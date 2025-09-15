(P) Înțelege prețul pe kWh și ce plătești de fapt pe factura de energie
Digi24.ro, 15 septembrie 2025 09:50
(P) Înțelege prețul pe kWh și ce plătești de fapt pe factura de energie
Acum 10 minute
10:20
În ce domenii vor să investească americanii în România. Anunțul ministrului Finanțelor după întâlnirile de la Washington # Digi24.ro
Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit, la Washington, cu reprezentanţii Departamentului de Comerţ al SUA dar şi cu cei ai sectorului financiar-bancar.
Acum 30 minute
10:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Câți dintre politicienii care promit reformă trăiesc ca și cum ar respecta-o? # Digi24.ro
O anchetă snoop.ro scoate la iveală o poveste din politica românească: un parlamentar conduce o mașină de lux, cumpărată pe o firmă obscură de la țară. Întrebat, fuge pe holurile Parlamentului. Florin Negruțiu: „De 25 de ani văd aceeași rețetă: intri în partid, devii prosper peste noapte, iar declarația de avere nu spune nimic. Pare că, odată cu carnetul de partid, primești și un manual de operare pentru fentat sistemul.”
10:10
Fuziunea spinală sau rahisinteza, adică unirea permanentă a două sau mai multe corpuri vertebrale, este o procedură de chirurgie spinală recomandată în special pentru tratamentul instabilității coloanei vertebrale. Aflăm cum decurge o astfel de intervenție chirurgicală de la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie.
10:00
Accident grav în Suceava. O femeie a murit şi trei tinere sunt rănite, după ce o mașină a intrat sub un TIR # Digi24.ro
O femeie a decedat, iar trei tinere au fost transportate la spital cu politraumatisme, în urma unui accident produs luni dimineaţă pe DN 2 Suceava - Rădăuţi, în localitatea suceveană Pătrăuţi.
10:00
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul # Digi24.ro
A fost scandal într-un avion de pasageri, înainte de aterizarea pe Aeroportul Otopeni Șapte oameni, cetățeni israelieni, potrivit informațiilor Digi24, s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bord.
10:00
Coreea de Nord a reiterat că statutul său de stat posesor de arme nucleare este „ireversibil”, fiind consacrat în mod permanent în legislaţia sa, a raportat luni agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA. Reacția vine ca răspuns la criticile aduse recent de Washington în faţa Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), informează EFE, potrivit Agerpres.
Acum o oră
09:50
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează # Digi24.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane aveau un loc de muncă şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
09:50
(P) Înțelege prețul pe kWh și ce plătești de fapt pe factura de energie
09:50
Rusia râde de România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN". MApN a identificat obiectul ca fiind dronă rusească # Digi24.ro
Ambasada Federației Ruse la București respinge acuzațiile privind drona rusească pătrunsă în spațiul aerian românesc. Ambasadorul rus a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian, la trei zile de la convocarea sa după incidentul din Polonia. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Rusia acuză că este vorba despre „o provocare a Kievului”, MApn califică incidentul drept „acțiune iresponsabilă a Federației Ruse”.
09:40
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile sociale # Digi24.ro
După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 lei, banii fiind trimiși către beneficiari în două tranșe.
Acum 2 ore
09:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 septembrie
09:00
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează dronele rusești cu avioane MiG-29 din era sovietică # Digi24.ro
Bulgaria va vâna dronele rusești cu avioane MiG-29 din era sovietică. Cu MiG-urile care se apropie de sfârșitul serviciului și livrările întârziate de F-16, Bulgaria este slab echipată pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a încercat să liniștească cetățenii după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al membrilor NATO - România și Polonia -, subliniind determinarea Alianței de a-și consolida flancul estic, scrie eualive.net.
09:00
Cât au costat valurile de caniculă, seceta şi inundaţiile din vara anului 2025 din Europa și care au fost cele mai afectate țări # Digi24.ro
Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sunt doar începutul, transmite AFP.
