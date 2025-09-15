Greşeala numărul 1 managerelor: echipe făcute pe generaţii
Greşeala numărul 1 managerelor: echipe făcute pe generaţii
Inflaţia a „înghiţit” salariile: românii câştigă mai mult pe hârtie, dar mai puţin în realitate. În iulie 2025, salariile au crescut cu 5,2%, pe când rata inflaţiei a fost de 7,8% # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.517 lei în iulie 2025, în scădere cu 0,4% faţă de luna precedentă şi în creştere cu 5,2% faţă de luna iulie din anul 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
ZF Digital 2025. Ediţie regională Timişoara. Silviu Năstase, director, Secondary School British School Timişoara: Nu interzicem AI-ul, îi învăţăm pe elevi să îl folosească etic - să aleagă sursele de documentare corecte şi să citeze inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială (AI) a intrat deja în sala de clasă, iar provocarea pentru profesori nu mai este să o evite, ci să îi înveţe pe elevi cum să o folosească în mod etic, a spus Silviu Năstase, director al Secondary School British School din Timişoara, care subliniază că rolul cadrelor didactice este de a transforma AI într-o unealtă de sprijin, nu într-un substitut al muncii personale.
Fondul European de Investiţii lansează un nou program de 100 mil. euro pentru a finanţa programe de accelerare şi fonduri de tehnologie şi proiecte de transfer tehnologic. Mai mulţi jucători locali cu experienţă în programe de accelerare şi investiţii de capital de risc au în plan să depună proiecte pentru a accesa fondurile # Ziarul Financiar
Fondul European de Investiţii (FEI) a lansat un nou apel de finanţare în valoare de până la 100 de milioane de euro, destinat să stimuleze ecosistemul de inovaţie din România. Noul program, denumit „Innovation Romania Holding Fund“, este finanţat prin Programul Operaţional „Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare“ 2021-2027 şi îşi propune să sprijine companiile inovatoare prin intermediul unor fonduri specializate.
Frontul din Ucraina rămâne fără internet în urma unei pene globale a reţelei Starlink # Ziarul Financiar
Comunicaţiile de pe linia frontului din Ucraina au fost grav afectate în urma unei pene globale a reţelei de sateliţi Starlink, informează The Kyiv Independent.
Urmează pe 29-30 septembrie ZF Health & Pharma Summit 2025 – Piramida sănătăţii. Care este situaţia actuală a infrastructurii spitaliceşti şi ce prevederi sunt în noul pachet legislativ pentru spitale? # Ziarul Financiar
Prof. univ. dr. Ioniţă-Radu Florentina, director general -comandant al spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „dr. Carol Davila, dr. Alexandru Velicu, manager al Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, Adrian Marinescu, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“ din Bucureşti, dr. Năstăsescu Tudor-Ion, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, dr. Nicolae Gică, manager al Spitalului Filantropia Bucureşti, Adrian Codruţ Schneider, manager al Spitalului Orăşenesc Mioveni vor participa ca speakeri pe 30 septembrie, în a doua zi a summitului ZF Health & Pharma. Evenimentul este la a 14-a ediţie şi adună timp de două zile reprezentanţii celor mai importante instituţii şi companii din sănătate.
Cine este Zach Yadegari, tânărul CEO care, de la primele linii de cod scrise la 7 ani, a ajuns să conducă un business de inteligenţă artificială cu milioane de utilizatori şi venituri lunare de peste un milion de dolari. Totul a pornit de la pasiunea pentru jocuri şi nevoia de a rezolva o problemă cu care se confruntă milioane de oameni # Ziarul Financiar
Analiza de luni. Canalul Siret-Bărăgan prinde contur la aproape 50 de ani după ce a fost conceput: în T3/2025 încep lucrările pentru prima etapă de 23 km. Sunt alocaţi 1 mld. lei de la buget şi după ce va fi gata tronsonul se vor iriga 120.000 ha din 600.000 ha, suprafaţa totală estimată # Ziarul Financiar
Canalul Siret-Bărăgan este unul dintre cele mai mari şi mai vechi proiecte de infrastructură de irigaţii din România, gândit încă din anii ’80 şi rămas la stadiul de idee pusă pe hârtie. Acum, după circa jumătate de secol, se discută din nou despre el. În 2025 ar urma să înceapă lucrările la un prim tronson de 23 km, din cei aproape 200 km pe care s-ar putea întinde.
