Război între guvernul britanic și Elon Musk, după declarațiile miliardarului american: „Acest limbaj este în mod clar periculos”
Digi24.ro, 15 septembrie 2025 16:20
Downing Street a denunţat luni "limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei drepte.
Acum 30 minute
16:20
15:50
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit un număr record de civili în Ucraina, de la începerea războiului în 2022 (raport) # Digi24.ro
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunţat luni o organizaţie neguvernamentală, subliniind totodată că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, relatează AFP, potrivit Agerpres.
15:40
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR).
15:20
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliţia locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi şi imigraţie (ICE, Immigration and Customs Enforcement), transmite Reuters.
15:20
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, comentează POLITICO.
15:20
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # Digi24.ro
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a sesizat poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă" cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie - 30 august, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.700 de euro.
15:20
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # Digi24.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.
15:10
Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas.
15:00
Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat” # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a spus că Orban „destructurează statul de drept în propria țară” și „e disperat”.
15:00
România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital. Metaminds pe scena IMPACT Bucharest # Digi24.ro
14:40
China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale”, după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO # Digi24.ro
Guvernul chinez a acuzat luni SUA de „subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale”, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ţărilor NATO să impună tarife de 100% Chinei, pentru ca Beijingul să facă presiuni asupra Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina.
14:40
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce bărbatul cobora scările. Poliția a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat.
14:30
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Nu e o miză să-i convingem pe ruși că drona este a lor” # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat luni, într-o intervenție la Digi24, după ce Ambasada Federației Ruse la București a negat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României este rusească. Șefa MAE susține că afirmațiile fac parte din retorica pe care Moscova o are de când a declanșat războiul din Ucraina și transmite că astfel de incidente nu vor descuraja țara noastră să sprijine în continuare Ucraina.
14:30
Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump privind un posibil summit Rusia-SUA-Ucraina: „Nu există niciun progres” # Digi24.ro
În prezent nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina, a declarat luni secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, contrazicându-l astfel pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că acest summit trilateral ar putea avea loc în curând.
14:30
Luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că nu mai dorește să candideze la alegerile prezidențiale din Irlanda, programate pentru luna viitoare. Declarația sa de luni a venit cu doar câteva ore înainte ca acesta să participe la ședințele Consiliului Local Dublin și Consiliului Județean Kildare, unde încerca să obțină nominalizările necesare pentru a-și înscrie numele pe buletinul de vot, potrivit BBC.
14:20
Un bărbat din Dâmbovița a fost băgat cu forța într-o maşină, pentru că nu a plătit o datorie. A reuşit să scape şi să sune la poliţie # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Dâmboviţa, care împrumutase o sumă de bani pe care nu a returnat-o la timp, a fost luat cu forţa de pe stradă şi băgat într-o maşină. El a reuşit să scape şi să sune la Poliţie, agresorii fiind reţinuţi.
13:50
Potrivit Kremlinului, Alianța Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul dintre Rusia și Ucraina. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a comentat afirmațiile șefului diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, conform căruia NATO nu este în război cu Rusia, scrie agenția TASS.
13:50
Florin Manole a prezentat programul PSD de relansare economică pentru piața muncii. Ce propun social-democrații # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD axat pe piața muncii, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri.
13:50
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosuluila alimente. Câciu: „Trebuie să vedem lucrurile rațional” # Digi24.ro
În luna noiembrie, inflația va ajunge la peste 15%, daca se va elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat la Digi24 fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu.
13:40
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus # Digi24.ro
Ofiţeri militari americani au observat luni exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus şi au fost informaţi de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”.
13:20
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025. Lista produselor agricole și alimentare fără adaos comercial plafonat # Digi24.ro
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari
13:10
Un român a devenit erou într-un oraș din Italia: s-a luptat singur cu hoții care au intrat la el în casă și a reușit să-i alunge # Digi24.ro
Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit.
