Ministrul polonez de Externe îndeamnă aliații NATO să intercepteze ținte rusești deasupra Ucrainei
Aktual24, 15 septembrie 2025 14:20
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a cerut ca Occidentul să intercepteze dronele și rachetele rusești în spațiul aerian ucrainean. „Dacă mă întrebați pe mine personal: ar trebui să ne gândim la asta”, a declarat Sikorski despre o posibilă zonă de interdicție aeriană, relatează […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
15:00
Voiculescu și-a recuperat trei deputați intrați pe listele PSD: ”Am devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal” # Aktual24
Deputaţii Graţiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă şi Ştefan Băişanu au informat, luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că au devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal şi că îşi vor desfăşura activitatea ca parlamentari afiliaţi grupului parlamentar PSD. „Subsemnaţii, deputaţii Gavrilescu Graţiela-Leocadia, Ciucă Liviu-Bogdan, Băişanu Ştefan- Alexandru, vă anunţăm, prin prezenta, că am devenit membri ai Partidului […]
Acum 30 minute
14:40
China susține că Nvidia a încălcat legea anti-monopol. Tensiunile dintre Beijing și Washington sunt în creștere pe frontul tehnologiei # Aktual24
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia a încălcat legea anti-monopol a țării, conform unei anchete preliminare, adăugând că Beijingul își va continua investigația asupra gigantului american de cipuri. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile pre-market, relatează CNBC. La sfârșitul anului trecut, Administrația de Stat pentru Reglementarea […]
Acum o oră
14:20
Ministrul polonez de Externe îndeamnă aliații NATO să intercepteze ținte rusești deasupra Ucrainei # Aktual24
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a cerut ca Occidentul să intercepteze dronele și rachetele rusești în spațiul aerian ucrainean. „Dacă mă întrebați pe mine personal: ar trebui să ne gândim la asta”, a declarat Sikorski despre o posibilă zonă de interdicție aeriană, relatează […]
Acum 2 ore
14:00
Începe azi procesul liderului opoziției din Turcia. Putinizarea Turciei amenință să avanseze # Aktual24
Liderul celui mai mare partid de opoziție din Turcia este judecat la Ankara. Experții cred că rezultatul procesului va fi crucial pentru viitorul țării, unde alegerile ar putea să nu mai joace niciun rol. Opoziția turcă se luptă pentru supraviețuirea sa politică în mijlocul unui val de arestări și numeroase procese. Luni, toate privirile sunt […]
13:40
Nou prim-ministru al Nepalului anunță că începe procesul pentru ”sfârșitul corupției, bună guvernare și egalitate economică” # Aktual24
Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, a cerut duminică „calm și cooperare pentru a reconstrui” națiunea himalayană după ce au izbucnit proteste mortale anticorupție, în care cel puțin 72 de persoane au fost ucise. Fosta președintă a Curții Supreme a promis că va urma cererile protestatarilor de a „pune capăt corupției” după ce demonstrațiile tinerilor […]
13:20
Premieră: Trump anunță că Rusia este stat ”agresor”, pentru prima dată de la preluarea mandatului # Aktual24
Duminică, liderul american a recunoscut public pentru prima dată că Rusia este agresorul în războiul împotriva Ucrainei. „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Câțiva mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult”, a declarat Trump reporterilor, comentând pierderile de pe câmpul de luptă, relatează Politico. Anterior, președintele SUA […]
13:10
„Ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, va trebui să vorbesc”. Trump a anunțat discuții trilaterale # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, prezice reluarea dialogului dintre Ucraina și Rusia. În același timp, potrivit acestuia, ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, așa că „va trebui să vorbesc în continuare”. Președintele SUA, Donald Trump, consideră că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin este probabilă. Șeful Casei Albe a […]
Acum 4 ore
12:40
Căldurile extreme din Europa au cauzat pierderi de 43 de miliarde de euro. Cele mai afectate țări sunt Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria # Aktual24
Conform estimărilor efectuate la nivelul UE, condițiile meteorologice extreme înregistrate în Europa în această vară au dus la pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro, iar până în 2029 se așteaptă ca aceste costuri să crească la 126 de miliarde de euro. Conform unei analize rapide, pierderile economice directe […]
12:30
Băsescu: ”Vă asigur, dacă eram la Cotroceni, nu se ajungea ca 20 de drone” ale Rusiei să violeze spațiul aerian al României # Aktual24
