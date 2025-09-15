ANALIZĂ XTB: Recorduri istorice pentru aur în această toamnă
Bursa, 15 septembrie 2025 12:50
Preţul aurului a fost din nou în centrul atenţiei, deoarece a atins un nou maxim istoric. În septembrie 2025, preţul aurului a ajuns la 3.660 de dolari pe uncie, reprezentând o creştere de peste 39% de la începutul anului, aceasta fiind cea mai mare creştere medie anuală din 1990
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
13:10
Asociaţia Întreprinzătorilor Privaţi din zona Odorhei atrage atenţia asupra efectelor grave pe care noile măsuri de austeritate anunţate de Guvern le au asupra economiei, mediului de afaceri şi familiilor din România
Acum o oră
13:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE, adăugând că toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic. and #8221;Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE anul viitor and #8221;, a subliniat Bolojan.
13:00
Cercetare a alegerilor europarlamentare din România din 2024: USR şi AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor pe Facebook # Bursa
USR şi AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor de Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL şi PSD
12:50
* 1 august- Intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale stabilit de Guvern, care prevede, printre altele, majorarea TVA de la 19 la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei.
12:50
Cloud9 investeşte 3.000.000 de euro într-o şcoală modernă, parte din proiectul Cloud9 Evolution # Bursa
Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, investeşte 3 milioane de euro într-o şcoală modernă, integrată în proiectul Cloud9 Evolution.
12:50
Preţul aurului a fost din nou în centrul atenţiei, deoarece a atins un nou maxim istoric. În septembrie 2025, preţul aurului a ajuns la 3.660 de dolari pe uncie, reprezentând o creştere de peste 39% de la începutul anului, aceasta fiind cea mai mare creştere medie anuală din 1990
12:40
Câteva sute de sindicalişti din administraţia publică s-au strâns, în această dimineaţă, în Piaţa Victoriei, din Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate
Acum 2 ore
12:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declara starea de urgenţă naţională şi va pune sub control federal Washington DC, după ce primarul Muriel Bowser a declarat că poliţia din capitală nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), relatează Reuters.
11:50
Credit ipotecar sau chirie? Analiză comparativă pentru români în contextul dobânzilor ridicate # Bursa
Românii se confruntă tot mai des cu dilema între a lua un credit pentru a-şi cumpăra o locuinţă sau a continua să locuiască în chirie, în condiţiile în care dobânzile au crescut semnificativ în ultimii ani.
11:50
OMNIASIG: Cea mai mare despăgubire plătită pe RCA în primul semestru al anului este de peste 5,2 milioane lei # Bursa
OMNIASIG Vienna Insurance Group continuă seria comunicărilor transparente prin publicarea datelor despre topul celor mai mari despăgubiri plătite pe principalele linii de business din portofoliu, în primul semestru al anului 2025.
Acum 4 ore
11:00
Timişoara - oraşul-simbol al Revoluţiei din 1989 - îşi asumă din nou rolul de deschizător de drumuri.
11:00
Sondaj INSCOP: 61,3% dintre cetăţeni consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie # Bursa
Un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro arată că majoritatea românilor susţin intervenţia statului în economie şi păstrarea valorilor tradiţionale.
10:50
OMNIASIG VIG publică topul despăgubirilor din primul semestru 2025: accidente rutiere, incendii şi daune importante în prim-plan # Bursa
OMNIASIG Vienna Insurance Group continuă seria comunicărilor transparente prin publicarea datelor despre topul celor mai mari despăgubiri plătite pe principalele linii de business din portofoliu, în primul semestru al anului 2025.
10:50
Dronele ruseşti Gerbera, apărute în iulie 2024 pe frontul din Ucraina, sunt cele care au început să traverseze spaţiul aerian al NATO deasupra Lituaniei, Poloniei şi, cel mai probabil, României, iar în zorii zilei de 15 septembrie 2025, la ora 05.00, se arată într-un articol publicat astăzi de cotidianul german Der Standard.
10:40
WTA: Jaqueline Cristian a urcat două locuri şi este jucătoarea din România cel mai bine clasată # Bursa
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 41, după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte.
10:40
Jucătorul belgian Seppe Baetens a semnat cu Steaua, a anunţat, luni dimineaţă, clubul stelist.
