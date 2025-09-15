Flavia Mihășan și iubitul ei, Andrei Ciobanu, mai îndrăgostiți ca niciodată! Ipostazele în care mai rar o vezi pe asistenta de la Neatza | FOTO
SpyNews, 15 septembrie 2025 11:20
Flavia Mihășan este într-o nouă relație, după doi ani în care a fost singură. Formează un cuplu cu Andrei Ciobanu, un cunoscut comediant. Cei doi și-au asumat relația în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci, s-au afișat din ce în ce mai des împreună.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
11:40
Monica Gabor, mesaj din America pentru Cătălin Botezatu! Ce a transmis fosta soție a lui Irinel Columbeanu # SpyNews
Monica Gabor, stabilită de ani buni în Statele Unite, a surprins recent cu un mesaj public neașteptat adresat lui Cătălin Botezatu. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ținut să-i transmită designerului un gând frumos din America
11:30
Olga Barcari, în doliu! Tatăl ei a murit. Mesajul dureros al concurentei de la Asia Express # SpyNews
Momente grele pentru Olga Barcari! Concurenta de la Asia Express și-a pierdut ieri, 14 septembrie 2025, tatăl. De-a lungul timpului, bruneta declara că a avut mereu o relație specială cu părinții ei și că le este recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru ea.
Acum o oră
11:20
Flavia Mihășan și iubitul ei, Andrei Ciobanu, mai îndrăgostiți ca niciodată! Ipostazele în care mai rar o vezi pe asistenta de la Neatza | FOTO # SpyNews
Flavia Mihășan este într-o nouă relație, după doi ani în care a fost singură. Formează un cuplu cu Andrei Ciobanu, un cunoscut comediant. Cei doi și-au asumat relația în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci, s-au afișat din ce în ce mai des împreună.
11:20
Gulaş unguresc după rețeta lui Chef Horia Manea. Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, murături asortate în saramură, un fel principal, gulaş unguresc, şi un desert, gem de caise.
11:10
Ce facultate vrea să urmeze fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, Mikaela. Ce a sfătuit-o mama ei: "Eu zic să faci așa..." # SpyNews
Mikaela, fiica Iuliei Albu și a designerului Mihai Albu, a crescut în lumina reflectoarelor, căci are părinți cunoscuți, și în prezent a devenit o tânără domnișoară care se gândește deja spre ce facultate să se îndrepte. Recent, adolescenta și mama ei au vorbit deschis despre planurile ei în ceea ce privește studiile.
Acum 2 ore
10:50
Ce a făcut Emil Rengle înainte de a participa la Asia Express. Concurentul a ajuns și la terapie: „Am vindecat destul de mult” # SpyNews
Emil Rengle și Alejandro Fernandez și-au testat limitele la Asia Express. Concurentul a mai participat în trecut la o emisiune de acest fel, dar fără Alejandro, iar dansatorul recunoaște că a trecut printr-o perioadă de transformare. A făcut și terapie.
10:50
Flick, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Denisa. Cei doi sunt suflete pereche: "Sunt sigur că..." | FOTO # SpyNews
Flick a reușit din nou să își emoționeze fanii, de această dată cu o declarație de dragoste sinceră și profundă pentru soția sa, Denisa. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar legătura lor pare să devină din ce în ce mai puternică odată cu trecerea anilor.
10:10
Ce a răspuns Marian Grozavu de la Insula Iubirii la întrebările incomode puse chiar de iubita lui, Bianca Dan. Fostul concurent a fost sincer: "Te-ai simțit atras de Teodora?" # SpyNews
Marian Grozavu de la Insula Iubirii a fost luat la întrebări, unele comode, altele incomode, chiar de către actuala sa iubită, Bianca Dan. Cei doi au avut o discuție sinceră. Fosta concurentă nu s-a ferit să-l întrebe direct despre trecutul lui sentimental și despre comportamentul din timpul show-ului, iar el nu a ezitat să răspundă.
