Autostrada Moldovei A7: șantier mobilizat la Pașcani, dar blocat de litigii și utilități
TeleM Iași , 15 septembrie 2025 16:20
Pe tronsonul Pașcani – Mogoșești-Siret al Autostrăzii Moldovei, lucrările avansează cu peste 480 de muncitori...
• • •
Acum 30 minute
16:20
16:20
Mii de ieșeni și turiști au fost prezenți aseară în centrul Iasului, dupa ce Opera...
Acum o oră
16:00
Conducerea Consiliului Județean Iași se va afla săptămâna viitoare la București, pentru a încerca includerea...
15:50
Cei peste 4.000 de studenti ai Universitatii de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad"...
15:50
La Botoșani a fost inaugurat noul sediu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, parte a...
15:50
Incepand de astazi, pasapoartele simple temporare vor include un cod QR digital, menit sa accelereze...
Acum 4 ore
14:00
Curtea de Conturi a României efectuează o misiune de audit ad hoc, la nivelul Autorității...
12:40
Cătălina, implicată în groaznicul accident din luna august între Tg. Frumos și Pascani are mare nevoie de sânge # TeleM Iași
Parintele Dan Damaschin a lansat un apel pentru donarea de sange in cazul Catalinei Costea,...
Acum 6 ore
12:20
Un nou moment de tensiune în coaliție după ce Guvernul vrea să renunțe la plafonarea adaosului comercial # TeleM Iași
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost o măsură temporară introdusă pentru a...
11:50
Neamț | Un bărbat a murit în Bicaz după ce a plecat la cules ciuperci și a căzut într-o râpă spre albia râului Bistrița # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o...
11:50
Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto...
11:20
In aceasta dimineata, în jurul orei 03:42, un incendiu a izbucnit la o casă de...
11:20
Suceava | Polițiștii au stabilit cum s-a produs accidentul de la Pătrăuți în care o mamă a murit iar cele 3 fiice ale sale sunt în stare gravă la spital # TeleM Iași
In aceasta dimineata, în jurul orei 07:30, Mihai T., un șofer de 31 de ani,...
11:00
D.M Global Way, în calitate de organizator, și Primăria Municipiului Iași, partener al evenimentului, vă...
Acum 8 ore
09:50
Apicultura românească traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimele decenii, cu pierderi de...
09:50
Aproape 500.000 de români sunt șomeri. Ce arată ultimele date de la INS pentru cel de-al doilea trimestru # TeleM Iași
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane,...
09:50
În România, cei mai mari risipitori sunt restaurantele și gospodăriile din mediul urban. Din estimările...
09:40
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare # TeleM Iași
Bătaie ca-n filme, chiar în centrul oraşului Galați. Două adolescente de 13 și 15 ani s-au...
09:40
Curtea de Conturi: Nereguli de 156.000 lei la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț # TeleM Iași
Raportul Curții de Conturi pentru anul 2023 arată că și Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie" Târgu...
09:40
Programul Rabla se reia luni dimineaţa, la ora 10:00, cu validarea producătorilor şi a dealerilor...
09:30
Accesul la facilităţi moderne şi echipamente de ultimă generaţie, competitive pentru salvarea de vieţi umane...
09:30
Băsescu: Alergăm ca bezmeticii după o dronă care trebuia doborâtă. A fost o greșeală că nu i-am demonstrat Rusiei că putem # TeleM Iași
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul...
09:20
Peste 1,8 milioane de elevi şi preşcolari din România nu primesc la şcoală sau grădiniţă fructe şi legume proaspete # TeleM Iași
Peste 1,8 milioane de elevi şi preşcolari din România nu primesc la şcoală sau grădiniţă...
09:20
Au început înscrierile pentru Centrul Județean de Excelență Iași. Astfel, elevii de gimnaziu și liceu...
09:20
Programul SAFE: Fonduri europene pentru drumuri și armată. Iașul vrea legături rapide cu A8 # TeleM Iași
Conducerea Consiliului Județean Iași se va afla, săptămâna viitoare, la București pentru a încerca să...
