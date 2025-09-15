Bulgaria acuză România că întârzie construirea unui nou pod peste Dunăre
Profit.ro, 15 septembrie 2025 12:50
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
13:20
Bolt intră pe piața din Republica Moldova.
Acum 30 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0632 lei, de la 5,0694 lei, înregistrat vineri.
13:10
Uniunea Europeană și SUA importă din Rusia energie și mărfuri în valoare de miliarde de euro.
13:10
Din 15 septembrie, serile telespectatorilor capătă energie, adrenalină și suspans cu 50:50, cea mai nouă emisiune-concurs prezentată de Gabriel Coveșeanu (Cove), care va fi difuzată la Prima TV, de luni până joi, imediat după FOCUS 18.
Acum o oră
13:00
Liderii globali în domeniul securității ajung la Skopje. Adria Security Summit 2025 aduce tehnologii noi și parteneriate regionale # Profit.ro
A zecea ediție aniversară a Adria Security Summit, cel mai mare eveniment de securitate din Europa de Sud-Est, va avea loc pe 8 și 9 octombrie la Skopje, confirmând încă o dată rolul regiunii ca punte între estul și vestul industriei de securitate. Peste 3.000 de experți și 120 de expozanți vor prezenta cele mai noi soluții, poziționând Skopje drept un centru al inovației, cunoașterii și oportunităților de afaceri în domeniul securității.
12:50
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra.
12:40
Tarifele la apă și canalizare în România: București și Ploiești, printre cele mai accesibile. Diferențe importante de tarif la nivel național # Profit.ro
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară.
Acum 2 ore
12:30
Fost director general al Aeroportului Internațional Timișoara și cinci membri ai CA, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu # Profit.ro
Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu și cinci membri ai Consiliului de Administrație au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcției Naționale anticorupție (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiași societăți au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu și ceilalți inculpați au întocmit și semnat documente nelegale prin care acesta și-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.
12:30
Autoritățile iau în calcul o taxă de acces pe Transfăgărășan.
12:10
Pasagerii din București vor avea mai multe opțiuni de călătorie cu avionul din 26 octombrie.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, aflat în vizită la București, anunțând la final că România va adera la OCDE anul viitor dacă menține ritmul actual.
11:50
Termoenergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală.
11:40
Suspiciune PSD: Unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale. Control cerut ANAF # Profit.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere ANAF să declanșeze controale pentru a stabili dacă adaosul comercial practicat de comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanțul de distribuție este de maximum 5%.
Acum 4 ore
11:20
Curtea de Conturi a României a declanșat un audit la Autoritatea pentru Reformă Feroviară în legătură cu derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,55%, de 6,54%.
11:10
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele șapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, față de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, consumul populației a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, iar iluminatul public a scăzut cu 7%, la 230,4 milioane kWh. În ceea ce privește producția de energie, aceasta a crescut în centralele fotovoltaice si la centrala nucleară, pe când în termocentrale, hidrocentrale și centrale eoliene a scăzut.
10:50
Produsele de 15 minute vor fi introduse pe piața de energie electrică din România pentru ziua următoare.
10:50
Companii americane anunță investiții de 1,7 miliarde dolari în Marea Britanie înaintea vizitei lui Trump # Profit.ro
Mari companii financiare americane, printre care se află PayPal, Bank of America, Citigroup și S&P Global, anunță investiții în valoare de peste 1,25 miliarde lire sterline (1,69 miliarde dolari) în Marea Britanie, înaintea vizitei de stat a președintelui Donald Trump, transmite Reuters.
10:40
Trocul este tot mai folosit în comerțul exterior al Rusiei.
10:20
FOTO Cel mai ambițios proiect din capitală al Prima Development Group. Cumpără un teren cu 4 milioane euro # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar orădean Prima Development Group, controlat de Ștefan Kopany, a cumpărat un teren de două hectare adiacent noului proiect rezidențial PRIMA Solis, demarat în această vară, o tranzacție de 4 milioane euro.
10:10
Piața formării profesionale a devenit un spectacol în plină desfășurare. Cursuri postuniversitare, certificări, workshopuri, masterclass-uri, toate îți promit metamorfoza: din curios în expert. În acest carnaval al cunoașterii, te întrebi firesc: mai e loc pentru încă o voce? Și, mai ales, ce o face demnă de ascultat?
10:00
Producția industrială a scăzut în primele șapte luni ale anului, atât ca serie brută (-1,3%), cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-0,7%), arată datele publicate de Institutului Național de Statistică (INS).
10:00
Cel puțin în Statele Unite, aplicația AI-ului Gemini a urcat pe primul loc în topul aplicațiilor de iPhone gratuite, devansând, după mult timp, rivalul ChatGPT.
