România devine în mod discret o putere europeană în domeniul apărării, iar Brașovul se transformă într-un centru al industriei militare – presa din Ucraina
BizBrasov.ro, 15 septembrie 2025 12:50
România conduce o revigorare robustă a industriei sale de apărare cu noua Strategie națională pentru industria de apărare 2024-2030, care vizează consolidarea rolului său de centru-cheie al NATO, transmite publicația ucraineană Euromaidan Press. Strategia, care crește cheltuielile pentru apărare la peste 2% din PIB, acordă prioritate producției interne de drone, explozivi și echipamente navale, în colaborare cu [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
13:30
100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie în cadrul Școlilor de Vară STEAM # BizBrasov.ro
Prin jocuri și experimente, 100 de copii din județul Brașov au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul celor două Școli de Vară STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică) gratuite, coordonate de Fundația Comunitară Brașov. Activitățile au fost susținute [...]
Acum 15 minute
13:20
Astăzi începe Alpin Film Festival la Brașov: Cinefilii vor putea descoperi, în deschidere, pelicula care a cucerit publicul și juriul Festivalului de Film de la Veneția în 2024, unde a fost distinsă cu Leul de Argint # BizBrasov.ro
Alpin Film Festival, evenimentul care promovează cultura și educația montană, începe astăzi, 15 septembrie, la Brașov, cu o proiecție-eveniment a filmului „Vermiglio, mireasa muntelui / Vermiglio, the Mountain Bride”, regizat de Maura Delpero. De la ora 19:00, la Cinema One, publicul va putea descoperi pelicula care a cucerit publicul și juriul Festivalului de Film de [...]
Acum o oră
12:50
România devine în mod discret o putere europeană în domeniul apărării, iar Brașovul se transformă într-un centru al industriei militare – presa din Ucraina # BizBrasov.ro
România conduce o revigorare robustă a industriei sale de apărare cu noua Strategie națională pentru industria de apărare 2024-2030, care vizează consolidarea rolului său de centru-cheie al NATO, transmite publicația ucraineană Euromaidan Press. Strategia, care crește cheltuielile pentru apărare la peste 2% din PIB, acordă prioritate producției interne de drone, explozivi și echipamente navale, în colaborare cu [...]
12:40
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov intervin la această oră pe DN 10, la intrarea în comuna Prejmer dinspre Hărman, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. În urma evenimentului, au rezultat șase victime, dintre care cinci adulți și un copil, aflat în stare stabilă. „La fața locului [...]
12:40
Culoarul Rucăr-Bran și Transfăgărășanul, drumurile de „vis” din România incluse de japonezi în harta Honda Dream Drives # BizBrasov.ro
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două [...]
Acum 2 ore
12:00
O brașoveancă, desemnată cea mai bună actriță în cadrul „Galei Tânărului Actor HOP 2025” # BizBrasov.ro
Teatrul de Stat Constanța a fost, în weekend, locul ales pentru Gala Tânărului Actor HOP 2025, un punct de reper pentru tinerii artiști aflați la început de drum. De aproape trei decenii, pentru mulți dintre participanți, HOP nu a fost doar un moment de competiție, ci şi un pas definitoriu în cariera lor. La decernarea premiilor, [...]
11:50
CFR pregătește „terenul” pentru instalarea în Depoul Brașov a unui simulator destinat mecanicilor de locomotivă. Costul lucrărilor este de aproape 230.000 de lei # BizBrasov.ro
CFR Călători a lansat o licitație în vederea amenajării spațiului pentru instalarea unui simulator destinat mecanicilor de locomotivă în Depoul Brașov. Valoarea lucrărilor de renovare este estimată la suma de 229.998,19 lei, fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până pe data de 1 octombrie 2025. Amenajările interioare presupun demolare şi desfacere scări şi podest existent, [...]
11:40
Weekendul acesta, Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile din Râșnov a fost, încă o dată, scena unui spectacol sportiv de excepție, găzduind cu succes FIS Grand Prix Ski Jumping 2025. Atmosferă incredibilă, sărituri spectaculoase și un public entuziast care a demonstrat, din nou, că Râșnovul iubește sportul de performanță. „Primăria Râșnov este onorată că a [...]
