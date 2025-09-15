Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției
Click.ro, 15 septembrie 2025 12:50
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
13:20
Tehnicianul a reușit să părăsească arena pe propriile picioare.
13:20
Ce ținute spectaculoare a purtat Iuliana Tudor în cele trei zile de Unforgettable Festival. Cătălin Botezatu a avut grijă ca prezentatoarea TV să fie absolut impecabilă! # Click.ro
Iuliana Tudor (48 de ani) și Mihai Morar (43 de ani) au fost timp de trei zile gazdele Festivalul Unforgettable 2026 desfășurat în perioada 11-13 septembrie în Piața Constituției.
Acum 30 minute
13:10
Metoda ingenioasă prin care un tânăr a făcut o mică avere. Cum a reușit să câștige rapid peste 20.000 de euro # Click.ro
Un tânăr rezident în Marea Britanie susține că a obținut peste 19.000 de lire sterline (aproximativ 22.000 de euro) venind din activitatea de cumpărare la mâna a doua (second‑hand), pentru revânzare online. El dezvăluie care sunt produsele aparent banale care pot genera un profit neaşteptat.
13:10
Ce regim strict ține Mirela Retegan. La ce alimente a renunțat mămica Găștii Zurli: „Rezist doar cu o masă pe zi!” # Click.ro
Mirela Retegan are un regim de viață echilibrat. Dieta cu mese la ore fixe a făcut minuni în cazul ei.
13:10
Motivul pentru care engleza și germana fac diferența acum, în România.
Acum o oră
13:00
Îngrijirile paliative – un aliat esențial în tratamentul oncologic.
13:00
Cătălin Cazacu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din show-biz. A vorbit desire nunta cu Roxana Șerbănescu.
13:00
De la ce a pornit bătaia din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit: „Verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată și...” # Click.ro
Un conflict care s-a soldat cu moartea unei persoane i-a alertat pe polițiștii din Craiova, pe bulevardul Nicolae Romănescu. Bătaia a avut loc sâmbătă, iar totul a pornit în urma unei căsătorii nereușite.
12:50
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției # Click.ro
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției.
Acum 2 ore
12:00
Cele două zodii care vor da uitării supărările vieții. Vor aduna în pumni doar lacrimi de bucurie în următoarele 2 săptămâni # Click.ro
Toamna anului 2025 aduce schimbări semnificative în viața mai multor nativi ai horoscopului european. Emoțiile puternice și stresul din ultima perioadă și-au lăsat puternic amprenta, însă vine o perioadă favorabilă din mai multe puncte de vedere. Începând cu următoarele două săptămânii, Scorpionii ș
Acum 4 ore
10:50
Tily Niculae, confesiuni după divorț. Sacrificiile pe care le face la miez de noapte: „Oboseala apasă, dar dragostea te ridică” # Click.ro
Tily Niculae, actrița din „La bloc”, care a revenit recent în atenția publicului după ce a anunțat despărțirea de Dragoș Popescu, partenerul ei de aproape două decenii, le-a făcut fanilor câteva dezvăluiri emoționante din viața personală. Vedeta a povestit cum arată viața ei acum și ce activități ne
10:50
Ce sfat i-a dat Livia Graur fiicei sale după ce a trecut printr-un divorț dureros? „Să nu se mărite decât după…” # Click.ro
Livia Graur se mândrește cu fiica ei, care o va întrece în curând în înălțime, pentru că practică și tenisul la Academia lui Ion Țiriac
10:20
Incident grav. Zeci de persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit # Click.ro
Potrivit informațiilor furnizate de Mediafax, aproximativ 30 de pasageri s-au implicat într-o altercație fizică la bordul unui avion
10:10
Care este siropul, făcut în casă, care poate să-ți protejeze plămânii și să lupte cu răceala # Click.ro
Pe măsură ce temperaturile scad și zilele devin mai scurte, organismul nostru devine mai vulnerabil la infecții respiratorii și răceli care ne pot afecta stilul de viață.
10:00
Piața muncii din România continuă să arate vulnerabilități semnificative, în ciuda unei ușoare creșteri a gradului de ocupare.
10:00
Când însoară Cătălin Cazacu, cel mai râvnit burlac din show-biz? „Prefer să vorbească faptele…”. Vedeta și-a luat casă împreună cu iubita, Roxana! # Click.ro
Motociclistul Cătălin Cazacu are gânduri de însurătoare cu actuala iubită, Roxana.
09:50
Andreea Raicu, mesaj pentru oamenii care o întreabă constant când va face un copil: „Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez” # Click.ro
Andreea Raicu, una dintre cele mai cunoscute vedete românești, abordează un subiect sensibil pentru multe femei - aducerea pe lume a unui copil. Mai concret, vedeta consideră că astfel de întrebări nu ar trebui puse niciodată, întrucât în viața multora există situații personale despre care, poate, n
09:40
Zilele trecute, Roxana a venit la aniversarea parcului de distracții Miramagica din Herăstrău împreună cu micuțul Sasha.
