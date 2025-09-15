Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală
PSNews.ro, 15 septembrie 2025 11:20
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. În […] Articolul Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
12:00
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina # PSNews.ro
În mai mult de jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţei cu România, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, arată datele centralizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres. Datele MApN arată că, din luna februarie 2022, când Rusia a declanşat invazia în Ucraina, în apropierea graniţelor […] Articolul Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
11:50
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează # PSNews.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane aveau un loc de muncă şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani). „În […] Articolul Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:30
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile # PSNews.ro
După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 lei, banii fiind trimiși către beneficiari în două tranșe. Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul […] Articolul Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile apare prima dată în PS News.
11:30
Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o postare pe Facebook, că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost „o decizie corectă”, care a contribuit la scăderea inflației și la protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. „Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă […] Articolul Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază apare prima dată în PS News.
11:20
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală # PSNews.ro
11:10
Un nou barometru realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro scoate la iveală un tablou complex al valorilor societății românești. Potrivit sondajului, aproximativ 60% dintre români împărtășesc o viziune hibridă, care combină intervenționismul economic – specific stângii tradiționale – cu reflexe de conservatorism cultural – specifice dreptei tradiționale. „Această combinație poate explica parțial adeziunea populației la […] Articolul Sondaj INSCOP: 61% dintre români cer mai multă intervenție a statului în economie apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:00
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OCDE. Vizita lui Mathias Cormann în România are loc într-un context politic şi economic tensionat, având în vedere că doar jumătate dintre jaloanele asumate de țara noastră pentru aderarea la Organizație au fost îndeplinite. După întâlnirea cu Nicușor Dan, șeful OCDE va […] Articolul Șeful OCDE a venit în România: Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească # PSNews.ro
Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București – «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate și ar trebui ca lumea […] Articolul Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească apare prima dată în PS News.
10:40
Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR din Guvernul Bolojan. Ponta critică decizia Executivului de a împrumuta bani pentru înarmare, în condițiile în care România a renunțat la marile proiet de investiții din lipsă de bani. De asemenea, fostul șef al Executivului consideră o greșeală impardonabilă lipsa de reacție a […] Articolul Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL apare prima dată în PS News.
10:30
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează # PSNews.ro
Plenul Senatului va dezbate și vota luni moțiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educației, informează site-ul forului legislativ. Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 AUR, 6 neafiliați, […] Articolul Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează apare prima dată în PS News.
10:20
Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă # PSNews.ro
Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la alimentele de bază amenință stabilitatea Executivului. Premierul ar putea decide chiar luni dacă rămâne sau nu în fruntea Executivului, conform Antena 3 CNN, care anunță că liderii celor patru partide sunt așteptați astăzi la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui […] Articolul Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:40
Noi dezvăluiri despre funcționarii lui Piedone: pe cine a promovat în Primăria Sectorului 5 # PSNews.ro
Valerian Sălăvăstru, avertizor de integritate, fost director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, lansează noi acuzații dure la adresa fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Potrivit acestuia, „toate acțiunile politice” ale lui Piedone ar fi fost organizate cu sprijinul rudelor și al angajaților din Primăria Sectorului 5 […] Articolul Noi dezvăluiri despre funcționarii lui Piedone: pe cine a promovat în Primăria Sectorului 5 apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
06:10
Ai văzut marșul anti-migrație din Londra? Ăla despre care BBC a zis că a fost format din „peste 100.000 de oameni” în timp ce restul lumii a văzut peste un milion? Am o poveste similară din România. Recentă, habar n-aveai de ea. O să încep ca BBC, povestind despre lupta furibundă cu migrația a Guvernului. […] Articolul Bogdan Stoica: Adevărul despre lupta Guvernului cu migrația apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Analistul Cristian Pîrvulescu este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Cristian Pîrvulescu, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
18:10
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Precizările preşedinţiei R. Moldova # PSNews.ro
Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu. Cum în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut, duminică, precizări pe această temă. […] Articolul Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Precizările preşedinţiei R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:00
Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj # PSNews.ro
Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenţi au declarat că se tem de un atac asupra unor ţări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri. Îngrijorarea vine după ce un atac rus asupra Ucrainei la începutul […] Articolul Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj apare prima dată în PS News.
17:50
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două […] Articolul Două drumuri din România, incluse în lista Honda Dream Drives, șosele de vis din Europa apare prima dată în PS News.
17:40
Mitingul extremei dreapta de la Londra: Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic # PSNews.ro
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, relatează The Guardian. „Chiar cred că trebuie să aibă loc o schimbare de guvern în Marea […] Articolul Mitingul extremei dreapta de la Londra: Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic apare prima dată în PS News.