11:40
Supercupa României la baschet va avea loc sâmbătă la Brașov. Cât costă biletele la confruntarea dintre cele mai bune echipe din baschetul românesc # BizBrasov.ro
Primul trofeu al noului sezon de baschet masculin se joacă la Brașov! Supercupa României 2025 se disputǎ în 20 septembrie, de la ora 19:15, în Sala D.P. Colibași. Meciul va aduce față în față două dintre cele mai puternice echipe ale momentului: U-BT Cluj-Napoca, campioana Ligii Naționale, și CSO Voluntari, deținătoarea Cupei României. Partida va fi [...]
11:40
Curierii și șoferii de pe Uber, Bolt, Glovo şi Wolt vor avea sindicatul lor, în România # BizBrasov.ro
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt. Conform unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, SLPD va funcționa ca un sindicat național, cu filiale în toate județele țării. În cadrul acestuia se pot înscrie [...]
Acum 4 ore
11:20
VIDEO Retro-Marktplatz vă invită la o călătorie în timp / La evenimentul care celebrează Piața Sfatului, veți vedea cum se tipărea pe vremuri „Gazeta Transilvaniei” # BizBrasov.ro
Nu uitați! În ultimul week-end din această lună sărbătorim Piața Sfatului. Evenimentul „Retro Marktplatz” va arăta vizitatorilor cum era, în vremurile de altădată, târgul din mijlocul vechii cetăți. Cei care vor ajunge în week-endul 26-28 septembrie în piața din mijlocul vechii cetăți a Brașovului se vor putea întoarce în timp, având parte de mai multe [...]
11:10
Toamna muzicală a început în forță pentru Filarmonica Brașov, cu evenimente de excepție în cadrul prestigiosului Festival Internațional George Enescu. Duminică dimineață, orchestra simfonică a urcat pe scena Teatrului Odeon din București, unde publicul a trăit bucuria poveștii muzicale „L’histoire de Babar, le petit éléphant” de Francis Poulenc, în care aventurile micului elefant au prins [...]
11:10
„Am ajuns să iubesc România”. Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania # BizBrasov.ro
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania, De zeci de ani, monarhul se întoarce cu regularitate în satele românești care se pierd în timp. Locuințele regelui sunt surprinzător de puțin regale: nu există WiFi, televizor, dar există o sobă cu lemne din secolul al XVII-lea, un pat de lemn și un portret [...]
11:10
Curtea de Conturi, în control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru verificarea contractului de achiziţie a trenurilor Alstom, care circulă acum pe ruta Brașov – București # BizBrasov.ro
Curtea de Conturi a României efectuează, începând de luni, o misiune de audit ad hoc la nivelul Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), privind derularea contractului încheiat cu Alstom Ferroviaria SpA, pentru furnizarea a 37 de rame Coradia Stream, a anunţat ARF, printr-un comunicat, transmite Agerpres. „Sfera de cuprindere a auditului include şi verificarea modului de [...]
10:50
VIDEO Un urs a băgat în sperieți o familie din Bușteni. Oamenii s-au trezit cu animalul în fața ușii: „Am lăsat o oală cu ciorbă la răcit și îmi era teamă să nu vină vreo pisică. În schimb, m-am trezit cu ditamai ursul. A sărit gardul, pur și simplu” # BizBrasov.ro
O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul în fața ușii. Speriaţi, oamenii au sunat la 112, însă după ce autorităţile au ajuns la faţa locului ursul dispăruse. Cătălina, proprietara gospodăriei, a povestit că cei doi copii ai săi, în vârstă de 2, respectiv 5 ani, sunt traumatizați de prezența sălbăticiunilor, notează observatorulph.ro. „Ce facem [...]
