US Air Force a primit al doilea bombardier strategic nou de 692.000.000$. 9 tone de bombe nucleare

Newsweek.ro, 15 septembrie 2025 14:20

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că un alt bombardier B-21 Raider de generație următoar...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:00
Ministrul Muncii, despre plafonarea preţurilor la alimente: Măsura nu pune nicio presiune pe buget Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele...
Acum 15 minute
14:50
La ce nivel vor rămâne pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem? Newsweek.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu vine cu noi precizări despre pensiile militare. Din păcate veștiil...
Acum 30 minute
14:40
Medvedev amenință Europa: &#34;Vom ataca orice stat UE care vor folosi banii înghețați pentru Ucraina&#34; Newsweek.ro
Moscova amenință cu represalii dure statele europene care ar încerca să folosească activele rusești ...
Acum o oră
14:30
Oana Ţoiu: Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor Newsweek.ro
Oana Ţoiu a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după re...
14:20
US Air Force a primit al doilea bombardier strategic nou de 692.000.000$. 9 tone de bombe nucleare Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că un alt bombardier B-21 Raider de generație următoar...
14:10
Nicușor Dan: aderarea la OCDE, cea mai puternică recunoaștere că trăim într-o țară dezvoltată Newsweek.ro
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cea mai puternică recun...
Acum 2 ore
14:00
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 Newsweek.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este...
13:40
Simion, la mitingul anti-migrație din Londra. În Marea Britanie trăiesc peste 1.200.000 de români Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat la mitingul de extremă dreapta organizat la Londra de Tommy...
13:30
Ministrul Muncii anunță: 2.250 lei/lună pentru mamele care revin la muncă, prime pentru tineri Newsweek.ro
Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri ...
13:10
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica Bucureșt...
Acum 4 ore
13:00
România cumpără blindate de infanterie de 3.000.000.000€ pe bani europeni. Ce modele pot fi luate Newsweek.ro
România va beneficia de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin noul mecanism european Security Acti...
12:50
Poliția vrea ca un polițist care s-a răsturnat cu mașina în misiune să plătească dauna: 65.000 lei Newsweek.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, apare...
12:40
Grindeanu cere ANAF controale la comercianți: adaosul la alimentele de bază să nu depășească 20% Newsweek.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice dacă adaosurile comerciale p...
12:20
Rusia ar vrea să-și ia înapoi sistemele S-400 din Turcia. Ce ar câștiga și ce riscă Ankara Newsweek.ro
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele de apărare antiaeriană S-400 livrate în 2019, în con...
12:10
Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat Newsweek.ro
Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociaț...
12:00
Electrificarea, o problemă în România. Importul de energie a crescut cu 54%, exportul, cu 24% Newsweek.ro
Electrificarea la nivelul altor state europene pare a fi o problemă serioasă în România. „Balanța en...
11:50
VIDEO Rusia a blocat autostrada din Kaliningrad. Rachetele Iskander-M, ridicate la granița Poloniei Newsweek.ro
În timpul exercițiilor militare Zapad-2025, Rusia a blocat autostrada E28 din Kaliningrad cu sisteme...
11:40
Curtea de Conturi verifică achiziția trenurilor Coradia. România poate pierde zeci de milioane € Newsweek.ro
Curtea de Conturi a descins la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru a verifica contract...
11:30
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie Newsweek.ro
Sunt ore cruciale pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Grindeanu dă un mesaj pentru...
11:10
Director de aeroport și 5 membri CA, trimis în judecată de DNA. Ce au descoperit procurorii Newsweek.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” I...
Acum 6 ore
11:00
Alertă în România. 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, anul acesta Newsweek.ro
21 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în România, conform rapoartelor oficiale de sănăta...
10:50
Câți șomeri sunt în România? Număr mare de tineri, fără locuri de muncă Newsweek.ro
Rata șomajului a atuns nivelul cel mai ridicat în rândul tinerilor. Institutul Naţional de Statisti...
10:40
Un bărbat vindea o pușcă cu aer comprimat la târg. Nu știa că nu are voie. I-a fost confiscată Newsweek.ro
Un bărbat a vrut să vândă o pușcă cu aer comprimat la un târg din Argeș dar a rămas și fără bani și ...
10:20
Reacția Rusiei după ce o dronă a intrat pe teritoriul României: „MApN a descoperit un alt OZN” Newsweek.ro
„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN”, a transmis Ambasada Rus...
10:10
Alertă la Sibiu. Autoritățile au fost anunțate despre o geantă suspectă pe o stradă Newsweek.ro
Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce o geantă suspectă a fost văzută pe o stradă din oraș. ...
