Donald Trump declară că nu înțelege ura dintre Zelenski și Putin: „Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi”

07:10

Doña Rosita a fugit din Columbia acum mai bine de 50 de ani din cauza sărăciei și a violenței. A sosit în Caracas în anii 1970, un oraș cosmopolit cu mult mai mult lux decât orașul ei natal. Era ca și cum ar fi aterizat pe o altă planetă. În capitala Venezuelei, mașinile de lux circulau pe autostrăzi, iar clasa mijlocie superioară își petrecea weekendurile în Miami. La acea vreme, petrodolarii, aduși de exporturile masive de țiței ale țării, curgeau în țară.