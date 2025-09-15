China acuză SUA de “subminarea regulilor comerciale” după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO
Financial Intelligence, 15 septembrie 2025 14:20
Guvernul chinez a acuzat luni SUA de "subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale" după ce preşedintele american Donald […]
Acum 5 minute
15:00
China afirmă că Nvidia a încălcat legea antimonopol, după o anchetă preliminară # Financial Intelligence
Autoritatea de reglementare a pieței din China a declarat luni că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării […]
Acum 30 minute
14:40
BRM: Abrogarea obligației administratorului SGR de a vinde minimum 50% din materialele reciclabile prin BRM slăbește concurența între reciclatori și încurajează negocieri bilaterale netransparente # Financial Intelligence
Abrogarea obligației administratorului SGR de a vinde minimum 50% din materialele reciclabile prin Bursa Română de Mărfuri slăbește […]
Acum o oră
14:20
China acuză SUA de “subminarea regulilor comerciale” după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO # Financial Intelligence
Guvernul chinez a acuzat luni SUA de "subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale" după ce preşedintele american Donald […]
Acum 2 ore
14:00
LECȚII GEOPOLITICE ȘI MILITARE REZULTATE DIN CONFLICTUL RUSIA-UCRAINA (II) – Corneliu PIVARIU # Financial Intelligence
Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două stele) în retragere, expert in geopolitică și relații internaționale, cu o experiență […]
13:50
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri […]
Acum 4 ore
12:20
SUA şi Europa fac afaceri de miliarde cu Rusia, în pofida sancţiunilor (Reuters) # Financial Intelligence
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, […]
12:10
DAN ARMEANU (VICEPRESEDINTE ASF): România primește confirmarea OCDE – Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internațională # Financial Intelligence
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Săptămâna trecută, la Paris, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin sectorul de pensii […]
12:00
Fost director al Aeroportului Timișoara și foști membri ai CA, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu # Financial Intelligence
Fostul director al Societății Naționale 'Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia' SA Idolu Iulian Daniel, precum și cinci […]
12:00
O bursă de valori a Republicii Moldova va fi lansată la Chişinău, a anunţat premierul Dorin Recean # Financial Intelligence
O bursă de valori a Republicii Moldova va fi lansată luni, la Chişinău, a anunţat, în deschiderea forumului […]
11:50
BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research – Intervenționismul economic și conservatorismul cultural; 61,3% dintre români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie # Financial Intelligence
6 din 10 români cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, conform BAROMETRULUI Informat.ro – […]
Acum 6 ore
11:00
Audit al Curții de Conturi la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, pentru verificarea derulării contractului de achiziție a ramelor Coradia Stream # Financial Intelligence
Curtea de Conturi a României efectuează, începând de luni, o misiune de audit ad hoc la nivelul Autorității […]
10:50
Ucraina/ Starlink a căzut pe toată linia frontului în mijlocul întreruperii globale a serviciului de internet # Financial Intelligence
Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident […]
10:50
ANALIZĂ XTB: Recorduri istorice pentru aur în această toamnă. Piața este susținută de nevoia investitorilor de siguranță # Financial Intelligence
Prețul aurului a fost din nou în centrul atenției, deoarece a atins un nou maxim istoric. În septembrie […]
10:10
Nazare: Interesul american se concentrează asupra unor domenii strategice: infrastructură, energie, tehnologie, sănătate # Financial Intelligence
Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru […]
09:50
Interviu Cristina Pereteatcu, secretar de stat în Ministerul Energiei din Moldova: România a furnizat până la 90% din consumul nostru de energie electrică, iar prin interconectorul Iași–Ungheni–Chișinău avem acces direct la gazele europene # Financial Intelligence
"România reprezintă pentru noi puntea directă către piața energetică a Uniunii Europene și un partener de încredere în […]
09:20
Ce vede evaluatorul atunci când toți ceilalți văd doar prețul? (opinie Laurențiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurenţiu Stan, consultant financiar, Kapital Minds Ce este valoarea? Ceea ce credem noi că e, ceea ce […]
09:10
De fiecare dată când deschizi factura de energie, apare aceeași întrebare: de ce prețul energiei ieftine din hidro, […]
09:10
Regatul Unit şi SUA vor semna un acord nuclear în timpul vizitei lui Trump la Londra # Financial Intelligence
Londra şi Washingtonul vor semna un acord de colaborare pentru creşterea energiei nucleare în timpul vizitei de stat […]
Acum 8 ore
07:30
Tot mai mulți oameni caută să se pensioneze în străinătate în căutarea unui stil de viață diferit și […]
Acum 12 ore
07:00
Misiunea permanentă a Coreei de Nord la Naţiunile Unite a afirmat că statutul ţării ca stat nuclear este […]
06:50
Prețurile locuințelor noi au scăzut atât în termeni lunari, cât și anuali Prețurile de revânzare scad în orașele […]
06:50
Șeful departamentului antiterorism al UE: Polițiștii ar trebui să poată citi conversațiile de pe WhatsApp # Financial Intelligence
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la tot mai multe solicitări […]
06:40
Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai […]
