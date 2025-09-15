Poliția vrea ca un polițist care s-a răsturnat cu mașina în misiune să plătească dauna: 65.000 lei
Newsweek.ro, 15 septembrie 2025 12:50
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, apare...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
13:30
Ministrul Muncii anunță: 2.250 lei/lună pentru mamele care revin la muncă, prime pentru tineri # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri ...
Acum 30 minute
13:10
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica Bucureșt...
Acum o oră
13:00
România cumpără blindate de infanterie de 3.000.000.000€ pe bani europeni. Ce modele pot fi luate # Newsweek.ro
România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin noul mecanism european Security Acti...
12:50
Poliția vrea ca un polițist care s-a răsturnat cu mașina în misiune să plătească dauna: 65.000 lei # Newsweek.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, apare...
12:40
Grindeanu cere ANAF controale la comercianți: adaosul la alimentele de bază să nu depășească 20% # Newsweek.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice dacă adaosurile comerciale p...
Acum 2 ore
12:20
Rusia ar vrea să-și ia înapoi sistemele S-400 din Turcia. Ce ar câștiga și ce riscă Ankara # Newsweek.ro
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele de apărare antiaeriană S-400 livrate în 2019, în con...
12:10
Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat # Newsweek.ro
Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociaț...
12:00
Electrificarea, o problemă în România. Importul de energie a crescut cu 54%, exportul, cu 24% # Newsweek.ro
Electrificarea la nivelul altor state europene pare a fi o problemă serioasă în România. „Balanța en...
11:50
VIDEO Rusia a blocat autostrada din Kaliningrad. Rachetele Iskander-M, ridicate la granița Poloniei # Newsweek.ro
În timpul exercițiilor militare Zapad-2025, Rusia a blocat autostrada E28 din Kaliningrad cu sisteme...
11:40
Curtea de Conturi verifică achiziția trenurilor Coradia. România poate pierde zeci de milioane € # Newsweek.ro
Curtea de Conturi a descins la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru a verifica contract...
Acum 4 ore
11:30
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie # Newsweek.ro
Sunt ore cruciale pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Grindeanu dă un mesaj pentru...
11:10
Director de aeroport și 5 membri CA, trimis în judecată de DNA. Ce au descoperit procurorii # Newsweek.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” I...
11:00
21 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în România, conform rapoartelor oficiale de sănăta...
10:50
Rata șomajului a atuns nivelul cel mai ridicat în rândul tinerilor. Institutul Naţional de Statisti...
10:40
Un bărbat vindea o pușcă cu aer comprimat la târg. Nu știa că nu are voie. I-a fost confiscată # Newsweek.ro
Un bărbat a vrut să vândă o pușcă cu aer comprimat la un târg din Argeș dar a rămas și fără bani și ...
10:20
Reacția Rusiei după ce o dronă a intrat pe teritoriul României: „MApN a descoperit un alt OZN” # Newsweek.ro
„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN”, a transmis Ambasada Rus...
10:10
Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce o geantă suspectă a fost văzută pe o stradă din oraș. ...
10:00
Europa, prinsă între Trump și Rusia: importuri masive de gaze și petrol rusesc, sancțiuni incerte # Newsweek.ro
Donald Trump a cerut statelor europene să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să înceteze ac...
09:50
Condimentul dulce care îți protejează inima și îți reglează glicemia. Un plic costă 3 lei # Newsweek.ro
Este ieftin, parfumat și îl ai deja în bucătărie. Cunoscut de mii de ani ca „aurul condimentelor”, a...
09:40
Elevii și studenții ar putea primi bursele de performanță înapoi. Anunțul ministrului Educației # Newsweek.ro
După ce bursele de performanță și cele de reziliență au fost eliminate din acest an școlar, ministru...
Acum 6 ore
09:20
Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia. Aproape 30 de rafinării avariate într-o singură lună # Newsweek.ro
Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei cu atacuri succesive de drone. În do...
