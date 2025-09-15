Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce au ieşit de la co-plată
ObservatorNews, 15 septembrie 2025 14:20
Cum stăm la plata asigurărilor de sănătate după implementarea noilor măsuri: aproape 650.000 de oameni au rămas fără asigurare de sănătate, după ce nu mai beneficiază de pe urma soțului, soției sau a copiilor. Primele cifre arată că doar 2% dintre ei și-au achitat contribuția la sănătate, într-o singură lună.
Acum 5 minute
15:00
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 16 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
15:00
Angajatul unei firme de curierat, cercetat pentru că a furat colete de 3.700 € de pe Aeroportul Otopeni # ObservatorNews
Angajatul unei firme de curierat este cercetat după ce ar fi fost sustrase mai multe coletele sosite pe Aeroportul Otopeni, în perioada 28 iulie - 30 august. Firma la care lucra a fost cea care a sesizat poliţiştii. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3.700 de euro.
Acum 30 minute
14:40
Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă apărută din senin pe o şosea din Mexic # ObservatorNews
Incident neobişnuit în capitala Mexicului. Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă care a apărut din senin, chiar în timpul mersului.
14:40
Mai multe birouri de "Accidente uşoare" ar putea să dispară. Cine va prelua cazurile # ObservatorNews
Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf.
Acum o oră
14:30
Kremlinul anunță că NATO este, de facto, în război cu Rusia. Cum a răspuns la declarațiile Varșoviei # ObservatorNews
NATO este de facto în război cu Rusia, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în replică la afirmațiile ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care nega acest lucru.
14:30
16 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 septembrie de-a lungul timpului.
14:20
14:10
Cioban împușcat de proprietarul unui fond de vânătoare, din cauza unor neînțelegeri, în Bistrița-Năsăud # ObservatorNews
Un cioban a fost împuşcat în picior de proprietarul unui fond de vânătoare. S-a întâmplat în comuna Leşu din judeţul Bistriţa-Năsăud, în urma unor discuţii aprinse care au avut loc între agresor și mai mulți bărbaţi. Au fost trase două focuri de armă, iar unul l-a atins pe cioban.
14:10
Bărbat din Bistriţa, anchetat după ce a agresat şi a răpit doi copii de 11 şi 12 ani dintr-un parc # ObservatorNews
Poveste incredibilă în oraşul Bistriţa. Un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a luat pe sus doi copii de 11 şi 12 ani dintr-un parc şi i-a băgat în propria maşină. Copiii au reuşit să sară din autovehicul, iar ulterior a fost alertată şi poliţia.
Acum 2 ore
14:00
Săptămână decisivă în coaliţie. Reforma administraţiei şi alegerile din Bucureşti creează tensiuni # ObservatorNews
Între timp coaliția de guvernare se clatină. PSD se opune în continuare concedierilor din administraţia locală, asta deşi preşedintele şi premierul au anunţat deja că 10% dintre funcţionari vor fi concediaţi. Un alt scandal e legat de alegerile din Capitală. PSD ameninţă că va rupe Coaliţia dacă PNL şi USR vor avea candidat comun în Bucureşti.
13:50
Tată din Iaşi, condamnat la închisoare, după ce şi-a pălmuit fiica pentru că a lipsit o noapte de la cămin # ObservatorNews
Un bărbat din judeţul Iaşi a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce şi-a ieşit din minţi şi şi-a pălmuit fiica. Adolescenta era elevă a unui liceu din Iaşi şi a lipsit o noapte de la căminul unde era cazată.
13:50
16 septembrie, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 16 septembrie, este prăznuit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:40
Şapte persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit # ObservatorNews
Un incident violent a avut loc în timpul unui zbor al companiei aeriene HelloJet pe ruta Tel Aviv - Otopeni. Şapte pasageri, cetăţeni israelieni, s-au luat la bătaie. Echipajul de zbor a solicitat prezenţa poliţiştilor de frontieră, la bordul avionului, înainte de debarcare.
13:40
Doi adolescenți de 17 ani, aruncați de pe motocicletă după impactul cu o maşină, într-o intersecție din Timiş # ObservatorNews
Doi adolescenţi din Timiş, un băiat şi o fată de 17 ani, au ajuns la spital în urma unui accident cu motocicleta. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care au intrat cu viteză într-o intersecţie în faţa unei maşini, fără să se asigure.
13:40
Șoferul care l-a lăsat fără un picior pe un bărbat din Constanța voia să fugă din țară. A intrat glonț în el # ObservatorNews
Accident cumplit în satul Răzoarele din judeţul Constanţa. Un bărbat a fost spulberat de o maşină care circula cu mare viteză şi a rămas fără un picior. S-a întâmplat în toiul nopţii, iar şoferul a fugit de la locul accidentului şi a gonit spre Ostrov, cu intenţia de-a părăsi ţara. Poliţiştii l-au prins la timp.