17:40
Reuters: Trump preia rolul de mesager-şef după moartea lui Kirk. Sparge cutumele în materie de comunicare publică # PSNews.ro
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, observă Reuters. Trump a fost primul oficial care a confirmat decesul victimei într-o ţară bulversată de împuşcarea lui Kirk şi primul care a anunţat […] Articolul Reuters: Trump preia rolul de mesager-şef după moartea lui Kirk. Sparge cutumele în materie de comunicare publică apare prima dată în PS News.
17:30
Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” # PSNews.ro
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual – echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană – motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme până la consumatori, nu mai […] Articolul Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” apare prima dată în PS News.
17:20
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute. Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Evenimentul este convocat la inițiativa a peste trei sferturi din membrii Asociației […] Articolul Retragere anunțată de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România! apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” # PSNews.ro
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a reacționat la incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. Într-o postare pe rețeaua X, șeful diplomației de la Praga a afirmat că nu crede că prezența dronei în spațiul aerian românesc a fost accidentală. „Rusia continuă să provoace. Aseară a fost […] Articolul Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” apare prima dată în PS News.
17:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU. ”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în […] Articolul Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU apare prima dată în PS News.
17:10
Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte # PSNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat cum […] Articolul Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte apare prima dată în PS News.
17:10
MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta # PSNews.ro
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei, a detaliat, duminică, într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării Naționale. Drona […] Articolul MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta apare prima dată în PS News.
17:00
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Bolojan # PSNews.ro
16:50
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi PSD pune cruce din start eliminării plafonării adaosului la alimentele de baze gândită de premierul Ilie Bolojan Fostul ministru al muncii menţionează că va propune în PSD şi în Parlament o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii, în cazul în care premierul […] Articolul PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi apare prima dată în PS News.
16:50
Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare # PSNews.ro
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil să construiască o flotă de submarine nucleare, a anunţat guvernul duminică, notează AFP. Aceste 12 miliarde de dolari australieni vor fi cheltuite pe parcursul a zece ani pentru renovarea şi modernizarea capacităţilor şantierelor navale Henderson, lângă Perth, […] Articolul Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare apare prima dată în PS News.
16:30
Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” # PSNews.ro
Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream. Maori creștini din Noua Zeelandă au realizat un dans Haka în memoria lui Kirk, iar Elon Musk a transmis […] Articolul Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” apare prima dată în PS News.
16:20
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului […] Articolul Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a încălcat spaţiul aerian românesc apare prima dată în PS News.
16:20
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un mort # PSNews.ro
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoane sunt internate în spital, aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost şi alte persoane prezente la momentul incidentului. „Astfel, în urma probatoriului administrat, […] Articolul Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un mort apare prima dată în PS News.
16:10
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO. Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri […] Articolul De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în PS News.
16:00
Județul Iași va avea un nou parc eolian, finanțat prin mecansimul CfD. Francezii de la Solveo instalează 38 MW, consideră România motorul dezvoltării regenerabilelor din zonă și țintesc de la noi expansiunea în Ucraina. “Suntem mândri să anunțăm că Solveo International, prin intermediul societății sale de proiect ACK SRL, a câștigat un Contract pentru Diferență […] Articolul Încă un parc eolian în nord-estul țării, zonă intens „curtată” în ultima vreme apare prima dată în PS News.
15:50
Înmormântarea lui Charlie Kirk, la 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri # PSNews.ro
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri în timpul unei dezbateri universitare, va fi comemorat pe 21 septembrie în statul Arizona, într-un eveniment la care președintele american Donald Trump și-a anunțat participarea pentru a-și onora aliatul. Ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie pe un stadion imens de 60.000 de […] Articolul Înmormântarea lui Charlie Kirk, la 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri apare prima dată în PS News.
15:40
Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor # PSNews.ro
Potrivit hidrologilor, în intervalul 14 septembrie, ora 16:00 – 15 septembrie, ora 12:00, se vor semnala, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale. Atenţionarea Hidrologică vizează râurile din bazinele hidrografice: râul Tisa – pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului (intrarea […] Articolul Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor apare prima dată în PS News.
15:30
Netanyahu este singurul obstacol în calea eliberării ostaticilor, spun familiile acestora # PSNews.ro
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC. Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi: Aduceţi-i acasă acum a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de […] Articolul Netanyahu este singurul obstacol în calea eliberării ostaticilor, spun familiile acestora apare prima dată în PS News.
