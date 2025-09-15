Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT

15:40

Fabio Capello, marele antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a oferit un verdict după eșecul lui Inter Milano contra lui Juventus, scor 3-4. Tehnicianul care i-a pregătit pe bianconeri în cariera sa e de părere că lui Inter și implicit lui Cristian Chivu îi lipsește un jucător de creație, care să poată dribla. […] The post Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.