Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin
PSNews.ro, 15 septembrie 2025 14:20
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 15 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Și aurul a fost evaluat în scădere, la fel ca dolarul american și francul elvețian. Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul
Acum 5 minute
15:00
Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit. Românul spune că a făcut
15:00
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA" în faţa celor dragi. Mălina (29 de ani), floretistă legitimată la CSA Steaua, este una dintre cele mai valoroase sportive ale generaţiei sale. Multiplă campioană naţională, Mălina a câştigat în 2015 sezonul de Cupă Mondială la
15:00
Producţia industrială a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 1,3%. Care sunt principalele cauze # PSNews.ro
Producţia industrială a scăzut în primele şapte luni ale anului cu 1,3%, ca serie brută, din cauza reducerilor din industria prelucrătoare (-1,6%) şi industria extractivă (-0,7%), arată datele INS. În acelaşi interval, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,3%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul
15:00
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News. „Uneori este necesar. Chiar dacă nu ne plac fețele", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru Fareed Zakaria de la CNN, vineri, la Conferința Ialta de
Acum 15 minute
14:50
Cercetătorul de origine română Paul Negulescu, distins cu „Nobelul american” pentru cercetare medicală clinică # PSNews.ro
Acesta a condus proiectul care a culminat cu punerea la punct a unui tratament pentru o boală considerată, până nu de mult, incurabilă. Premiile pentru Cercetare Medicală Clinică pe 2025 ale prestigioasei Fundații Lasker onorează trei oameni de știință pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea unui tratament salvator nou al fibrozei chistice: Michael Welsh, Jesus Gonzalez
14:50
Ministrul Muncii respinge nostalgia comunistă în privința intervenției statului în economie # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, apără necesitatea unei implicări mai mari a statului în economie, în contextul unui sondaj care arată că doar 33% dintre români susțin piața liberă nereglementată. Întrebat cum interpretează datele care indică că majoritatea românilor vor mai multă intervenție de stat și dacă aceasta reflectă o reîntoarcere la „vremurile apuse", Manole a
Acum 30 minute
14:40
JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis # PSNews.ro
JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, va găzdui luni seara o ediție a emisiunii „The Charlie Kirk Show" pentru a-l omagia pe prietenul său apropiat Charlie Kirk, activist conservator împușcat mortal săptămâna trecută la un eveniment universitar din Utah. Conform NBC News, Vicepreședintele american JD Vance a anunțat pe platforma X că va prezenta o ediție
14:40
ÎCCJ motivează decizia fără precedent cu privire la abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan # PSNews.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a nesocotit principiul legalităţii în materie penală, aplicând retroactiv directive UE în cazul confiscărilor decise în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, afirmă judecătoarea Lia Savonea în motivarea deciziei prin care a acceptat plângerile
14:40
Ipocrizia USR: primarii își măresc salariile, dar îi acuză pe alții pentru creșterea cheltuielilor # PSNews.ro
Primarii USR și-au mărit salariile, în timp ce deficitul bugetar al țării continua să crească. Ipocrizia de care dau dovadă USR-iștii se reflectă și când e vorba de declarațiile de avere, pentru că liderii partidului cer transparență, însă nu-și mai publică declarațiile de avere după decizia CCR. Dominic Fritz, salariu mai mare cu 38.000 lei
14:40
Poliția cere daune unui angajat care s-a răsturnat cu mașina în timpul unei misiuni. Cât are de plată # PSNews.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, aparent, pericol, a pătruns cu autospeciala pe un drum forestier închis circulației și s-a răsturnat cu mașina. Angajatorul, Poliția, vrea acum ca agentul să plătească reparația. Niciun tip de asigurare auto nu este valabilă în afara drumurilor
Acum o oră
14:30
Lista alimentelor care se scumpesc de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial # PSNews.ro
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței
14:30
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24% # PSNews.ro
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh,
14:30
Fost director de aeroport 5 membri din Consiliul de Administrație, trimiși în judecată de DNA # PSNews.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit DNA, doi consilieri juridici din cadrul companiei au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă
14:20
14:10
Ponta despre reforma Bolojan: În zona privată e o atmosferă de genul „să ne ferim, că mai vine statul să ne ia ceva“ # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta i-a dat un sfat lui Ilie Bolojan, actual prim-ministru al României. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Victor Ponta, fost premier al României, a explicat pe ce ar trebui să se concentreze Ilie Bolojan pentru a reda încrederea românilor și pentru a relansa economia. „Ce l-ați sfătui să facă în
Acum 2 ore
14:00