13:30
Poliţist dat în judecată de şefi pentru o pagubă de 65.000 de lei. S-a răsturnat cu autospeciala într-un pârâu # ObservatorNews
Un poliţist din oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, a fost dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean pentru recuperarea pagubelelor materiale provocate la o autospecială cu care s-a răsturnat în albia unui pârâu. Vloarea pagubelor se ridică la 65.000 de lei. Agentul se afla în timpul unei misiuni, dar a intrat cu maşina pe un drum forestier neasfaltat interzis circulaţiei publice şi a ajuns în pârâu, potrivit News.ro
13:20
Băsescu: Dacă doboram drona, rușii nu mai erau așa ironici. Măcar tăceau din gură, nu râdeau de noi # ObservatorNews
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat reacția ambasadei Rusiei la București privind intrarea unei drone rusești în spațiul aerian al României, dar și decizia autorităților române de a nu doborî drona.
13:20
Curs BNR, 15 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 15 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
13:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 17 septembrie 2025.
Acum 4 ore
13:00
Polițiștii de frontieră de la Stamora-Moravița, județul Timiș, au oprit un autoturism de 40.000 de euro care figura ca "bun pentru confiscare" în bazele de date internaționale, alertă introdusă de autoritățile canadiene.
12:50
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 15 septembrie 2025. Au crescut cu 5 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 15 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
12:50
Asasinul lui Charlie Kirk s-ar fi radicalizat rapid prin jocuri video și dark net. Detalii din anchetă # ObservatorNews
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk, urmează să apară marți în fața instanței. El este arestat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub acuzații de crimă calificată, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Potrivit autorităţilor, Robinson nu cooperează cu anchetatorii și că s-ar fi radicalizat relativ repede prin jocuri video și "dark net". Autoritățile investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă cu un coleg transgender. Acesta a colaborat cu anchetatorii și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea.
12:40
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă, din cauza unor lucrări. Lista zonelor afectate # ObservatorNews
Termoenergetica a anunţat că locuitorii din peste 800 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile. Compania susţine că urmează lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, potrivit Mediafax.
12:40
SUA şi Europa fac afaceri de miliarde cu Rusia, în pofida sancţiunilor - Analiză Reuters # ObservatorNews
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters, citată de Agerpres.
12:30
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el # ObservatorNews
Accident dramatic surprins de camerele de supraveghere pe o stradă din satul Răzoarele, comuna Oltina, Constanța. Un tată a trei copii a rămas fără un picior, după un șofer băut a intrat cu viteză în el.
12:10
Importurile de energie electrică ale României, plus 54% în primele 7 luni. Exporturile au urcat cu 24% # ObservatorNews
Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni din 2025. În acelaşi timp, exportul de energie electrică a crescut cu aproape 24%. De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, iar iluminatul public a scăzut cu 7%, la 230,4 milioane kWh.
11:40
Roata unui BMW, desprinsă şi proiectată în maşina din spate. Carambol pe DN 6, la Remetea Mare # ObservatorNews
A fost haos azi dimineaţă pe DN6, la Remetea Mare, judeţul Timiş, după un accident în lanț în care au fost implicate trei maşini. În timpul impactului, roata unui BMW s-a desprins şi a fost proiectată în autoturismul care circula în spate.
11:30
Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător de Emmy din istorie: "Acum trei ani eram nimic, acum sunt aici" # ObservatorNews
La 15 ani, actorul Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător de sex masculin din istorie la premiile Emmy 2025, pentru rolul său din "Adolescence", miniserie produsă de Netflix, care abordează subiecte precum misoginismul și influența rețelelor sociale asupra tinerilor.
11:30
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU # ObservatorNews
Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton.
11:30
Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 15 - 28 septembrie 2025. Specialiştii ANM anunţă vreme shimbătoare de la o zi la alta, variații de temperatură și ploi în extindere.
11:20
Nicole a renunţat la corporaţie pentru o cafenea. Videoclipul viral care i-a transformat afacerea în succes # ObservatorNews
După 10 ani în banking pentru companii, Nicole a renunțat la carieră pentru a deschide o cafenea în orașul său natal, Damascus, Oregon. "Cowgirl Barista" era visul ei de antreprenor, însă, după câțiva ani, părea că drumul spre faliment era inevitabil.
11:20
Lideri ai Uniunii Europene condamnă intrarea dronei ruseşti în România: "E o escaladare imprudentă" # ObservatorNews
Lideri ai Uniunii Europene şi-au exprimat solidaritatea cu România, după intrarea unei drone ruseşti în spaţiul aerian al ţării noastre. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că prezenţa dronelor ruseşti în spaţiul aerian românesc reprezintă o "încălcare flagrantă" a suveranităţii europene. Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a catalogat incursiunea dronei ruseşti pe teritoriul României drept o "escaladare imprudentă", potrivit Agerpres.
Acum 6 ore
10:50
Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro # ObservatorNews
Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres.
10:50
Femeie din Alba, lovită pe trecerea de pietoni de un adolescent aflat pe un motociclu # ObservatorNews
O femeie a fost accidentată luni, în Alba Iulia, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, de către un motociclu condus de un băiat de 16 ani.
