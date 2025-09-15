Aventura rămâne, tradiţia se păstrează? – Honda XL750 Transalp

13:20

Mulți oameni cred că a conduce din instinct înseamnă să te urci la volan și să te lași ghidat de reflexe. În realitate, instinctul în trafic nu apare peste noapte. El se formează treptat, după multă experiență, după greșeli și după nenumărate ore de condus. Permisul nu este finalul drumului, ci doar punctul de start. […]