VIDEO Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD. Cele trei obiective concrete # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri. Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni
14:00
VIDEO China a construit cel mai înalt pod din lume, deasupra Canionului Huajiang. Imagini spectaculoase # PSNews.ro
China a construit cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de 625 de metri, deasupra Canionului Huajiang. O structură masivă a fost amplasată peste Canionul Huajiang, având o înălțime de 625 de metri și o lungime de aproape 3 kilometri – dublul înălțimii Turnului Eiffel. Construcția a început pe 18 ianuarie 2022. Pe 21
13:50
Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple: Adevărul este mai important decât poziția mea # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, înainte de votul asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa, că vede acest demers ca o oportunitate de a clarifica informațiile privind schimbările din sistemul de educație, scrie News.ro. Despre moțiunea de cenzură, ministrul Educației a afirmat, luni, la Antena 3 CNN că este „o ocazie de
13:50
Mihai Daraban: Teama în rândul oamenilor de afaceri, inspirată mai mult din ceea ce văd la tv decât din realitate # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 15 septembrie a.c., evenimentul „Restart reciclare – un nou început pentru mediu", organizat de Garda Națională de Mediu. Întâlnirea a marcat lansarea campaniei naționale „ReStart reciclare" și a avut ca obiective principale protecția mediului prin reducerea poluării și a risipei, promovarea economiei
13:30
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra. „În afară de cel de-al doilea pod de la Ruse, adică al treilea pod peste Dunăre, trebuie să existe încă două, dintre care unul trebuie neapărat să fie în Silistra", a explicat Karadjov, conform BTA. Potrivit acestuia,
13:30
Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a trei persoane implicate în scandalul cu violențe care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite. De asemenea, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a altor
13:30
Analiză. Privilegiul pensiilor speciale civile ne-a costat 1,7 miliarde de lei în 2024, cu 16% mai mult decât în 2023 # PSNews.ro
Pensiile de serviciu civile au costat, în total, bugetul de stat (BS) şi bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) 2,2 miliarde de lei în anul 2024, cu peste 22% mai mult decât în anul 2023, arată analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Peste 11.000
13:20
Reacțiile nepotrivite privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, anchetate. Trump: Sunt oameni bolnavi # PSNews.ro
Mai multe persoane sunt în atenția autorităților americane pentru comentarii nepotrivite legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Aliat apropiat al liderului de la Casa Albă, acesta a fost ucis pe 10 septembrie, cu un singur foc de armă, în timpul unui eveniment în aer liber. Cunoscut pentru discursurile sale vehemente anti-LGBT și anti-imigrație, Kirk
13:20
VIDEO Florin Manole: PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază # PSNews.ro
PSD susține continuarea măsurii de plafonare a prețului la alimentele de bază, spune, luni, ministrul Muncii, Florin Manole, despre această măsură spunând că este una cu impact pentru toți românii, în special pentru cei cu venituri mici. Manole a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, care este poziția PSD despre măsura anunțată de premierul
13:10
Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el # PSNews.ro
Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton. Bărbatul a fost transportat imediat în Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi
Acum 4 ore
13:00
SUA / afaceri interne. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile va merge la Washington DC pentru a discuta modalități de consolidare a cooperării dintre agențiile UE, precum Europol, și omologii americani, de exemplu Biroul Federal de Investigații (FBI), în domenii precum combaterea criminalității organizate, a terorismului și a criminalității cibernetice, precum și protejarea copiilor
13:00
Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură # PSNews.ro
Odată cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara, unul dintre cele mai industrializate județe ale României în secolul XX își pierde unul dintre ultimele simboluri economice. În anii '80, Hunedoara număra peste 100.000 de angajați în industria grea. Cu mai puțin de 500 de angajați, cei mai mulți deja pensionari, combinatul din Hunedoara devenise în ultimii
12:50
Bătălia de la Otopeni. Șapte oameni s-au luat la bătaie în avion, înainte de aterizare. De la ce a pornit scandalul # PSNews.ro
30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o curs
12:50
Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România # PSNews.ro
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu variații de temperatură pentru următoarele două săptămâni. Nu vor lipsi nici ploile. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 15 – 28 septembrie. Vremea în Banat În primele zile din interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, media maximelor va oscila între […] Articolul Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România apare prima dată în PS News.
