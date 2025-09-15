Băsescu, dronele și ospătarul

12:10

Cardurile sociale, destinate persoanelor cu venituri mici, urmează să fie încărcate din nou, după câteva luni de „pauză". Persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar urmează să primească, de două ori pe an, câte 125 de lei. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 de lei, banii urmând să fie remiși către beneficiari – […]