Comuna din România care are 9 săli de gimnastică. Din păcate, doar pe hârtie
PSNews.ro, 15 septembrie 2025 12:50
Un raport al Institutului Național de Statistică scoate la iveală un fapt incredibil: comuna Grozești, din județul Iași, apare în documentele oficiale cu nu mai puțin de nouă săli de gimnastică, deși are doar 127 de copii. Asta ar însemna, teoretic, o sală la fiecare 14 elevi, performanță cu care nici mari centre universitare nu […] Articolul Comuna din România care are 9 săli de gimnastică. Din păcate, doar pe hârtie apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:30
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra. „În afară de cel de-al doilea pod de la Ruse, adică al treilea pod peste Dunăre, trebuie să existe încă două, dintre care unul trebuie neapărat să fie în Silistra”, a explicat Karadjov, conform BTA. Potrivit acestuia, […] Articolul Bulgaria acuză România că întârzie construirea unui nou pod peste Dunăre, la Silistra apare prima dată în PS News.
13:30
Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a trei persoane implicate în scandalul cu violențe care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite. De asemenea, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a altor […] Articolul Trei persoane arestate preventiv în urma scandalului violent din Craiova apare prima dată în PS News.
13:30
Analiză. Privilegiul pensiilor speciale civile ne-a costat 1,7 miliarde de lei în 2024, cu 16% mai mult decât în 2023 # PSNews.ro
Pensiile de serviciu civile au costat, în total, bugetul de stat (BS) şi bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) 2,2 miliarde de lei în anul 2024, cu peste 22% mai mult decât în anul 2023, arată analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Peste 11.000 […] Articolul Analiză. Privilegiul pensiilor speciale civile ne-a costat 1,7 miliarde de lei în 2024, cu 16% mai mult decât în 2023 apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
13:20
Reacțiile nepotrivite privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, anchetate. Trump: Sunt oameni bolnavi # PSNews.ro
Mai multe persoane sunt în atenția autorităților americane pentru comentarii nepotrivite legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Aliat apropiat al liderului de la Casa Albă, acesta a fost ucis pe 10 septembrie, cu un singur foc de armă, în timpul unui eveniment în aer liber. Cunoscut pentru discursurile sale vehemente anti-LGBT și anti-imigrație, Kirk […] Articolul Reacțiile nepotrivite privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, anchetate. Trump: Sunt oameni bolnavi apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO Florin Manole: PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază # PSNews.ro
PSD susține continuarea măsurii de plafonare a prețului la alimentele de bază, spune, luni, ministrul Muncii, Florin Manole, despre această măsură spunând că este una cu impact pentru toți românii, în special pentru cei cu venituri mici. Manole a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, care este poziția PSD despre măsura anunțată de premierul […] Articolul VIDEO Florin Manole: PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:10
Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el # PSNews.ro
Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton. Bărbatul a fost transportat imediat în Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi […] Articolul Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:00
SUA / afaceri interne. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile va merge la Washington DC pentru a discuta modalități de consolidare a cooperării dintre agențiile UE, precum Europol, și omologii americani, de exemplu Biroul Federal de Investigații (FBI), în domenii precum combaterea criminalității organizate, a terorismului și a criminalității cibernetice, precum și protejarea copiilor […] Articolul Agenda Parlamentului European: săptămână plină de vizite și negocieri internaționale apare prima dată în PS News.
13:00
Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură # PSNews.ro
Odată cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara, unul dintre cele mai industrializate județe ale României în secolul XX își pierde unul dintre ultimele simboluri economice. În anii ’80, Hunedoara număra peste 100.000 de angajați în industria grea. Cu mai puțin de 500 de angajați, cei mai mulți deja pensionari, combinatul din Hunedoara devenise în ultimii […] Articolul Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură apare prima dată în PS News.
