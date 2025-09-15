Audit declanșat de Curtea de Conturi pentru trenurile Coradia Stream
Profit.ro, 15 septembrie 2025 11:20
Curtea de Conturi a României a declanșat un audit la Autoritatea pentru Reformă Feroviară în legătură cu derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream.