15:20
Alertă la Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale # PSNews.ro
Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a răsturnat pe carosabil în această dimineață, în jurul orei 10:00. Autospeciala se afla în misiune cu semnalele luminoase și acustice activate. Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a […] Articolul Alertă la Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale apare prima dată în PS News.
15:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz. AUR – 8+1 feminin (JW8+): Elena Maria Toma, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu, Carolina Panuta, Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu şi Rucsandra Ioana […] Articolul Canotaj: Alte opt medalii pentru România la Campionatele Balcanice de la Ioannina apare prima dată în PS News.
15:00
Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului în șase județe și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, valabilă până la ora 20:00. În unele zone sunt așteptate și averse torențiale de scurtă durată, moderate cantitativ, potrivit ANM. Potrivit ANM, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava […] Articolul METEO Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic și ploi până luni dimineață apare prima dată în PS News.
14:50
Războiul de la Radio. Replică dură a lui Dobrovolschi, de la Guerrila, la afirmațiile de la Digi FM ale lui Negruțiu # PSNews.ro
După ce Gândul a scris despre derapajele influencerilor și televiziunilor, care au comentat uciderea lui Charlie Kirk, realizatorul de emisiuni Mihai Dobrovolschi de la Radio Guerrilla vine cu o replică dură la afirmațiile de la Digi FM ale lui Florin Negruțiu. „Sondaj. Este Florin Negruțiu limitat intelectual?”, a scris realizatorul radio pe platforma X, postare […] Articolul Războiul de la Radio. Replică dură a lui Dobrovolschi, de la Guerrila, la afirmațiile de la Digi FM ale lui Negruțiu apare prima dată în PS News.
14:50
Un cercetător de origine română este printre cei trei oameni de știință care au primit Premiul Lasker, unul dintre cele mai prestigioase premii din medicină pentru că au revoluționat tratamentul fibrozei chistice și au prelungit durata de viață a pacienților cu această boală mortală. Cercetătorul Paul Negulescu de la Vertex Pharmaceuticals, cu sediul la Boston, […] Articolul Un cercetător de origine română a câștigat „Nobelul american” pentru medicină apare prima dată în PS News.
14:40
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere şi întinde mâna stângii # PSNews.ro
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii – foarte criticate şi nepopulare – de eliminare a două zile de sărbătoare legată pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar, relatează AFP. „Am decis să retrag eliminarea a două zile de […] Articolul Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere şi întinde mâna stângii apare prima dată în PS News.
14:30
Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați. Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a […] Articolul Cum comentează Victor Ponta un Fake News marca USR: „Și împrumutați, și cu banii luați” apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Educației, noi detalii despre salariile profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine. „Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de […] Articolul Ministrul Educației, noi detalii despre salariile profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora apare prima dată în PS News.
14:20
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puţin 25 de răniţi, dintre care trei sunt în stare gravă # PSNews.ro
O explozie de gaz a avut loc sâmbătă într-o cafenea din Madrid, Spania. În urma deflagraţiei puternice, cel puţin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare gravă. Jurnaliştii publicaţiei El País au scris că explozia a provocat pagube și la un bloc de locuințe, iar oamenii au fost evacuaţi […] Articolul Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puţin 25 de răniţi, dintre care trei sunt în stare gravă apare prima dată în PS News.
14:20
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # PSNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în R. Moldova la sfârșitul acestei luni. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, adăugând că lupta electorală de peste Prut este extrem […] Articolul Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în PS News.
14:10
Belgia: „Este necesară revizuirea Directivei privind produsele din tutun și măsurile referitoare la alcool” Șase state-membre al Uniunii Europene doresc să introducă măsuri restrictive cu privire la consumul de alcool, potrivit Politico. Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consumul de alcool al cetățenilor lor. Un document intern consultat […] Articolul Șase țări din UE propun restricții la vânzarea și consumul de alcool apare prima dată în PS News.
14:00
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei. Noroc: Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat […] Articolul Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49 apare prima dată în PS News.
13:50
Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago # PSNews.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch. Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo’s, un popular lanţ de restaurante din Chicago, […] Articolul Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago apare prima dată în PS News.
13:50
Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte # PSNews.ro
Șase din zece elevi au început noul an școlar fără toate rechizitele necesare, iar 10% dintre copii abia au reușit să își cumpere un caiet și un pix, în timp ce aproape 80% dintre părinți se confruntă cu dificultăți financiare pentru a acoperi cheltuielile legate de școală. Cifrele triste ale României: școala aşa-zis gratuită îi […] Articolul Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte apare prima dată în PS News.