ZF Live. Florin Pogonaru, preşedinte, AOAR: Dacă avem noroc, rămânem pe plus cu economia. Trebuie să venim cu măsuri pentru a încuraja firmele mijlocii şi mari româneşti dacă vrem să fim jucători regionali # Ziarul Financiar
Economia României ar putea să rămână pe creştere şi în acest an, dar acest lucru ţine mai mult de noroc şi de câteva motoare deja cunoscute, precum exporturile Dacia sau anumite nişe unde companiile româneşti au reuşit să performeze, consideră Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).
Bursă. Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, vine la conferinţa ZF Piaţa de capital din 23 septembrie # Ziarul Financiar
Pe 23 septembrie 2025, la cea de-a patra ediţie a ZF Piaţa de capital, Răzvan Popescu, CEO al companiei de stat Romgaz (simbol bursier SNG), unul dintre cei mai importanţi lideri ai economiei româneşti, va vorbi despre direcţiile strategice ale emitentului devenit reper pe piaţa locală de capital.
Bursă. Cum ar arăta un „colos energetic“ românesc care să cuprindă marile companii din energie listate: vânzări de 12 mld. euro şi capitalizare de 33 mld. euro. Modelul local, fragmentat, dar cu oportunităţi clare pentru investitori # Ziarul Financiar
Dacă am aduna principalele companii din energie listate la Bursa de Valori Bucureşti într-un singur „colos“, cifra de afaceri cumulată ar depăşi 62,5 miliarde de lei (12,2 mld. euro), iar capitalizarea totală s-ar ridica la aproape 167 miliarde de lei (33 mld. euro), arată datele agregate de ZF.
MaintainX a fost fondată în 2018 în San Francisco, California, de Chris Turlica (născut în România), Hugo Dozois-Caouette, Mathieu Marengère-Gosselin şi Nick Haase, arată informaţiile publicate pe site-ul companiei.
Luigi Attanasio, preşedintele Camerei de Comerţ din Genova, care deţine o fabrică de produse chimice, cu 70 de angajaţi: România şi Republica Moldova trebuie să devină forţa economică a Europei de Sud-Est, aşa cum e Polonia la nord-est # Ziarul Financiar
„În Genova trăiesc circa 20.000 de români, din care 1.000 sunt întreprinzători deja. Românii lucrează în construcţii, comerţ sau pe şantierele navale din zonă. Am fost surprins iniţial de această investiţie, dar după ce am descoperit calitatea acestui om de afaceri, pot să spun chiar că suntem norocoşi. În ceea ce priveşte legăturile de business, cred că o colaborare mult mai strânsă între portul Constanţa şi portul Genova ar contribui la creşterea relaţiilor comerciale şi de investiţii.
Ce au spus liderii de business şi oficialii italieni la evenimentul „Genoa şi fotbalul, un nou pod între economia Italiei şi cea a României“: Clubul de fotbal Genoa este o parte a identităţii oraşului. Este un moment simbolic pentru relaţiile comerciale şi sportive între România şi Italia. Obişnuiţi-vă cu o altfel de Românie # Ziarul Financiar
Liguria, o regiune a Italiei cu 1,5 milioane de locuitori cu capitala la Genova, unde trăiesc peste jumătate din locuitorii provinciei, este o zonă de coastă care se întinde de la graniţa de sud cu Franţa, aproape de San Remo, până în Toscana la est.
În Ungaria, bătălia pentru voucherele pensionarilor se intensifică, notează Vilaggazdasag. Pensionarii şi persoanele care primesc anumite beneficii similare pensiilor sunt eligible pentru o subvenţie unică de 30.000 de forinţi (80 de euro).