10:00
Primele impresii ale unei americance venită în România. Ce a surprins-o cel mai mult în timpul vizitei # SpyNews
O tânără turistă venită din America în România a mărturisit că îi place la noi în țară și se declară surprinsă plăcut de cât de primitori sunt oamenii. Tânăra a povestit că oamenii pe care i-a întâlnit au fost extrem de prietenoși și dornici. Turista vrea să încerce în zilele următoare și preparatele tradițional românești.
Acum 4 ore
09:30
De ce ai gândaci de bucătărie în casă. Ce spune asta despre tine din punct de vedere spiritual # SpyNews
Se crede că gândacii de bucătărie în casă înseamnă murdărie sau vibrații joase. Din punct de vedere spiritual, se spune că atrag invidia și răutatea atât în cazul celor care locuiesc în casa respectivă, cât și din exterior.
09:30
Sofia Vergara nu a ajuns la Premiile Emmy 2025! Actrița a mers, de urgență, la spital. Ce a pățit: "A trebuit să..." | FOTO # SpyNews
Sofia Vergara a lipsit de la gala Premiilor Emmy 2025. Actrița columbiană, cunoscută pentru carisma și prezența ei spectaculoasă pe covorul roșu, nu s-a putut prezenta la marele eveniment pentru că a fost nevoită să meargă, de urgență, la spital.
09:00
Baba Vanga și Nostradamus au făcut aceeași prezicere terifiantă pentru 2025. Ce s-ar putea întâmpla în următoarele luni # SpyNews
Baba Vanga și Nostradamus sunt două nume importante când vine vorba de preziceri. Se crede că unele dintre ele s-au îndeplinit, iar cei doi au făcut și aceeași previziune terifiantă cu privire la anul 2025.
09:00
Premiile Emmy 2025 au fost decernate seara trecută, 14 septembrie 2025, iar Adolescence, The Studio, The Pitt și The Late Show With Stephen Colbert s-au numărat printre marii câștigători ai serii.
08:40
Owen Cooper a devenit cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. Discursul puștiului în vârstă de 15 ani a emoționat o lume întreagă # SpyNews
La doar 15 ani, Owen Cooper a intrat în istoria premiilor Emmy. Vedeta din „Adolescence” a devenit cel mai tânăr actor câștigător din istoria premiilor Primetime Emmy Awards, ieri, 14 septembrie, câștigând premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o serie limitată sau antologie sau film. Discursul său a emoționat o lume întreagă.
08:20
Valerie Lungu, video emoționant. Cea mai mare dorință i s-a împlinit. Despre ce este vorba # SpyNews
Valerie Lungu și iubitul ei și-au cumpărat terenul pentru casa lor la finalul lui 2023, iar lucrările au ajuns la final. Cei doi au făcut publice imagini emoționante, după ce s-au mutat în căminul visurilor.
Acum 12 ore
23:50
O femeie a murit după ce a aşteptat 40 de ore la camera de gardă! Cristina avea 41 de ani | FOTO # SpyNews
Tragedie într-un spital din Italia: Cristina, o femeie româncă în vârstă de 41 de ani, a murit după ce a așteptat nu mai puțin de 40 de ore la camera de gardă, fără să primească îngrijirile medicale de care avea nevoie.
23:00
Asia Express, 14 septembrie 2025. Tensiuni în echipa Mara Bănică - Serghei Mizil. De la ce a pornit totul: "M-ai disperat" # SpyNews
În episodul din această seară al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, situația a devenit ceva mai tensionată în echipa formată din Mara Bănică și Serghei Mizil. Deși cei doi formează un duo foarte echilibrat, s-au cam "certat" în mijlocul unei probe. De la ce a pornit totul.
Acum 24 ore
22:20
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Ștefan Floroaica în Asia Express! E ceva ce are doar el! | VIDEO # SpyNews
După ce iubita lui a câștigat America Express, Ștefan Floroaica a plecat și el în aventura vieții sale, în Asia Express! În exclusivitate pentru Spynews.ro, actorul ne spune care a fost cel mai greu moment pentru el și ce și-ar fi dorit să facă și după ce s-a întors în România, după toată experiența trăită.
