Flavia Mihășan și iubitul ei, Andrei Ciobanu, mai îndrăgostiți ca niciodată! Ipostazele în care mai rar o vezi pe asistenta de la Neatza | FOTO

Oana Mizil trăiește cu teamă după ce a declarat că este terorizată de fostul partener, Marian Vanghelie, și a obținut și un ordin de protecție împotriva acestuia. De frică, se pare că aceasta nu mai iese singură pe stradă nici măcar pentru activități simple, cum ar fi o vizită la farmacie. Bodyguardul o însoțește la fiecare pas.