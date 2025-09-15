Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

11:40

Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a criticat deciziile tehnicianului Andrea Mandorlini (65 de ani) din meciul Metaloglobus - CFR 1-1. Fostul fotbalist nu a înțeles de ce Deac (39 de ani) a fost introdus atât de târziu în joc. Baciu a adăugat că nu crede că Mandorlini va avea un mandat de lungă durată la CFR.