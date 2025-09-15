Cine sunt câștigătorii premiilor EMMY 2025. Vedeta din „Adolescence” scrie istorie la doar 15 ani
15 septembrie 2025
Cea de-a 77-a ediție a Premiilor Primetime Emmy, desfășurată la Peacock Theater din Los Angeles, a avut doi mari protagoniști: „The Studio” și „Adolescence”. Această ediție a fost una care va rămâne în istoria cinematografiei mondiale. Gala Premiilor Emmy 2025 a adus recorduri și surprize istorice. De departe, marele câștigător al premiilor a fost satira […]
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului # Gândul
SUA acuză China că realizează o interpretare eronată a documentelor din epoca celui de-al Doilea Război Mondial intenționat, pentru a pune presiune asupra Taiwanului și a-l izola, având în vedere că acordurile nu au stabilit un statut politic final al insulei. Cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial a fost marcată […]
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una # Gândul
Un raport al Institutului Național de Statistică scoate la iveală un fapt incredibil: comuna Grozești, din județul Iași, apare în documentele oficiale cu nu mai puțin de nouă săli de gimnastică, deși are doar 127 de copii. Asta ar însemna, teoretic, o sală la fiecare 14 elevi, performanță cu care nici mari centre universitare nu […]
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul # Gândul
Informații noi în speța în care Iulian Daniel Idolu – fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie – au ajuns în vizorul procurorilor DNA. Aceștia au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcţiei Naţionale anticorupţie (DNA), doi […]
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca ANAF să facă verificări urgente pentru a stabili dacă marii comercianți respectă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Acesta spune că există suspiciuni că unele firme au majorat deja prețurile, pregătind terenul pentru ridicarea plafonării de la 1 octombrie. „Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele […]
În prima zi a săptămânii, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze ziua. Începeți dimineața cu zâmbetul pe buze! Banc: | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”. – Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă? – Când, Ștrulă? – Sâmbăta viitoare. Nu îți cer niciun dar. Un singur lucru te rog. – Dacă nu […]
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului # Gândul
Florin Barbu spune că decizia privind eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază aparține prim-ministrului, Ilie Bolojan. Ministrul Agriculturii transmite că l-a informat pe premier cu privire la impactul pe care îl are ordonanța Guvernului. „Noi am transmis toate datele, tot, impactul pe care l-a avut partea de ordonanță în momentul de față, sigur, va […]
Economia EUROPEI pierde 43 de miliarde de euro din cauza fenomenelor meteo extreme. Care sunt cele mai afectate țări # Gândul
Potrivit unei analize recente, economia Europei a înregistrat pierderi economice, pe termen scurt, de cel puțin 43 de miliarde de euro, în urma fenomenelor extreme cauzate de secetă și inundații, în vara lui 2025. Cele mai afectate țări sunt Malta, Cipru și Bulgaria. Totodată, Stéphane Hallegatte, specialist în cadrul Băncii Mondiale pe probleme climatice, a […]
Capitala sub blocadă. Valul de proteste al funcționarilor din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul # Gândul
Zi de foc pentru sindicaliștii din administrația publică. Luni, bugetarii din acest sector protestează față de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Sindicaliștii avertizează că, dacă planurile Executivului vor fi puse în aplicare exact în forma în care au fost asumate de Executiv, vor declanșa greva generală. Funcționarii acuză faptul că încă există mii de […]
Continuă ziua cu un banc bun. O soție, un soț și o discuție pe marginea contribuției fiecăruia la bunăstarea familiei. Garantat vei râde cu lacrimi. Soția urlă: – Eu am cumpărat casa, mobila, mașina! Tu ce ai avut înainte de căsătorie? – Liniște! Să râdem în continuare: Dorința lui Bulă Bulă și Bubulina au împlinit […]
Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză! # Gândul
Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză! Asia Express 2025 Probă bizară pentru concurenții Asia Express! O echipă și-a luat țeapă de la o filipineză, în periplul momentului. Concurenții de la Asia Express – Drumul Eroilor au avut de înfruntat o probă bizară: […]
Bancul de luni | Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea # Gândul
Începe săptămâna cu zâmbetul pe chip! Pentru asta, GÂNDUL ți-a pregătit un banc bun: Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea. Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea. În timpul procesului, judecătorul o întreabă: – Doamna Bubulina, de ce doriți să […]
Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, duminică, Israelul împotriva întreprinderii unor noi operațiuni militare împotriva Qatarului, țară pe care liderul american o consideră „un foarte bun aliat”. „Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul și toți ceilalți trebuie să fie atenți. Când atacăm oameni, trebuie să fim atenți”, a declarat Trump, dezvăluind că este „foarte […]
Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi # Gândul
Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul! Capitala […]
Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!” # Gândul
Angajații din aparatul de lucru al Guvernului ies la proteste. Potrivit informațiilor Gândul, membri din cadrul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), afiliat la FNSA, au întrerupt activitatea și protestează spontan, alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei. „NOI NU suntem EI!”, este mesajul transmis de angajații Guvernului, nemulțumiți și ei […]
RATELE românilor cresc din octombrie: IRCC ajunge la 6,06%. Risc și pentru dobânzile fixe. Ce spune BNR # Gândul
De la 1 octombrie 2025, românii cu credite ipotecare vor plăti rate mai mari, după ce IRCC va urca la 6,06%, de la 5,55% în prezent. Aproximativ 500.000 de persoane vor fi afectate direct, iar experții avertizează că nici cei cu dobânzi fixe nu sunt complet protejați, în contextul presiunilor fiscale și al inflației ridicate. […]
În ultimul episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu lansează o teză cât se poate de interesantă. Reputatul om de presă explică în ce mod a atentat la siguranța națională făcătura cu drona. Cristoiu a comentat incidentul legat de o dronă care a intrat pentru câteva zeci de minute în spațiul aerian al […]
Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul # Gândul
Asasinarea activitstului Charlie Kirk a produs o profundă tristețe la Casa Albă, astfel că președintele Donald Trump a decis să preia frâiele oratoriei. Președintele american a preluat rolul de purtător de cuvânt șef la nivelul cancelariei prezidențiale. În mod uzual, transmiterea mesajelor oficiale revine în atribuția persoanelor special desemnate. Acțiunile lui Trump contrastează cu cele […]
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025 # Gândul
ProMotor anunță lansarea episodului 81 din seria „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Vlad Micșunescu. Episodul va fi disponibil luni, 15 septembrie 2025, pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Această ediție marchează și începutul unui nou sezon al podcastului, cu subiecte actuale din lumea auto și invitați relevanți pentru […]
GÂNDUL vă propune pentru azi, 15 martie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? Mută un singur băț de chibrit și corectează exercițiul 8-5=11. Testul ales pentru dumneavoastră este unul simplu: […]
Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene # Gândul
Mai multe ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate. Peste 80 de organizații, inclusiv Liga pentru Drepturile Omului și Oxfam, au publicat un raport intitulat „Comerțul cu coloniile ilegale: cum statele și companiile străine permit Israelului să […]
SECETA și inundațiile au costat Europa 43 miliarde € în 2025. Pierderile ar putea tripla până în 2029 # Gândul
Un studiu realizat de Universitatea din Mannheim și Banca Centrală Europeană arată că fenomenele meteorologice extreme din vara 2025 au provocat daune economice de miliarde de euro în Europa. Costurile reale ar putea depăși 126 de miliarde de euro până în 2029, în condițiile în care incendiile de pădure nici măcar nu au fost incluse […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1300. Zelenski dă lecții NATO: se oferă să-i învețe pe Aliați cum să se apere împotriva dronelor rusești # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 15 septembrie 2025, în a 1.300-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. În mesajul zilnic transmis, Volodimir Zelenski a evidențiat, duminică seară, importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva Rusiei. Care sunt „cele mai eficiente sancțiuni” Astfel, președintele ucrainean s-a oferit să învețe statele membre […]
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului # Gândul
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, ca parte a eforturilor sale de modernizare care au scopul de a respinge amenințare Chinei. Această sumă de 6,8 miliarde de euro va fi cheltuită pe parcursul a zece ani pentru modernizarea și îmbunătățirea șantierelor navale Henderson, de […]
