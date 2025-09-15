Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală

14:20

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în R. Moldova la sfârșitul acestei luni. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, adăugând că lupta electorală de peste Prut este extrem […] Articolul Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în PS News.