08:50
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ieftine din hidro, eolian sau solar nu se reflectă direct în suma pe care o plătim?
08:50
Simptomele persistente nu trebuie ignorate, deoarece pot ascunde afecțiuni serioase, ce pot da complicații severe. Descoperite la timp, însă, pacienții cu afecțiuni grave pot beneficia de tratamente cu viză curativă. Dar chiar și în cazuri severe, există soluții terapeutice, cu rezultate bune. Un astfel de exemplu este cel al Anei.
08:40
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. Doi oameni au murit pe loc # Digi24.ro
Un accident mortal a avut loc duminică după-amiaza în Bulgaria, în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. S-a întâmplat în apropiere de localitatea Veliko Târnovo, aflată la 100 de km de granița cu țara noastră. Doi oameni au murit.
08:40
NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești # Digi24.ro
Trei elicoptere militare din Cehia au fost desfășurate în Polonia, duminică, fiind parte a noii operațiuni NATO „Santinela estică”, după ce drone rusești au încălcat recent spațiul aerian polonez, relatează Kyiv Independent.
08:40
SUA, Coreea de Sud şi Japonia au început exerciţii militare comune. Reacția Coreei de Nord: „Le va aduce inevitabil rezultate negative” # Digi24.ro
Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia au început luni exerciţii militare aeriene şi navale comune în largul unei insule sud-coreene. Coreea de Nord a reacțiobat, calificând acțiunea drept o „demonstraţie nesăbuită de forţă”.
08:30
David Popovici împlineşte 21 de ani. Ce îşi doreşte marele campion: „De ziua mea nu vreau cadouri” # Digi24.ro
Campionul la înot David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din acest an, împlineşte, luni, 21 de ani.
08:30
Trump transmite un avertisment Israelului după atacul asupra Qatarului: „Sunt foarte dezamăgit” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai Hamas în Qatar, ţară pe care liderul de la Casa Albă o consideră un „aliat foarte bun”, scrie AFP, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
07:50
Cea mai mare bancă din Elveția ia în calcul să se mute în SUA pentru a evita noile reguli de capital anunțate de guvernul elvețian # Digi24.ro
UBS, cea mai mare bancă elveţiană, analizează posibilitatea mutării în Statele Unite, ca răspuns la propunerile guvernului de la Berna privind majorarea cerinţelor de capital
07:50
Plenul Senatului dezbate și votează luni moțiunea împotriva ministrului Educației, Daniel David # Digi24.ro
Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ, citat de Agerpres.
07:40
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra # Digi24.ro
Poliția britanică acuză un bărbat în vârstă de 37 de ani de distrugere cu motivație religioasă, după o serie de atacuri asupra unor sinagogi și clădiri evreiești din nord-vestul Londrei, anunță Times of Israel. Site-ul israelian publică și o captură video în care apare bărbatul acuzat de distrugere (poate fi văzut AICI).
07:20
Sindicaliștii din administrația publică protestează luni dimineață în București. Ei amenință cu greva generală # Digi24.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan, scrie News.ro.
07:10
O femeie a primit interdicție de la primarul Romei să mai hrănească porumbeii care terorizau vecinii # Digi24.ro
Primarul Romei a ordonat unei femei să înceteze să hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce vecinii furioși, susținând că sunt „înecați” în pene și excremente, au cerut să fie scăpați de coșmarul inspirat din filmele lui Hitchcock, relatează The Guardian.
07:10
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul țării, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian # Digi24.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea în Polonia a forțelor NATO, ca parte a răspunsului Alianței la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării, miercurea trecută, relatează notesfrompoland.com.
07:10
NASA a aflat cu certitudine ce este obiectul interstelar 3I/Atlas, despre care s-a crezut că e creația unei civilizații îndepărtate # Digi24.ro
NASA respinge teoria unui astronom de la Harvard care sugera că obiectul spațial din afara sistemului nostru solar ar putea fi o relicvă a unei civilizații îndepărtate, cu „consecințe potențial dezastruoase” pentru Pământ.
