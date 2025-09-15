VIDEO Retro-Marktplatz vă invită la o călătorie în timp / La evenimentul care celebrează Piața Sfatului, veți vedea cum se tipărea pe vremuri „Gazeta Transilvaniei”

10:20

Veste proastă pentru sutele de mii de români care au credite cu dobândă calculată după IRCC. Acestea vor fi mai costisitoare de la 1 octombrie 2025, când indicele va crește de la 5,55% la peste 6%. Automat, cei care au credite vor avea de plătit rate mai mari. De exemplu, la un credit de 400.000 [...]