22:20
Râzi cu lacrimi! Așa ceva mai au doar bunicii noștri! Ce telefon folosește, de fapt, Serghei Mizil! # SpyNews
Interviu spumos cu Serghei Mizil! Carismaticul concurent de la Asia Express recunoaște că a rămas în urmă cu tehnologia și că nu reușește să se adapteze nici măcar la cele mai simple și uzuale device-uri, precum telefoanele moderne.
22:20
Terorizată de Marian Vanghelie, Oana Mizil nu mai face un pas singură pe stradă! Bodyguardul a însoțit-o până și la farmacie | PAPARAZZI # SpyNews
Oana Mizil trăiește cu teamă după ce a declarat că este terorizată de fostul partener, Marian Vanghelie, și a obținut și un ordin de protecție împotriva acestuia. De frică, se pare că aceasta nu mai iese singură pe stradă nici măcar pentru activități simple, cum ar fi o vizită la farmacie. Bodyguardul o însoțește la fiecare pas.
22:20
Fostul fotbalist este milionar, dar... Cosmin Olăroiu, „fault în careu” pentru 3.000 de euro! Țepuit de o firmă, Oli vrea să-și recupereze onorariul dat pe avocați # SpyNews
Cosmin Olăroiu nu acceptă jumătăți de măsură: deși a câștigat, parțial, procesul cupartenerii de afaceri care l-au înșelat, „Șeicul” a decis să meargă mai departe, ca să îi taxeze ca la carte pe indivizi.
22:20
Asia Express, 14 septembrie 2025. Echipa Ralucăi Bădulescu a cerut ajutorul unui localnic pentru o probă. Lucrurile nu au decurs cum se așteptau: "Tâmpită" # SpyNews
Ediția din această seară a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor a adus o doză serioasă de adrenalină pentru concurenți. Raluca Bădulescu și partenerul ei de echipă au fost nevoiți să ceară ajutorul unui localnic pentru a duce la capăt una dintre probe, dar apoi au regretat.
22:00
Ispita Andrușca a spus cum au reacționat părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii când au aflat că nu va mai avea loc nunta fiului lor: "A fost ceva ..." # SpyNews
Despărțirea dintre Andrei Lemnaru și Ella Vișan a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce planurile de nuntă ale celor doi au fost anulate. Ispita Andrușca, cea care a fost alături de fostul concurent în momentul în care și-a anunțat părinții că nu va mai avea loc marele eveniment, a spus cum au reacționat aceștia.
21:20
Câte kilograme are Mara Bănică! Prezentatoarea Spynews TV a spus cum și cât a reușit să slăbească: "Am avut..." | FOTO # SpyNews
Mara Bănică a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Prezentatoarea Spynews TV a reușit să slăbească mai multe kilograme și acum se menține într-o formă de invidiat. Cum și cât a slăbit și câte kilograme are în prezent.
20:30
Sabrina Voinea, medalie de aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris. Gimnasta româncă a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului | VIDEO # SpyNews
Performanță de excepție pentru România! Sabrina Voinea a cucerit medalia de aur în finala de la sol, în cadrul Cupei Mondiale de gimnastică artistică de la Paris. Gimnasta româncă a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
19:40
Noi informații în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Colegul de cameră al ucigaşului ar putea avea toate răspunsurile # SpyNews
Ancheta în cazul șocant al asasinării lui Charlie Kirk ia o nouă turnură. Potrivit celor mai recente informații, colegul de cameră al presupusului ucigaș ar putea juca un rol esențial în desfășurarea anchetei.
19:20
Bărbatul care a scăpat cu viață după ce avionul Air India s-a prăbușit refuză să se întoarcă în UK: ”Îi e prea frică să urce din nou în avion” # SpyNews
Bărbatul care a supraviețuit accidentului aviatic, când un avion Air India s-a prăbușit și sute de persoane și-au pierdut viața, nu vrea să se mai întoarcă în UK. Motivul? Îi e frică să mai urce în avion, spune familia.
18:30
Marius Niță, fotografii de colecție! Cum arăta prezentatorul Știrilor Antena Stars cu 20 de ani în urmă: "Emoția unică..." | FOTO # SpyNews
Marius Niță, prezentatorul Știrilor Antena Stars, a făcut publice fotografii de colecție de acum 20 de ani. Imaginile inedite ne arată cum arăta el la începutul carierei sale, înainte să devină unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV.