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România Ne aflăm la jumătatea lunii septembrie 2025 și temperaturile nu dau semne să scadă prea mult. Meteorologii Accuweather estimează, pentru această perioadă, chiar și 30 de grade, deși vremea […]
Mirel Rădoi nu a venit la interviuri după meciul Universitatea Craiova – Farul, 2-0, din etapa a Superligii. Antrenorul oltenilor a avut tensiune foarte mare, a primit îngrijiri medicale în vestiar și după o oră de la partidă a putut pleca de la stadion. Au marcat Steven Nsimba (22), Victor Dican (autogol, 76). Echipa din […]
Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA # Gândul
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, merge pe „cartea tăcerii”. Până acum a decis nu ofere nicio explicație anchetatorilor cu privire la motivul faptei sale, care riscă tot mai mult să alimenteze temerile privind escaladarea violenței politice în Statele Unite. Asasinarea lui Charlie Kirk, […]
Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după remiza dintre Csikszereda și FCSB, 1-1. „E ultima dată!” # Gândul
FCSB nu a reușit să câștige nici în etapa a 9-a din Superligă, obținând doar un punct din deplasarea de la Miercuri, 1-1 cu Csikszereda. Finalul de meci a oferit două imagini contrastante: bucurie și cântece în tabăra gazdelor și tensiune la campioana României. Iar jucătorii au fost băgați în ședință de galerie, chiar pe […]
Scandal în Londra. Un român de 37 de ani, acuzat că ar fi VANDALIZAT cu „fluide corporale” mai multe sinagogi și școli evreiești # Gândul
Un bărbat de 37 de ani, posibil de naționalitate română, identificat ca Ionuţ C. B., a fost acuzat de poliţia britanică de distrugere motivată religios, după ce mai multe sinagogi și clădiri evreiești din Londra au fost vandalizate cu „fluide corporale”. Acesta va fi audiat luni la Tribunalul Magistraturii din Willesden. Poliţia metropolitană din Londra […]
Răsturnare de situație. Colaboratorul DIICOT care l-a ÎNFUNDAT pe finul lui Mutu este cercetat și el pentru inducerea în eroare a procurorilor # Gândul
Gândul prezintă în exclusivitate națională evoluția spectaculoasă a anchetei și a procesului în cazul așa-zisului fin al lui Adrian Mutu. Mai precis, jurnaliștii Gândul au obținut în exclusivitate detalii de culise din dosarul de trafic de droguri în care Alexandru Mihăilescu a fost deja condamnat în primă instanță. Astfel, George Nicușor Mechea, omul anchetatorilor DIICOT […]
Ambasada Rusiei la București sfidează România: „MApN a descoperit un alt OZN”. Drona ar fi fost, în realitate, „o provocare intenționată a Ucrainei” # Gândul
Subiectul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României a ținut capul de afiș al subiectelor de presă în weekend. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la București, iar liderii politici și analiștii au dezbătut pe larg cele întâmplate. La scurt timp după ce MAE a anunțat că diplomatul Moscovei […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 710. Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă # Gândul
Ministerul libanez al Sănătății a raportat că o persoană a fost ucisă într-un atac israelian în sudul țării, unde IDF desfășoară în mod regulat raiduri. Oficial, partea israeliană transmite că vizează mișcarea pro-iraniană Hezbollah. „Un raid al inamicului israelian asupra unei mașini în orașul Bourj Qalawiyyah a făcut un mort”, a anunțat ministerul într-un comunicat. […]
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție” # Gândul
Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece. „Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar […]
Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, îi vizitează luni pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Programul întâlnirilor # Gândul
Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va face luni un tur de forță la principalele instituții din România. Acesta urmează să îi întâlnească atât pe Nicușor Dan, cât și pe Ilie Bolojan. Prima oprire va avea loc la Palatul Cotroceni. Mathias Cormann va ajunge acolo la ora 09.00 și […]
Gigi Becali, intrare de „roșu” Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Nu intrăm în play-off” # Gândul
FCSB a scos doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasarea de la Miercurea Ciuc, meci la finalul căruia patronul „roș-albaștrilor” a avut o nouă ieșire extrem de dură la adresa echipei. Gigi Becali s-a declarat resemnat și convins că sezonul actual este, deja, unul ratat, deși abia s-au scurs 9 etape din Superliga. […]
30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o cursă de Tel Aviv- Otopeni, operată de compania, conform informațiilor Gândul. 30 de pasageri s-au luat la bătaie și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la aterizare. -știre în curs de acrtualizare –
