Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce au ieşit de la co-plată

Birourile de accidente ușoare ar putea să dispară. Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat că ia în calcul ca accidentele ușoare să fie soluționate în totalitate de asiguratori astfel încât polițiștii care acum stau să se ocupe de tamponări să poată fi direcționați spre probleme mai grave. În prezent, cei care nu cad de comun acord să facă amiabilă, trebuie să se prezinte la birourile de accidente ușoare și să declare cum a avut loc accidentul iar poliția să investigheze mai departe situația. Șeful poliției crede că astfel vom avea un trafic și șosele mai bune dacă polițiștii care în prezent stau la birou ar putea ieși pe șosele.