10:30
INS: Consumul de energie electrică al populaţiei a crescut cu 3,9%, în primele şapte luni ale anului # Bursa
Consumul final de energie electrică în România a crescut cu 0,1%, în primele şapte luni ale anului în curs faţă de aceeaşi perioadă din 2024, marjă în care consumul populaţiei s-a majorat cu 3,9%, conform datelor provizorii, publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:30
PressOne: AUR îşi coordonează propaganda din Parlament şi recrutează influenceri pentru campania lui George Simion # Bursa
Departamentul de propagandă al AUR funcţionează în Casa Poporului şi este coordonat de deputatul Mugur Mihăescu şi de Robert-Mihail Uleia, membru AUR Tineret şi patron al unei firme de transport din Bucureşti.
10:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că drona rusească care a intrat neautorizat în spaţiul aerian românesc ar fi trebuit doborâtă.
10:20
Suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii # Bursa
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, informează luni dpa.
10:20
Lideri UE, solidari cu România, după intrarea unei drone ruse în spaţiul aerian al ţării noastre # Bursa
Lideri ai Uniunii Europene şi-au exprimat duminică solidaritatea cu România, după intrarea unei drone ruse în spaţiul aerian al ţării noastre. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că prezenţa dronelor ruseşti în spaţiul aerian românesc reprezintă o 'încălcare flagrantă' a suveranităţii europene, în timp ce Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a numit-o o 'escaladare imprudentă'.
10:10
Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): and #8222;Poziţia AUR faţă de intenţia Guvernului de a elimina plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază and #8221; # Bursa
Guvernul Bolojan anunţă intenţia de a elimina plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR şi viceprim-ministru în cadrul Guvernului alternativ AUR, avertizează că această decizie va accelera creşterea preţurilor, va adânci pierderea puterii de cumpărare a românilor şi denunţă lipsa totală de viziune economică a coaliţiei de guvernare.
10:10
Producţia industrială şi volumul vânzărilor cu amănuntul în China au înregistrat în luna august cel mai slab ritm de creştere din ultimele 12 luni, ceea ce pune presiune asupra oficialilor de la Beijing să introducă noi stimulente pentru a contracara o încetinire semnificativă a celei de-a doua mari economii a lumii, transmite Reuters.
10:10
PRIMA Development Group achiziţionează un teren de două hectare adiacent ansamblului PRIMA Solis # Bursa
PRIMA Development Group, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din România, cu peste 20 de ani de experienţă, anunţă achiziţionarea unui teren de două hectare adiacent noului proiect rezidenţial PRIMA Solis, demarat în această vară.
10:00
INS: Efectivele de porcine au scăzut cu 3,2%, la 1 mai 2025, faţă de anul trecut, la 2,92 milioane capete # Bursa
Efectivele de porcine existente la 1 mai 2025, faţă de 1 mai 2024, au scăzut cu 3,2%, la 2,92 milioane capete.
10:00
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, conform news.ro.
10:00
Din 7 iulie până în 8 septembrie, Amfiteatru TNB şi Programul Nopţi de vară, sus, pe teatru, organizat de Teatrul Naţional 'I.L. Caragiale and #8221; din Bucureşti, au venit în faţa publicului cu o ofertă culturală atrăgătoare şi relaxantă, cu o îmbinare de genuri şi stiluri.
10:00
Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit, la Washington, cu reprezentanţii Departamentului de Comerţ al SUA dar şi cu cei ai sectorului financiar-bancar.
10:00
Agenţia Moody and #39;s a reconfirmat vineri, 12 septembrie 2025, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung şi P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum şi perspectiva negativă.
09:50
Producţia industrială a scăzut în primele şapte luni ale anului, atât ca serie brută (-1,3%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-0,7%).
09:40
Factura băncii americane Citigroup pentru modernizarea turnului său din Londra a crescut la 1,5 miliarde de dolari (1,1 miliarde lire sterline), a confirmat compania pentru Reuters, evidenţiind dificultăţile atragerii angajaţilor înapoi la birou prin spaţii de lucru modernizate
09:40
Ucraina este responsabilă de două operaţiuni de sabotaj efectuate în acest weekend asupra reţelei feroviare ruse, care s-au soldat cu cel puţin trei morţi
09:40
Moşteanu, despre incidentul cu drona de la Tulcea: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască and #8222;cu incidente and #8221; de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă a Federaţiei Ruse a intrat în spaţiul aerian naţional, dar a adăugat că trebuie descurajate and #8222;astfel de provocări and #8221; şi acest lucru poate fi făcut doar and #8222;fiind bine coordonaţi cu aliaţii and #8221; şi and #8222;bine echipaţi and #8221;.