Traian Băsescu a declarat, luni, că dacă ar fi fost președite nu ar fi permis ca dronele Rusiei să violeze atât de des spațiul aerian al României. El a mai spus că nici ambasada Rusiei nu și-ar mai fi permis ironii la adresa autorităților române. „Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în […]
12:20
Bolojan: ”Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre” # Aktual24
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan. Şeful Guvernului a susţinut o rundă de declaraţii comune la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al acestei […]
12:20
Băsescu punctează: ”Vă asigur, dacă eram la Cotroceni, nu se ajungea ca 20 de drone” ale Rusiei să violeze spațiul aerian al României # Aktual24
Traian Băsescu a declarat, luni, că dacă ar fi fost președite nu ar fi permis ca dronele Rusiei să violeze atât de des spațiul aerian al României. El a mai spus că nici ambasada Rusiei nu și-ar mai fi permis ironii la adresa autorităților române. „Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în […]
12:10
Inginerii chinezi au construit cel mai înalt pod din lume, peste canionul Huajiang. Podul, aflat la 625 m distanță de sol, a fost testat cu 96 de camioane # Aktual24
China va inaugura în curând Huajiang Grand Canyon Bridge, cel mai înalt pod rutier din lume, situat în provincia Guizhou. Cu o înălțime impresionantă de 625 de metri deasupra râului Beipan și o lungime totală de aproape 2.900 de metri, podul depășește cu mult înălțimea Turnului Eiffel, stabilind un nou record mondial, scrie publicația oficială […]
11:40
Donald Trump vrea să declare stare de urgență în SUA și să federalizeze capitala Washington D.C, după refuzul primarului acesteia de a colabora cu ICE # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a declara stare de urgență națională și de a federaliza orașul Washington, D.C., după ce primarul Muriel Bowser a refuzat să permită poliției locale să coopereze cu agenția federală pentru imigrație ICE. Disputa se referă la schimbul de informații privind persoanele care trăiesc sau intră ilegal în […]
11:40
Secretarul general al OCDE s-a întâlnit cu Nicușor Dan: ”În martie 2026 va exista evaluarea economică pentru România” # Aktual24
Evaluarea pentru aderarea României în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va avea loc în martie, anul viitor, a declarat, luni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, la Palatul Cotroceni. Acesta a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan. „Felicitări pentru alegerea dumneavoastră în funcţia de preşedinte. Am urmărit cu interes campania electorală la prezidenţiale […]
11:10
Coreea de Nord își reafirmă poziția de stat nuclear și respinge ferm cererile SUA pentru denuclearizare # Aktual24
Reprezentanța permanentă a Coreei de Nord la Națiunile Unite a emis o declarație oficială în care subliniază că statutul țării ca stat nuclear este „ireversibil” și parte integrantă a legii fundamentale a țării. Conform agenției de presă nord-coreene KCNA, această poziție reafirmă angajamentul regimului de la Phenian față de programul său nuclear, în ciuda presiunilor […]
11:10
Speriați că 40% dintre ei vor fi dați afară, funcționarii guvernamentali au întrerupt lucrul și au ieșit în fața Guvernului să protesteze # Aktual24
Angajații din aparatul de lucru al Guvernului ies luni să protesteze în fața Guvernului, speriați că 40% dintre ei vir fi disponibilizați ca urmare a planurilor premierului Ilie Bolojan. ”Angajati din aparatul de lucru al Guvernului, membri SAALG, afiliat la FNSA, au intrerupt activitatea si protesteaza spontan alaturi de toate federatiile sindicale prezente in Piata […]
Acum 6 ore
10:50
Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri # Aktual24
Brașovenii de la strada Aleea Sânzienelor au ieși în stradă, în acest week-end, pentru a protesta față de intențiile administrației Scripcaru (George Scripcaru, primar PNL) de a apoba construira unor blocuri de 10 etaje într-o zonă cu blocuri de 4 etaje. ”Adunarea cetățenească” a fost convocată de 10 consilieri locali din partea USR și Forumului […]
10:40
Sondaj INSCOP: aproape două treimi dintre români susțin intervenția statului în economie și păstrarea valorilor tradiționale # Aktual24
Conform celei de-a III-a ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, 6 din 10 români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie. Sondajul, realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, oferă o perspectivă clară asupra […]
10:10
Putin poate sta liniștit: Congresul SUA nu va adopta sancțiuni împotriva Rusiei decât cu aprobarea președintelui Trump # Aktual24
Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a declarat că adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei nu poate avea loc fără implicarea directă a Casei Albe și sprijinul președintelui Donald Trump. Afirmația sa, făcută într-un interviu pentru CBS News, a alimentat speculații cu privire la influența politică exercitată de Trump asupra politicii externe […]
10:10
Elena Lasconi ar putea fi dată afară din USR. Influent membru USR: ”A deraiat grav și ar trebui să plece. Are toate șansele să construiască un partid pur conservator” # Aktual24
Radu Hossu, un influent membru al USR, anunță că va cere excluderea din partid a Elenei Lasconi după ce aceasta a lansat în publicația Gândul atacuri la adresa unor lideri ai USR inspirate din propaganda extremiștilor suveraniști. ”Elena Lasconi a expirat în USR. Este timpul să plece. Înainte să dați cu pietre, citiți: Acum 3 […]
09:50
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni dimineață, în județul Suceava. Patru persoane aflate într-un autoturism au fost rănite, una dintre ele pierzându-și viața. Potrivit ISU Suceava, o femeie de 51 de ani a fost găsită încarcerată, însă leziunile suferite erau incompatibile cu viața, medicii declarând decesul. Alte trei victime – două […]
09:40
Deși asasinul lui Charlie Kirk provine dintr-o familie MAGA, guvernatorul mormon din Utah susține că se radicalizase pe internet, devenind de stânga # Aktual24
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că suspectul acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost influențat de ideologii de stânga și radicalizat în mediul online. Potrivit The New York Times, liderul republican a precizat că tânărul de 22 de ani, Tyler Robinson, petrecea mult timp în „colțurile întunecate ale internetului”, unde […]
09:10
Raport ISW: Rusia încearcă să evalueze reacțiile NATO la atacurile cu drone, pentru a folosi concluziile în eventuale conflicte viitoare cu Alianța # Aktual24
Rusia încearcă să evalueze capacitățile și reacțiile NATO la atacurile cu drone, pentru a folosi concluziile în eventuale conflicte viitoare cu Alianța, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite. Raportul subliniază că Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar major și ia în calcul creșterea taxelor pentru populație, în loc […]
Acum 8 ore
08:50
Grupul industrial de apărare Rheinmetall va achiziționa mai multe șantiere navale militare din Germania # Aktual24
Grupul german de apărare Rheinmetall a ajuns la un acord pentru achiziționarea diviziei militare a companiei Naval Vessels Luerssen (NVL), marcând un pas important în extinderea sa în domeniul construcțiilor navale militare. Tranzacția a fost încheiată cu grupul Luerssen, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică, transmite Reuters. Finalizarea achiziției este preconizată la începutul […]
08:40
Un prezentator de la Fox News a declarat că persoanele fără adăpost și cele cu dizabilități mintale ar trebui „pur și simplu ucise”. El și-a cerut ulterior scuze – VIDEO # Aktual24
Brian Kilmeade, prezentatorul emisiunii matinale de la Fox News, a stârnit un val de controverse după ce a făcut o declarație extrem de dură și insensibilă despre persoanele fără adăpost cu probleme mintale, sugerând că acestea ar trebui „pur și simplu ucise”. Comentariul său, făcut în cadrul unei discuții despre criza persoanelor fără adăpost, a […]
08:20
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, critică încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești: „O escaladare iresponsabilă” # Aktual24
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a condamnat ferm incidentul din 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, calificând acțiunea drept „o escaladare iresponsabilă” din partea Moscovei. Potrivit unei declarații publicate pe platforma X, Kallas a subliniat că astfel de violări repetate ale granițelor unui stat membru al UE reprezintă […]
08:10
Oligarhul rus Denis Ștenghelov, amenințat cu confiscarea averii, după ce a fost acuzat de colaborare cu Ucraina # Aktual24
Denis Ștenghelov, fondatorul imperiului KDV Group – unul dintre cei mai mari producători de dulciuri și snacks-uri din Rusia – se confruntă cu riscul pierderii unei părți semnificative din avere. Procurorii ruși au demarat proceduri de expropriere a activelor deținute de Ștenghelov și de familia sa, invocând acuzații grave, inclusiv sprijin indirect pentru armata ucraineană. […]
07:50
Traian Băsescu: „Dovedim neputință din cauza unei tiriplice de dronă, care trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spațiul aerian al României” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat dur reacția autorităților române în cazul dronei rusești care a pătruns, sâmbătă, în spațiul aerian al țării, în nordul județului Tulcea. Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a afirmat că drona trebuia doborâtă „în primele minute” după intrarea în spațiul aerian românesc și că lipsa de acțiune transmite […]
