Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
Antena Sport, 15 septembrie 2025 11:20
• • •
Acum 5 minute
12:00
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” # Antena Sport
Gigi Becali îi bagă în şedinţă pe jucătorii de la FCSB, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei a declarat că va merge să discute cu elevii lui Elias Charalambous, după un nou pas greşit în campionat. Latifundiarul din Pipera a transmis că toţi jucătorii săi sunt […]
Acum o oră
11:20
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT # Antena Sport
Acum 2 ore
10:50
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor # Antena Sport
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Fostul selecţioner a dezvăluit care este planul "secret" al roş-albaştrilor pentru a putea obţine dreptul de promovare. Nici în acest sezon, cei de la CSA Steaua nu se vor putea bate cu şanse reale pentru obţinerea unui loc pe prima […]
10:40
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia # Antena Sport
Răzvan Lucescu a dezvăluit ce s-a schimbat la echipa lui, PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa antrenorului român a obţinut victorii pe linie în primele trei runde din Grecia, reuşind să o învingă în ultima etapă pe OFI Crete, scor 2-1. Răzvan Lucescu a transmis că jucătorii lui sunt mult mai concentraţi în această stagiune, […]
10:20
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa” # Antena Sport
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei l-a lăudat pe Florin Tănase. FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Campioana are doar şapte puncte şi ocupă locul 12, la o distanţă de […]
10:10
Angel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner # Antena Sport
Acum 4 ore
09:50
Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu a mai avut chef de nimic, după ce nu a marcat în meciul la începutul căruia a primit Gheata de Aur. Al Nassr a învins-o cu 2-0 pe Al Kholood, în etapa a doua a campionatului saudit. În ciuda victoriei fără emoţii obţinute de echipa sa, Cristiano Ronaldo a fost surprins extrem […]
09:50
09:20
“Nu au mai vrut să joace”. Basarab Panduru, mesaj dur pentru FCSB. Ce a spus despre şansele la titlu # Antena Sport
Basarab Panduru a transmis un mesaj dur, după ce FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua de Liga 1. Campioana a rămas cu un singur succes în campionat, obţinut în etapa a doua, după ce s-a încurcat şi în deplasarea de la Miercurea Ciuc. FCSB are şapte puncte, după nouă meciuri […]
09:20
Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0 # Antena Sport
Barcelona a distrus-o din nou pe Valencia, pe care a învins-o cu 6-0, la capătul unui meci în care Raphinha şi Robert Lewandowski au intrat în istoria fotbalului din La Liga. Este a treia oară consecutiv în care catalanii îşi umilesc rivala, după ce în sezonul precedent i-au învins pe lilieci cu 7-1 în campionat […]
09:00
Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66 # Antena Sport
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 41, după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte. Sorana Cîrstea se menţine pe 66, cu 998 puncte. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a urcat un loc şi este pe 95, […]
09:00
Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Borna uriaşă stabilită # Antena Sport
Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Starul croat ajuns la 40 de ani le-a adus victoria "diavolilor" în partida cu Bologna, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a treia de campionat. Luka Modric a reuşit să marcheze în minutul 61 al partidei disputate […]
08:50
08:40
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: “Sunt 100% convins de asta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după ce FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Malcom Edjouma a deschis scorul în partida de la Miercurea Ciuc, în minutul 55, însă scorul final a fost stabilit de un autogol al lui Alexandru Pantea, din minutul 81. […]
08:40
08:30
Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: “S-a terminat benzina” # Antena Sport
Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda. Campioana a remizat în deplasarea de la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Roş-albaştrii au rămas cu o singură victorie în campionat, obţinută în runda a doua, cu Petrolul. Ţinând cont că FCSB are […]
08:10
Acum 12 ore
00:30
00:10
Jucătorii de la FCSB, băgaţi în şedinţă chiar pe gazon, după remiza cu Csikszereda: “E ultima oară când se întâmplă” # Antena Sport
FCSB nu a reuşit să iasă din criză nici la meciul de la Miercurea Ciuc cu promovata Csikszereda. Partida din etapa a noua s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Campioana României rămâne astfel cu o singură victorie, cea de la Ploieşti, cu Petrolul. Chiar şi la Miercurea Ciuc, campioana României a avut parte de o […]
14 septembrie 2025
23:40
Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren” # Antena Sport
Surpriză mare la Miercurea Ciuc, acolo unde campioana României a reușit o remiză chinuită contra nou promovatei Csikszereda. Cu trei schimbări făcute la pauză, gruparea roș-albastră părea să dețină controlul jocului, dar a cedat teren pe parcursul reprizei secunde. Abordarea aceasta i-a costat pe „elevii" lui Elias Charalambous, care s-au văzut egalați spre final. Mai […]
23:30
“Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, consideră că FCSB are mare nevoie de un nou fundaş central în iarnă, atunci când se va redeschide perioada de mercato. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de supărat după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1. Patronul roş-albaştrilor vrea să aducă un fundaş central în iarnă, […]