06:40
Economia Chinei înregistrează o scădere în luna august, pe fondul reducerii cererii de consum și a exporturilor # Financial Intelligence
Creșterea producției industriale din China a încetinit în august, până la cel mai slab ritm din ultimul an, […]
06:30
Băsescu: Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spaţiul aerian al României; trebuia doborâtă, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian […]
06:20
Secretarul general al OCDE – la Bucureşti; va avea întâlniri cu oficiali români # Financial Intelligence
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se va afla luni în România, […]
Acum 24 ore
22:10
Oficialii americani și chinezi poartă discuții în Spania cu privire la problemele comerciale și termenul limită pentru TikTok # Financial Intelligence
Oficialii americani și chinezi au început duminică la Madrid discuțiile privind relațiile comerciale tensionate, termenul limită pentru vânzarea […]
22:00
MAE: Ambasadorul Federaţiei Ruse, convovocat în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României # Financial Intelligence
Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor […]
22:00
Rusia își demonstrează puterea militară cu rachete hipersonice și bombardiere în timpul exercițiilor militare – Reuters # Financial Intelligence
Rusia a declarat duminică că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon (Tsirkon) către o țintă din […]
19:50
Ursula von der Leyen: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul […]
18:00
Partidul de extremă dreapta AfD se preconizează că va înregistra câștiguri la alegerile din Renania de Nord-Westfalia # Financial Intelligence
Alegerile din cel mai populat land german reprezintă primul test important la urne pentru Friedrich Merz în calitate […]
17:50
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României / Drona a orbitat 50 de minute la nord-est de Chilia Veche # Financial Intelligence
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a […]
17:50
Banca elvețiană UBS ia în considerare mutarea în SUA pentru a evita noile reguli, relatează New York Post # Financial Intelligence
Banca elvețiană UBS (UBSG.S) ia în considerare mutarea în Statele Unite ca răspuns la propunerile guvernului elvețian privind […]
17:50
Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului şi schimbarea guvernului britanic într-un mesaj video transmis la mitingul extremei dreapta de la Londra # Financial Intelligence
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului" şi „schimbarea guvernului" în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii […]
17:30
Adrian Câciu: În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente; Radu Oprea pledează pentru menţinerea plafonării la alimentele de bază: Inflaţia tinde să treacă de 10% # Financial Intelligence
În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD […]
17:30
Proiectul de acord între Congo și Rwanda subliniază rolul SUA și al altor țări în reorganizarea sectorului mineralier – Reuters # Financial Intelligence
Rwanda și Republica Democratică Congo se vor angaja să colaboreze cu terțe părți, inclusiv cu SUA, pentru a-și […]
17:20
Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone ruse este ‘inacceptabilă’, declară șefa diplomației UE # Financial Intelligence
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea "inacceptabilă" a unor drone ruse în spațiul aerian […]
Ieri
13:30
Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a […]
13:20
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan # Financial Intelligence
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj […]
13:20
BTA: Proiectul coridorului vertical al gazelor va beneficia de împrumuturi garantate de statul bulgar de 248,9 milioane de leva # Financial Intelligence
Statul bulgar va garanta împrumuturi în valoare de 248,9 milioane de leva pentru proiectul Coridorului Vertical al Gazelor […]
13:10
Ucraina a raportat că a atacat centrul de comunicaţii al Flotei Ruse a Mării Negre # Financial Intelligence
Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat că Marina ucraineană a atacat centrul de comunicaţii […]
13:10
Trump aplaudă “munca excelentă” a şefului FBI pe fondul criticilor legate de cazul Charlie Kirk # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a aplaudat sâmbătă "munca excelentă" a directorului FBI, Kash Patel, care se confruntă cu […]
10:40
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian/ Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă, referindu-se la drona care a intrat în spaţiul aerian al României sâmbătă, că […]
10:00
Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 […]
09:50
Baerbock vede un rol potenţial pentru forţele ONU de menţinere a păcii în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a afirmat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea […]
08:30
O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniță, potrivit presei # Financial Intelligence
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia în seara zilei de […]
08:30
Dronele ucrainene lovesc o importantă rafinărie de petrol rusă din regiunea Leningrad # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad, Rusia, în noaptea de 14 septembrie, a […]
08:20
Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia # Financial Intelligence
O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din […]
08:20
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de […]
08:00
China deschide anchete privind discriminarea şi dumpingul împotriva cipurilor americane, înaintea noilor negocieri comerciale # Financial Intelligence
Ministerul Comerţului din China a anunţat sâmbătă lansarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi […]
