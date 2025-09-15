Președintele se împăunează puțin
Cotidianul de Hunedoara, 15 septembrie 2025 12:50
Președintele se împăunează puțin când vorbește despre procesul de aderare al României la OCDE. De ce este importantă această aderare? [...] The post Președintele se împăunează puțin appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
13:20
USR aşteaptă ca la viitoarele şedinţe de guvern, printre primele, să se stabilească o dată pentru organizarea alegerilor pentru [...] The post Presiune pe Guvern pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:00
Melania Trump revine în Europa natală. Prima doamnă a SUA îi va fi alături soțului său, Donald Trump, în vizita oficială pe care acesta o va face [...] The post Melania Trump revine în Europa natală appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Președintele se împăunează puțin când vorbește despre procesul de aderare al României la OCDE. De ce este importantă această aderare? [...] The post Președintele se împăunează puțin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:10
Zi grea pentru premierul Ilie Bolojan. În ziua în care are programată, chiar în Palatul Victoria, o întâlnire cu secretarul general al OCDE, angajații Guvernului [...] The post Guvern. Angajații protestează, premierul are musafiri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:30
Nu pare deloc impresionat ambasadorul rus în România că a fost convocat la MAE. Nici nu prea are cum, de vreme ce este a treia convocare oficială [...] The post Rușii fac mișto: MApN a descoperit un OZN appeared first on Cotidianul RO.
11:30
România trăiește o democrație de fațadă. Parlamentul mimează dezbaterea, guvernul mimează reforma, primarul mimează administrația, iar președinția mimează garanția echilibrului instituțional. [...] The post Criză și superficialitate appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, este astăzi în România [...] The post Secretarul general al OCDE în România appeared first on Cotidianul RO.
11:00
În ciuda lucrărilor de reabilitare, publicul este invitat să participe la un sezon teatral plin de surpriză care va începe pe 21 septembrie [...] The post Stagiune nouă la Teatrul Dramatic din Petroșani appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Dilema Hidroelectrica: maximizarea profitului sau prețuri mici pentru populație # Cotidianul de Hunedoara
Compania a raportat pentru primul semestru din 2025 un profit net de 1,59 miliarde de lei, în scădere cu 41% față de anul precedent, pe fondul reducerii producției de energie cu 27%, ca urmare a secetei severe. [...] The post Dilema Hidroelectrica: maximizarea profitului sau prețuri mici pentru populație appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Au vrut să arunce în aer jurnaliști. Doi bărbați au fost arestați după ce ar fi lăsat un dispozitiv incendiar sub un vehicul al postului [...] The post Au vrut să arunce în aer jurnaliști appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cum se compară Business Central cu Dynamics NAV: ce s-a schimbat și ce s-a îmbunătățit # Cotidianul de Hunedoara
Microsoft Dynamics NAV, cunoscut anterior și sub numele de Navision, a fost timp de mulți ani o soluție ERP de încredere pentru mii de companii din întreaga lume. [...] The post Cum se compară Business Central cu Dynamics NAV: ce s-a schimbat și ce s-a îmbunătățit appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Potrivit unor apropiați, Daniel David și-a dorit mult să devină ministru al Educației (...)Ambițiile sale sunt însă mult mai mari, urmărind să devină liderul unui partid realizat prin fuzionarea PNL cu USR și apoi președintele României. [...] The post Davide, Davide, nu ne prigoni! appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Au fost câteva suprize la premiile Emmy care au avut loc la Los Angeles. Dintre câștigători, unul a fost cel care a impresionat [...] The post Cei mai tari la Emmy și un câștigător care face istorie appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Corporația United Aircraft Rostec, ca parte a executării ordinului de apărare a statului, a fabricat și a transferat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Ministerul Apărării din Rusia [...] The post Ministerul rus al Apărării se întărește appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar fi fost convocați la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, pentru o nouă încercare [...] The post Iar i-a chemat Nicușor Dan pe politicieni la discuții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:20
Participanții la protest se vor aduna în Piața Victoriei - alveola centrală. Între orele 11:00-13:00, adunarea publică se va desfășura în Piața Victoriei. [...] The post Alt protest în București appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Traficul rutier este blocat pe DN 1, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate trei autovehicule. Vezi în articol zona afectată [...] The post Trafic blocat pe DN1 appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Sabrina Maneca Voinea a fost mai tare decât o campioană olimpică și a obținut medalia de aur la [...] The post Sabrina Voinea a rupt gura tuturor appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Primul Papă Augustinian, Leon al XIV-lea este al doilea Pontif Roman - după Papa Francisc - din America. Spre deosebire de Jorge Mario Bergoglio, [...] The post Papa Leon al XIV-lea, la aniversare appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Moţiunea - intitulată "În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj", semnată de 38 de senatori din Opoziţie, a fost depusă miercuri, în plen, de liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu. [...] The post Ministrul Educaţiei, la mâna senatorilor. Un act de igienă politică appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Trump: Am oprit șapte războaie. Am crezut că acesta va fi unul ușor pentru mine, dar acesta s-a dovedit a fi unul dificil. [...] The post Trump: Ura dintre Zelenski și Putin este de nepătruns appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:00
Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! Campioana pare depășită de fotbal și a încheiat partida desfășurată aseară la Miercurea Ciuc cu scorul [...] The post Dezastru pentru FCSB la Csikszereda! appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Traian Băsescu: Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos [...] The post Băsescu e foc și pară: „Drona trebuia doborâtă!” appeared first on Cotidianul RO.
