizare –
07:20
15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tommy Lee Jones, născut pe 15 septembrie 1946, San Saba, Texas, este un actor și regizor american renumit pentru rolurile sale memorabile în filme de acțiune, dramă și comedie. Cunoscut pentru vocea […]
07:10
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș # Gândul
Tânărul care l-a omorât, sâmbătă dimineața, pe Auraș al lui Banu, iar pe tatăl acestuia l-a rănit grav, în timpul bătăliei care a izbucnit, între clanuri, pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, este fiul unuia dintre cei mai periculoși lideri interlopi din oraș. Criminalul practica sporturi de contact și se făcuse deja remarcat în lumea […]
Acum 12 ore
23:10
SUMA plătită lunar de Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi, pe care fostul șef de la Dinamo îi are cu patru femei diferite # Gândul
De-a lungul timpului, celebrul afacerist Cristi Borcea, fostul șef al Clubului Dinamo, a avut mai multe relații, inclusiv căsnicii, în urma cărora a ajuns să aibă în total nouă copii, cu patru femei diferite. Cristi Borcea a fost căsătorit inițial cu Mihaela Borcea, timp de 23 de ani. Au divorțat în 2011 și împreună au […]
22:50
Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a avut astăzi prima ieșire publică pe mai multe subiecte ale zilei, după alegerile prezidențiale din mai. El a vorbit, mai întâi pe o rețea de socializare și apoi la un post de televiziune, despre incursiunea dronei rusești în spațiul aerian din România și despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Întrebat […]
22:40
Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial # Gândul
Mii de şoferi se luptă anual cu firmele de asigurare ca să obţină despăgubiri după ce au fost implicaţi în accidente rutiere. Nu de puţine ori companiile oferă sume mai mici decât factura pentru reparaţii. Puţini ştiu, însă, că pot să primească ajutor din partea unui sistem de soluţionare a litigiilor, recomandat de Autoritatea pentru […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
22:00
Motivul incredibil pentru care un bărbat și-a UCIS mama, faptă pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață: „Mi-am pierdut capul” # Gândul
Surjit Singh, un britanic în vârstă de 39 de ani, și-a ucis mama, în vârstă de 76 de ani, într-un moment de furie după ce aceasta i-a confiscat telecomanda de la televizor. Fapta s-a petrecut anul trecut, pe 29 septembrie, dar vineri el a fost condamnat la închisoare pe viață la Curtea Coroanei din Birmingham, […]
21:40
Care este condiția pentru ca elevii şi studenţii să își primească BURSELE înapoi. Ministrul Educației a făcut anunțul mult așteptat # Gândul
Elevii şi studenţii şi-ar putea primi înapoi bursele de performanţă. Ministrul Educaţiei, Daniel David, promite că situaţia este pe lista lui de priorităţi anul viitor, dacă bugetul se va întrema. Până atunci, moţiunea de cenzură depusă împotriva lui va fi dezbătută şi votată de senatori luni, 15 septembrie. Bursele de performanţă şi de rezilienţă pentru […]
Acum 24 ore
20:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:40
Ursula von der Leyen CONDAMNĂ incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc: „Din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE” # Gândul
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian românesc, numind-o o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare la adresa securității regionale. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Ursula von der Leyen a declarat că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc este, din nou, o […]
20:30
Doi români, un bărbat și o femeie, au MURIT într-un grav accident rutier în Bulgaria. O altă româncă a ajuns la spital, cu fracturi la picioare # Gândul
Doi români, un bărbat și o femeie, au murit – duminică după-amiază – într-un grav accident produs în Bulgaria O altă femeie, tot româncă, a ajuns la spital cu fracturi la picioare. Accidentul s-a produs între localităţile Vaglevţi şi Voneşta, în apropiere de Veliko Tărnovo, iar Pasajul Republicii a fost închis. Autoturismele sunt redirecţionate prin […]
20:30
Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România” # Gândul
București, Calea Victoriei. Peste drum de terasele pline cu bucureștenii care au ieșit să ocupe bulevardul închis circulației rutiere, se poate vedea o coadă de oameni care crește de la un minut la altul. Destinația finală este Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare”. În curtea lăcașului, adăpostit într-un cort albastru, se află un […]
20:20
Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi” # Gândul
Gigi Becali a vrut să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, jucător deținut și de Benfica. Din suma de transfer jumătate trebuia să ajungă la clubul portughez, dar patronul FCSB a vrut să-i păcălească pe lusitani. Mutarea ar fi fost un milion de euro și jumătate intrau în contul celor […]
19:50
AFACEREA cu care a dat lovitura un român întors din Suedia: „M-am născut la țară, iubesc animalele și pământul” # Gândul
Samuel Bărbos, un român în vârstă de 34 de ani din comuna Agriș, județul Satu Mare, s-a întors țară după patru ani petrecuți în Suedia și a pus bazele unei ferme agricole și avicole. Inspirat de nevoia locuitorilor din mediul urban de a consuma produse naturale, el a introdus un sistem inedit de vânzare: ouăle […]
19:40
SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția # Gândul
Vizita Maiei Sandu la Vatican, alături de mama și de sora ei, a stârnit speculații în mediul online. Criticii au comentat că președinta Republicii Moldova ar fi călătorit pe banii statului, astfel că purtătorul de cuvânt al Președinției a venit, duminică, cu precizări. Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al […]
19:20
Anestezistul MORȚII. Un celebru medic din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat zeci de oameni, iar 12 dintre ei au murit până acum # Gândul