15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tommy Lee Jones, născut pe 15 septembrie 1946, San Saba, Texas, este un actor și regizor american renumit pentru rolurile sale memorabile în filme de acțiune, dramă și comedie. Cunoscut pentru vocea […]
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș # Gândul
Tânărul care l-a omorât, sâmbătă dimineața, pe Auraș al lui Banu, iar pe tatăl acestuia l-a rănit grav, în timpul bătăliei care a izbucnit, între clanuri, pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, este fiul unuia dintre cei mai periculoși lideri interlopi din oraș. Criminalul practica sporturi de contact și se făcuse deja remarcat în lumea […]
SUMA plătită lunar de Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi, pe care fostul șef de la Dinamo îi are cu patru femei diferite # Gândul
De-a lungul timpului, celebrul afacerist Cristi Borcea, fostul șef al Clubului Dinamo, a avut mai multe relații, inclusiv căsnicii, în urma cărora a ajuns să aibă în total nouă copii, cu patru femei diferite. Cristi Borcea a fost căsătorit inițial cu Mihaela Borcea, timp de 23 de ani. Au divorțat în 2011 și împreună au […]
Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a avut astăzi prima ieșire publică pe mai multe subiecte ale zilei, după alegerile prezidențiale din mai. El a vorbit, mai întâi pe o rețea de socializare și apoi la un post de televiziune, despre incursiunea dronei rusești în spațiul aerian din România și despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Întrebat […]
Mii de șoferi se luptă anual cu firmele de asigurări ca să obțină despăgubiri în urma unor accidente rutiere. Soluția pentru daune RCA plătite parțial # Gândul
Mii de şoferi se luptă anual cu firmele de asigurare ca să obţină despăgubiri după ce au fost implicaţi în accidente rutiere. Nu de puţine ori companiile oferă sume mai mici decât factura pentru reparaţii. Puţini ştiu, însă, că pot să primească ajutor din partea unui sistem de soluţionare a litigiilor, recomandat de Autoritatea pentru […]
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
Motivul incredibil pentru care un bărbat și-a UCIS mama, faptă pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață: „Mi-am pierdut capul” # Gândul
Surjit Singh, un britanic în vârstă de 39 de ani, și-a ucis mama, în vârstă de 76 de ani, într-un moment de furie după ce aceasta i-a confiscat telecomanda de la televizor. Fapta s-a petrecut anul trecut, pe 29 septembrie, dar vineri el a fost condamnat la închisoare pe viață la Curtea Coroanei din Birmingham, […]
Care este condiția pentru ca elevii şi studenţii să își primească BURSELE înapoi. Ministrul Educației a făcut anunțul mult așteptat # Gândul
Elevii şi studenţii şi-ar putea primi înapoi bursele de performanţă. Ministrul Educaţiei, Daniel David, promite că situaţia este pe lista lui de priorităţi anul viitor, dacă bugetul se va întrema. Până atunci, moţiunea de cenzură depusă împotriva lui va fi dezbătută şi votată de senatori luni, 15 septembrie. Bursele de performanţă şi de rezilienţă pentru […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ursula von der Leyen CONDAMNĂ incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc: „Din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE” # Gândul
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian românesc, numind-o o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare la adresa securității regionale. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Ursula von der Leyen a declarat că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc este, din nou, o […]
Doi români, un bărbat și o femeie, au MURIT într-un grav accident rutier în Bulgaria. O altă româncă a ajuns la spital, cu fracturi la picioare # Gândul
Doi români, un bărbat și o femeie, au murit – duminică după-amiază – într-un grav accident produs în Bulgaria O altă femeie, tot româncă, a ajuns la spital cu fracturi la picioare. Accidentul s-a produs între localităţile Vaglevţi şi Voneşta, în apropiere de Veliko Tărnovo, iar Pasajul Republicii a fost închis. Autoturismele sunt redirecţionate prin […]
Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România” # Gândul
București, Calea Victoriei. Peste drum de terasele pline cu bucureștenii care au ieșit să ocupe bulevardul închis circulației rutiere, se poate vedea o coadă de oameni care crește de la un minut la altul. Destinația finală este Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare”. În curtea lăcașului, adăpostit într-un cort albastru, se află un […]
Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi” # Gândul
Gigi Becali a vrut să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, jucător deținut și de Benfica. Din suma de transfer jumătate trebuia să ajungă la clubul portughez, dar patronul FCSB a vrut să-i păcălească pe lusitani. Mutarea ar fi fost un milion de euro și jumătate intrau în contul celor […]
