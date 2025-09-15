Ministrul polonez de Externe îndeamnă aliații NATO să intercepteze ținte rusești deasupra Ucrainei

16:00

Vara s-a terminat, vacanțele par o amintire îndepărtată și, brusc, lumea a revenit la ritmul normal. Iar această energie de revenire la normal ne poate face pe mulți dintre noi să ne simțim epuizați. Stresul, în doze mici, ne poate ajuta să rămânem concentrați, dar dacă nu este controlat, ne poate afecta sănătatea, starea de […]