Într-un spital, un medic a otrăvit intenționat 30 de pacienți, ca să le demonstreze colegilor că știe să resusciteze. Este vorba de un caz incredibil din Franța, acolo unde un medic anestezist celebru face obiectul unui proces intentat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți, iar, dintre aceștia, 12 ar fi murit. Anesezistul […]
18:40
Ambasadorul Rusiei, convocat, DIN NOU, la MAE. De data asta din cauza dronei. Țoiu: Vrem să comunicăm foarte clar protestul # Gândul
Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat din nou la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Mediafax. Oana Țoiu a anunțat, duminică, la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, de la ora 18.00, după ce, sâmbătă, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. […]
18:40
NUMERELE extrase la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 14 septembrie 2025. Loteria Română împlinește 119 ani # Gândul
Duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 18 septembrie 2025. La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane […]
18:30
Pensionarii români stabiliți în străinătate riscă să rămână fără venituri, dacă nu trimit în țară un anumit DOCUMENT. Ce act face diferența # Gândul
Pensionarii români stabiliți în afara țării au obligația de a trimite semestrial autorităților române certificatul de viață, iar nerespectarea termenelor poate duce la suspendarea plății veniturilor acestora. Certificatul de viață este documentul care confirmă că beneficiarul unei pensii este în viață și, începând cu anul 2024, acesta trebuie transmis de două ori pe an, în […]
17:30
JOBUL din România pentru care nu se cere diplomă de facultate, iar salariul poate fi mai mare decât al unui medic # Gândul
România asistă la o revenire a meseriilor tradiționale, iar o diplomă universitară aproape că nici nu mai comtează… când vorbim de venituri consistente. De exemplu, acum, un instalator poate câștiga mai mult decât un medic, fără ca nimeni să realizeze acest lucru. Costul mare pentru studii, stagnarea salariilor și procesul obositor de a găsi un […]
17:20
Moarte suspectă în PENITENCIAR. Unul din capii clanului Pian a murit subit. Ce s-a întâmplat în celula interlopului # Gândul
Un nou eveniment tragic zguduie mediul carceral din România. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani. Circumstanțele în care s-a produs decesul ridică semne de întrebare, mai ales că situația seamănă izbitor cu cea a altui membru marcant al aceleiași grupări, Ciprian Pian, […]
17:00
MAPN răspunde întrebării de pe buzele tuturor: De ce nu a fost doborâtă drona RUSEASCĂ de avioanele F-16? # Gândul
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, anunță MApN, potrivit Mediafax. O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și […]
16:30
Mircea Lucescu ar putea pleca de la echipa națională dacă în locul său ar veni Gică Hagi. „Regele” a vorbit despre varianta de a deveni selecționer. Gică Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, dar a stat doar două meciuri și naționala nu a reușit calificarea la CM 2022. Rezultatele naționalei din această perioadă […]
16:20
Accident grav în București: Două mașini, daună TOTALĂ. O victimă a fost transportată la spital # Gândul
Un accident grav a avut loc duminică după-amiază, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii. Din primele imagini, se observă că mașinile au fost avariate. Conform surselor Gândul, o persoană a fost transportată la spital. -Știre în curs de actualizare –
16:00
Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 14 septembrie, o atenționare tip cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice. Cum va fi vremea în București Potrivit ANM, duminică, până la ora 20:00, în județele […]
15:50
Care sunt regulile ce trebuie respectate, când construiești sau repari un GARD. Legea este clară chiar și pentru înălțime, indiferent de zonă # Gândul
Când vine vorba de construirea sau repararea unui gard, există niște reguli clare care trebuie respectate. Astfel, dacă ți-ai cumpărat un teren si vrei să construiești un gard sau ai deja o casă și vrei să faci câteva reparații, este bine să știi ce spune legea, care se referă la înălțime și nu numai. Codul […]
15:50
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc # Gândul
„Astfel de acțiuni ale Rusiei sunt inacceptabile și nesăbuite”, este mesajul transmis de Oana Țoiu, ministrul de Externe, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian românesc. Șefa diplomației românești a mai adăugat că „românii nu au fost niciodată în pericol”. „România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja […]
15:20
Ce nu se pune niciodată în CIORBA de pui. Acest ingredient poate compromite gustul tradițional # Gândul
Ciorba de pui rămâne unul dintre preparatele preferate ale românilor, datorită gustului autentic, asta ca să nu mai pomenim de beneficiile pentru organism. Însă, pentru ca rețeta să iasă așa cum trebuie, există un ingredient care ar trebui evitat cu orice preț. Marii chefi bucătari spun că acest ingredient poate compromite gustul tradițional dacă este […]
15:10
Prezentul e cel mai bun timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 septembrie 2025. Berbec Ai observat cum întârzierile par să apară tot mai des. Ziua de astăzi nu va face excepție. Ceva ce așteptai a fost amânat din nou. S-ar putea ca formularul de comandă să se fi pierdut sau […]
15:00
Băncile din România, noi PROFITURI URIAȘE: 7,4 miliarde de lei la jumătatea lui 2025. Care sunt dobânzile # Gândul
Băncile din România au marcat iun nou profit de miliarde în prima jumătate din 2025. Potrivit datelor Ziarului Financiar, care citează Banca Națională a României, băncile au înregistrat un profit total de 7,4 mld. lei în ianuarie-iunie 2025, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe scurt, în prima jumătate a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.