18:10
Mădălin, băiețelul din Sălaj, e încă dispărut! Copilul e căutat de 14 zile: "Oriunde mergea, venea înapoi" | FOTO # SpyNews
Suspiciunile că băiețelul dispărut acum două săptămâni în Sălaj ar fi fost răpit se intensifică. Familia și vecinii sunt convinși că micuțul, bolnav de epilepsie și cu mobilitate redusă, nu ar fi putut pleca singur de acasă.
17:20
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula Iubirii au programat nunta! Când va avea loc marele eveniment | VIDEO # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu, controversatul cuplu de la Insula Iubirii, se pregătesc de nuntă! Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment, iar cei care le-au urmărit parcursul în celebra emisiune abia așteaptă să-i vadă în fața altarului. Când va avea loc ceremonia.
16:40
Ștefan Floroaica de la Asia Express și iubita lui, Sânziana Negru, vacanță de vis! Imaginile care îți taie răsuflarea | FOTO # SpyNews
Sânziana Negru și iubitul ei, Ștefan Floroaica, petrec momente de neuitat într-o vacanță exclusivistă. Cei doi au umplut Internetul de poze, iar șatena se declară impresionată de locație. În ce ipostaze s-a fotografiat iubita concurentului de la Asia Express.
16:30
Hidrologii, anunț de ultimă oră! A fost emis cod galben de inundații în mai multe județe din România. Care sunt zonele vizate | HARTA # SpyNews
Astăzi, 14 septembrie, reprezentanții Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile Transilvania, Crişana şi Maramureş.
15:00
Ella Vișan de la Insula Iubirii pune piciorul în prag! Cum le răspunde celor care fac glume despre nunta cu Andrei Lemnaru: ”Ciorba de potroace...” # SpyNews
Ella Vișan a fost pusă la zid de către Internauți, în cea de-a doua zi după nunta care trebuia să aibă loc. Concurenta de la Insula Iubirii le răspunde cârcotașilor cu ironie.
14:10
Este oficial! Charlie Kirk va fi înmormântat pe 21 septembrie. Donald Trump asigură că va fi prezent # SpyNews
Charlie Kirk, aliatul președintelui Donald Trump care a fost asasinat miercuri, va fi înmormântat în data de 21 septembrie. Președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat că va fi prezent.
13:40
Iulia Albu șochează cu o nouă apariție în stilul său caracteristic! Fanii au rămas uluiți când i-au văzut accesoriile | FOTO # SpyNews
Iulia Albu lovește din nou! Vedeta și-s pus câteva accesorii specifice ei, s-a fotografiat și s-a postat pe Instagram! Cu siguranță fanii au rămas șocați când au văzut-o!
13:00
Doliu în lumea manelelor! S-a stins din viață unul dintre cei mai cunoscuți soliști. Cornelia Dansatoarea a făcut anunțul: “Nu mi vine să cred” # SpyNews
Cornelia Dansatoarea a cutremuratlumea manelelor! Femeie a anunțat decesul unuia dintre cei mai cunoscuți cântăreți. Iată ce mesaj a scris!
12:20
Andreea Bănică s-a săturat de părul blond, așa că a decis că este momentul pentru o schimbare. Cântăreața și-a făcut o transformare spectaculoasă de look. Iată cum arată acum!
Ieri
11:40
Sorinel Copilul de Aur și soția au împlinit 8 ani de la nuntă! Ce declarație spectaculoasă i-a făcut, în ciuda scandalului cu amanta însărcinată # SpyNews
Sorinel Copilul de Aur și Alina Alecu, soția sa, au împlinit 8 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cu toate că la mijloc se află un adevărat scandal despre presupusa amantă a manelistului, soția să i-a făcut o declarație de dragoste.
11:10
Lumea interlopă din București, în doliu! A murit încă un lider al clanului Pian. Lider Nicușor se afla în închisoare # SpyNews
Clanul Pian a suferit o nouă pierdere! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la vârsta de 42 de ani. Decesul este considerat unul suspect.