07:10
Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspectul Tyler Robinson # Digi24.ro
Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, presei americane, relatează BBC.
07:10
Ingredientul minune din salată: Bogat în vitamina K, protejează inima și ajută la slăbit # Digi24.ro
Un ingredient aparent banal, care se regăsește adesea în salate, a fost declarat de CDC drept cea mai sănătoasă legumă a anului 2024. Bogat în vitamine și sărac în calorii, năsturelul poate sprijini sănătatea inimii și contribui la pierderea în greutate, potrivt The Independent.
07:10
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi reabilitată, după 150 de ani. Cum va arăta și când ar urma să fie gata lucrările # Digi24.ro
Curtea Bisericii Negre din Brașov, una dintre cele mai reprezentative construcții gotice din România, va fi reabilitată după un secol și jumătate. Acesta este unul dintre proiectele de reabilitare a monumentelor istorice din Brașov, iar investițiile se ridică la peste 5 milioane de euro. Lucrările vor începe după alegerea constructorului și trebuie finalizate în doi ani.
07:10
Cărți împrumutate cu telefonul, în sistem self-service. Cum arată cea mai modernă bibliotecă din România, deschisă nonstop # Digi24.ro
Cea mai mare bibliotecă publică din Oradea a intrat în lumea generației Z. Clădirea a fost restaurată, în timp ce toate procedurile, de la inventarul cărților la relația cu cititorii, au fost digitalizate. Programul de ridicare-predare a volumelor este nonstop, iar sistemul de sortare este unic în țară. Proiectul de 26 de milioane de lei a inclus modernizarea tuturor bibliotecilor din județul Bihor.
07:10
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina. Ce arată datele MApN # Digi24.ro
În mai mult de jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţei cu România, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, arată datele centralizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres.
07:10
Sistemul ucrainean de detectare a dronelor Azimuth „a învățat” să intercepteze imaginile video ale UAV-urilor rusești # Digi24.ro
Sistemul pasiv de detectare a dronelor Azimuth, produs de compania ucraineană Kvertus, a dobândit capacitatea de a intercepta canalele video de la UAV-uri, scrie Ukrainska Pravda, care distribuie și un clip video al producătorului.
07:10
Donald Trump și Nicolas Maduro, pe calea războiului. Ce se află în spatele tensiunilor dintre SUA și Venezuela # Digi24.ro
Doña Rosita a fugit din Columbia acum mai bine de 50 de ani din cauza sărăciei și a violenței. A sosit în Caracas în anii 1970, un oraș cosmopolit cu mult mai mult lux decât orașul ei natal. Era ca și cum ar fi aterizat pe o altă planetă. În capitala Venezuelei, mașinile de lux circulau pe autostrăzi, iar clasa mijlocie superioară își petrecea weekendurile în Miami. La acea vreme, petrodolarii, aduși de exporturile masive de țiței ale țării, curgeau în țară.
Acum 12 ore
00:10
Lula da Silva îi răspunde lui Trump, după condamnarea lui Bolsonaro: „Justiţia din Brazilia a dat o decizie istorică” # Digi24.ro
Procesul împotriva fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro „nu este o vânătoare de vrăjitoare”, a dat asigurări duminică preşedintele actual Luiz Inacio Lula da Silva, ca răspuns la criticile omologului său american Donald Trump. El a adăugat că justiția din Brazilia a dat „o decizie istorică”.
14 septembrie 2025
23:40
Accident pe mare în largul coastelor Mauritaniei. Doi căpitani, spaniol și rus, au fost arestați # Digi24.ro
Un spaniol şi un rus, căpitani ai uneia dintre cele două ambarcaţiuni implicate într-o coliziune în largul coastei Mauritaniei, în urma căreia cinci persoane au fost date dispărute, au fost plasaţi în arest în oraşul mauritanian Nouadhibou, a făcut cunoscut duminică o sursă apropiată jandarmeriei.
