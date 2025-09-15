România devine în mod discret o putere europeană în domeniul apărării, iar Brașovul se transformă într-un centru al industriei militare – presa din Ucraina

16:40

Începând cu 1 octombrie 2025, românii ar putea plăti mai mult pentru alimentele de bază. Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi decis să nu mai prelungească limitarea adaosul comercial, măsură aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea mână liberă să stabilească prețurile, potrivit unor surse guvernamentale. [...]