10:40
SONDAJ: Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? # ObservatorNews
Birourile de accidente ușoare ar putea să dispară. Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat că ia în calcul ca accidentele ușoare să fie soluționate în totalitate de asiguratori astfel încât polițiștii care acum stau să se ocupe de tamponări să poată fi direcționați spre probleme mai grave. În prezent, cei care nu cad de comun acord să facă amiabilă, trebuie să se prezinte la birourile de accidente ușoare și să declare cum a avut loc accidentul iar poliția să investigheze mai departe situația. Șeful poliției crede că astfel vom avea un trafic și șosele mai bune dacă polițiștii care în prezent stau la birou ar putea ieși pe șosele.
10:40
Starlink a căzut pe toată linia frontului din Ucraina. Musk a întrerupt serviciul la nivel global # ObservatorNews
Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident care coincide cu suspendarea serviciului la nivel general comunicată de proprietarul companiei de telecomunicaţii prin satelit, Elon Musk, informează luni EFE, citată de Agerpres.
10:30
Circulație restricționată pe A1 Sibiu - Deva și pe A10 Sebeș - Turda: se desfăsuară lucrări # ObservatorNews
Luni, între orele 12:00 și 19:00, circulația pe autostrada A1, sensul Deva – Sibiu, va fi restricționată între kilometrii 310 și 292.
10:30
Un bărbat din Turda a bătut o persoană cu pumnii, în față și coaste, a mușcat-o de deget și a tras-o de păr într-un subsol de bloc dezafectat, după care a sechestrat-o în încăpere.
10:20
INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm # ObservatorNews
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile. Dintre acestea 20 sunt confirmate.
10:20
Fugar român, căutat în toată Italia. În cursa lui nebună, a călcat intenționat un polițist cu un BMW furat # ObservatorNews
Un polițist din Padova a fost lovit în plin de un BMW furat, în timp ce încerca să-l oprească pe șofer, un român evadat din arest la domiciliu. Agentul, care a rămas agățat de mașină câțiva metri, înainte de a fi aruncată pe asfalt, a fost rănit grav. Potrivit publicațiilor din Peninsulă, fugarul este încă liber și căutat în toată Italia de nord.
10:20
Sfârșit tragic pentru un șofer de 18 ani. Tânărul a murit după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în județul Olt. Nu a avut nicio șansă.
10:10
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, refuză să coopereze cu anchetatorii # ObservatorNews
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, informează luni dpa, citată de Agerpres.
09:50
Accident cumplit în Bulgaria. Doi români au murit, altul a fost rănit în coliziunea cu un camion # ObservatorNews
Tragedie pe șoselele din Bulgaria, în apropiere de Veliko Târnovo. Doi români, un bărbat și o femeie, și-au pierdut viața, iar o a treia persoană a fost rănită, după ce mașina lor s-a izbit frontal de un camion și a provocat o coliziune în lanț cu alte două autoturisme.
09:50
150 de ciclişti din 13 ţări au participat la ediţia cu numărul 57 a Turului României # ObservatorNews
Ediţia cu numărul 57 a Turului României a adunat la linia de start 150 de cicliști, care au pedalat prin ţară, din Oltenia până la Braşov şi în Capitală. Competiţia s-a încheiat la București, după mai bine de 800 de kilometri parcurși în șapte zile de concurs.
09:30
30 de persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit # ObservatorNews
Un incident violent a avut loc în timpul unui zbor al companiei aeriene HelloJet pe ruta Tel Aviv - Otopeni. Circa 30 de pasageri s-au bătut, fiind necesară intervenția forțelor de ordine după aterizare, potrivit Mediafax.
09:30
Aproape 500.000 de români sunt șomeri. Ce arată ultimele date de la INS pentru cel de-al doilea trimestru # ObservatorNews
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
09:20
Cupa Davis: România a învins El Salvador, scor 3-1, şi s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale I # ObservatorNews
Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla şi va evolua în play-off-urile Grupei Mondiale I. Tenismanul Radu David Ţurcanu a fost cel care a adus victoria României, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, potrivit Agerpres.
09:20
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne vorbește, astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, despre reforme absolut necesare pentru România, ca să ne fie bine, nu doar acum, și la anul și peste 5 ani, nu doar nouă, și nepoților.
09:20
Un român e acuzat de acte de vandalism în Marea Britanie: "Acte revoltătoare şi îngrozitoare" # ObservatorNews
Poliţia britanică a acuzat un român de 37 de ani de distrugere criminală, motivată religios, după o serie de vandalizări "revoltătoare" comise asupra unor sinagogi şi clădiri evreieşti din nord-vestul Londrei, relatează Reuters, citată de news.ro.
09:10
Magie la Iași: Poveștile, muzica și luminile s-au unit pentru un spectacol emoționant # ObservatorNews
Iașiul a fost cuprins de magie! Grădinile din spatele Palatul Culturii s-au transformat, pentru o seară, într-o scenă de vis, unde lumina și muzica s-au împletit perfect la cea de-a 14-a ediție a galei "Magia serii în sunet și lumină". Sub cerul liber, artiștii au readus la viață povești fermecate din universul Disney și marile musicaluri de pe Broadway, într-un spectacol gratuit care a vrăjit publicul încă din primele clipe.