12:50
Daraban (CCIR): Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău; situațiile nu arată acest lucru # PSNews.ro
Bilanțurile depuse de către persoanele juridice arată că economia nu merge rău și cred că mediul de afaceri este speriat zilele acestea mai mult de televizoare decât de ceea ce se întâmplă în mod real, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban. ‘Noi (CCIR, […] Articolul Daraban (CCIR): Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău; situațiile nu arată acest lucru apare prima dată în PS News.
12:50
A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Unde au fost jucate biletele norocoase # PSNews.ro
Ultimele trageri organizate de Loteria Română au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din întreaga țară. Loto 5/40 – Victorii în Teleorman și Dolj La Tragerea Principală a jocului Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 62.987 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto […] Articolul A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Unde au fost jucate biletele norocoase apare prima dată în PS News.
12:50
Un raport al Institutului Național de Statistică scoate la iveală un fapt incredibil: comuna Grozești, din județul Iași, apare în documentele oficiale cu nu mai puțin de nouă săli de gimnastică, deși are doar 127 de copii. Asta ar însemna, teoretic, o sală la fiecare 14 elevi, performanță cu care nici mari centre universitare nu […] Articolul Comuna din România care are 9 săli de gimnastică. Din păcate, doar pe hârtie apare prima dată în PS News.
12:40
Peste 800 de blocuri din Capitală rămân iar fără apă caldă. Care sunt cele mai afectate zone # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) SA anunță, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală. Peste 800 de blocuri rămân fără apă caldă. 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul Ion Mihalache din Sectorul […] Articolul Peste 800 de blocuri din Capitală rămân iar fără apă caldă. Care sunt cele mai afectate zone apare prima dată în PS News.
12:40
UNIUNEA EUROPEANĂ Primirea unui salariu echitabil, bazat pe competențe și experiență, susține angajamentul UE de a promova justiția socială și egalitatea. Cu toate acestea, două treimi (67%) dintre cetățenii UE consideră că nu primesc un salariu echitabil, bazat pe competențele și experiența lor. Acest lucru subliniază importanța unei remunerații echitabile pentru muncă, se arată în […] Articolul Știri din capitalele Europei, 15 septembrie apare prima dată în PS News.
12:40
Câciu, după noul sondaj INSCOP: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu comentează rezultatele unui sondaj INSCOP care arată că majoritatea votanților PNL și USR susțin o intervenție mai mare a statului în economie. „…Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre […] Articolul Câciu, după noul sondaj INSCOP: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie apare prima dată în PS News.
12:40
Exerciții de mobilizare a rezerviștilor în încă două județe din România. Unde s-a dat alarma # PSNews.ro
Garnizoana Târgu Mureş a anunţat, luni, deschiderea exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX SB-MS 25, care se derulează până în data de 19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş, momentul cel mai important fiind distribuirea ordinelor de chemare a rezerviştilor. „Astăzi debutează exerciţiul MOBEX SB-MS 25. Cea mai importantă secvenţă a zilei […] Articolul Exerciții de mobilizare a rezerviștilor în încă două județe din România. Unde s-a dat alarma apare prima dată în PS News.
