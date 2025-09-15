Băsescu, întrebat ce ar fi făcut cu dronele rusești dacă era președinte: „Nu se ajungea la acest număr. Vă asigur”

10:30

Actorul de numai 15 ani Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy din istorie cu rolul său de debut în „Adolescence”. Mini-seria fenomen a câștigat la categoria cea mai bună mini-serie cu o poveste care dă fiori: un băiat britanic de 13 ani acuzat că a ucis-o pe una dintre colegele de școală. „The Studio”, o satiră despre Hollywood a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună comedie. Iar serialul cu doctori „The Pitt” a luat trofeul la categoria dramă.