13:10
Medvedev amenință statele UE: Vom fi cu ochii pe „degenerații de la Bruxelles” care vor să confiște activele Rusiei # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat luni că Moscova va lua măsuri împotriva statelor europene care vor încerca să confiște activele rusești înghețate, în contextul discuțiilor din UE privind utilizarea acestora pentru sprijinirea Ucrainei.
13:10
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre # Digi24.ro
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.
12:50
Băsescu, întrebat ce ar fi făcut cu dronele rusești dacă era președinte: „Nu se ajungea la acest număr. Vă asigur” # Digi24.ro
Traian Băsescu a afirmat luni, la Digi24, că, în scenariul în care ar fi în prezent președintele României, numărul incidentelor cu drone rusești care au pătruns în spațiul nostru aerian ar fi fost mult mai mic. El critică autoritățile pentru lipsa de reacție și avertizează că va „exista un moment în care scuzele cu 'ne-a fost frică', nu o să mai țină”.
12:40
Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei # Digi24.ro
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters.
12:30
Un poliţist a fost dat în judecată de IPJ Caraş-Severin ca să plătească mașina de poliție cu care s-a răsturnat într-un pârâu # Digi24.ro
Un poliţist din oraşul Oţelu Roşu a fost dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin pentru recuperarea pagubelelor materiale provocate la o mașină de poliție cu care s-a răsturnat în albia unui pârâu, în timpul unei misiuni. Poliţiştul a intrat cu maşina pe un drum forestier neasfaltat şi interzis circulaţiei publice.
12:30
PRO FM dă startul sezonului de toamnă cu programe fresh, voci-surpriză și reveniri spectaculoase # Digi24.ro
12:20
În cei trei ani pe care i-a sărbătorit de la înființare, peste un milion de oameni, copii și părinți, au trecut pragul Destiny Park, cel mai mare parc de educație prin joacă din România.
12:10
Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb # Digi24.ro
Novak Djokovic și familia sa au parte de o primire ca-n povești în Grecia, unde s-au mutat recent. Campionul a decis să părăsească Serbia, unde a fost criticat de canalele media favorabile guvernului că a susținut protestele antiguvernamentale ale studenților.
12:00
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că România ar putea finaliza procesul de aderare la OCDE anul viitor, după o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
12:00
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Când se răceşte vremea și revin ploile # Digi24.ro
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu variații de temperatură pentru următoarele două săptămâni. Nu vor lipsi nici ploile. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 15 - 28 septembrie.
11:50
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru NATO # Digi24.ro
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană de la un membru NATO. Moscova ar fi abordat Turcia cu o propunere de răscumpărare a sistemelor de apărare aeriană S-400 pe care le-a vândut Ankarei în 2019, pe fondul penuriei de stocuri și al creșterii cererii din partea țărilor terțe, a raportat mass-media turcă Nefes. Știrea a fost raportată pentru prima dată de publicația turcă Nefes și nu a fost confirmată oficial de Ankara, deși Militarnyi, un site de știri ucrainean specializat în probleme militare, a declarat că surse indică o „atitudine pozitivă” față de propunerea Moscovei în rândul oficialilor turci, scrie TVPWorld.
11:50
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură” # Digi24.ro
Faptul că Ambasada Rusiei la București a ironizat România după incidentul cu drona rusească este o consecință a acțiunilor țării noastre, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. El adaugă că, dacă armata ar fi doborât drona, ambasada „măcar tăcea din gură”.
11:40
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți au majorat deja prețurile și cere ANAF să facă verificări # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ANAF să verifice, prin controale, dacă adaosul comercial practicat de comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanţul de distribuţie în maximum 5%. El acuză că unii comercianți ar fi majorat deja prețurile, în contextul în care măsura nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie.
11:20
Donald Trump declară că nu înțelege ura dintre Zelenski și Putin: „Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi” # Digi24.ro
Discuțiile directe între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin sunt puțin probabile din cauza animozității personale profunde, a declarat președintele SUA, Donald Trump, pe 14 septembrie.