12:40
Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al PES # PSNews.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu (PSD) și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al Partidului Socialiștilor Europeni (PES). ‘Am participat, zilele acestea, la ședința conducerii Partidului Socialiștilor Europeni, desfășurată online, pentru a pregăti viitorul congres care va avea loc la Amsterdam. Alături de președintele PES, Stefan Lofven, am […] Articolul Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al PES apare prima dată în PS News.
12:20
Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspect # PSNews.ro
Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, presei americane, relatează BBC. Suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut la aproximativ 33 de ore după ce Kirk, un activist de dreapta în […] Articolul Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspect apare prima dată în PS News.
12:10
Secretarul general OCDE după întâlnirea cu Bolojan: „România intră în etapele finale de aderare „ # PSNews.ro
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat că România a făcut progrese importante în aderarea la organizație și se apropie de finalizarea evaluării tehnice. Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a lăudat progresele României în drumul spre aderare și a anunțat că evaluarea tehnică a intrării țării noastre […] Articolul Secretarul general OCDE după întâlnirea cu Bolojan: „România intră în etapele finale de aderare „ apare prima dată în PS News.
12:00
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina # PSNews.ro
În mai mult de jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţei cu România, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, arată datele centralizate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), potrivit Agerpres. Datele MApN arată că, din luna februarie 2022, când Rusia a declanşat invazia în Ucraina, în apropierea graniţelor […] Articolul Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în țară dronele rusești trimise spre Ucraina apare prima dată în PS News.
11:50
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează # PSNews.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane aveau un loc de muncă şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani). „În […] Articolul Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează apare prima dată în PS News.
11:30
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile # PSNews.ro
După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 lei, banii fiind trimiși către beneficiari în două tranșe. Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul […] Articolul Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile apare prima dată în PS News.
11:30
Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o postare pe Facebook, că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost „o decizie corectă”, care a contribuit la scăderea inflației și la protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. „Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă […] Articolul Grindeanu cere controale ANAF privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază apare prima dată în PS News.
11:20
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală # PSNews.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. În […] Articolul Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală și amenință cu greva generală apare prima dată în PS News.
11:10
Un nou barometru realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro scoate la iveală un tablou complex al valorilor societății românești. Potrivit sondajului, aproximativ 60% dintre români împărtășesc o viziune hibridă, care combină intervenționismul economic – specific stângii tradiționale – cu reflexe de conservatorism cultural – specifice dreptei tradiționale. „Această combinație poate explica parțial adeziunea populației la […] Articolul Sondaj INSCOP: 61% dintre români cer mai multă intervenție a statului în economie apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:00
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OCDE. Vizita lui Mathias Cormann în România are loc într-un context politic şi economic tensionat, având în vedere că doar jumătate dintre jaloanele asumate de țara noastră pentru aderarea la Organizație au fost îndeplinite. După întâlnirea cu Nicușor Dan, șeful OCDE va […] Articolul Șeful OCDE a venit în România: Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească # PSNews.ro
Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București – «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate și ar trebui ca lumea […] Articolul Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească apare prima dată în PS News.
10:40
Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR din Guvernul Bolojan. Ponta critică decizia Executivului de a împrumuta bani pentru înarmare, în condițiile în care România a renunțat la marile proiet de investiții din lipsă de bani. De asemenea, fostul șef al Executivului consideră o greșeală impardonabilă lipsa de reacție a […] Articolul Ponta, atac la miniștrii USR: Suntem conduși de un partid extremist, prin slăbiciunea liderilor PNL apare prima dată în PS News.
10:30
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează # PSNews.ro
Plenul Senatului va dezbate și vota luni moțiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educației, informează site-ul forului legislativ. Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 AUR, 6 neafiliați, […] Articolul Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David va fi votată luni. Ministrul a anunțat că demisionează apare prima dată în PS News.
10:20
Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă # PSNews.ro
Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la alimentele de bază amenință stabilitatea Executivului. Premierul ar putea decide chiar luni dacă rămâne sau nu în fruntea Executivului, conform Antena 3 CNN, care anunță că liderii celor patru partide sunt așteptați astăzi la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui […] Articolul Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă apare prima dată în PS News.