07:40
Donald Trump dă asigurări că muncitorii străini trimiși în Statele Unite „sunt bineveniți”, la câteva zile după ce sute de sud-coreeni au fost arestați și umiliți # Aktual24
Președintele american Donald Trump a dat asigurări la sfârșitul săptămânii că muncitorii trimiși în Statele Unite de către companii străine sunt ”bineveniți” și că nu vrea să ”sperie” investitorii din alte țări, la zece zile după arestarea a sute de sud-coreeni în Georgia (sud-est). Aproximativ 475 de persoane, majoritatea cetățeni sud-coreeni, au fost arestate pe […]
07:20
„Bărbați albi, ripostați!”: Un miting de comemorare a lui Charles Kirk s-a transformat, în California, într-o veritabilă defilare nazistă – VIDEO # Aktual24
Un miting organizat în Huntington Beach, California, pentru a comemora moartea activistului conservator Charlie Kirk, a degenerat într-o manifestație controversată, atrăgând atenția opiniei publice și a analiștilor politici, care au comparat marșul cu defilările naziste din întunecații ani 1930. Scandări precum „White men, fight back!” („Bărbați albi, ripostați!”) au fost auzite în timpul evenimentului, alimentând […]
Acum 12 ore
07:00
Regimul Maduro acuză Statele Unite că și-au triplat zborurile avioanelor-spion deasupra Venezuelei # Aktual24
Ministrul venezuelean al apărării a afirmat duminica aceasta că Statele Unite și-au triplat zborurile avioanelor-spion deasupra Venezuelei în august, în timp ce Washingtonul a desfășurat nave de război în Caraibe, o operațiune considerată o ”amenințare” de președintele Nicolas Maduro. ”Întotdeauna au existat operațiuni de culegere de informații efectuate de avioane ale armatei Statelor Unite (…) […]
Acum 24 ore
00:30
Ambasada Rusiei, reacție batjocoritoare la adresa autorităților române: ”Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN” # Aktual24
Ambasada Rusiei a reacționat cu un comentariu delirant în legătură cu violarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească. Ambasada dă vina pe Ucraina și lansează ironii ieftine la adresa Bucureștiului. ”Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […]
14 septembrie 2025
22:00
Oana Țoiu l-a chemat pe ambasadorul Rusiei la sediul MAE: ”Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale” # Aktual24
Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunţat un comunicat al MAE. Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil […]
21:10
Atacurile Rusiei: dronele Rusiei au violat de 10 ori spațiul aerian al României, pe teritoriul nostru au fost găsite 38 de fragmente de drone rusești # Aktual24
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au căzut pe teritoriul României, se arată în datele transmise duminică Agerpres de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), după ce sâmbătă seara populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit două mesaje Ro-Alert […]
20:30
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească: “Act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României” # Aktual24
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, preluat de news.ro, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi […]
20:10
Rusia vrea să răscumpere propriile sisteme S-400 de la Turcia, arme a căror achiziționare au pus Ankara în conflict cu NATO # Aktual24
Rusia ia în considerare răscumpărarea sistemelor S-400 de la Turcia, care abia le-a folosit, pentru a le revinde altor țări. O astfel de schemă ar putea permite Ankarei să mențină un echilibru în relațiile sale cu Statele Unite și NATO. Achiziționarea sistemelor antiaeriene rusești au provocat un conflict cu NATO. Moscova încearcă să găsească modalități […]
20:00
Papa Leon al XIV-lea: „Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă acum de 600 de ori mai mult” # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a criticat nivelul pachetelor de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. Papa a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma […]
19:40
Von der Leyen, mesaj în limba română, după incursiunea dronei rusești în spațiul nostru aerian: „Suntem solidari cu România” # Aktual24
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de o dronă rusească. În postarea sa pe X, oficialul european a declarat: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o […]
19:10
Premierul britanic Keir Starmer, după mitingul extremei-drepte de la Londra: „Nu vom tolera ca oamenii să se simtă intimidaţi pe străzile noastre din cauza culorii pielii sau a originii lor” # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer declară că oamenii au dreptul de a demonstra paşnic, dar a condamnat atacurile asupra poliţiei şi a subliniat că ţara sa a fost construită pe toleranţă şi diversitate, a doua zi după ce o manifestaţie a extremei drepte a reunit peste 110.000 de persoane la Londra. Dreptul de a manifesta paşnic […]