08:40
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, pe raza localității Pătrăuți, pe drumul european E85,...
Acum 24 ore
20:50
La Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi a avut loc astazi Procesiunea „Drumul Crucii". Câteva mii...
17:50
Un polițist a fost obligat de IPJ Caraș Severin să plăteasca reparația unui Duster ajuns intr-o râpă, după surparea unui drum forestier # TeleM Iași
Sindicatul Europol relateaza cazul unui agent de poliție care, după ce și-a făcut datoria, a...
Ieri
14:20
Vineri dupa amiaza, in jurul orei, 17:05, echipajul de poliție rutieră din cadrul Serviciului Rutier...
14:20
ADI Zona Metropolitană a reluat licitația pentru construcția pistei de biciclete dintre Mănăstirea Bârnova și Mănăstirea Dobrovăț # TeleM Iași
ADI Zona Metropolitană Iași a reluat procedura simplificată de achiziție pentru execuția lucrărilor aferente proiectului...
14:10
În ultimii ani, peste 1400 de copii din județul Iași, majoritatea din mediul rural, au abandonat școala # TeleM Iași
Potrivit USLIP, în ultimii ani, numărul de elevi care au renunțat la școală, s-a ridicat...
14:00
Spaniolii de la Ecoener investesc 85 milioane de euro în construcția unui parc eolian la Miroslovești # TeleM Iași
Grupul Ecoener, o multinațională spaniolă specializată în energie regenerabilă, prezenta pe 12 piete din Europa...
13:30
Botoșani | Țigări de contrabandă ascunse în piese lego descoperite într-un microbuz ucrainean # TeleM Iași
O patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani,...
13:10
România a transmis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, conform declaraţiei ministrului Apărării, Ionuţ...
12:50
Spectacol de excepție în această seară, în Grădina Palas, cu pagini din filmele lui Disney și de pe Broadway # TeleM Iași
În această seară, Grădina Palas din Iași va găzdui a XIV-a ediție a tradiționalei gale...
12:50
Bacau | Conducta de aducțiune apă dintre lacul Poiana Uzului şi Staţia de Tratare Cărăboaia, în lungime 9.5 km, a fost complet modernizată # TeleM Iași
Conducta de aducțiune apă brută ce face legătura între lacul Poiana Uzului şi Staţia de...
11:50
România se pregătește de pelerinajul de la Uman. În jur de 4000 de evrei vor veni la Iași # TeleM Iași
Romania va fi principala poarta de intrare pentru pelerinii evrei care vor merge spre orasul...
11:00
Una dintre cele mai mari demonstratii ale extremei dreapta din Marea Britanie a avut loc...
10:00
Un incendiu a izbucnit azi noapte în municipiul Suceava, în cartierul Burdujeni. Au intervenit pompierii...
10:00
Volodimir Zelenski a comentat despre incidentul cu drona din Romania: „Este o extindere a războiului de către Rusia!” # TeleM Iași
Incidentul de aseara din Romania cu drona a fost comentat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski....
09:50
Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, la ora...
13 septembrie 2025
19:30
Un mesaj de tip RO ALERT a fost transmis in aceasta seara catre locuitorii din...
19:30
Ieri, ora 17.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați de către 2...
19:00
Un urs a atacat un bărbat în vârstă de 66 de ani în apropierea satului...
19:00
Astăzi a fost inaugurat noul sediu al ISU Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani....
18:40
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic: „Serviciile speciale din mai multe țări finanțează protestele din Serbia!” # TeleM Iași
Serviciile speciale ale mai multor țări finanțează protestele din Serbia, cheltuind 4 miliarde de dolari...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
O persoana a murit și 4 au fost ranite după o bătaie în trafic pe un bulevard din Craiova # TeleM Iași
Scene dramatice au avut loc sâmbata dimineata, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. O persoană...
11:00
Ziua Pompierilor este sărbătorită în fiecare an pe 13 septembrie și reprezintă un prilej de...
09:50
Ministrul Mediului a luat ieri decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale „Apele Române",...
09:30
În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin...