10:40
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna esteticianului! La ce intervenție a apelat # SpyNews
Diandra Doris a decis că este timpul să facă schimbarea mult dorită. Așadar, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a făcut curaj și a pășit în cabinetul medicului estetician. Iată ce intervenție a ales să-și facă!
10:00
Babs a încins Internetul! Fosta iubită a lui Dorian Popa, cu șoldurile la vedere. Cât de bine arată | FOTO # SpyNews
Babs are un corp de invidiat și nu se ferește să arate acest aspect de câte ori are ocazia. Fosta iubită a lui Dorian Popa s-a fotografiat în ipostaze senzuale, iar outfitul îi vine mănușă!
09:30
O recunoști pe adolescenta din imagine? Dintr-o copilă care doar visa ca muzica ei să ajungă la cât mai mulți oameni, acum este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România.
13 septembrie 2025
23:30
Daiana Anghel, mesaj tranșant despre hate. Ce spune fosta concurentă de la Power Couple despre oamenii răi: "Trebuie să acceptați că..." # SpyNews
Daiana Anghel, fosta concurentă de la Power Couple România, a vorbit despre oamenii răi. Activă pe rețelele de socializare, aceasta a răspuns întrebărilor și a clarificat un subiect legat de valul de hate și criticile nejustificate care circulă pe rețelele sociale indiferent de cine sau ce ești.
22:40
Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie în perioada 15–21 septembrie 2025. Află ce îți rezervă astrele # SpyNews
Săptămâna 15–21 septembrie 2025 vine cu energii astrale puternice, momente favorabile pentru fiecare semn zodiacal și oportunități care nu ar trebui ratate. Fie că este vorba despre carieră, dragoste sau decizii personale, astrele îți oferă o zi specială în care norocul pare să fie de partea ta. Află din rândurile de mai jos care e cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie.
22:20
Simona Trașcă și logodnicul ei, Marian Buzilă, și-au amânat nunta! Deși plănuiau să se căsătorească chiar în această perioadă, cei doi au decis să amâne marele eveniment. Care sunt motivele și ce spune blondina despre relația cu iubitul său. Declarații exclusive!
22:20
Domnul Marian va înlemni când o să vadă ce spune despre el ispita Teodora! „M-am simțit folosită!!” Bruneta îi dă letala concurentului de la Insula Iubirii # SpyNews
Teodora Racoș a răbufnit şi îl pune la zid pe Marian Grozavu. Ispita spune tot ce nu a apucat să spună în timpul emisiunii. De ce s-a simțit aceasta folosită, dar și care sunt acuzațiile pe care frumoasa șatenă i le aduce fostului concurent.
22:20
Fosta asistentă TV nu se lasă de vechile obiceiuri! Mădălina Pamfile, imagini de senzație, în nordul Capitalei. Imagini exclusive | PAPARAZZI # SpyNews
Mădălina Pamfile pare că nu a renunțat la vechile obiceiuri. După ce în ultimii ani a fost o prezență discretă, bruneta pare că acum se bucură petrecut alături de prietenii ei. Imagini exclusive cu fosta asistentă TV, într-o locație din nordul Capitalei.
22:20
Vezi ce sumă imensă are de plătit șoferița care a ucis, beată, două tinere! Asigurările au achitat aproape un milion de euro familiilor celor două victime # SpyNews
Eliberată condiționat înainte de termen, pentru că s-a purtat frumos în pușcărie, șoferița care, beată, a ucis două fete, are din nou probleme cu legea: firma de asigurări încearcă să o execute silit, pentru o sumă colosală.
21:50
Adda a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, care a atins inimile fanilor. Artista a vorbit sincer despre stările prin care trece, despre puterea de a merge mai departe.
21:30
Cătălin Cazacu și iubita lui, Roxana, și-au luat casă împreună! Primele imagini cu locuința: "Noi începuturi" | FOTO # SpyNews
Cătălin Cazacu și partenera lui, Roxana, au făcut un pas important în relația lor: și-au cumpărat împreună casă! Iată că cei doi sunt pregătiți să își întemeieze un cămin și au arătat și primele imagini din noua lor locuință.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.