23:20
Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic” # Antena Sport
FCSB nu a reușit să depășească momentul de criză pe care îl traversează și a înregistrat un nou rezultat rușinos în campionat. Formația antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar jocul nu a fost deloc unul convingător. Campioana României rămâne cu un singur succes obținut în actuala ediție de […]
23:10
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a resemnat după remiza campioanei României de pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Meciul de la Miercurea Ciuc s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Situaţia din clasament a FCSB-ului este extrem de complicată. După 9 etape, formaţia roş-alabstră se află pe locul 12, cu 7 puncte, având un singur succes […]
Acum 24 ore
22:50
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu # Antena Sport
Juri Cisotti a rezistat aproximativ 75 de minute în meciul dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Italianul s-a aşezat pe teren şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cele din urmă, Cisotti nu a mai putut continua, iar Elias Charalambous l-a introdus pe teren pe Octavian Popescu. Juri Cisotti […]
22:20
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor # Antena Sport
Gigi Becali a efectuat trei schimbări la pauza meciului dintre Csikszereda şi FCSB. După primele 45 de minute ale meciului de la Miercurea Ciuc, scorul este 0-0. Thiam, Toma şi Edjouma sunt cei trei jucători introduşi la pauza meciului de campioana României. Aceştia i-au înlocuit pe David Miculescu, Ionuţ Cercel şi Darius Olaru. În ceea […]
21:40
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă # Antena Sport
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris. Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă şi în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte. Sabrina Voinea a obţinut aurul la sol, la Cupa Mondială de la […]
21:30
21:30
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie” # Antena Sport
Universitatea Craiova a înregistrat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 9. Nsimba a deschis scorul pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, iar golul victoriei a fost defapt un autogol al lui Dican. La […]
21:10
21:00
Mirel Rădoi, decizie surprinzătoare după Universitatea Craiova – Farul 2-0! Ieşire nervoasă la adresa lui Baiaram # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a decis să nu participe la flash-interviu şi nici la conferinţa de presă, după victoria echipei sale obţinută în faţa celor de la Farul Constanţa. Oltenii s-au impus cu 2-0, graţie golului marcat de Nsimba şi a autogolului marcat de Dican. În urma acestui succes, oltenii şi-au mărit avansul, la […]
21:00
20:50
Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim # Antena Sport
Manchester City a pus punct seriei de două înfrângeri consecutive în Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola a reușit o victorie clară în fața rivalei Manchester United, la capătul unui meci controlat de „cetățeni". A fost și primul succes obținut pe teren propriu în acest sezon de Manchester City, care a urcat pe poziția […]
20:10
19:40
Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român # Antena Sport
19:40
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat” # Antena Sport
CSM București a obținut duminică primul succes din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele" au reușit o victorie extraordinară contra maghiarelor de la Ferencvaros, scor 31-28. Chiar dacă prima repriză nu a fost una de excepție pentru campioana Românei, fetele antrenate de Adi Vasile au ieșit mai determinate de la vestiare și […]
19:10
Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile” # Antena Sport
Răzvan Sava a păstrat intactă poarta lui Udinese, în victoria de pe terenul celor de la Pisa, scor 1-0, din etapa a treia din Serie A. El a câştigat duelul cu Marius Marin, jucător care a rămas pe bancă la Pisa. Golul victoriei lui Udinese a venit în minutul 14 al partidei, fiind marcat de […]
18:40
CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice” # Antena Sport
CSM București a disputat duminică al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a primit vizita celor de la Ferencvaros și a reușit un succes dificil contra maghiarelor. Celelalte rezultate întregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 şi Odense […]
18:30
18:20
18:00
Ionuţ Radu, cel mai bun jucător de la Celta în remiza cu Girona! Ce notă a primit portarul român # Antena Sport
Ionuţ Radu a făcut o nouă partidă bună la Celta Vigo. Echipa internaţionalului român a remizat în meciul din etapa a patra din La Liga, contra celor de la Girona, scor 1-1, Vanat l-a învins pe Ionuţ Radu şi a deschis scorul în minutul 12 al partidei. Punctul a fost obţinut de Celta Vigo în […]
17:40
Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro # Antena Sport
17:40
17:30
George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal # Antena Sport
17:10
Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua” # Antena Sport
16:50
Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin # Antena Sport
16:40
16:20
Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul # Antena Sport
15:40
Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter # Antena Sport
15:40
“Se transformă” Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: “Credeam că o să fie altfel” # Antena Sport
15:20
Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot # Antena Sport