11:10
Un fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara a fost trimis în judecată. Și-ar fi reînnoit ilegal mandatul # Digi24.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit DNA, doi consilieri juridici din cadrul companiei au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu şi ceilalţi inculpaţi au întocmit şi semnat documente nelegale prin care acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.
11:10
Sondaj INSCOP: Ce cred românii despre valorile tradiționale și intervenția statului în economie # Digi24.ro
11:00
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei # Digi24.ro
Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.
11:00
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu peste 50%, în primele şapte luni ale anului # Digi24.ro
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:40
Internetul oferit de Elon Musk Ucrainei a picat pe toată linia frontului. Cât timp nu au fost disponibile serviciile Starlink # Digi24.ro
Starlink, serviciul de internet prin satelit deţinut de Elon Musk, a suferit o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv linia frontului din Ucraina.
10:40
Trocul a început din nou să fie folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţie.
10:40
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului # Digi24.ro
Concursul muzical Eurovision, ediția 2026, se află într-o situație delicată, din cauza amenințărilor mai multor state participante cu retragerea, în cazul în care participarea Israelului este menținută. Și asta din cauza războiului din Gaza. Presa israeliană scrie că, pe fondul crizei actuale legate de participarea Israelului, reprezentanților săi le-au fost transmise propuneri neoficiale care includ retragerea temporară din competiție sau participarea sub un steag neutru.
10:30
Între despăgubiri pentru Cel De-al Doilea Război Mondial și ajutor împotriva Rusiei. Nawrocki merge într-o vizită sensibilă în Germania # Digi24.ro
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, un obişnuit al criticilor la adresa Germaniei, merge marţi într-o "vizită sensibilă" la Berlin, în momentul în care Varşovia încearcă să obţină sprijin militar şi politic în urma intruziunii dronelor ruseşti pe teritoriul său.
10:30
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie # Digi24.ro
Actorul de numai 15 ani Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy din istorie cu rolul său de debut în „Adolescence”. Mini-seria fenomen a câștigat la categoria cea mai bună mini-serie cu o poveste care dă fiori: un băiat britanic de 13 ani acuzat că a ucis-o pe una dintre colegele de școală. „The Studio”, o satiră despre Hollywood a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună comedie. Iar serialul cu doctori „The Pitt” a luat trofeul la categoria dramă.
10:20
În ce domenii vor să investească americanii în România. Anunțul ministrului Finanțelor după întâlnirile de la Washington # Digi24.ro
Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit, la Washington, cu reprezentanţii Departamentului de Comerţ al SUA dar şi cu cei ai sectorului financiar-bancar.
10:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Câți dintre politicienii care promit reformă trăiesc ca și cum ar respecta-o? # Digi24.ro
O anchetă snoop.ro scoate la iveală o poveste din politica românească: un parlamentar conduce o mașină de lux, cumpărată pe o firmă obscură de la țară. Întrebat, fuge pe holurile Parlamentului. Florin Negruțiu: „De 25 de ani văd aceeași rețetă: intri în partid, devii prosper peste noapte, iar declarația de avere nu spune nimic. Pare că, odată cu carnetul de partid, primești și un manual de operare pentru fentat sistemul.”
10:10
Fuziunea spinală sau rahisinteza, adică unirea permanentă a două sau mai multe corpuri vertebrale, este o procedură de chirurgie spinală recomandată în special pentru tratamentul instabilității coloanei vertebrale. Aflăm cum decurge o astfel de intervenție chirurgicală de la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie.
10:00
Accident grav în Suceava. O femeie a murit şi trei tinere sunt rănite, după ce o mașină a intrat sub un TIR # Digi24.ro
O femeie a decedat, iar trei tinere au fost transportate la spital cu politraumatisme, în urma unui accident produs luni dimineaţă pe DN 2 Suceava - Rădăuţi, în localitatea suceveană Pătrăuţi.
10:00
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul # Digi24.ro
A fost scandal într-un avion de pasageri, înainte de aterizarea pe Aeroportul Otopeni Șapte oameni, cetățeni israelieni, potrivit informațiilor Digi24, s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bord.