12:50
Bătălia de la Otopeni. Șapte oameni s-au luat la bătaie în avion, înainte de aterizare. De la ce a pornit scandalul # PSNews.ro
30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o cursă Tel Aviv- Otopeni, operată de compania HelloJets, conform informațiilor Gândul. Sursele Gândul spun că a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la aterizare și nu este stabilit, în acest moment, de ce natură a fost conflictul. Zborul a fost operat de compania HelloJets, urmașă […] Articolul Bătălia de la Otopeni. Șapte oameni s-au luat la bătaie în avion, înainte de aterizare. De la ce a pornit scandalul apare prima dată în PS News.
12:50
Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România # PSNews.ro
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu variații de temperatură pentru următoarele două săptămâni. Nu vor lipsi nici ploile. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 15 – 28 septembrie. Vremea în Banat În primele zile din interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, media maximelor va oscila între […] Articolul Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România apare prima dată în PS News.
12:50
Daraban (CCIR): Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău; situațiile nu arată acest lucru # PSNews.ro
Bilanțurile depuse de către persoanele juridice arată că economia nu merge rău și cred că mediul de afaceri este speriat zilele acestea mai mult de televizoare decât de ceea ce se întâmplă în mod real, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban. ‘Noi (CCIR, […] Articolul Daraban (CCIR): Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău; situațiile nu arată acest lucru apare prima dată în PS News.
12:50
A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Unde au fost jucate biletele norocoase # PSNews.ro
Ultimele trageri organizate de Loteria Română au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din întreaga țară. Loto 5/40 – Victorii în Teleorman și Dolj La Tragerea Principală a jocului Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 62.987 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto […] Articolul A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Unde au fost jucate biletele norocoase apare prima dată în PS News.
12:50
Un raport al Institutului Național de Statistică scoate la iveală un fapt incredibil: comuna Grozești, din județul Iași, apare în documentele oficiale cu nu mai puțin de nouă săli de gimnastică, deși are doar 127 de copii. Asta ar însemna, teoretic, o sală la fiecare 14 elevi, performanță cu care nici mari centre universitare nu […] Articolul Comuna din România care are 9 săli de gimnastică. Din păcate, doar pe hârtie apare prima dată în PS News.
12:40
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân iar fără apă caldă. Care sunt cele mai afectate zone # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) SA anunță, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală. Peste 800 de blocuri rămân fără apă caldă. 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul Ion Mihalache din Sectorul […] Articolul Peste 800 de blocuri din Capitală rămân iar fără apă caldă. Care sunt cele mai afectate zone apare prima dată în PS News.
12:40
UNIUNEA EUROPEANĂ Primirea unui salariu echitabil, bazat pe competențe și experiență, susține angajamentul UE de a promova justiția socială și egalitatea. Cu toate acestea, două treimi (67%) dintre cetățenii UE consideră că nu primesc un salariu echitabil, bazat pe competențele și experiența lor. Acest lucru subliniază importanța unei remunerații echitabile pentru muncă, se arată în […] Articolul Știri din capitalele Europei, 15 septembrie apare prima dată în PS News.
12:40
Câciu, după noul sondaj INSCOP: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu comentează rezultatele unui sondaj INSCOP care arată că majoritatea votanților PNL și USR susțin o intervenție mai mare a statului în economie. „…Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre […] Articolul Câciu, după noul sondaj INSCOP: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie apare prima dată în PS News.
12:40
Exerciții de mobilizare a rezerviștilor în încă două județe din România. Unde s-a dat alarma # PSNews.ro
Garnizoana Târgu Mureş a anunţat, luni, deschiderea exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX SB-MS 25, care se derulează până în data de 19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş, momentul cel mai important fiind distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor. „Astăzi debutează exerciţiul MOBEX SB-MS 25. Cea mai importantă secvenţă a zilei […] Articolul Exerciții de mobilizare a rezerviștilor în încă două județe din România. Unde s-a dat alarma apare prima dată în PS News.