Acum 6 ore
09:30
Reuters: Liderul principalului partid de opoziţie din Turcia ar putea fi destituit de o instanţă din Ankara # Bursa
Principalul partid de opoziţie din Turcia se află în faţa unei decizii judecătoreşti care ar putea să îl destabilizeze profund, într-un caz perceput ca un test al echilibrului fragil dintre democraţie şi autoritarism.
09:30
INS: În trimestrul II, populaţia activă a României era de 8,222 milioane persoane, din care 489.800 erau şomeri # Bursa
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:20
Londra şi Washingtonul vor semna un acord de colaborare pentru creşterea energiei nucleare în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump de săptămâna aceasta în Regatul Unit, a anunţat guvernul britanic, precizând că aceasta va contribui la asigurarea investiţiilor pentru finanţarea de noi centrale nucleare, relatează luni Reuters.
09:20
Presa străină: Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei # Bursa
Preşedintele american, Donald Trump, a cerut duminică ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei şi şi-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziţionarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE.
09:10
AFP: Partidul de extremă dreapta AfD şi-a triplat scorul electoral în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei # Bursa
Partidul de extremă dreapta Alternative fur Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică,la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din Germania, potrivit primelor estimări
09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat scepticismul faţă de posibilitatea unor discuţii directe între liderii de la Kiev şi Moscova, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, invocând conflictul personal profund dintre cei doi.
09:00
Deşi tocmai a avut cel mai important eveniment din an, unde a prezentat iPhone 17, Apple Watch Series 11 şi AirPods Pro 3, Apple are încă o listă lungă de produse ce urmează a fi lansate în lunile ce vor urma
08:50
Lucrările la hidrocentrala Răstoliţa din judeţul Mureş au fost suspendate printr-o ordonanţă preşedinţială a Tribunalului Cluj, la solicitarea ONG-urilor Declic şi Bankwatch.
08:30
Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul, la câteva zile după un atac asupra liderilor Hamas în Qatar, pe care l-a numit and #8222;aliat foarte bun and #8221;.
08:20
Moşteanu, despre drona rusească care nu a fost doborâtă: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că românii trebuie să se obişnuiască cu incidente precum cel de sâmbătă din judeţul Tulcea, când o dronă rusă a pătruns în spaţiul aerian naţional.
08:10
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vizitează România pentru întrevederi cu autorităţile de la Bucureşti.
08:10
Presă: Zeci de mii de persoane au protestat în Turcia faţă de reprimarea principalului partid de opoziţie # Bursa
Zeci de mii de persoane au demonstrat duminică la Ankara, în ajunul unei audieri cruciale pentru CHP, principalul partid de opoziţie, ai cărui lideri ar putea fi îndepărtaţi din cauza unei acuzaţii de fraudă electorală
08:00
Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-îl acuză că a supus Educaţia and #8221;unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor and #8221;.
08:00
NYP: Banca elveţiană UBS ia în calcul mutarea în SUA pentru a evita noile reguli de capital din Elveţia # Bursa
UBS, cea mai mare bancă elveţiană, analizează posibilitatea mutării în Statele Unite, ca răspuns la propunerile guvernului de la Berna privind majorarea cerinţelor de capital, a relatat New York Post în weekend.
08:00
Gaza: 80 de ONG-uri cer încetarea and #8222;comerţului cu coloniile ilegale and #8221; ale Israelului # Bursa
Mai multe ONG-uri au făcut apel luni către state şi companii, în special cele europene, să pună capăt and #8222;comerţului cu coloniile ilegale and #8221; ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate. Peste 80 de organizaţii, printre care Liga Drepturilor Omului şi Oxfam, au publicat cu această ocazie un raport intitulat and #8222;Comerţul cu coloniile ilegale: cum statele şi companiile străine permit Israelului să pună în aplicare politica sa de colonizare ilegală and #8221;
08:00
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite se pregăteşte de şedinţa de politică monetară din 16-17 septembrie, într-un moment de tensiune istorică: o contestaţie în instanţă privind demiterea guvernatoarei Lisa Cook şi un vot grăbit în Senat pentru confirmarea nominalizatului preşedintelui Donald Trump, Stephen Miran, pe un loc vacant din Consiliul Guvernatorilor, transmite Reuters.
08:00
Lula îi răspunde lui Trump: Procesul lui Bolsonaro and #8222;nu a fost o vânătoare de vrăjitoare and #8221; # Bursa
Procesul fostului preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro and #8222;nu a fost o vânătoare de vrăjitoare and #8221;, a asigurat duminică actualul şef al statului brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ca răspuns la criticile omologului său american Donald Trump,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.