10:30
Poliția Locală i-a băgat în ceață pe brașovenii care au locuri de parcare de reședință: n-ai vignetă, ești amendat, deși respectivele „buline” nu se mai eliberează de către Primărie # BizBrasov.ro
O informare publică a Poliției Locale Brașov a stârnit nemulțumiri și nedumeriri în rândul șoferilor din oraș. Instituția a avertizat că ocuparea fără abonament a locurilor din parcările rezidențiale poate atrage sancțiuni între 200 și 300 de lei, dar și ridicarea autoturismului. Totodată, pentru lipsa afișării la vedere a vignetei aferente abonamentului valabil, amenda este [...]
09:40
Săptămâna aceasta începe Oktoberfest-ul brașovean. Au fost anunțate primele trupe care vor cânta pentru iubitorii de bere # BizBrasov.ro
Săptămâna aceasta începe Oktoberfest-ul de la Brașov, care va avea loc între 18 septembrie și 5 octombrie pe un teren privat, aflat în spatele Gării Brașov. Organizatorii au anunțat că vor avea patru corturi – cel principal de 3.200 de metri pătrați, unul secundar de 1.000 de metri pătrați, dar și două corturi adiacente, de [...]
Acum 8 ore
05:50
Până vom avea centură județeană a Brașovului modernizată, de la Săcele până la Vulcan, vom avea publicitate de peste 130.000 de lei pentru proiect # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat în luna iunie contractul de finanțare, prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru implementarea proiectului de modernizare a „ocolitoarei mari” a Brașovului, respectiv a drumurilor DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) până la limita cu județul Covasna, DJ103A Hărman (DN11) – Bod – Hălchiu – [...]
05:40
Un dezvoltator belgian va demola 58 de clădiri de pe o fostă platformă industrială din Brașov, urmând să transforme zona într-un cartier de locuințe # BizBrasov.ro
O companie controlată de dezvoltatorul belgian Speedweell, Maroon Invest, a început demersurile de mediu pentru regenerarea urbană a fostei platforme pe care a funcționat fabrica de încălțăminte Tino. Potrivit documentației, ar urma să fie demolate 58 de clădiri de pe fosta platformă industrială, în locul acesteia urmând să fie construit un complex rezidențial care va [...]
05:40
CFR a reluat procedurile urbanistice pentru reamenajarea Gării Brașov, proiect demarat încă din 2020 # BizBrasov.ro
CFR a demarat încă din 2020 un proiect de modernizare și recompartimentare a Gării Brașov, cel puțin la nivel de proiectare tehnică. De atunci, lucrurile nu au prea evoluat și se lucrează în continuare doar la refacerea infrastructurii feroviare, investiție cuprinsă în proiectul de modernizare a liniei dintre Brașov și Sighișoara. Recent, reprezentanții CFR au [...]
Acum 12 ore
05:20
Austeritatea lui Ceaușescu după care unii tânjesc acum: cel mult 30 kWh de energie electrică și 140 mc gaze la un apartament cu două camere pe lună de iarnă. „Dacă blocul își depășește consumul, închidem gazele la tot blocul” # BizBrasov.ro
În 1987, Nicolae Ceaușescu avea să impună raționalizarea drastică a furnizării gazelor naturale și energiei electrice. Românii au avut, în ultimii doi ani de comunism, energie electrică și gaze naturale, doar câteva ore pe zi. Decretul ceaușist impunea majorări uriașe de tarif, dacă se depășea cota lunară la consumul de gaze naturale. Un apartament cu [...]
04:20
Este corect să ținem ceapa și cartofii în frigider? Cum trebuie păstrate legumele până la gătire # BizBrasov.ro
Depozitarea corectă a legumelor este esențială pentru a le menține prospețimea, gustul și calitățile nutritive. De multe ori, obișnuința ne face să punem tot ce cumpărăm direct în frigider, însă nu toate legumele se înțeleg bine cu temperaturile scăzute. Unele își schimbă textura, aroma sau chiar pot dezvolta substanțe nedorite atunci când sunt păstrate în condiții [...]