Acum 6 ore
09:30
Ana Ularu ne-a vorbit despre noul ei rol de game master pe care îl va juca din toamnă, la Pro TV.
09:10
Facultatea pe care și-o dorește Mikaela, fiica Iuliei Albu. Adolescenta are planuri mari pentru viitor # Click.ro
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu a crescut și s-a transformat într-o frumoasă adolescentă care, în prezent, are vârsta de 16 ani. Din aparițiile tot mai dese, tânăra pare că a moștenit frumusețea părinților săi, dar și talentul pentru modă. Rămâne de văzut însă ce meserie vrea să îmbrățișez
09:10
Există o întrebare aparent simplă care poate spune multe despre caracterul unui bărbat: îi plac câinii? Dragostea pentru aceste animale nu este doar un gest drăgălaș, ci un indicator al responsabilității, al empatiei și al stabilității emoționale.
08:40
Cum să porți hainele maro, vedeta acestei toamne, dacă ai peste 40 de ani. Combinații de culori care te vor face să arăți mult mai tânără # Click.ro
Hainele maro sunt vedeta sezonului de toamnă 2025 și contrar mitului că ar fi banale sau demodate, ele transmit eleganță, rafinament și siguranță de sine. Dacă în trecut asociam maroul cu neutralitatea sau cu ținutele sobre, acum această culoare a devenit un statement de modă
08:10
Păianjenii sunt creaturi utile în natură, dar nu tocmai bineveniți în locuințele noastre. Pe măsură ce temperaturile scad, aceștia caută adăpost în interior, transformând colțurile camerelor sau băile în terenuri de vânătoare.
07:40
Vești importante pentru elevi și studenți: bursele de performanță, eliminate în acest an, ar putea fi reintroduse din 2026.
Acum 8 ore
07:30
Sindicaliştii din administraţia publică protestează azi în Capitală şi ameninţă cu greva generală # Click.ro
Sindicaliştii din administraţia publică ies în stradă, luni, în Capitală, pentru a protesta faţă de măsurile anunţate de Guvern.
07:10
Greșeala pe care o fac nenumărați oameni înainte de culcare. Le va fi mult mai greu să adoarmă # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul are un efect crucial asupra sănătății noastre. Indiferent de cât de sănătos mâncăm și de cât de multe ore petrecem în sala de sport, dacă nu avem grijă să dormim suficient de mult, atunci sănătatea noastră tot va fi dată peste cap.
07:10
Singura zodie pentru care totul va fi perfect în luna octombrie. Fericirea adevărată apare în viața acestui nativ # Click.ro
Pe măsură ce luna octombrie se apropie, astrologii avertizează că energia astrală va fi mai intensă, influențând diferit fiecare semn zodiacal.
06:10
Consumul regulat de pește poate reduce riscul apariției unei problemederanjante. Milioane de oameni se confruntă cu această afecțiune # Click.ro
Din păcate, tot mai mulți dintre noi ne confruntăm cu tinitus, sau cum mai este cunoscut în țara noastră, țiuitul urechilor. Însă, în mod surprinzător, experții spun că există un aliment anume care poate reduce riscul apariției acestei probleme atât de supărătoare.
Acum 12 ore
01:10
La ce risc se expun cei care mănâncă după ora 17:00. Boala gravă ce o pot dezvolta în timp # Click.ro
Atunci când începem o dietă și încercăm să scăpăm de kilogramele în plus, primul lucru pe care îl vom auzi din partea nutriționiștilor este să nu mai mâncăm seara.
Acum 24 ore
00:10
Agustin Montero este un spaniol care trăiește în una dintre cele mai frumoase regiuni ale țării iberice. Însă, bărbatul s-a îndrăgostit complet de România și chiar și-a cunoscut viitoarea soție într-o biserică a comunității românești.
14 septembrie 2025
23:20
Destin rescris după 21 septembrie! Zodiile care închid cicluri vechi și pornesc pe un nou drum la eclipsa de Soare în Fecioară # Click.ro
Eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025, care are loc în semnul Fecioarei, marchează un moment de resetare majoră pentru mai multe zodii. Acest fenomen astral are puterea de a aduce revelații, de a închide cicluri începute cu ani în urmă și de a deschide drumuri noi.
22:10
747 de camere video vor fi distribuite în principalele zone, coordonate din dispeceratul Poliţiei Locale
21:20
Cel mai bun ceai pentru a scăpa de grăsimea viscerală. Mai mulți dieteticieni au răspuns la fel # Click.ro
Ceaiul este a doua cea mai populară băutură din întreaga lume, după apa potabilă.
21:10
Roxana Blagu și-a tăiat sânii, după două nașteri.
20:20
Multă vreme, facultatea a fost privită drept drumul sigur către o viață confortabilă. Însă, în prezent, rentabilitatea unei diplome universitare este pusă tot mai des sub semnul întrebării. Costurile ridicate pentru studii, datoriile acumulate și stagnarea salariilor fac ca tinerii să caute alternat
20:10
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes # Click.ro
Este un film care s-a lansat destul de recent, însă care a reușit să ajungă rapid în topul preferințelor de pe Netflix din țara noastră!