12:40
Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al PES # PSNews.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu (PSD) și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al Partidului Socialiștilor Europeni (PES). ‘Am participat, zilele acestea, la ședința conducerii Partidului Socialiștilor Europeni, desfășurată online, pentru a pregăti viitorul congres care va avea loc la Amsterdam. Alături de președintele PES, Stefan Lofven, am […] Articolul Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al PES apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:20
Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspect # PSNews.ro
Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, presei americane, relatează BBC. Suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut la aproximativ 33 de ore după ce Kirk, un activist de dreapta în […] Articolul Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspect apare prima dată în PS News.
12:10
Secretarul general OCDE după întâlnirea cu Bolojan: „România intră în etapele finale de aderare „ # PSNews.ro
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat că România a făcut progrese importante în aderarea la organizație și se apropie de finalizarea evaluării tehnice. Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a lăudat progresele României în drumul spre aderare și a anunțat că evaluarea tehnică a intrării țării noastre […] Articolul Secretarul general OCDE după întâlnirea cu Bolojan: „România intră în etapele finale de aderare „ apare prima dată în PS News.
12:00
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina # PSNews.ro
În mai mult de jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţei cu România, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, arată datele centralizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres. Datele MApN arată că, din luna februarie 2022, când Rusia a declanşat invazia în Ucraina, în apropierea graniţelor […] Articolul Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina apare prima dată în PS News.
11:50
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează # PSNews.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane aveau un loc de muncă şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani). „În […] Articolul Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:30
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile # PSNews.ro
După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 lei, banii fiind trimiși către beneficiari în două tranșe. Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul […] Articolul Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile apare prima dată în PS News.
11:30
Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o postare pe Facebook, că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost „o decizie corectă”, care a contribuit la scăderea inflației și la protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. „Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă […] Articolul Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază apare prima dată în PS News.
11:20
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală # PSNews.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. În […] Articolul Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală apare prima dată în PS News.
11:10
Un nou barometru realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro scoate la iveală un tablou complex al valorilor societății românești. Potrivit sondajului, aproximativ 60% dintre români împărtășesc o viziune hibridă, care combină intervenționismul economic – specific stângii tradiționale – cu reflexe de conservatorism cultural – specifice dreptei tradiționale. „Această combinație poate explica parțial adeziunea populației la […] Articolul Sondaj INSCOP: 61% dintre români cer mai multă intervenție a statului în economie apare prima dată în PS News.
11:00
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OCDE. Vizita lui Mathias Cormann în România are loc într-un context politic şi economic tensionat, având în vedere că doar jumătate dintre jaloanele asumate de țara noastră pentru aderarea la Organizație au fost îndeplinite. După întâlnirea cu Nicușor Dan, șeful OCDE va […] Articolul Șeful OCDE a venit în România: Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească # PSNews.ro
Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București – «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate și ar trebui ca lumea […] Articolul Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească apare prima dată în PS News.
10:40
Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR din Guvernul Bolojan. Ponta critică decizia Executivului de a împrumuta bani pentru înarmare, în condițiile în care România a renunțat la marile proiet de investiții din lipsă de bani. De asemenea, fostul șef al Executivului consideră o greșeală impardonabilă lipsa de reacție a […] Articolul Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL apare prima dată în PS News.
10:30
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează # PSNews.ro
Plenul Senatului va dezbate și vota luni moțiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educației, informează site-ul forului legislativ. Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 AUR, 6 neafiliați, […] Articolul Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează apare prima dată în PS News.
10:20
Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă # PSNews.ro
Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la alimentele de bază amenință stabilitatea Executivului. Premierul ar putea decide chiar luni dacă rămâne sau nu în fruntea Executivului, conform Antena 3 CNN, care anunță că liderii celor patru partide sunt așteptați astăzi la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui […] Articolul Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă apare prima dată în PS News.