10:00
Populația activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane erau ocupate și 489.800 persoane erau șomeri, arată datele publicate de Institutului Național de Statistică (INS). Rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
10:00
Clepsidre dinamice ce indică o numărătoare inversă, îndemnuri și întrebări care conferă un sentiment de urgență în achiziție sau de vinovăție în abandonarea procesului, butoane de consimțământ marcate în culori aprinse constrastante, cumulare de sume suplimentare în fluxul de achiziție care se adaugă la prețul de achiziție, toate acestea sunt exemple de elemente de design înșelător (manipulator) care, în funcție de întregul context al construcției digitale, pot fi considerate ca încălcând legislația privind protecția consumatorilor. Acestea sunt în mod special cunoscute sub denumirea din limba engleză de dark patterns.
09:50
De astăzi, restricții de circulație pe două dintre cele mai circulate drumuri din România # Profit.ro
Circulația rutieră se va desfășura cu restricții pe DN 1 și pe DN 1B, în județul Prahova, începând de luni,15 septembrie și până pe 17 octombrie. Pe DN 1 restricțiile vor fi impuuse în zona municipiului Câmpina, iar pe DN 1 B, la ieșirea din Ploiești, unde se vor face reparații la rosturi de dilatație ale unor poduri
09:40
Dacă folosești antrenamentele doar ca să pornești un cronometru, ratezi cea mai valoroasă parte a Apple Watch. Poți construi sesiuni ghidate pe zone de puls, poți seta ținte de pace și alerte care te corectează în timp real, iar pe rute repetate te poți întrece cu propriul istoric. Cheia este să-ți definești parametrii înainte de a ieși pe ușă, astfel încât ceasul să-ți ofere semnale clare când ești prea lent, prea tare sau în afara zonei dorite.
Acum 6 ore
09:30
Sindicaliștii din administrația publică protestează luni în Capitală, nemulțumiți că măsurile anunțate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei amenință cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanții protestatarilor afimă că au fost invitați luni, la discuții cu premierul Ilie Bolojan.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Sangiovese și Negroamaro, vinificat prin metoda Appassimento. Intens și catifelat, cu note de fructe coapte și accente de stejar, ideal alături de carne roșie. Cotat cu 98 puncte Luca Maroni. # Profit.ro
Recomandarea de azi, 3 Passo Rosso 2023, este un vin roșu italian catifelat și expresiv, parte a portofoliului cramei Cielo e Terra.
08:50
Amazon a lansat o nouă funcție care oferă rezumate audio generate de inteligența artificială despre produse # Profit.ro
Amazon a lansat în această vară o nouă funcție numită ”Ascultă rezumatul” (Hear the Highlights), care oferă rezumate audio generate de inteligența artificială despre produse. Acestea se bazează pe catalogul Amazon, pe recenziile clienților și pe informații disponibile online și sunt disponibile acum pentru toți clienții din Statele Unite, acoperind peste un milion de produse, relatează CNBC.
08:40
Banca elvețiană UBS analizează posibilitatea de a se muta SUA ca răspuns la propunerile guvernului de la Berna privind majorarea cerințelor de capital.
08:20
Deși tocmai a avut cel mai important eveniment din an, unde a prezentat iPhone 17, Apple Watch Series 11 și AirPods Pro 3, Apple are încă o listă lungă de produse ce urmează a fi lansate în lunile ce vor urma.
08:00
Statul taie din școală, dar visează la progres. Eșecul e garantat. De ce spun asta? Pentru că de mulți ani încoace, statul român ignoră sistematic urgența susținerii educației – singurul pilon capabil să susțină o dezvoltare economică durabilă. În timp ce se vorbește pompos de proiecte de țară, despre „România Educată”, despre reforme, digitalizare și tranziție verde, educația națională rămâne subfinanțată, marginalizată și tratată ca o cheltuială, ca o povară bugetară și nicidecum ca o investiție. Dar fără cetățeni bine formați și specializați, fără o bogată cultură generală, fără gândire critică și fără respect pentru școală, România nu are cum să construiască ceva care să dureze.
08:00
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ieftine din hidro, eolian sau solar nu se reflectă direct în suma pe care o plătim?
07:50
Una dintre cele mai sofisticate și luxoase mașini electrice din lume a fost lansată de Toyota, în parteneriat cu chinezii de la GAC. Mașina face parte din ofensiva electrică a japonezilor, dar nu țintește Europa, ci China.
07:40
VIDEO Profit.ro Live TV – Horațiu Buzgău, fondator Holiv Ecoplan: Dintr-o veche plantație de măr am creat un business inovativ cu alune. Curajul și diversificarea portofoliului ne-au deschis piețele externe # Profit.ro
Holiv Ecoplan, compania fondată de Horațiu Buzgău, s-a născut din dorința de a schimba modul în care România abordează producția integrată în agricultură și industria alimentară. Cu o plantație ecologică de alun de 50 de hectare și o strategie care merge de la producție până la procesare și vânzare directă, compania se poziționează ca un exemplu de business sustenabil. Fondatorul recunoaște însă că, pe lângă oportunitățile pe piețele internaționale, cea mai mare provocare rămâne incertitudinea consumatorilor din România, generată de scumpiri, taxe mai mari și un climat economic impredictibil.