Polonia nu se poate opri din a cumpăra aur. Deşi are rezerve mai mari decât BCE, banca centrală poloneză vrea şi mai mult din metalul preţios # Ziarul Financiar
Aurul rămâne un activ de refugiu cheie, preţuit din ce în ce mai mult în Polonia atât de către stat, cât şi de către investitorii privaţi, notează Warsaw Business Journal.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cine are grijă de traseul Via Transilvanica să fie sigur şi accesibil? Trail managerii, legătura între comunităţi, autorităţi şi părinţii de drum # Ziarul Financiar
Funcţia de trail manager a apărut în proiectul Via Transilvanica la jumătatea anului trecut, ca o nevoie de a menţine sigur şi accesibil traseul, dar şi de a fi o legătură între comunităţi, autorităţi şi părinţii de drum.
Afaceri de la zero. Cristian Dragu şi-a dorit să pună în valoare meşteşugul local şi moştenirea primită de la bunici şi a lansat Distil Art, o distilerie artizanală în Ţinutul Buzăului # Ziarul Financiar
Povestea Distil Art, o distilerie artizanală din Scorţoasa (jud. Buzău), a început cu o livadă moştenită de Cristian Dragu de la bunicii săi, pe care antreprenorul şi-a dorit să o pună în valoare după un model văzut în urmă cu opt ani în Germania.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Istvan Sarkany, investitor: Am un randament de 21% de la început de an pe Bursa de la Bucureşti. Îmi este greu să mai găsesc companii subevaluate cu potenţial mai mare decât cele mici din portofoliu # Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 12 septembrie, investitorul Istvan Sarkany a spus că portofoliul său internaţional a resimţit presiuni în acest an din cauza expunerii pe dolar şi pe piaţa din SUA prin ETF-uri (fonduri tranzacţionate la bursă).
Bursă. O ştire pe surse din presa spaniolă despre o posibilă listare la Madrid a filialei Digi saltă acţiunile cu 9% şi pune 800 milioane de lei în capitalizarea operatorului la Bursa de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
Reuters a relatat vineri că publicaţia spaniolă Expansión, citând surse de piaţă, scrie că operatorul de telecomunicaţii Digi Communications (simbol bursier DIGI) se pregăteşte să listeze filiala din Spania pe Bursa de Valori din Madrid. Divizia, care generează 40% din veniturile companiei, va fi asistată în acest proces de celebra bancă americană Rothschild, potrivit agenţiei de ştiri.
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii ’90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii“ # Ziarul Financiar
Antreprenorii români au ajuns la capacitatea de a investi peste hotare ca urmare a miracolului economic pe care l-a traversat ţara, a spus la sfârşitul săptămânii trecute la Genova omul de afaceri Dan Şucu, fondator şi preşedinte al retailerului de mobilă Mobexpert, în cadrul evenimentului „Genoa şi fotbalul, un nou pod între economia Italiei şi cea a României
Băncile ţin iar banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB tinde spre zero # Ziarul Financiar
Băncile au început să ţină iar banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar creşterea PIB se apropie de zero.
Analiza de luni. Canalul Siret-Bărăgan prinde contur la aproape 50 de ani după ce a fost conceput. În T3/2025 încep lucrările pentru prima etapă de 23 km # Ziarul Financiar
Canalul Siret-Bărăgan este unul dintre cele mai mari şi mai vechi proiecte de infrastructură de irigaţii din România, gândit încă din anii ’80 şi rămas la stadiul de idee pusă pe hârtie.
„Importăm şi prune, şi magiun“. Îngheţul târziu i-a lăsat pe fermieri cu o recoltă de prune cu cel puţin 20% mai mică în 2025 şi Republica Moldova câştigă piaţă în România # Ziarul Financiar
România se aşteaptă la o recoltă de prune cu cel puţin 20% mai mică în 2025, din cauza îngheţului târziu. În 2024, România a fost lider detaşat, deşi producţia de prune a scăzut şi în cazul său la 610.000 de tone de la 645.000 de tone în 2023, având 45% din totalul prunelor din UE. Pe următoarele locuri în clasament se află Franţa, Italia şi Spania.