23:00
Zelenski: „Cele mai eficiente sancţiuni sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse.
22:40
Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință că nu putem doborî o tiriplice de dronă # Digi24.ro
Traian Băsescu a criticat duminică seara, în exclusivitate la Digi24, reacția României în cazul dronei rusești care a pătruns în nordul județului Tulcea. Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în spașiul aerian românesc. Faptul că nu a fost doborâtă drona „pune sub semnul întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”. În plus, Traian Băsescu a concluzionat că „Putin va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile, și noi și polonezii cu care să facem față unui atac cu drone”.
22:30
Valentin Jucan (CNA): După alegeri, am văzut că dezinformarea a devenit mai sofisticată. Există și o platformă care nu cooperează # Digi24.ro
Vicepreședintele CNA Valentin Jucan a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că România este „ținta unui război informațional”, conform declarației președintelui Nicușor Dan, iar Consiliul Național al Audiovizualului poate să intervină „atunci când este vorba despre dezinformare sistemică”. Acesta a afirmat că „după încheierea alegerilor prezidențiale, am văzut că lucrurile au devenit mult mai sofisticate și modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conținutului clar ilegal, al unei dezinformări, în zona aceea de schimbare a percepțiilor”. El spune că TikTok a reacționat mai rapid la eliminarea conținutului ilegal sesizat prin ordinele CNA iar, pe de altă parte, în cazul platformei X, nu a existat cooperare „aproape de niciun fel”.
22:30
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească în spațiul aerian românesc # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București - «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate și ar trebui ca lumea să știe cum se trage cu un tun de 20 de mm câte 100 de proiectile pe secundă care se duc la 5 km sau rachete care e posibil să rateze ținta. „Ne place sau nu ne place, cred că va trebui să ne obișnuim”, cu astfel de evenimente, a adăugat el și consideră că Putin testează NATO prin aceste incursiuni ale dronelor în România, Polonia.
22:20
Traian Băsescu, despre alegerile din Republlica Moldova: „România a făcut ce a trebuit. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, că România ar pierde investițiile pe care le-a făcut în ultimii 20 de ani în Republica Moldova și ar deveni vecină cu o țară condusă de un guvern prorus, dacă alegerile parlamentare de pe 28 septembrie ar fi câștigate de partidele antieuropene.
21:30
Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, scrie site-ul TVP World.
Acum 24 ore
20:20
Zeci de mii de persoane, la o manifestaţie a opoziţiei la Ankara: Acuză guvernul turc că subminează democrația # Digi24.ro
Zeci de mii de persoane au participat duminică, la Ankara, la o manifestaţie a principalei formaţiuni politice de opoziţie turce, Partidul Republican al Poporului (CHP), în ajunul unei posibile destituiri de către justiţie a conducerii CHP, transmit France Presse şi Reuters.
20:10
Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu i-a transmis, duminică, ambasadorului Rusiei la București Vladimir Lipaev, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al țării noastre, că este un „act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”. MAE a cerut părții ruse „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian” al statului nostru.
19:30
Șefa Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” # Digi24.ro
„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene”, a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că incidentul este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”.
19:30
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.
19:20
CSM Bucureşti a învins Ferencvaros și a bifat prima victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor # Digi24.ro
Campioana CSM Bucureşti a obţinut duminică, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 31-28 (12-14), cu Ferencvaros. Omoregie a marcat 8 goluri pentru campioana României.
19:10
În primul său interviu, Papa Leon îl critică pe Elon Musk. Ce spune Suveranul Pontif despre ONU # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. El a vorbit despre planul de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari.
18:50
Patrule mixte şi controale sporite în cartierul Romanești: măsuri luate de poliţie după tragedia din Craiova # Digi24.ro
Poliţiştii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după incidentul de sâmbătă în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite. Astfel, au fost suplimentate forţele de ordine publică, investigaţii criminale şi de la Poliţia rutieră, iar în cartier acţionează patrule mixte care monitorizează permanent zona.
18:20
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone # Digi24.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.