09:40
Noi dezvăluiri despre funcționarii lui Piedone: pe cine a promovat în Primăria Sectorului 5 # PSNews.ro
Valerian Sălăvăstru, avertizor de integritate, fost director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, lansează noi acuzații dure la adresa fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Potrivit acestuia, „toate acțiunile politice” ale lui Piedone ar fi fost organizate cu sprijinul rudelor și al angajaților din Primăria Sectorului 5 […] Articolul Noi dezvăluiri despre funcționarii lui Piedone: pe cine a promovat în Primăria Sectorului 5 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
06:10
Ai văzut marșul anti-migrație din Londra? Ăla despre care BBC a zis că a fost format din „peste 100.000 de oameni” în timp ce restul lumii a văzut peste un milion? Am o poveste similară din România. Recentă, habar n-aveai de ea. O să încep ca BBC, povestind despre lupta furibundă cu migrația a Guvernului. […] Articolul Bogdan Stoica: Adevărul despre lupta Guvernului cu migrația apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Analistul Cristian Pîrvulescu este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Cristian Pîrvulescu, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
18:10
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Precizările preşedinţiei R. Moldova # PSNews.ro
Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu. Cum în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut, duminică, precizări pe această temă. […] Articolul Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Precizările preşedinţiei R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:00
Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj # PSNews.ro
Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenţi au declarat că se tem de un atac asupra unor ţări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri. Îngrijorarea vine după ce un atac rus asupra Ucrainei la începutul […] Articolul Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj apare prima dată în PS News.
17:50
Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două […] Articolul Două drumuri din România, incluse în lista Honda Dream Drives, șosele de vis din Europa apare prima dată în PS News.
17:40
Mitingul extremei dreapta de la Londra: Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic # PSNews.ro
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, relatează The Guardian. „Chiar cred că trebuie să aibă loc o schimbare de guvern în Marea […] Articolul Mitingul extremei dreapta de la Londra: Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic apare prima dată în PS News.
17:40
Reuters: Trump preia rolul de mesager-şef după moartea lui Kirk. Sparge cutumele în materie de comunicare publică # PSNews.ro
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, observă Reuters. Trump a fost primul oficial care a confirmat decesul victimei într-o ţară bulversată de împuşcarea lui Kirk şi primul care a anunţat […] Articolul Reuters: Trump preia rolul de mesager-şef după moartea lui Kirk. Sparge cutumele în materie de comunicare publică apare prima dată în PS News.
17:30
Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” # PSNews.ro
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual – echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană – motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme până la consumatori, nu mai […] Articolul Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” apare prima dată în PS News.
17:20
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute. Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Evenimentul este convocat la inițiativa a peste trei sferturi din membrii Asociației […] Articolul Retragere anunțată de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România! apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” # PSNews.ro
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a reacționat la incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. Într-o postare pe rețeaua X, șeful diplomației de la Praga a afirmat că nu crede că prezența dronei în spațiul aerian românesc a fost accidentală. „Rusia continuă să provoace. Aseară a fost […] Articolul Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” apare prima dată în PS News.
17:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU. ”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în […] Articolul Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU apare prima dată în PS News.
17:10
Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte # PSNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat cum […] Articolul Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte apare prima dată în PS News.
17:10
MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta # PSNews.ro
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei, a detaliat, duminică, într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării Naționale. Drona […] Articolul MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta apare prima dată în PS News.
17:00
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Bolojan # PSNews.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. Începând de la ora 10.00, protestatarii […] Articolul Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
16:50
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi PSD pune cruce din start eliminării plafonării adaosului la alimentele de baze gândită de premierul Ilie Bolojan Fostul ministru al muncii menţionează că va propune în PSD şi în Parlament o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii, în cazul în care premierul […] Articolul PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi apare prima dată în PS News.
16:50
Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare # PSNews.ro
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil să construiască o flotă de submarine nucleare, a anunţat guvernul duminică, notează AFP. Aceste 12 miliarde de dolari australieni vor fi cheltuite pe parcursul a zece ani pentru renovarea şi modernizarea capacităţilor şantierelor navale Henderson, lângă Perth, […] Articolul Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare apare prima dată în PS News.
16:30
Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” # PSNews.ro
Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream. Maori creștini din Noua Zeelandă au realizat un dans Haka în memoria lui Kirk, iar Elon Musk a transmis […] Articolul Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” apare prima dată în PS News.
16:20
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului […] Articolul Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a încălcat spaţiul aerian românesc apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.