03:50
Obiceiuri zilnice care schimbă comportamentul copiilor: Recunoștința și bunătatea se învață acasă # BizBrasov.ro
Recunoștința este capacitatea de a vedea și de a numi binele primit. Bunătatea este disponibilitatea de a observa nevoia celuilalt și a acționa în sprijinul lui (gesturi mici, consecvente). Împreună, cele două stau la baza relațiilor sănătoase, reduc comportamentele agresive și susțin motivația intrinsecă. În multe familii, politețea („mulțumesc frumos”) există, dar este ușor acoperită [...]
03:20
Balconul de la parter poate părea, la prima vedere, un spațiu modest, dar pentru mulți proprietari reprezintă o adevărată oportunitate. Extinderea lui poate transforma apartamentul într-o locuință mai luminoasă, cu spațiu util suplimentar, perfect pentru o mică zonă de relaxare sau chiar pentru depozitare. Totuși, în România, orice modificare de acest tip ridică o întrebare [...]
03:00
În epoca digitală, protejarea confidențialității este mai importantă ca niciodată, căci până și chitanța poate să vă compromită informațiile financiare confidențiale. Odată cu creșterea cazurilor de fraudă și furt de identitate, este important să luați măsuri pentru a vă proteja informațiile confidențiale. De exemplu, chitanțele scoase de la bancomat pot reprezenta un risc pentru securitatea [...]
Acum 24 ore
20:50
Prins cu 219 km/h pe petecul de autostradă dintre Cristian și Râșnov, un șofer s-a scuzat: „Am ieșit să testez puțin mașina” # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au surprins astăzi pe petecul de autostradă dintre Cristian și Râșnov un conducător auto grăbit… foarte grăbit. „Aparatul radar a arătat viteza de 219 km/h și, pentru cârcotași, o spunem din start că are toate verificările și omologările valabil”, au transmis polițiștii brașoveni. În mașină, pe lângă conducătorul auto, polițistii au observat alți [...]
18:30
Anul acesta, titlul onorific „Pompierul de Onoare al județului Brașov” revine plutonierului Costea Sergiu, din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș – „un om pentru care chemarea de a salva vieți și bunuri nu se oprește niciodată”, transmis reprzentanții ISU Brașov. Încadrat la ISU Brașov încă din 2016, Sergiu a demonstrat constant că pentru un pompier [...]
16:30
„Lecțiile de șofat” de după miezul nopții pe drumuri comunale îți aduc un dosar penal, dacă te oprește poliția. A aflat-o și o „șoferiță” de ocazie # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au oprit, în 14 septembrie, un autoturism care circula în jurul orei 2.00 dimineața, pe strada Heleșteului, din comuna Vulcan. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat o femeie, de 35 de ani, din orașul Râșnov, care nu a putut prezenta pentru control permisul de conducere. În urma verificărilor în [...]
16:10
O persoană decedată și alte două rănite, în urma accidentului de pe DN1, din zona Dridif. Șoferul care a produs accidentul era beat pleasnă, dar modificările legislative nu-l mai lasă să scape „cu suspendare” # BizBrasov.ro
O persoană a decedat și două au fost ronite în urma gravului accident care a avut loc sâmbătă seara, pe DN1, în zona localității Dridif, au anunțat reprezentanții IPJ Brașov, care au și detaliat filmul evenimentelor. „Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 49 de ani, din municipiul Făgăraș, în timp ce conducea [...]
16:10
Prostia dăunează… libertății: Fără permis, beat și cu mașina altuia, a provocat un accident în lanț # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au intervenit, în 12 septembrie, în jurul orei 17.50, la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii, din municipiul Brașov. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Hărman, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin [...]
15:50
Chiar dacă partenera n-a vrut ordin de protecție, un brașovean tot va răspunde penal pentru că a agresat-o # BizBrasov.ro
Un bărbat de 33 de ani, din Brașov, este cercetat penal pentru acte de violență în familie, chiar dacă partenera nu a vrut să depună plângere împotriva bărbatului și nu a vrut nici ordin de protecție. Totul s-a întâmplat la data de 13 septembrie. În jurul orei 13.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav au [...]