Acum 8 ore
07:30
ADR a primit 16 oferte pentru servicii de evaluare cibernetică necesare migrării aplicațiilor guvernamentale în platforma de cloud guvernamental. Buget de peste 120 milioane de lei # Profit.ro
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a primit 16 oferte pentru furnizarea de servicii de evaluare de securitate cibernetică necesare migrării aplicațiilor de servicii digitale guvernamentale către soluții de tip IaaS/PaaS, în cloud-ul privat guvernamental (CPG) al României, contractul fiind estimat la 123,71 milioane de lei, fără TVA.
07:20
Ford Puma revine pe primul loc în Marea Britanie, după lansarea versiunii electrice. Exporturile Ford Otosan Craiova depășesc 4 miliarde euro în acest an # Profit.ro
După o lună în care a fost depășit de principalul rival, Kia Sportage, Ford Puma se întoarce pe primul loc în vânzările de autoturisme din Marea Britanie, susținut de startul vânzărilor noii motorizări electrice, Gen-E.
07:00
Prim-vicepreședintele ASF: România are nevoie de noi listări la bursa locală pentru a consolida piața de capital ca sursă reală de finanțare a economiei # Profit.ro
Listarea companiilor la Bursa de Valori București (BVB) este esențială pentru consolidarea pieței locale de capital și transformarea acesteia într-un pilon de finanțare a economiei reale, arată Gabriel Avrămescu, Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care a preluat recent coordonarea sectorului investiții și instrumente financiare din cadrul Autorității.
06:00
Producătorul turc de panouri solare Alfa Solar Enerji, intrat în România în urmă cu doi ani cu ținta de a deschide o fabrică de profil, mutare anunțată de Profit.ro și la care a renunțat ulterior, concentrându-se pe achiziții de proiecte locale, a cumpărat o nouă companie românească.
Acum 12 ore
01:10
Băncile au câștigat definitiv noi procese cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în speța anuităților la contractele de credit.
01:10
Importatorii români de mărfuri cu emisii CO2 mari din afara UE trebuie să se înregistreze la Finanțe pentru viitoarea taxă europeană ″de frontieră″ pe carbon # Profit.ro
Importatorii români de ciment, energie electrică, fier, fontă, oțel, aluminiu, îngrășăminte și hidrogen din afara Uniunii Europene, mărfuri a căror producție emite cantități mari de gaze cu efect de seră (CO2), trebuie să se înregistreze, începând cu 1 ianuarie anul viitor, la o Direcție specializată a Ministerului Finanțelor, pentru viitoarea taxă specifică pe carbon a UE, așa-numitul ″mecanism de ajustare a carbonului la frontieră″ (CBAM).
01:00
EXCLUSIV Germanii de la P3 Group ies din acționariatul CT Defense, o firmă de securitate cibernetică din Cluj-Napoca. Planurile de viitor ale fondatorilor # Profit.ro
Grupul german P3, furnizor de servicii de consultanță în industria software, automotive și banking, a vândut acțiunile deținute la CT Defense (Cyber Threat Defense) din Cluj-Napoca, companie specializată în securitate cibernetică, pentru suma de 1,742 milioane de euro. Acțiunile au fost cumpărate de Alexandru Daniel Ciobanu și Andrei Tiberiu Pușoiu, după ce aceștia le-au vândut în anul 2022 pentru 1,25 milioane de euro, operațiunea fiind anunțată în exclusivitate de Profit.ro.
01:00
EXCLUSIV Familia germană Heubach, deținătoarea unui imperiu cu afaceri de peste 1 miliard de euro, la startul celui mai mare proiect al său pe piața românească, după „exitul“ din frufru # Profit.ro
Familia germană Heubach, moștenitoarea producătorului de vopsele Heubach – cu fabrici în Germania, India și SUA, a fost autorizată să înceapă construcția celui mai mare proiect imobiliar în care a fost implicată până acum în România, după ce, în 2019, a ieșit din afacerea frufru, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 24 ore
23:00
Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria. Compania se clatină însă, după ce regiunea separatistă a rămas fără gazul rusesc gratuit. Ar putea fi un moment-cheie pentru Moldova.
20:00
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranității UE # Profit.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat duminică la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale”. În declarația sa postată pe X, ea a transmis și un mesaj de solidaritate în limba română.
18:50
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaților lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicității duminică. El a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acțiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, informează Reuters.
18:00
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregătește o solicitare către președintele Nicușor Dan pentru ca educația media să fie introdusă în strategia privind securitatea națională. El a menționat că educația media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.
17:50
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregătește o solicitare către președintele Nicușor Dan pentru ca educația media să fie introdusă în strategia privind securitatea națională. El a menționat că educația media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.
16:50
Mii de materiale din campanii de dezinformare de factură rusească au fost eliminate de CNA. TikTok blochează în 8 minute. X nu răspunde la apel # Profit.ro
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conținutul online care aveau dezinformări de factură rusească. Dacă Tiktok răspunde în 8 minute la un ordin de blocare, X nu răspunde deloc, a adăugat oficialul, citat de News.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.