17:10
UE reacționează după ce o dronă a Rusiei a violat spațiul aerian al României: ”Încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene” # Aktual24
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ”inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ”escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse. ”Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat […]
17:10
Vicepreşedinte CNA: “Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste. Este o chestiune de siguranţă naţională educaţia media” # Aktual24
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, spune că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională, conform news.ro. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat […]
16:30
Noi precizări ale MApN: ”Drona rusească a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail” # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, sâmbătă seara (13 septembrie), o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a intrat în spațiul aerian al României. Aparatul a fost interceptat de două aeronave F-16 românești, aflate în misiune de patrulare în nordul Dobrogei. „O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra […]
16:20
Polonia a închis complet granița cu Belarus. Reacție furioasă de la Minsk: ”Act de nebunie” – VIDEO # Aktual24
Polonia a închis granița cu Belarusul în urma escaladării tensiunilor declanșate de începerea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, Zapad 2025. Închiderea a avut loc în noaptea de 12 septembrie. Închiderea include toate punctele de trecere a frontierei, afectând atât traficul rutier, cât și rutele feroviare. Polonia a emis și avertismente de călătorie pentru cetățenii străini, avertizându-i […]
16:10
Ministrul polonez de Externe acuză Ungaria: „Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite” # Aktual24
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că „şantajează” Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. „Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite. În opinia noastră, Ungaria a depăşit ceea ce este rezonabil”, a transmis Sikorski, conform Agerpres. Ucraina şi-a depus cererea de aderare la UE la […]
16:00
Vara s-a terminat, vacanțele par o amintire îndepărtată și, brusc, lumea a revenit la ritmul normal. Iar această energie de revenire la normal ne poate face pe mulți dintre noi să ne simțim epuizați. Stresul, în doze mici, ne poate ajuta să rămânem concentrați, dar dacă nu este controlat, ne poate afecta sănătatea, starea de […]
15:50
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București. Amenință cu grevă generală # Aktual24
Sindicaliștii ameninţă cu greva generală dacă deciziile din planul de măsuri al guvernului privind angajatii din administrația publică vor fi adoptate așa cum au fost anunțate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. ”În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără […]
Ieri
14:50
Garcea sugerează că USR e de vină și pentru moartea lui Charlie Kirk: ”Ură, Soroș, Rāzboi” # Aktual24
Deputatul Mugur Mihaiescu (AUR) a sugerat într-o postare pe rețelele de socializare că USR ar fi de vină pentru moartea influencerului conservator Charlie Kirk. ”Ură, Soros, Rāzboi. Sau pe scurt USR. RIP Charlie Kirk”, a scris Garcea pe X. Comentariile nu s-au lăsat așteptate: Leana, Gracea, turnător, traseist politic, exploatator de nepalezi… pe scurt mizerie […]
14:40
Pentru câteva zile, Trump a părut din nou că e pregătit să impună sancțiuni Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina. Ca de fiecare dată, a fost doar gargară și nimic mai mult. Președintele american a preferat să „arunce pisica” în ograda europenilor sugerând o soluție sucită și practic imposibil de pus în practică. În locul […]
14:30
„Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată profesional”. Interviu cu Dorel Săndesc, prim-vicepreședinte al Societății Române de ATI – Presshub # Aktual24
Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit. Cu o dăruire specială, a inițiat în România caravane de medicină și un maraton, atât pentru a convinge diverse comunități să accepte vaccinarea, cât și pentru a acorda consultații gratuite în […]
14:30
Un număr de 15 oi au murit şi 10 au fost rănite într-un accident rutier produs în judeţul Satu Mare, după ce au fost lovite de o maşină, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc sâmbătă seara, la ora 20.37, pe DN 19, la ieşirea din localitatea Păulian. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.