10:00
Europa, prinsă între Trump și Rusia: importuri masive de gaze și petrol rusesc, sancțiuni incerte Newsweek.ro
Donald Trump a cerut statelor europene să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să înceteze ac...
09:50
Condimentul dulce care îți protejează inima și îți reglează glicemia. Un plic costă 3 lei Newsweek.ro
Este ieftin, parfumat și îl ai deja în bucătărie. Cunoscut de mii de ani ca „aurul condimentelor”, a...
09:40
Elevii și studenții ar putea primi bursele de performanță înapoi. Anunțul ministrului Educației Newsweek.ro
După ce bursele de performanță și cele de reziliență au fost eliminate din acest an școlar, ministru...
09:20
Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia. Aproape 30 de rafinării avariate într-o singură lună Newsweek.ro
Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei cu atacuri succesive de drone. În do...
09:10
Prințul Harry a vorbit despre autobiografia sa: „Am conștiința împăcată” Newsweek.ro
Prințul Harry a vorbit despre autobiografia sa intitulată „Spare” („Rezerva”): „Nu este o chestiune ...
09:10
Lecție de economie, ascunsă în factura pentru energie electrică Newsweek.ro
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ief...
Acum 8 ore
09:00
Zelenski promite NATO sprijin în războiul dronelor: „Rusia testează războiul în România și Polonia” Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina este gata să împărtășească Alianței ...
08:50
Accident grav în Suceava. O mașină a intrat sub un TIR. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte t...
08:40
Ministrul Apărării, despre incidentul cu drona de la Tulcea: Va trebui să ne obișnuim Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de...
08:30
Planul Rusiei împotriva Occidentului: Putin își leagă supraviețuirea politică de războiul cu NATO Newsweek.ro
Incursiunile cu drone rusești în România și Polonia și retorica tot mai agresivă a Kremlinului arată...
08:20
Traian Băsescu a criticat dur lipsa de reacție a României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință Newsweek.ro
Fostul președinte a spus că aparatul de zbor fără pilot trebuia doborât imediat ce a fost reperat în...
08:10
Se reiau proteste bugetarilor în București. Ce revendicări au funcționarii publici? Newsweek.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în București, nemulţumiţi că măsurile anunţ...
08:00
Sabrina Maneca Voinea a câștiga medalia de aur la Cupa Mondială de Gimnastică Artistică de la Paris Newsweek.ro
Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cu...
08:00
De ce NATO nu consideră intrarea dronelor în România și Polonia un „atac” al Rusiei? Newsweek.ro
Rusia execută acțiuni militare precum trimiterea dronelor în Polonia și România știind că Alianeței ...
07:40
De ce riști amendă de până la 5.000 de lei dacă ieși la „plimbare” în pădure? Ce n-ai voie? Newsweek.ro
Culesul de ciuperci sau fructe de pădure fără autorizație nu mai e o joacă. De ce riști amendă de pâ...
07:40
Astăzi este ziua lui David Popovici. Ce își dorește marele campion la 21 de ani? Newsweek.ro
Marele campion la nataţie David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu m...
07:20
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii, creativi Newsweek.ro
Horoscop 16 septembrie. Luna în Rac îi face fermecători pe Gemeni. Taurii și Capricornii sunt creati...
07:10
Isteria AUR cu pământul exportat în Spania, un mare fâs. România aduce pământ din Germania și Cehia Newsweek.ro
AUR, partidul condus de George Simion a isterizat iar România. Un deputat AUR a anunțat că pământul ...
Acum 12 ore
07:00
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, dar și șeful Poștei Române au declarat că este posibil ca, în viito...
Acum 24 ore
20:50
Alba Iulia găzduiește una dintre cele mai mari competiții de golf internațional Newsweek.ro
Cluburile din toată ţara au aproape 2.500 de membri, iar numărul lor este în creştere şi duce Români...
20:40
Ed Sheeran și-a promovat noul album printr-o improvizație într-un parc din New York Newsweek.ro
Concert-surpriză într-un parc din New York! Turiştii şi localnicii din Brooklyn au avut surpriza să ...
20:20
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București Newsweek.ro
MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o...
20:10
Oameni cu dizabilități ireversibile, chemați la reevaluare. Au fost făcute abuzuri Newsweek.ro
Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile p...
19:50
Hubul European de Securitate ar putea fi organizat la Marea Neagră. Ce a anunțat Victor Negrescu Newsweek.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România...
19:40
Ministrul Apărării a explicat de ce piloții nu au decis să deschidă focul asupra dronelor rusești Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbă...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.