06:00
O legătură tăcută, adîncă, dar și în văzul lumii, despre care și politicienii vorbesc mieros și iezuit, dar și exclamă „ce are sula cu prefectura?” [...] The post Eleganța bogătașului și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Ieșirea primului ministru, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ieșirea primului ministru, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Ieșirea primului ministru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
În acest weekend handbalul feminin românesc a avut două examene de foc în grupele Ligii Campionilor, pentru că adversarele Gloriei Bistrița și CSM București [...] The post România – Ungaria 2-0 în Liga Campionilor la handbal feminin appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nevoită să dea explicații, după ce a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea [...] The post Controverse după vizita la Vatican a Maiei Sandu appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Gazdele nu au obținut încă nici un succes de la promovarea în premieră în prima divizie. [...] The post Ce o preocupă pe ultima clasată din SuperLiga înainte de meciul cu FCSB! appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Vedem că în Europa are loc o radicalizare a metodelor de suprimare a adversarilor politici, dar ne este frică să le etichetăm ca metode de tip fascist [...] The post Revenirea fascismului? appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Hatton, care a câștigat 45 din cele 48 de meciuri profesionale pe parcursul unei cariere de 15 ani, a luptat ultima dată la nivel profesionist [...] The post O legendă a boxului a murit la 46 de ani appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc [...] The post Șefa diplomației UE, mesaj de solidaritate cu România appeared first on Cotidianul RO.
18:20
După ce România a pierdut fără drept de apel contra Canadei în meci amical și a terminat doar la egalitate, 2-2, partida oficială din Cipru, scaunul [...] The post Ce a răspuns Gică Hagi despre venirea la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Drona Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la [...] The post MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone [...] The post MApN: Zeci de fragmente de drone găsite pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Podul Regele Carol I (redenumit în perioada comunistă Podul Anghel Saligny) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura [...] The post 130 de ani de la inaugurarea podului de la Cernavodă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să [...] The post Cursă strânsă pentru premii la Oscarurile televiziunii appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...] The post Măsuri speciale după măcelul din stradă appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...] The post Măsuri speciale după încăierarea cu bâte și topoare appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Profesorul în economie Mircea Coşea critică eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunțată de Guvern. Potrivit lui Mircea Coșea o [...] The post Mircea Coșea: Guvernul vrea să crească inflația appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe [...] The post Zonă specială de siguranță, după încăierarea cu bâte și topoare appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ştiu, tribunele britanice de fotbal n-au fost mereu o lojă de teatru. Nu sînt cu totul nici acum, după ce mai multe rînduri de morţi [...] The post Rugăciunea ascunsă de duminică appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
13:30
Acest asasinat a devenit un reper al decivilizaţiei societăţii actuale, al fanatismului ideologic [...] The post Moartea lui Charlie Kirk: Simbol al violenței politice? appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Castorii sunt adevărați arhitecți ai ecosistemelor. Prin comportamentul lor instinctiv, reușesc să ridice construcții care par aproape calculate matematic [...] The post Povești din lumea celor ce nu cuvântă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona, unde președintele american [...] The post Trump, prezent la înmormântare: Am obligația să fac asta appeared first on Cotidianul RO.
11:30
2 decembrie 1991. Referendumul „nu poate avea valabilitate în teritoriile anexate abuziv”. Și totuși … # Cotidianul de Hunedoara
În anii 1989 – 1991, artizanii programului vizând lichidarea Uniunii Sovietice au fost foarte grăbiți să-și vadă împlinit „visul cu ochii”, dar nu s-au gândit la [...] The post 2 decembrie 1991. Referendumul „nu poate avea valabilitate în teritoriile anexate abuziv”. Și totuși … appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat ministrul Apărării [...] The post Piloții au avut aprobare să doboare drona ruseacă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte, Traian Băsescu, avertizează că alegerile de peste Prut vor influența decisiv viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României [...] The post Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Într-o postare pe X, Zelenski a atras atenția că acest lucru înseamnă o extindere a războiului de către Rusia și că sunt necesare sancțiuni [...] The post Zelenski: Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Alba Iulia a stabilit, pentru a treia oară, un nou record mondial, după 'Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina', în 2009, și cea mai mare hartă a unei țări [...] The post Record mondial la Alba Iulia. ”Masa Care Unește” appeared first on Cotidianul RO.
08:20
În Coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că [...] The post Câciu, reacție furioasă: Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.