Ieri
12:50
Peste 24.000 de lei pe lună anul trecut, pensia medie a magistraţilor. Ce sumă din taxele tuturor a fost virată pentru acest fond # BizBrasov.ro
Pensia de serviciu medie brută lunară a magistraţilor civili a depăşit 24.500 de lei în anul 2024 şi este cu 12,7% mai mare decât valoarea acestui indicator din anul 2023, arată o analiză exclusive Economica.net, pe baza datelor de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Pensiile magistraţilor civili au costat peste 1,6 miliarde de [...]
11:30
Avertismentul unui fost președinte al țării, în apropierea alegerilor din Moldova: „Pe 28 septembrie seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # BizBrasov.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, „Putin și ai lui pot fi la granița României”, subliniind că viitorul moldovenilor, dar și securitatea țării noastre vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora. „Pe 28 [...]
10:00
România, recomandarea unui fost bancher de pe Wall Street pentru turiștii americani. Brașovul este pe lista orașelor „de bifat” # BizBrasov.ro
Lee Abbamonte, fost bancher de pe Wall Street și unul dintre cei mai experimentați călători din lume, recomandă turiștilor americani să viziteze România, descriind țara ca fiind „mai mult decât pare” și incluzând-o printre destinațiile mai puțin cunoscute din Europa. Fostul bancher, care este și unul dintre cei mai experimentați călători din lume, a vizitat [...]
09:50
O dronă rusească, în spațiul aerian al României. Ionuţ Moşteanu: Avioanele F-16 care au fost trimise pentru interceptarea ei au fost pe punctul de a o doborî # BizBrasov.ro
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după-amiază, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, două aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate pentru monitorizarea situaţiei aeriene, iar la nici două ore, a fost [...]
09:20
Un grav accident rutier a avut loc, sâmbătă seara, pe DN1, în zona localității Dridif, în care au fost implicate două autoturisme. 7 persoane (6 adulți și un copil), iar două dintre victime au rămas încarcerate, dintre care una în stare de inconștiență, au transmis reprezentanții ISU Brașov. „La fața locului s-au deplasat o autospecială [...]
13 septembrie 2025
16:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, lasă „armata de manipulatori pe TikTok” fără pâine… Trimite România militari în războiul din Ucraina? „Asta este o minciună şi o speculaţie” # BizBrasov.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, dacă România va trimite sau nu soldaţi în Ucraina. „Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi, din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până [...]
15:50
Ministrul Economiei despre dosarul lui Charlie Ottley pentru a obține cetățenia română: „Încă se plimbă prin hățișul birocratic”. Între timp, s-a fotografiat cu el # BizBrasov.ro
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a aplicat pentru cetățenia română, iar dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic, a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță, scrie Agerpres.Acesta s-a întâlnit, la sediul instituției, cu Charlie Ottley, jurnalistul britanic cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum [...]
15:30
A început școala: Elevii și copiii de grădiniță nu primesc lapte, fructe și legume. Și nu vor primi prea curând # BizBrasov.ro
Aproape 1,9 milioane de preșcolari și elevi de clase primare și gimnaziu nu au primit încă lapte, fructe și legume și produse de panificație, deși școala a început de o săptămână. Proiectul de HG prin care se alocă sumele pentru acest an școlar încă nu a fost adoptat de Guvern și ar mai fi nevoie [...]
14:30
Control al polițiștilor printre taximetriștii de la Aeroport. 16 sancțiuni și amenzi totale de 7000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav, au desfășurat în 12 septembrie, o acțiune în zona Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, care a vizat prevenirea și combaterea ilegalităților în ceea ce privește transportul de persoane în regim „TAXI”. La acțiune au participat echipe mixte constituite din cele [...]