09:10
Prințul Harry a vorbit despre autobiografia sa intitulată „Spare” („Rezerva”): „Nu este o chestiune ...
09:10
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ief...
09:00
Zelenski promite NATO sprijin în războiul dronelor: „Rusia testează războiul în România și Polonia” # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina este gata să împărtășească Alianței ...
08:50
Accident grav în Suceava. O mașină a intrat sub un TIR. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite # Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte t...
08:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de...
08:30
Planul Rusiei împotriva Occidentului: Putin își leagă supraviețuirea politică de războiul cu NATO # Newsweek.ro
Incursiunile cu drone rusești în România și Polonia și retorica tot mai agresivă a Kremlinului arată...
08:20
Traian Băsescu a criticat dur lipsa de reacție a României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință # Newsweek.ro
Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în...
08:10
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în București, nemulţumiţi că măsurile anunţ...
08:00
Sabrina Maneca Voinea a câștiga medalia de aur la Cupa Mondială de Gimnastică Artistică de la Paris # Newsweek.ro
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cu...
08:00
Rusia execută acțiuni militare precum trimiterea dronelor în Polonia și România știind că Alianeței ...
07:40
De ce riști amendă de până la 5.000 de lei dacă ieși la „plimbare” în pădure? Ce n-ai voie? # Newsweek.ro
Culesul de ciuperci sau fructe de pădure fără autorizație nu mai e o joacă. De ce riști amendă de pâ...
07:40
Marele campion la nataţie David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu m...
Acum 8 ore
07:20
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii, creativi # Newsweek.ro
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii sunt creati...
07:10
Isteria AUR cu pământul exportat în Spania, un mare fâs. România aduce pământ din Germania și Cehia # Newsweek.ro
AUR, partidul condus de George Simion a isterizat iar România. Un deputat AUR a anunțat că pământul ...
07:00
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, dar și șeful Poștei Române au declarat că este posibil ca, în viito...
Acum 24 ore
20:50
Cluburile din toată ţara au aproape 2.500 de membri, iar numărul lor este în creştere şi duce Români...
20:40
Concert-surpriză într-un parc din New York! Turiştii şi localnicii din Brooklyn au avut surpriza să ...
20:20
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București # Newsweek.ro
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o...
20:10
Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile p...
19:50
Hubul European de Securitate ar putea fi organizat la Marea Neagră. Ce a anunțat Victor Negrescu # Newsweek.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România...
19:40
Ministrul Apărării a explicat de ce piloții nu au decis să deschidă focul asupra dronelor rusești # Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbă...
19:10
Dronele care au intrat în Polonia erau nefuncţionale. Ce a anunțat ministrul de externe polonez # Newsweek.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea drone...
18:50
Tom Lee, renumit analist și director de investiții la Fundstrat Capital , a surprins pe toată lumea ...
18:50
Cum să conectezi telefonul mobil la WiFi fără parolă. Trebuie să parcurgi doar câțiva pași # Newsweek.ro
În situațiile în care nu cunoașteți parola Wi-Fi, nu trebuie să vă faceți griji, deoarece există și ...
18:40
UE planifică noi reguli pentru mașinile electrice accesibile și amână revizuirea obiectivelor de CO2...
18:20
Ce țară din Europa a anunțat că va indexa pensiile? Vor primi pensionarii din România bani în plus? # Newsweek.ro
Începând cu 2026, pensiile vor crește cu 2,7% până la 2.500 EUR – peste această sumă, o sumă fixă ...
18:20
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că de la începutul ...
18:10
Cinci pericole îl pândesc pe câinele tău toamnă. Ce trebuie să știe stăpânii de animale # Newsweek.ro
Fie că este vorba de pădure sau de oraș, toamna este minunată, dar prezintă și unele pericole pentru...
17:50
Elon Musk a cerut schimbarea guvernului britanic la un miting naționalist. „Ori ripostezi ori mori” # Newsweek.ro
Elon Musk s- a adresat, sâmbătă, participanților la mitingul organizat la Londra de extrema dreaptă....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.