20:00
Elena Cârstea a avut o viață plină de momente intense, atât pe scenă, cât și în plan personal. Dacă în carieră s-a bucurat de succes și a fost răsplătită cu premii internaționale, în dragoste lucrurile nu au fost la fel de simple. De-a lungul timpului, artista a trăit relații zbuciumate, unele înche
19:40
Un bebeluș uriaș a uimit o întreagă maternitate. Medicii l-au poreclit „Sumo”. Cât cântărea la naștere? # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie o zi cu totul obișnuită la un spital din statul american Florida s-a transformat într-un moment cu totul neobișnuit.
19:20
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025 # Click.ro
Începând cu 17 septembrie 2025, șoferii din România vor întâmpina schimbări importante legate de plăcuțele de înmatriculare. Ministerul Afacerilor Interne a adoptat Ordinul MAI 132/2025, prin care își propune să modernizeze și să digitalizeze procesul de obținere a numerelor auto, simplificând proce
19:10
Obiceiurile toxice la care trebuie să renunți după vârsta de 50 de ani pentru o viață fericită și plină de succes # Click.ro
De cele mai multe ori, principalul obstacol dintre noi și succes este propria noastră atitudine. Iar pragul de 50 de ani poate fi momentul perfect pentru a ne restarta viața, dacă renunțăm la anumite obiceiuri care ne-au făcut să batem pasul pe loc până acum.
18:30
Irinel Columbeanu a aflat cu surprindere și supărare că fiica lui, Irina, a urcat pentru prima dată pe podium la Transilvania Fashion, fără să-l anunțe. Nici Irina, nici nașul ei, Matei Miko, nu i-au dat vreo veste despre eveniment, iar fostul milionar s-a trezit că află totul din presă. Gestul i-a
18:10
Trucul folosit mereu de gospodinele din România. Cum se pune zarzavatul pentru ciorbă la borcan # Click.ro
Este un truc folosit de gospodinele din țara noastră încă din cele mai vechi timpuri și care rămâne popular chiar și în ziua de astăzi. Mai precis, este vorba despre conservarea zarzavatului pentru ciorbă, un obicei care ne va permite să ne bucurăm de ciorbe delicioase indiferent de anotimp.
17:40
Ritualul antic pentru un păr frumos și puternic, care crește mai repede. Metodele naturale pe care le poți folosi și astăzi # Click.ro
Cu toții ne dorim un păr cât mai frumos și mai sănătos. La urma urmei, părul este unul dintre primele lucruri pe care cei din jurul nostru le vor observa atunci când ne văd, așa că este foarte important pentru respectul nostru de sine să avem un păr frumos, care să facă o impresie cât mai bună.
17:30
Fotbalistul a povestit cum a trăit episodul dificil de la ultimul meci.
17:10
Românul a fost aproape de un succes la Torino.
17:00
„Omul în negru” și muza inimii sale. Povestea de dragoste dintre Johnny Cash și June Carter, începută pe când amândoi aveau alte căsnicii # Click.ro
Johnny Cash, cunoscut drept „Omul în Negru”, și June Carter, femeia care i-a cucerit inima, au trăit una dintre cele mai faimoase povești de dragoste din muzică. Prima lor întâlnire a avut loc în 1956, când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. Artistul era încă soțul lui Vivian Liberto, iar cântă
16:40
Horoscop luni, 15 septembrie. Taurii au o zi dificilă, Scorpionii trec printr-o situație dureroasă # Click.ro
Horoscop luni, 15 septembrie. Astăzi, astrele vă ghidează pașii și vă oferă indicii despre iubire, sănătate și bani. Fiecare zodie are provocări și oportunități diferite, iar atenția la detalii și echilibrul emoțional vă pot ajuta să transformați ziua într-una pozitivă și plină de satisfacții.
16:20
O americancă vrea să se mute în România: „Simt că acolo îmi este locul” Ce temere are? Internauții au reacționat: „Mă miră că vrei să vii aici” # Click.ro
O americancă și-a exprimat pe Reddit dorința de a se muta în România, după ce a vizitat țara de mai multe ori și s-a îndrăgostit de frumusețea și cultura ei. Postarea a stârnit interesul internauților, care i-au oferit sfaturi și încurajări, dar și întrebări despre motivația ei.
16:00
Ardelenii caută să se regăsească împreună cu noul antrenor.
15:50
Catinca și Calina, adevărul despre experiența „Asia Express” 2025: „Deci cam asta se întâmpla” # Click.ro
Catinca și Calina au trăit aventura vieții lor pe Drumul Eroilor, în competiția „Asia Express” 2025. Cele două au experimentat cum este să trăiești cu doar un dolar pe zi, să caute transport și cazare și să facă față probelor dificile. Însă, realitatea întâlnită pe traseu le-a surprins mai mult decâ
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.