14:00
La „răcoare” pentru o lună, după ce s-a dus să îi… „spună” partenerei ce crede despre ordinul de protecție dat cu o zi înainte # BizBrasov.ro
Un brașovean a ajuns în centrul de reținere al Poliției Brașov ca urmare a nerespectării măsurilor dispuse în ordinul de protecție provizoriu. Totul s-a întâmplat în 12 septembrie, când, în jurul orei 06:50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați de către o femeie, din localitatea Bod, cu privire la faptul că fostul [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Cetatea Prejmer, care adăposteşte și Biserica Evanghelică Săsească Fortificată din localitate, este una dintre cele mai bine păstrate fortificaţii din Europa, dar şi cel mai vechi monument istoric din județul Braşov, fiind înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Se află în comuna care îi poartă numele, Prejmer, la 15 minute de orașul Brașov Cavalerii teutoni, locuitorii [...]
10:50
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), instituția condusă de secretarul de stat Raed Arafat, a dezmințit afirmațiile Blocului Național Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare prin reorganizarea acestora, susținând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ din cadrul serviciilor de ambulanță. „Referitor [...]
10:20
Veste proastă pentru mii de români: Rate mai mari pentru credite cu dobândă calculată după IRCC # BizBrasov.ro
Veste proastă pentru sutele de mii de români care au credite cu dobândă calculată după IRCC. Acestea vor fi mai costisitoare de la 1 octombrie 2025, când indicele va crește de la 5,55% la peste 6%. Automat, cei care au credite vor avea de plătit rate mai mari. De exemplu, la un credit de 400.000 [...]
09:50
Gabriela Szabó va alerga la Brașov, în 20 septembrie, pentru o cauză nobilă. Brașovenii sunt îndemnați să se înscrie și ei în cursa ce susține lupta împotriva foametei # BizBrasov.ro
Pe 20 septembrie, Lacul Noua din Brașov devine gazda celei mai mari curse caritabile de alergare din lume – Bimbo Global Race România 2025. Evenimentul aduce împreună sportul, comunitatea și solidaritatea într-o zi dedicată sănătății și binelui colectiv. România se alătură astfel celor peste 150.000 de participanți din 23 de țări, într-un efort global de [...]
09:30
Bărbatul internat joi cu arsuri profunde (II A, II B și III) pe aproximativ 75% din suprafața corporală, în urma unei explozii de gaz, va fi transferat în Belgia, au anunțat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, unde a fost primit initial pacientul. „Imediat după preluarea pacientului de la echipa SMURD, acestuia i s-a [...]
12 septembrie 2025
16:50
Lidl dă bani în plus pentru ambalajele cu garanție SGR, timp de trei zile. Există însă o limită pentru fiecare tichet de reciclare # BizBrasov.ro
Lidl derulează o campanie în perioada 15 – 17 septembrie 2025 prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în campanie în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de [...]
16:50
Jucării și haine contrafăcute în valoare de 7.000 de lei, descoperite în cinci magazine din Covasna. Polițiștii au întocmit patru dosare penale # BizBrasov.ro
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute au fost întocmite de către poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în cinci mari unităţi comerciale din judeţ, a anunţat, vineri, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna. Potrivit sursei citate, în cadrul acţiunii au fost identificate şi ridicate 145 de articole purtătoare de însemne ale unor [...]
16:40
De la 1 octombrie, liber la scumpirea alimentelor de bază. Lista produselor pentru care prețurile nu vor mai fi plafonate # BizBrasov.ro
Începând cu 1 octombrie 2025, românii ar putea plăti mai mult pentru alimentele de bază. Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi decis să nu mai prelungească limitarea adaosul comercial, măsură aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea mână liberă să stabilească prețurile, potrivit unor surse guvernamentale. [...]
16:20
Universitatea Transilvania nu mai acordă gratuitate 100% anumitor categorii de studenți care vor sta în cămine/ Taxa de cazare va crește în funcție de cămin # BizBrasov.ro
Copiii personalului din învăţământ şi orfanii de un părinte care vor sta la căminele Universității Transilvania vor plăti o taxă redusă pentru cazare. Practic, ei NU vor mai beneficia de gratuitatea pe care UnitBV a acordat-o până în anul universitar anterior. Din estimările anilor anteriori, vor fi aproximativ 650 de astfel de situații. Pe de [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.